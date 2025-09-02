        <
          2025 College Football Week 2 Schedule: Michigan-Oklahoma

          Sherrone Moore and the Michigan Wolverines will take on the Oklahoma Sooners in week 2 of the 2025 college football season. AP Photo/Paul Sancya
          Sep 2, 2025, 11:48 PM

          It's time for Week 2 of the 2025 college football season! Notable matchups include Michigan vs. Oklahoma on "College GameDay" and Oregon vs. Oklahoma State.

          Check out the full Week 2 college football slate below:

          *All times Eastern

          Friday, Sept. 5

          James Madison at Louisville, 7 p.m., ESPN2

          Western Illinois at Northwestern, 7:30 p.m., Big Ten Network

          Northern Illinois at Maryland, 7:30 p.m., Big Ten Network

          Eastern Washington at Boise State, 9 p.m., Fox Sports 1

          Saturday, Sept. 6

          San Jose State at Texas, 12 p.m., ABC

          Florida International at Penn State, 12 p.m., Big Ten Network

          Illinois at Duke, 12 p.m., ESPN

          Baylor at SMU, 12 p.m., The CW Network

          Kennesaw State at Indiana, 12 p.m., Fox Sports 1

          Iowa at Iowa State, 12 p.m., FOX

          Kent State at Texas Tech, 12 p.m., TNT/HBO Max

          Northwestern State at Minnesota, 12 p.m., Big Ten Network

          Virginia at NC State, 12 p.m., ESPN2

          Central Michigan at Pittsburgh, 12 p.m., ESPNU

          UConn at Syracuse, 12 p.m., ESPN App/ACC Network

          East Texas A&M at Florida State, 12 p.m., ACC Network

          Liberty at Jacksonville State, 12 p.m., CBS Sports Network

          Utah State at Texas A&M, 12:45 p.m., SEC Network

          Western Carolina at Wakeforest, 2 p.m., ESPN App/ACC Network

          Howard at Temple, 2 p.m., ESPN App

          Idaho State at New Mexico, 3 p.m., TBD

          Grambling at Ohio State, 3:30 p.m., Big Ten Network

          Troy at Clemson, 3:30 p.m., ACC Network

          Austin Peay at Georgia, 3:30 p.m., ESPN App/SEC Network

          Oklahoma State at Oregon, 3:30 p.m., CBS/Paramount+

          Ole Miss at Kentucky, 3:30 p.m., ABC

          East Tennessee State at Tennessee, 3:30 p.m., ESPN App/SEC Network

          Kansas at Missouri, 3:30 p.m., ESPN2

          Miami (OH) at Rutgers, 3:30 p.m., Peacock

          Fresno State at Oregon State, 3:30 p.m., The CW Network

          Gardner-Webb at Georgia Tech, 3:30 p.m., ESPN App/ACC Network

          Bowling Green at Cincinnati, 3:30 p.m., ESPN App

          Delaware at Colorado, 3:30 p.m., FOX

          Lindenwood at App State, 3:30 p.m., ESPN App

          Texas State at UTSA, 3:30 p.m., ESPN App

          UAB at Navy, 3:30 p.m., CBS Sports Network

          North Texas at Western Michigan, 3:30 p.m., ESPN App

          Saint Francis at Buffalo, 3:30 p.m., ESPN App

          Bryant at Massachusetts, 3:30 p.m., ESPN App

          Middle Tennessee at Wisconsin, 4 p.m., Fox Sports 1

          West Virginia at Ohio, 4 p.m., ESPNU

          Northern Iowa at Wyoming, 4 p.m., TBD

          South Florida at Florida, 4:15 p.m., SEC Network

          Arkansas State at Arkansas, 5 p.m., ESPN App/SEC Network

          Sacramento State at Nevada, 5 p.m., TBD

          Jackson State at Southern Miss, 5 p.m., ESPN App

          Texas Southern at California, 6 p.m., ESPN App/ACC Network

          Cal Poly at Utah, 6 p.m., ESPN App

          Missouri State at Marshall, 6 p.m., ESPN App

          North Carolina Central at Old Dominion, 6 p.m., ESPN App

          Campbell at East Carolina, 6 p.m., ESPN App

          Florida A&M at Florida Atlantic, 6 p.m., ESPN App

          Bethune-Cookman at Miami, 7 p.m., ESPN App/ACC Network

          South Carolina State at South Carolina, 7 p.m., ESPN App/SEC Network

          Army at Kansas State, 7 p.m., ESPN

          North Carolina at Charlotte, 7 p.m., ESPN App

          Houston at Rice, 7 p.m., ESPN App

          North Carolina A&T at UCF, 7 p.m., ESPN App

          Western Kentucky at Toledo, 7 p.m., ESPN App

          Northern Colorado at Colorado State, 7 p.m., TBD

          Memphis at Georgia State, 7 p.m., ESPN App

          Tulane at South Alabama, 7 p.m., ESPN App

          Long Island University at Eastern Michigan, 7 p.m., ESPN App

          Louisiana Tech at LSU, 7:30 p.m., ESPN App/SEC Network

          Arizona State at Mississippi State, 7:30 p.m., ESPN2

          Michigan at Oklahoma, 7:30 p.m., ABC

          Ball State at Auburn, 7:30 p.m., ESPNU

          Vanderbilt at Virginia Tech, 7:30 p.m., ACC Network

          Akron at Nebraska, 7:30 p.m., Big Ten Network

          Georgia Southern at USC, 7:30 p.m., Fox Sports 1

          Boston College at Michigan State, 7:30 p.m., NBC/Peacock

          Southern Illinois at Purdue, 7:30 p.m., Big Ten Network

          Charleston Southern at Coastal Carolina, 7:30 p.m., ESPN App

          UL Monroe at Alabama, 7:45 p.m., SEC Network

          UCLA at UNLV, 8 p.m., CBS Sports Network

          McNeese at Louisiana, 8 p.m., ESPN App

          Tulsa at New Mexico State, 9 p.m., ESPN App

          UT Martin at UTEP, 9 p.m., ESPN App

          Weber State at Arizona, 10 p.m., ESPN App

          San Diego State at Washington State, 10:15 p.m., The CW Network

          Stanford at BYU, 10:15 p.m., ESPN

          UC Davis at Washington, 11 p.m., Big Ten Network

          Sam Houston at Hawai'i, 11:59 p.m., TBD

