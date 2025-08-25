        <
          2025 college football week 1 schedule: Alabama vs. FSU

          Kalen DeBoer and the Alabama Crimson Tide will face off against the Florida State Seminoles in week 1 of the 2025 college football season. AP Photo/Vasha Hunt
          Aug 25, 2025, 10:43 PM

          The 2025 college football season has officially arrived! Notable week 1 matchups include Ohio State vs. Texas (spotlighted on "College GameDay") and Alabama vs. Florida State.

          Check out the full week 1 college football slate below.

          *All times Eastern

          Thursday, Aug. 28

          Boise State at South Florida, 5:30 p.m., ESPN

          Ohio at Rutgers, 6 p.m., Big Ten Network

          Lafayette at Bowling Green, 6 p.m., ESPN App

          East Carolina at NC State, 7 p.m., ACC Network

          Jacksonville State at UCF, 7 p.m., ESPN App

          Delaware State at Delaware, 7 p.m., ESPN App

          Saint Francis at UL Monroe, 7 p.m., ESPN App

          Wyoming at Akron, 7 p.m., ESPN App

          Central Arkansas at Missouri, 7:30 p.m., SEC Network

          Elon at Duke, 7:30 p.m., ESPN App/ACC Network

          UT Martin at Oklahoma State, 7:30 p.m., ESPN App

          Buffalo at Minnesota, 8 p.m., Fox Sports 1

          Stephen F. Austin at Houston, 8 p.m., ESPN App

          Alabama State at UAB, 8:30 p.m., ESPN App

          Nebraska at Cincinnati, 9 p.m., ESPN

          Miami (OH) at Wisconsin, 9 p.m., Big Ten Network

          Stony Brook at San Diego State, 10 p.m., TBD

          Friday, Aug. 29

          Tarleton State at Army, 6 p.m., CBS Sports Network

          Western Michigan at Michigan State, 7 p.m., Fox Sports 1

          Kennesaw State at Wake Forest, 7 p.m., ACC Network

          App State at Charlotte, 7 p.m., ESPNU

          Bethune-Cookman at Florida International, 7 p.m., ESPN App

          Western Illinois at Illinois, 7:30 p.m., Peacock

          Wagner at Kansas, 7:30 p.m., ESPN App

          Auburn at Baylor, 8 p.m., FOX

          Georgia Tech at Colorado, 8 p.m., ESPN

          UNLV at Sam Houston, 9:30 p.m., CBS Sports Network

          Central Michigan at San Jose State, 10:30 p.m., Fox Sports 1

          Saturday, Aug. 30

          Texas at Ohio State, 12 p.m., FOX

          Syracuse at Tennessee, 12 p.m., ABC

          Mississippi State at Southern Miss, 12 p.m., ESPN

          Florida Atlantic at Maryland, 12 p.m., Big Ten Network

          Ball State at Purdue, 12 p.m., Big Ten Network

          Northwestern at Tulane, 12 p.m., ESPNU

          Duquesne at Pittsburgh, 12 p.m., ACC Network

          VMI at Navy, 12 p.m., CBS Sports Network

          Merrimack at Kent State, 12 p.m., ESPN App

          Toledo at Kentucky, 12:45 p.m., SEC Network

          Fordham at Boston College, 2 p.m., ESPN App/ACC Network

          Robert Morris at West Virginia, 2 p.m., ESPN Network

          Central Connecticut at UConn, 2 p.m., TBD

          Old Dominion at Indiana, 2:30 p.m., Fox Sports 1

          Eastern Kentucky at Louisville, 3 p.m., ACC Network

          Nevada at Penn State, 3:30 p.m., CBS/Paramount

          Marshall at Georgia, 3:30 p.m., ESPN

          Alabama at Florida State, 3:30 p.m., ABC

          South Dakota at Iowa State, 3:30 p.m., FOX

          Bucknell at Air Force, 3:30 p.m., CBS Sports Network

          Temple at Massachusetts, 3:30 p.m., ESPN App

          Holy Cross at Northern Illinois, 3:30 p.m., ESPN App

          Montana State at Oregon, 4 p.m., Big Ten Network

          Maine at Liberty, 4 p.m., ESPN App

          Alabama A&M at Arkansas, 4:15 p.m., SEC Network

          Chattanooga at Memphis, 4:30 p.m., ESPN App

          Illinois State at Oklahoma, 6 p.m., ESPN App/SEC Network

          UAlbany at Iowa, 6 p.m., Fox Sports 1

          Coastal Carolina at Virginia, 6 p.m., ACC Network

          Weber State at James Madison, 6 p.m., ESPN App

          Long Island University at Florida, 7 p.m., ESPN App/SEC Network

          North Dakota at Kansas State, 7 p.m., ESPN App

          UTSA at Texas A&M, 7 p.m., ESPN

          Charleston Southern at Vanderbilt, 7 p.m., ESPN App/SEC Network

          Austin Peay at Middle Tennessee, 7 p.m., ESPN App

          North Alabama at Western Kentucky, 7 p.m., ESPN App

          Southeast Missouri State at Arkansas State, 7 p.m., ESPN App

          Morgan State at South Alabama, 7 p.m., ESPN App

          Nicholls at Troy, 7 p.m., ESPN App

          LSU at Clemson, 7:30 p.m., ABC

          New Mexico at Michigan, 7:30 p.m., NBC/Peacock

          Arkansas-Pine Bluff at Texas Tech, 7:30 p.m., ESPN App

          Missouri State at USC, 7:30 p.m., Big Ten Network

          SE Louisiana at Louisiana Tech, 7:30 p.m., ESPN App

          UTEP at Utah State, 7:30 p.m., CBS Sports Network

          Georgia State at Ole Miss, 7:45 p.m., SEC Network

          Portland State at BYU, 8 p.m., ESPN App

          Rice at Louisiana, 8 p.m., ESPN App

          Eastern Michigan at Texas State, 8 p.m., ESPN App

          Lamar at North Texas, 8 p.m., ESPN App

          Abilene Christian at Tulsa, 8 p.m., ESPN App

          East Texas A&M at SMU, 9 p.m., ACC Network

          Bryant at New Mexico State, 9 p.m., ESPN App

          Georgia Southern at Fresno State, 9:30 p.m., Fox Sports 1

          Northern Arizona at Arizona State, 10 p.m., ESPN App

          Idaho at Washington State, 10 p.m., CW Network

          California at Oregon State, 10:30 p.m., ESPN

          Hawaii at Arizona, 10:30 p.m., TNT/HBO Max

          Utah at UCLA, 11 p.m., FOX

          Colorado State at Washington, 11 p.m., BTN

          Sunday, Aug. 31

          Virginia Tech at South Carolina, 3 p.m., ESPN

          Notre Dame at Miami, 7:30 p.m., ABC

          Monday, Sept. 1

          TCU at North Carolina, 8 p.m., ESPN/ESPNU

