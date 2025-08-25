2025 college football week 1 schedule: Alabama vs. FSU

The 2025 college football season has officially arrived! Notable week 1 matchups include Ohio State vs. Texas (spotlighted on "College GameDay") and Alabama vs. Florida State.
Check out the full week 1 college football slate below.
*All times Eastern
Thursday, Aug. 28
Boise State at South Florida, 5:30 p.m., ESPN
Ohio at Rutgers, 6 p.m., Big Ten Network
Lafayette at Bowling Green, 6 p.m., ESPN App
East Carolina at NC State, 7 p.m., ACC Network
Jacksonville State at UCF, 7 p.m., ESPN App
Delaware State at Delaware, 7 p.m., ESPN App
Saint Francis at UL Monroe, 7 p.m., ESPN App
Wyoming at Akron, 7 p.m., ESPN App
Central Arkansas at Missouri, 7:30 p.m., SEC Network
Elon at Duke, 7:30 p.m., ESPN App/ACC Network
UT Martin at Oklahoma State, 7:30 p.m., ESPN App
Buffalo at Minnesota, 8 p.m., Fox Sports 1
Stephen F. Austin at Houston, 8 p.m., ESPN App
Alabama State at UAB, 8:30 p.m., ESPN App
Nebraska at Cincinnati, 9 p.m., ESPN
Miami (OH) at Wisconsin, 9 p.m., Big Ten Network
Stony Brook at San Diego State, 10 p.m., TBD
Friday, Aug. 29
Tarleton State at Army, 6 p.m., CBS Sports Network
Western Michigan at Michigan State, 7 p.m., Fox Sports 1
Kennesaw State at Wake Forest, 7 p.m., ACC Network
App State at Charlotte, 7 p.m., ESPNU
Bethune-Cookman at Florida International, 7 p.m., ESPN App
Western Illinois at Illinois, 7:30 p.m., Peacock
Wagner at Kansas, 7:30 p.m., ESPN App
Auburn at Baylor, 8 p.m., FOX
Georgia Tech at Colorado, 8 p.m., ESPN
UNLV at Sam Houston, 9:30 p.m., CBS Sports Network
Central Michigan at San Jose State, 10:30 p.m., Fox Sports 1
Saturday, Aug. 30
Texas at Ohio State, 12 p.m., FOX
Syracuse at Tennessee, 12 p.m., ABC
Mississippi State at Southern Miss, 12 p.m., ESPN
Florida Atlantic at Maryland, 12 p.m., Big Ten Network
Ball State at Purdue, 12 p.m., Big Ten Network
Northwestern at Tulane, 12 p.m., ESPNU
Duquesne at Pittsburgh, 12 p.m., ACC Network
VMI at Navy, 12 p.m., CBS Sports Network
Merrimack at Kent State, 12 p.m., ESPN App
Toledo at Kentucky, 12:45 p.m., SEC Network
Fordham at Boston College, 2 p.m., ESPN App/ACC Network
Robert Morris at West Virginia, 2 p.m., ESPN Network
Central Connecticut at UConn, 2 p.m., TBD
Old Dominion at Indiana, 2:30 p.m., Fox Sports 1
Eastern Kentucky at Louisville, 3 p.m., ACC Network
Nevada at Penn State, 3:30 p.m., CBS/Paramount
Marshall at Georgia, 3:30 p.m., ESPN
Alabama at Florida State, 3:30 p.m., ABC
South Dakota at Iowa State, 3:30 p.m., FOX
Bucknell at Air Force, 3:30 p.m., CBS Sports Network
Temple at Massachusetts, 3:30 p.m., ESPN App
Holy Cross at Northern Illinois, 3:30 p.m., ESPN App
Montana State at Oregon, 4 p.m., Big Ten Network
Maine at Liberty, 4 p.m., ESPN App
Alabama A&M at Arkansas, 4:15 p.m., SEC Network
Chattanooga at Memphis, 4:30 p.m., ESPN App
Illinois State at Oklahoma, 6 p.m., ESPN App/SEC Network
UAlbany at Iowa, 6 p.m., Fox Sports 1
Coastal Carolina at Virginia, 6 p.m., ACC Network
Weber State at James Madison, 6 p.m., ESPN App
Long Island University at Florida, 7 p.m., ESPN App/SEC Network
North Dakota at Kansas State, 7 p.m., ESPN App
UTSA at Texas A&M, 7 p.m., ESPN
Charleston Southern at Vanderbilt, 7 p.m., ESPN App/SEC Network
Austin Peay at Middle Tennessee, 7 p.m., ESPN App
North Alabama at Western Kentucky, 7 p.m., ESPN App
Southeast Missouri State at Arkansas State, 7 p.m., ESPN App
Morgan State at South Alabama, 7 p.m., ESPN App
Nicholls at Troy, 7 p.m., ESPN App
LSU at Clemson, 7:30 p.m., ABC
New Mexico at Michigan, 7:30 p.m., NBC/Peacock
Arkansas-Pine Bluff at Texas Tech, 7:30 p.m., ESPN App
Missouri State at USC, 7:30 p.m., Big Ten Network
SE Louisiana at Louisiana Tech, 7:30 p.m., ESPN App
UTEP at Utah State, 7:30 p.m., CBS Sports Network
Georgia State at Ole Miss, 7:45 p.m., SEC Network
Portland State at BYU, 8 p.m., ESPN App
Rice at Louisiana, 8 p.m., ESPN App
Eastern Michigan at Texas State, 8 p.m., ESPN App
Lamar at North Texas, 8 p.m., ESPN App
Abilene Christian at Tulsa, 8 p.m., ESPN App
East Texas A&M at SMU, 9 p.m., ACC Network
Bryant at New Mexico State, 9 p.m., ESPN App
Georgia Southern at Fresno State, 9:30 p.m., Fox Sports 1
Northern Arizona at Arizona State, 10 p.m., ESPN App
Idaho at Washington State, 10 p.m., CW Network
California at Oregon State, 10:30 p.m., ESPN
Hawaii at Arizona, 10:30 p.m., TNT/HBO Max
Utah at UCLA, 11 p.m., FOX
Colorado State at Washington, 11 p.m., BTN
Sunday, Aug. 31
Virginia Tech at South Carolina, 3 p.m., ESPN
Notre Dame at Miami, 7:30 p.m., ABC
Monday, Sept. 1
TCU at North Carolina, 8 p.m., ESPN/ESPNU
For more college football updates, check out the ESPN hub page for scores, rankings, standings, stats and more.