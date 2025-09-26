World Para Athletics Championships 2025: Full list of Indian athletes and classification

India plays host to the 2025 World Para Athletics Championships in New Delhi from 27 September to October 5, with over 2200 para-athletes from 104 countries set to participate.
India has named a 73-member team (largest-ever), with hopes for an improved showing than the previous world championships in 2024, when India won 17 medals in Kobe, Japan. The 2025 edition will feature 186 medal events (101 male, 84 female, 1 mixed).
Here's how the events and athletes are classified, and the full list of Indian athletes taking part in them:
World Para-Athletics Classification
The World Para-Athletics Championships feature the following track-and-field events:
Track: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Marathon, 4x100m relay (mixed), High Jump (only men), Long Jump
Field: Shot Put, Discus, Javelin, Club Throw
They are further classified into categories that specify the nature of the athlete's impairments (track events are denoted by T, field events by F):
Visually-impaired athletes - T11, T12, T13, F11, F12, F13
Blind athletes are denoted by 11, while visually impaired athletes take 12-13. The track athletes are usually assisted by a guide.
Simran - Women's 100m T12, Women's 200m T12
Vishu - Men's Long Jump T12
Sagar - Men's Shot Put F11
Monu Ghangas - Men's Shot Put F11, Men's Discus Throw F11
Manjeet - Men's Javelin F12/13
Intellectually-impaired athletes - T20, F20
Athletes with an intellectual impairment feature in categories denoted by 20.
Deepthi Jevanji - Women's 400m T20
Cerebral Palsy athletes ( - T31, T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38
Athletes who have cerebral palsy or other impairments, with wheelchair events denoted by 31-34, and running events for 35-38
Banothu Akira Nandan - Men's 400m T35/T38
Preethi Pal - Women's 100m T35, Women's 200m T35
Rakeshbhai Bhatt - Men's 100m T37
Shreyansh Trivedi - Men's 100m T37
Anandhi Kulanthaisamy - Women's Club Throw F31/F32
Bhagyashri Madhavrao Jadhav - Women's Shot Put F34
Hanry - Men's Discus Throw F37
Manu - Men's Shot Put F37
Restricted Growth athletes - T40, T41, F40, F41
Athletes with dwarfism or restricted growth are placed into the 40 and 41 categories
Navdeep - Men's Javelin F40/F41
Ravi Rongali - Men's Shot Put F40/F41
Amputee athletes - T42, T43, T44, T45, T46, T47, F42, F43, F44, F45, F46, F47
Athletes who are amputees, and some events will require a seated position
Sandeep - Men's 200m T44
Dilip Mahadu Gavit - Men's 400m T45/T46/T47
Anjanaben Rohitbhai Bumbadiya - Women's 400m T45/T46/T47
Rahul - Men's High Jump T42/T63
Varun Singh Bhati - Men's High Jump T42/T63
Shailesh Kumar - Men's High Jump T42/T63
Banti - Men's High Jump T44/T64
Praveen Kumar - Men's High Jump T44/T64
Nishad Kumar - Men's High Jump T45/T46/T47
Ram Pal - Men's High Jump T45/T46/T47
Pardeep - Men's Long Jump T43/T44
Mit Bharatbhai Patel - Men's Long Jump T43/T44
Unni Renu - Men's Long Jump T43/T44
Vikas - Men's Long Jump T45/T46/T47
Ajay Singh - Men's Long Jump T45/T46/T47
Suresh Nimisha - Women's Long Jump T45/T46/T47
Mahendra Gurjar - Men's Javelin F42/F44, Men's Long Jump T42/T61/T63
Sandeep - Men's Javelin F42/F44
Sandip Sanjay Sagar - Men's Javelin F42/F44
Pushpendra Singh - Men's Javelin F42/F44
Sundar Singh Gurjar - Men's Javelin F45/F46
Rinku - Men's Javelin F45/F46
Ajeet Singh - Men's Javelin F45/F46
Bhavanaben Ajabaji - Women's Javelin F45/F46
Devender Kumar - Men's Discus Throw F43/F44
Sagar Thayat - Men's Discus Throw F43/F44
Pardeep - Men's Discus Throw F43/F44
Mohd. Yasser - Men's Shot Put F45/F46
Parveen - Men's Shot Put F45/F46
Sachin Sarjerao Khilari - Men's Shot Put F45/F46
Amisha Rawat - Women's Shot Put F45/F46
Wheelchair athletes - T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58
Athletes with a spinal cord injury or disability are placed in categories 51-58. Field events may take place in a seated position.
Dharambir Nain - Men's Club Throw F51
Pranav Soorma - Men's Club Throw F51
Ekta Bhyan - Women's Club Throw F51
Kashish Lakra- Women's Club Throw F51
Yogesh Kathuniya - Men's Discus Throw F54/F55/F56
Birbhadra Singh - Men's Discus Throw F57
Atul Kaushik - Men's Discus Throw F57
Priyansh Kumar - Men's Discus Throw F57
Kanchan Lakhani - Women's Discus Throw F51/F53
Karamjyoti - Women's Discus Throw F54/F55
Pooja - Women's Discus Throw F54/F55
Sakshi Kasana - Women's Discus Throw F54/F55
Pradeep Kumar - Men's Javelin F52/F53/F54
Parveen Kumar - Men's Javelin F55/F56/F57
Hem Chandra - Men's Javelin F55/F56/F57
Suchitra Parida - Women's Javelin F55/F56
Ayush Verma - Men's Shot Put F53
Hokato Hotozhe Sema - Men's Shot Put F56/F57
Shubham Juyal - Men's Shot Put F56/F57
Soman Rana - Men's Shot Put F56/F57
Keerthika Jayachandran - Women's Shot Put F53/F54
Sharmila - Women's Shot Put F55/F56/F57
Prosthesis athletes - T61, T62, T63, T64, F61, F62, F63, F64
Athletes with a prosthesis due to a limb deficiency or leg length difference
Dharmaraj Solairaj - Men's Long Jump T62/T64
Sumit Antil - Men's Javelin F61/F62/F63/F64
Pardeep Kumar - Men's Discus Throw F62/F64, Men's Javelin F61/F62/F63/F64
Dayawanti - Women's Shot Put F61/F62/F63/F64, Women's Discus Throw F62/F64
Co-ordination impairment athletes - T71, T72, F71, F72
Athletes who have coordination impairments, like athetosis, ataxia, or hypertonia.
India does not have any representatives in these categories