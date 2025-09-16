2025 college football Week 4 schedule: Channels, how to watch

It's time for Week 4 of the 2025 college football season! Notable matchups include Auburn at Oklahoma and Florida vs. Miami on "College GameDay."
Check out the full Week 4 college football slate below:
*All times Eastern
Thursday, Sept. 18
Rice at Charlotte, 7:30 p.m., ESPN
Friday, Sept. 19
Tulsa at Oklahoma State, 7:30 p.m., ESPN
Iowa at Rutgers, 8 p.m., Fox
Saturday, Sept. 20
Texas Tech at Utah, 12 p.m., Fox
Arkansas at Memphis, 12 p.m., ABC
Maryland at Wisconsin, 12 p.m., TBD
Syracuse at Clemson, 12 p.m., ESPN
Wofford at Virginia Tech, 12 p.m., ESPN App/ACC Network
SMU at TCU, 12 p.m., ESPN2
Bowling Green at Louisville, 12 p.m., ACC Network
UNLV at Miami (OH), 12 p.m., ESPNU
North Texas at Army, 12 p.m., CBS Sports Network
South Carolina State at South Florida, 12 p.m., ESPN App
UAB at Tennessee, 12:45 p.m., SEC Network
Wagner at Central Michigan, 1 p.m., ESPN App
Oregon State at Oregon, 3 p.m., NA
Kent State at Florida State, 3:30 p.m., ACC Network
Auburn at Oklahoma, 3:30 p.m., ABC
Tulane at Ole Miss, 3:30 p.m., ESPN
Michigan at Nebraska, 3:30 p.m., CBS/Paramount+
Purdue at Notre Dame, 3:30 p.m., NBC/Peacock
North Carolina at UCF, 3:30 p.m., Fox
Ball State at UConn, 3:30 p.m., CBS Sports Network
James Madison at Liberty, 3:30 p.m., ESPNU
Louisiana at Eastern Michigan, 3:30 p.m., ESPN App
Troy at Buffalo, 3:30 p.m., ESPN App
Toledo at Western Michigan, 3:30 p.m., ESPN App
Gardner-Webb at Ohio, 3:30 p.m., ESPN App
NC State at Duke, 4 p.m., ESPN2
Northern Illinois at Mississippi State, 4:15 p.m., SEC Network
Temple at Georgia Tech, 4:30 p.m., The CW Network
Idaho at San Jose State, 5 p.m., TBD
West Virginia at Kansas, 6 p.m., Fox Sports 1
Delaware at Florida International, 6 p.m., ESPN App
Arkansas State at Kennesaw State, 6 p.m., ESPN App
Duquesne at Akron, 6 p.m., ESPN App
South Carolina at Missouri, 7 p.m., ESPN
Murray State at Jacksonville State, 7 p.m., ESPN App
Marshall at Middle Tennessee, 7 p.m., ESPN App
UT Martin at Missouri State, 7 p.m., ESPN App
Nevada at Western Kentucky, 7 p.m., ESPN App
Boise State at Air Force, 7 p.m., CBS Sports Network
Maine at Georgia Southern, 7 p.m., ESPN App
Coastal Carolina at South Alabama, 7 p.m., ESPN App
Florida at Miami, 7:30 p.m., ABC
Illinois at Indiana, 7:30 p.m., NBC
Georgia State at Vanderbilt, 7:30 p.m., ESPNU
Washington at Washington State, 7:30 p.m., CBS
Stanford at Virginia, 7:30 p.m., ACC Network
Arizona State at Baylor, 7:30 p.m., Fox
BYU at East Carolina, 7:30 p.m., ESPN2
Southern Miss at Louisiana Tech, 7:30 p.m., ESPN App
SE Louisiana at LSU, 7:45 p.m., SEC Network
Sam Houston at Texas, 8 p.m., ESPN App, SEC Network
McNeese at Utah State, 8 p.m., TBD
Nicholls at Texas State, 8 p.m., ESPN App
UL Monroe at UTEP, 9 p.m., ESPN App
UTSA at Colorado State, 9:30 p.m., Fox Sports 1
Wyoming at Colorado, 10:15 p.m., ESPN
California at San Diego State, 10:30 p.m., CBS Sports Network
Michigan State at USC, 11 p.m., Fox
Fresno State at Hawai'i, 11:59 p.m., TBD
For more college football updates, check out the ESPN hub page for scores, rankings, standings, stats and more.