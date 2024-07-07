Coleman Medal leaderboard for season 2024

Carlton's Charlie Curnow became the first back-to-back Coleman Medal winner since Josh Kennedy in 2015 and 2016 when he clinched last year's award with a tally of 78 goals. Can he do it again or will we see a new winner emerge in 2024?
Here's the full list of goal kickers in the 2024 home and away season:
After Round 17
46 - CHARLIE CURNOW (CARL)
43 - BEN KING (GC)
41 - JESSE HOGAN (GWS)
39 - HARRY MCKAY (CARL)
39 - JAKE WATERMAN (WCE)
35 - JOSH TRAECY (FRE)
33 - JEREMY CAMERON (GEE)
33 - KYLE LANGFORD (ESS)
32 - BAYLEY FRITSCH (MEL)
32 - JOEL AMARTEY (SYD)
32 - JAKE STRINGER (ESS)
32 - JOE DANIHER (BRIS)
31 - NICK LARKEY (NM)
31 - TYSON STENGLE (GEE)
28 - WILL HAYWARD (SYD)
28 - DARCY FOGARTY (ADE)
27 - JACK HIGGINS (STK)
27 - MITCH GEORGIADES (PA)
26 - IZAK RANKINE (ADE)
26 - DYLAN MOORE (HAW)
26 - CHAD WARNER (SYD)
26 - ERIC HIPWOOD (BRIS)
26 - TOM PAPLEY (SYD)