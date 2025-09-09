        <
          2025 College Football Week 3 Schedule: Channels, How to Watch

          Billy Napier and the Gators face another tough road with the hardest Power 4 schedule during the 2025 season.
          Sep 9, 2025, 01:54 PM

          It's time for Week 3 of the 2025 college football season! Notable matchups include Florida vs. LSU and Georgia vs. Tennessee on "College GameDay."

          Check out the full Week 3 college football slate below:

          *All times Eastern

          Thursday, Sept. 11

          NC State at Wake Forest, 7:30 p.m., ESPN

          Friday, Sept. 12

          Indiana State at Indiana, 6:30 p.m., Big Ten Network

          Colgate at Syracuse, 7 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Colorado at Houston, 7:30 p.m., ESPN

          Kansas State at Arizona, 9 p.m., FOX

          New Mexico at UCLA, 10 p.m., Big Ten Network

          Saturday, Sept. 13

          Oregon at Northwestern, 12 p.m., FOX

          Clemson at Georgia Tech, 12 p.m., ESPN

          Oklahoma at Temple, 12 p.m., ESPN2

          Wisconsin at Alabama, 12 p.m., ABC

          Central Michigan at Michigan, 12 p.m., Big Ten Network

          Houston Christian at Nebraska, 12 p.m., Fox Sports 1

          Towson at Maryland, 12 p.m., Peacock

          William & Mary at Virginia, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Samford at Baylor, 12 p.m., ESPN App

          Memphis at Troy, 12 p.m., ESPNU

          Buffalo at Kent State, 12 p.m., CBS Sports Network

          South Alabama at Auburn, 12:45 p.m., SEC Network

          New Hampshire at Ball State, 2 p.m., ESPN App

          UConn at Delaware, 3 p.m., ESPN App

          Villanova at Penn State, 3:30 p.m., Fox Sports 1

          Georgia at Tennessee, 3:30 p.m., ABC

          Oregon State at Texas Tech, 3:30 p.m., FOX

          USC at Purdue, 3:30 p.m., CBS/Paramount+

          Norfolk State at Rutgers, 3:30 p.m., Big Ten Network

          Youngstown State at Michigan State, 3:30 p.m., Big Ten Network

          Washington State at North Texas, 3:30 p.m., ESPNU

          SMU at Missouri State, 3:30 p.m., CBS Sports Network

          Pittsburgh at West Virginia, 3:30 p.m., ESPN

          Richmond at North Carolina, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Northwestern State at Cincinnati, 3:30 p.m., ESPN App

          Incarnate Word at UTSA, 3:30 p.m., ESPN App

          Morgan State at Toledo, 3:30 p.m., ESPN App

          Iowa State at Arkansas State, 4 p.m., ESPN2

          Louisiana at Missouri, 4 p.m., ESPN App

          UTEP at Texas, 4:15 p.m., SEC Network

          South Florida at Miami, 4:30 p.m., The CW Network

          Liberty at Bowling Green, 5 p.m., ESPN App

          Middle Tennessee at Nevada, 5 p.m., TBD

          Alcorn State at Mississippi State, 6 p.m., ESPN App/SEC Network

          Florida Atlantic at Florida International, 6 p.m., ESPN App

          Merrimack at Kennesaw State, 6 p.m., ESPN App

          Eastern Kentucky at Marshall, 6 p.m., ESPN App

          Monmouth at Charlotte, 6 p.m., ESPN App

          Ohio at Ohio State, 7 p.m., Peacock

          Western Michigan at Illinois, 7 p.m., Fox Sports 1

          Arkansas at Ole Miss, 7 p.m., ESPN

          Old Dominion at Virginia Tech, 7 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Jacksonville State at Georgia Southern, 7 p.m., ESPN App

          Murray State at Georgia State, 7 p.m., ESPN App

          App State at Southern Miss, 7 p.m., ESPN App

          Prairie View A&M at Rice, 7 p.m., ESPN App

          Florida at LSU, 7:30 p.m., ABC

          Texas A&M at Notre Dame, 7:30 p.m., NBC/Peacock

          Eastern Michigan at Kentucky, 7:30 p.m., ESPNU

          Massachusetts at Iowa, 7:30 p.m., Big Ten Network

          New Mexico State at Louisiana Tech, 7:30 p.m., ESPN App

          East Carolina at Coastal Carolina, 7:30 p.m., ESPN App

          Vanderbilt at South Carolina, 7:45 p.m., SEC Network

          Utah at Wyoming, 8 p.m., CBS Sports Network

          Duke at Tulane, 8 p.m., ESPN2

          Abilene Christian at TCU, 8 p.m., ESPN App

          Navy at Tulsa, 8 p.m., ESPN App

          Akron at UAB, 8:30 p.m., ESPN App

          Air Force at Utah State, 9:45 p.m., Fox Sports 1

          Southern at Fresno State, 10 p.m., TBD

          Minnesota at California, 10:30 p.m., ESPN

          Boston College at Stanford, 10:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Texas State at Arizona State, 10:30 p.m., TNT/Tru TV/HBO Max

          Portland State at Hawai'i, 11:59 p.m., TBD

