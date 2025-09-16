        <
          2025 college football Week 4 schedule: Channels, how to watch

          Hugh Freeze and the Auburn Tigers take on the Oklahoma Sooners in Week 4 of the 2025 college football season. David Buono/Icon Sportswire
          Sep 16, 2025, 12:55 PM

          It's time for Week 4 of the 2025 college football season! Notable matchups include Auburn at Oklahoma and Florida vs. Miami on "College GameDay."

          Check out the full Week 4 college football slate below:

          *All times Eastern

          Thursday, Sept. 18

          Rice at Charlotte, 7:30 p.m., ESPN

          Friday, Sept. 19

          Tulsa at Oklahoma State, 7:30 p.m., ESPN

          Iowa at Rutgers, 8 p.m., Fox

          Saturday, Sept. 20

          Texas Tech at Utah, 12 p.m., Fox

          Arkansas at Memphis, 12 p.m., ABC

          Maryland at Wisconsin, 12 p.m., TBD

          Syracuse at Clemson, 12 p.m., ESPN

          Wofford at Virginia Tech, 12 p.m., ESPN App/ACC Network

          SMU at TCU, 12 p.m., ESPN2

          Bowling Green at Louisville, 12 p.m., ACC Network

          UNLV at Miami (OH), 12 p.m., ESPNU

          North Texas at Army, 12 p.m., CBS Sports Network

          South Carolina State at South Florida, 12 p.m., ESPN App

          UAB at Tennessee, 12:45 p.m., SEC Network

          Wagner at Central Michigan, 1 p.m., ESPN App

          Oregon State at Oregon, 3 p.m., NA

          Kent State at Florida State, 3:30 p.m., ACC Network

          Auburn at Oklahoma, 3:30 p.m., ABC

          Tulane at Ole Miss, 3:30 p.m., ESPN

          Michigan at Nebraska, 3:30 p.m., CBS/Paramount+

          Purdue at Notre Dame, 3:30 p.m., NBC/Peacock

          North Carolina at UCF, 3:30 p.m., Fox

          Ball State at UConn, 3:30 p.m., CBS Sports Network

          James Madison at Liberty, 3:30 p.m., ESPNU

          Louisiana at Eastern Michigan, 3:30 p.m., ESPN App

          Troy at Buffalo, 3:30 p.m., ESPN App

          Toledo at Western Michigan, 3:30 p.m., ESPN App

          Gardner-Webb at Ohio, 3:30 p.m., ESPN App

          NC State at Duke, 4 p.m., ESPN2

          Northern Illinois at Mississippi State, 4:15 p.m., SEC Network

          Temple at Georgia Tech, 4:30 p.m., The CW Network

          Idaho at San Jose State, 5 p.m., TBD

          West Virginia at Kansas, 6 p.m., Fox Sports 1

          Delaware at Florida International, 6 p.m., ESPN App

          Arkansas State at Kennesaw State, 6 p.m., ESPN App

          Duquesne at Akron, 6 p.m., ESPN App

          South Carolina at Missouri, 7 p.m., ESPN

          Murray State at Jacksonville State, 7 p.m., ESPN App

          Marshall at Middle Tennessee, 7 p.m., ESPN App

          UT Martin at Missouri State, 7 p.m., ESPN App

          Nevada at Western Kentucky, 7 p.m., ESPN App

          Boise State at Air Force, 7 p.m., CBS Sports Network

          Maine at Georgia Southern, 7 p.m., ESPN App

          Coastal Carolina at South Alabama, 7 p.m., ESPN App

          Florida at Miami, 7:30 p.m., ABC

          Illinois at Indiana, 7:30 p.m., NBC

          Georgia State at Vanderbilt, 7:30 p.m., ESPNU

          Washington at Washington State, 7:30 p.m., CBS

          Stanford at Virginia, 7:30 p.m., ACC Network

          Arizona State at Baylor, 7:30 p.m., Fox

          BYU at East Carolina, 7:30 p.m., ESPN2

          Southern Miss at Louisiana Tech, 7:30 p.m., ESPN App

          SE Louisiana at LSU, 7:45 p.m., SEC Network

          Sam Houston at Texas, 8 p.m., ESPN App, SEC Network

          McNeese at Utah State, 8 p.m., TBD

          Nicholls at Texas State, 8 p.m., ESPN App

          UL Monroe at UTEP, 9 p.m., ESPN App

          UTSA at Colorado State, 9:30 p.m., Fox Sports 1

          Wyoming at Colorado, 10:15 p.m., ESPN

          California at San Diego State, 10:30 p.m., CBS Sports Network

          Michigan State at USC, 11 p.m., Fox

          Fresno State at Hawai'i, 11:59 p.m., TBD

