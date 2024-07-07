        <
        >

          Coleman Medal leaderboard for season 2024

          play
          'Everyone's frustrated': Why ball tracking technology is long overdue (1:01)

          Jake Michaels and Jarryd Barca react to reports ball tracking technology could soon be implemented in the AFL. (1:01)

          • ESPN
          Jul 7, 2024, 10:05 PM

          Carlton's Charlie Curnow became the first back-to-back Coleman Medal winner since Josh Kennedy in 2015 and 2016 when he clinched last year's award with a tally of 78 goals. Can he do it again or will we see a new winner emerge in 2024?

          Here's the full list of goal kickers in the 2024 home and away season:

          After Round 17

          46 - CHARLIE CURNOW (CARL)
          43 - BEN KING (GC)
          41 - JESSE HOGAN (GWS)
          39 - HARRY MCKAY (CARL)
          39 - JAKE WATERMAN (WCE)
          35 - JOSH TRAECY (FRE)
          33 - JEREMY CAMERON (GEE)
          33 - KYLE LANGFORD (ESS)
          32 - BAYLEY FRITSCH (MEL)
          32 - JOEL AMARTEY (SYD)
          32 - JAKE STRINGER (ESS)
          32 - JOE DANIHER (BRIS)
          31 - NICK LARKEY (NM)
          31 - TYSON STENGLE (GEE)
          28 - WILL HAYWARD (SYD)
          28 - DARCY FOGARTY (ADE)
          27 - JACK HIGGINS (STK)
          27 - MITCH GEORGIADES (PA)
          26 - IZAK RANKINE (ADE)
          26 - DYLAN MOORE (HAW)
          26 - CHAD WARNER (SYD)
          26 - ERIC HIPWOOD (BRIS)
          26 - TOM PAPLEY (SYD)