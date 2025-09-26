        <
          World Para Athletics Championships 2025: Full list of Indian athletes and classification

          Para athletes from India march during the opening ceremony of the World Para Athletics Championships at Jawaharlal Nehru Stadium, on September 25, 2025 in New Delhi, India. Sanjeev Verma/Hindustan Times via Getty Images
          Sep 26, 2025, 02:30 AM

          India plays host to the 2025 World Para Athletics Championships in New Delhi from 27 September to October 5, with over 2200 para-athletes from 104 countries set to participate.

          India has named a 73-member team (largest-ever), with hopes for an improved showing than the previous world championships in 2024, when India won 17 medals in Kobe, Japan. The 2025 edition will feature 186 medal events (101 male, 84 female, 1 mixed).

          Here's how the events and athletes are classified, and the full list of Indian athletes taking part in them:

          World Para-Athletics Classification

          The World Para-Athletics Championships feature the following track-and-field events:

          Track: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Marathon, 4x100m relay (mixed), High Jump (only men), Long Jump

          Field: Shot Put, Discus, Javelin, Club Throw

          They are further classified into categories that specify the nature of the athlete's impairments (track events are denoted by T, field events by F):

          Visually-impaired athletes - T11, T12, T13, F11, F12, F13

          Blind athletes are denoted by 11, while visually impaired athletes take 12-13. The track athletes are usually assisted by a guide.

          1. Simran - Women's 100m T12, Women's 200m T12

          2. Vishu - Men's Long Jump T12

          3. Sagar - Men's Shot Put F11

          4. Monu Ghangas - Men's Shot Put F11, Men's Discus Throw F11

          5. Manjeet - Men's Javelin F12/13

          Intellectually-impaired athletes - T20, F20

          Athletes with an intellectual impairment feature in categories denoted by 20.

          1. Deepthi Jevanji - Women's 400m T20

          Cerebral Palsy athletes ( - T31, T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38

          Athletes who have cerebral palsy or other impairments, with wheelchair events denoted by 31-34, and running events for 35-38

          1. Banothu Akira Nandan - Men's 400m T35/T38

          2. Preethi Pal - Women's 100m T35, Women's 200m T35

          3. Rakeshbhai Bhatt - Men's 100m T37

          4. Shreyansh Trivedi - Men's 100m T37

          5. Anandhi Kulanthaisamy - Women's Club Throw F31/F32

          6. Bhagyashri Madhavrao Jadhav - Women's Shot Put F34

          7. Hanry - Men's Discus Throw F37

          8. Manu - Men's Shot Put F37

          Restricted Growth athletes - T40, T41, F40, F41

          Athletes with dwarfism or restricted growth are placed into the 40 and 41 categories

          1. Navdeep - Men's Javelin F40/F41

          2. Ravi Rongali - Men's Shot Put F40/F41

          Amputee athletes - T42, T43, T44, T45, T46, T47, F42, F43, F44, F45, F46, F47

          Athletes who are amputees, and some events will require a seated position

          1. Sandeep - Men's 200m T44

          2. Dilip Mahadu Gavit - Men's 400m T45/T46/T47

          3. Anjanaben Rohitbhai Bumbadiya - Women's 400m T45/T46/T47

          4. Rahul - Men's High Jump T42/T63

          5. Varun Singh Bhati - Men's High Jump T42/T63

          6. Shailesh Kumar - Men's High Jump T42/T63

          7. Banti - Men's High Jump T44/T64

          8. Praveen Kumar - Men's High Jump T44/T64

          9. Nishad Kumar - Men's High Jump T45/T46/T47

          10. Ram Pal - Men's High Jump T45/T46/T47

          11. Pardeep - Men's Long Jump T43/T44

          12. Mit Bharatbhai Patel - Men's Long Jump T43/T44

          13. Unni Renu - Men's Long Jump T43/T44

          14. Vikas - Men's Long Jump T45/T46/T47

          15. Ajay Singh - Men's Long Jump T45/T46/T47

          16. Suresh Nimisha - Women's Long Jump T45/T46/T47

          17. Mahendra Gurjar - Men's Javelin F42/F44, Men's Long Jump T42/T61/T63

          18. Sandeep - Men's Javelin F42/F44

          19. Sandip Sanjay Sagar - Men's Javelin F42/F44

          20. Pushpendra Singh - Men's Javelin F42/F44

          21. Sundar Singh Gurjar - Men's Javelin F45/F46

          22. Rinku - Men's Javelin F45/F46

          23. Ajeet Singh - Men's Javelin F45/F46

          24. Bhavanaben Ajabaji - Women's Javelin F45/F46

          25. Devender Kumar - Men's Discus Throw F43/F44

          26. Sagar Thayat - Men's Discus Throw F43/F44

          27. Pardeep - Men's Discus Throw F43/F44

          28. Mohd. Yasser - Men's Shot Put F45/F46

          29. Parveen - Men's Shot Put F45/F46

          30. Sachin Sarjerao Khilari - Men's Shot Put F45/F46

          31. Amisha Rawat - Women's Shot Put F45/F46

          Wheelchair athletes - T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58

          Athletes with a spinal cord injury or disability are placed in categories 51-58. Field events may take place in a seated position.

          1. Dharambir Nain - Men's Club Throw F51

          2. Pranav Soorma - Men's Club Throw F51

          3. Ekta Bhyan - Women's Club Throw F51

          4. Kashish Lakra- Women's Club Throw F51

          5. Yogesh Kathuniya - Men's Discus Throw F54/F55/F56

          6. Birbhadra Singh - Men's Discus Throw F57

          7. Atul Kaushik - Men's Discus Throw F57

          8. Priyansh Kumar - Men's Discus Throw F57

          9. Kanchan Lakhani - Women's Discus Throw F51/F53

          10. Karamjyoti - Women's Discus Throw F54/F55

          11. Pooja - Women's Discus Throw F54/F55

          12. Sakshi Kasana - Women's Discus Throw F54/F55

          13. Pradeep Kumar - Men's Javelin F52/F53/F54

          14. Parveen Kumar - Men's Javelin F55/F56/F57

          15. Hem Chandra - Men's Javelin F55/F56/F57

          16. Suchitra Parida - Women's Javelin F55/F56

          17. Ayush Verma - Men's Shot Put F53

          18. Hokato Hotozhe Sema - Men's Shot Put F56/F57

          19. Shubham Juyal - Men's Shot Put F56/F57

          20. Soman Rana - Men's Shot Put F56/F57

          21. Keerthika Jayachandran - Women's Shot Put F53/F54

          22. Sharmila - Women's Shot Put F55/F56/F57

          Prosthesis athletes - T61, T62, T63, T64, F61, F62, F63, F64

          Athletes with a prosthesis due to a limb deficiency or leg length difference

          1. Dharmaraj Solairaj - Men's Long Jump T62/T64

          2. Sumit Antil - Men's Javelin F61/F62/F63/F64

          3. Pardeep Kumar - Men's Discus Throw F62/F64, Men's Javelin F61/F62/F63/F64

          4. Dayawanti - Women's Shot Put F61/F62/F63/F64, Women's Discus Throw F62/F64

          Co-ordination impairment athletes - T71, T72, F71, F72

          Athletes who have coordination impairments, like athetosis, ataxia, or hypertonia.

          • India does not have any representatives in these categories