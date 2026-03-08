Coleman Medal leaderboard for 2026 - who has kicked the most goals in the AFL?

The Coleman Medal is awarded to the player who kicks the most goals throughout the AFL home and away season. In 2025, Geelong spearhead Jeremy Cameron won the award with 83 goals.
Who is on track to win the Coleman Medal in 2026?
Here's the full list of goal kickers for the year:
2026 Coleman Medal leaderboard (through Opening Round):
5 - JAKE STRINGER (GWS)
4 - CHARLIE CAMERON (BL)
4 - OLLIE DEMPSEY (GEE)
4 - JACK GUNSTON (HAW)
4 - BAILEY HUMPHREY (GC)
4 - BEN KING (GC)
3 - JOEL AMARTEY (SYD)
3 - MARCUS BONTEMPELLI (WB)
3 - CHARLIE CURNOW (SYD)
3 - JESSE HOGAN (GWS)
3 - JUSTIN MCINERNEY (SYD)
3 - LOGAN MORRIS (BL)
3 - CHRISTIAN PETRACCA (GC)
3 - MARC PITTONET (CARL)
3 - JAKE RICCARDI (GWS)
3 - JORDAN DE GOEY (COLL)