2025 College Football Week 3 Schedule: Channels, How to Watch

It's time for Week 3 of the 2025 college football season! Notable matchups include Florida vs. LSU and Georgia vs. Tennessee on "College GameDay."
Check out the full Week 3 college football slate below:
*All times Eastern
Thursday, Sept. 11
NC State at Wake Forest, 7:30 p.m., ESPN
Friday, Sept. 12
Indiana State at Indiana, 6:30 p.m., Big Ten Network
Colgate at Syracuse, 7 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Colorado at Houston, 7:30 p.m., ESPN
Kansas State at Arizona, 9 p.m., FOX
New Mexico at UCLA, 10 p.m., Big Ten Network
Saturday, Sept. 13
Oregon at Northwestern, 12 p.m., FOX
Clemson at Georgia Tech, 12 p.m., ESPN
Oklahoma at Temple, 12 p.m., ESPN2
Wisconsin at Alabama, 12 p.m., ABC
Central Michigan at Michigan, 12 p.m., Big Ten Network
Houston Christian at Nebraska, 12 p.m., Fox Sports 1
Towson at Maryland, 12 p.m., Peacock
William & Mary at Virginia, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Samford at Baylor, 12 p.m., ESPN App
Memphis at Troy, 12 p.m., ESPNU
Buffalo at Kent State, 12 p.m., CBS Sports Network
South Alabama at Auburn, 12:45 p.m., SEC Network
New Hampshire at Ball State, 2 p.m., ESPN App
UConn at Delaware, 3 p.m., ESPN App
Villanova at Penn State, 3:30 p.m., Fox Sports 1
Georgia at Tennessee, 3:30 p.m., ABC
Oregon State at Texas Tech, 3:30 p.m., FOX
USC at Purdue, 3:30 p.m., CBS/Paramount+
Norfolk State at Rutgers, 3:30 p.m., Big Ten Network
Youngstown State at Michigan State, 3:30 p.m., Big Ten Network
Washington State at North Texas, 3:30 p.m., ESPNU
SMU at Missouri State, 3:30 p.m., CBS Sports Network
Pittsburgh at West Virginia, 3:30 p.m., ESPN
Richmond at North Carolina, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Northwestern State at Cincinnati, 3:30 p.m., ESPN App
Incarnate Word at UTSA, 3:30 p.m., ESPN App
Morgan State at Toledo, 3:30 p.m., ESPN App
Iowa State at Arkansas State, 4 p.m., ESPN2
Louisiana at Missouri, 4 p.m., ESPN App
UTEP at Texas, 4:15 p.m., SEC Network
South Florida at Miami, 4:30 p.m., The CW Network
Liberty at Bowling Green, 5 p.m., ESPN App
Middle Tennessee at Nevada, 5 p.m., TBD
Alcorn State at Mississippi State, 6 p.m., ESPN App/SEC Network
Florida Atlantic at Florida International, 6 p.m., ESPN App
Merrimack at Kennesaw State, 6 p.m., ESPN App
Eastern Kentucky at Marshall, 6 p.m., ESPN App
Monmouth at Charlotte, 6 p.m., ESPN App
Ohio at Ohio State, 7 p.m., Peacock
Western Michigan at Illinois, 7 p.m., Fox Sports 1
Arkansas at Ole Miss, 7 p.m., ESPN
Old Dominion at Virginia Tech, 7 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Jacksonville State at Georgia Southern, 7 p.m., ESPN App
Murray State at Georgia State, 7 p.m., ESPN App
App State at Southern Miss, 7 p.m., ESPN App
Prairie View A&M at Rice, 7 p.m., ESPN App
Florida at LSU, 7:30 p.m., ABC
Texas A&M at Notre Dame, 7:30 p.m., NBC/Peacock
Eastern Michigan at Kentucky, 7:30 p.m., ESPNU
Massachusetts at Iowa, 7:30 p.m., Big Ten Network
New Mexico State at Louisiana Tech, 7:30 p.m., ESPN App
East Carolina at Coastal Carolina, 7:30 p.m., ESPN App
Vanderbilt at South Carolina, 7:45 p.m., SEC Network
Utah at Wyoming, 8 p.m., CBS Sports Network
Duke at Tulane, 8 p.m., ESPN2
Abilene Christian at TCU, 8 p.m., ESPN App
Navy at Tulsa, 8 p.m., ESPN App
Akron at UAB, 8:30 p.m., ESPN App
Air Force at Utah State, 9:45 p.m., Fox Sports 1
Southern at Fresno State, 10 p.m., TBD
Minnesota at California, 10:30 p.m., ESPN
Boston College at Stanford, 10:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Texas State at Arizona State, 10:30 p.m., TNT/Tru TV/HBO Max
Portland State at Hawai'i, 11:59 p.m., TBD
