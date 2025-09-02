2025 College Football Week 2 Schedule: Michigan-Oklahoma

It's time for Week 2 of the 2025 college football season! Notable matchups include Michigan vs. Oklahoma on "College GameDay" and Oregon vs. Oklahoma State.
Check out the full Week 2 college football slate below:
*All times Eastern
Friday, Sept. 5
James Madison at Louisville, 7 p.m., ESPN2
Western Illinois at Northwestern, 7:30 p.m., Big Ten Network
Northern Illinois at Maryland, 7:30 p.m., Big Ten Network
Eastern Washington at Boise State, 9 p.m., Fox Sports 1
Saturday, Sept. 6
San Jose State at Texas, 12 p.m., ABC
Florida International at Penn State, 12 p.m., Big Ten Network
Illinois at Duke, 12 p.m., ESPN
Baylor at SMU, 12 p.m., The CW Network
Kennesaw State at Indiana, 12 p.m., Fox Sports 1
Iowa at Iowa State, 12 p.m., FOX
Kent State at Texas Tech, 12 p.m., TNT/HBO Max
Northwestern State at Minnesota, 12 p.m., Big Ten Network
Virginia at NC State, 12 p.m., ESPN2
Central Michigan at Pittsburgh, 12 p.m., ESPNU
UConn at Syracuse, 12 p.m., ESPN App/ACC Network
East Texas A&M at Florida State, 12 p.m., ACC Network
Liberty at Jacksonville State, 12 p.m., CBS Sports Network
Utah State at Texas A&M, 12:45 p.m., SEC Network
Western Carolina at Wakeforest, 2 p.m., ESPN App/ACC Network
Howard at Temple, 2 p.m., ESPN App
Idaho State at New Mexico, 3 p.m., TBD
Grambling at Ohio State, 3:30 p.m., Big Ten Network
Troy at Clemson, 3:30 p.m., ACC Network
Austin Peay at Georgia, 3:30 p.m., ESPN App/SEC Network
Oklahoma State at Oregon, 3:30 p.m., CBS/Paramount+
Ole Miss at Kentucky, 3:30 p.m., ABC
East Tennessee State at Tennessee, 3:30 p.m., ESPN App/SEC Network
Kansas at Missouri, 3:30 p.m., ESPN2
Miami (OH) at Rutgers, 3:30 p.m., Peacock
Fresno State at Oregon State, 3:30 p.m., The CW Network
Gardner-Webb at Georgia Tech, 3:30 p.m., ESPN App/ACC Network
Bowling Green at Cincinnati, 3:30 p.m., ESPN App
Delaware at Colorado, 3:30 p.m., FOX
Lindenwood at App State, 3:30 p.m., ESPN App
Texas State at UTSA, 3:30 p.m., ESPN App
UAB at Navy, 3:30 p.m., CBS Sports Network
North Texas at Western Michigan, 3:30 p.m., ESPN App
Saint Francis at Buffalo, 3:30 p.m., ESPN App
Bryant at Massachusetts, 3:30 p.m., ESPN App
Middle Tennessee at Wisconsin, 4 p.m., Fox Sports 1
West Virginia at Ohio, 4 p.m., ESPNU
Northern Iowa at Wyoming, 4 p.m., TBD
South Florida at Florida, 4:15 p.m., SEC Network
Arkansas State at Arkansas, 5 p.m., ESPN App/SEC Network
Sacramento State at Nevada, 5 p.m., TBD
Jackson State at Southern Miss, 5 p.m., ESPN App
Texas Southern at California, 6 p.m., ESPN App/ACC Network
Cal Poly at Utah, 6 p.m., ESPN App
Missouri State at Marshall, 6 p.m., ESPN App
North Carolina Central at Old Dominion, 6 p.m., ESPN App
Campbell at East Carolina, 6 p.m., ESPN App
Florida A&M at Florida Atlantic, 6 p.m., ESPN App
Bethune-Cookman at Miami, 7 p.m., ESPN App/ACC Network
South Carolina State at South Carolina, 7 p.m., ESPN App/SEC Network
Army at Kansas State, 7 p.m., ESPN
North Carolina at Charlotte, 7 p.m., ESPN App
Houston at Rice, 7 p.m., ESPN App
North Carolina A&T at UCF, 7 p.m., ESPN App
Western Kentucky at Toledo, 7 p.m., ESPN App
Northern Colorado at Colorado State, 7 p.m., TBD
Memphis at Georgia State, 7 p.m., ESPN App
Tulane at South Alabama, 7 p.m., ESPN App
Long Island University at Eastern Michigan, 7 p.m., ESPN App
Louisiana Tech at LSU, 7:30 p.m., ESPN App/SEC Network
Arizona State at Mississippi State, 7:30 p.m., ESPN2
Michigan at Oklahoma, 7:30 p.m., ABC
Ball State at Auburn, 7:30 p.m., ESPNU
Vanderbilt at Virginia Tech, 7:30 p.m., ACC Network
Akron at Nebraska, 7:30 p.m., Big Ten Network
Georgia Southern at USC, 7:30 p.m., Fox Sports 1
Boston College at Michigan State, 7:30 p.m., NBC/Peacock
Southern Illinois at Purdue, 7:30 p.m., Big Ten Network
Charleston Southern at Coastal Carolina, 7:30 p.m., ESPN App
UL Monroe at Alabama, 7:45 p.m., SEC Network
UCLA at UNLV, 8 p.m., CBS Sports Network
McNeese at Louisiana, 8 p.m., ESPN App
Tulsa at New Mexico State, 9 p.m., ESPN App
UT Martin at UTEP, 9 p.m., ESPN App
Weber State at Arizona, 10 p.m., ESPN App
San Diego State at Washington State, 10:15 p.m., The CW Network
Stanford at BYU, 10:15 p.m., ESPN
UC Davis at Washington, 11 p.m., Big Ten Network
Sam Houston at Hawai'i, 11:59 p.m., TBD
For more college football updates, check out the ESPN hub page for scores, rankings, standings, stats and more.