The stage is set for the next four seasons as the SEC's nine-game conference schedule was released Tuesday evening.
After the decision was approved by the SEC's presidents and chancellors in August, this now allows for each SEC team to face every other SEC program once every two years while maintaining three annual opponents. Each SEC team will still have to schedule at least one nonconference opponent from the ACC, Big Ten or Big 12 conference or Notre Dame each season.
This format change will protect conference rivalries and ensure competitive balance throughout the future.
Here is the 2026-2029 nine-game conference schedule for each SEC program, plus its three annual opponents.
Alabama Crimson Tide
Annual opponents: Auburn, Tennessee, Mississippi State
2026 opponents: vs. Auburn, at Mississippi State, at Tennessee, vs. Georgia, vs. South Carolina, vs. Texas A&M, at Kentucky, at LSU, at Vanderbilt
2027 opponents: at Auburn, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, vs. Florida, vs. Missouri, vs. Texas, at Arkansas, at Ole Miss, at Oklahoma
2028 opponents: vs. Auburn, at Mississippi State, at Tennessee, vs. Kentucky, vs. LSU, vs. Vanderbilt, at Georgia, at South Carolina, at Texas A&M
2029 opponents: at Auburn, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, vs. Oklahoma, at Florida, at Missouri, at Texas
Arkansas Razorbacks
Annual opponents: LSU, Texas, Missouri
2026 opponents: vs. LSU, vs. Missouri, at Texas, vs. Georgia, vs. South Carolina, vs. Tennessee, at Auburn, at Texas A&M, at Vanderbilt
2027 opponents: at LSU, at Missouri, vs. Texas, vs. Alabama, vs. Kentucky, vs. Ole Miss, at Florida, at Mississippi State, at Oklahoma
2028 opponents: vs. LSU, vs. Missouri, at Texas, vs. Auburn, vs. Texas A&M, vs. Vanderbilt, at Georgia, at South Carolina, at Tennessee
2029 opponents: at LSU, at Missouri, vs. Texas, vs. Florida, vs. Mississippi State, vs. Oklahoma, at Alabama, at Kentucky, at Ole Miss
Auburn Tigers
Annual opponents: Alabama, Georgia, Vanderbilt
2026 opponents: vs. Vanderbilt, at Alabama, at Georgia, vs. Arkansas, vs. Florida, vs. LSU, at Ole Miss, at Mississippi State, at Tennessee
2027 opponents: at Vanderbilt, vs. Alabama, vs. Georgia, vs. South Carolina, vs. Texas A&M, vs. Oklahoma, at Kentucky, at Missouri, at Texas
2028 opponents: vs. Vanderbilt, at Alabama, at Georgia, vs. Ole Miss, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, at Arkansas, at Florida, vs. LSU
2029 opponents: at Vanderbilt, vs. Alabama, vs. Georgia, vs. Kentucky, vs. Missouri, vs. Texas, at South Carolina, at Texas A&M, at Oklahoma
Florida Gators
Annual opponents: Georgia, Kentucky, South Carolina
2026 opponents: vs. South Carolina, vs. Georgia (Atlanta), at Kentucky, vs. Ole Miss, vs. Vanderbilt, vs. Oklahoma, at Auburn, at Missouri, at Texas
2027 opponents: at South Carolina, vs Georgia (Tampa), vs. Kentucky, vs. Arkansas, vs. LSU, vs. Texas A&M, at Alabama, at Mississippi State, at Tennessee
2028 opponents: vs. South Carolina, vs Georgia (Jacksonville), at Kentucky, vs. Auburn, vs. Missouri, vs. Texas, at Ole Miss, at Vanderbilt, at Oklahoma
2029 opponents: at South Carolina, vs Georgia (Jacksonville), vs. Kentucky, vs. Alabama, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, at Arkansas, at LSU, at Texas A&M
Georgia Bulldogs
Annual opponents: Auburn, Florida, South Carolina
2026 opponents: vs. Auburn, vs. Florida (Atlanta), at South Carolina, vs. Missouri, vs. Vanderbilt, vs. Oklahoma, at Alabama, at Arkansas, at Ole Miss
2027 opponents: at Auburn, at Florida (Tampa), vs. South Carolina, vs. LSU, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, at Kentucky, at Texas A&M, at Texas
2028 opponents: vs. Auburn, vs. Florida (Jacksonville), at South Carolina, vs. Alabama, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, at Missouri, at Vanderbilt, at Oklahoma
2029 opponents: at Auburn, vs. Florida (Jacksonville), vs. South Carolina, vs. Kentucky, vs. Texas A&M, vs. Texas, at LSU, at Mississippi State, at Tennessee
Kentucky Wildcats
Annual opponents: Florida, South Carolina, Tennessee
2026 opponents: vs. Florida, at South Carolina, at Tennessee, vs. Alabama, vs. LSU, vs. Vanderbilt, at Missouri, at Texas A&M, at Oklahoma
2027 opponents: at Florida, vs. South Carolina, vs. Tennessee, vs. Auburn, vs. Georgia, vs. Mississippi State, at Arkansas, at Ole Miss, at Texas
2028 opponents: vs. Florida, at South Carolina, at Tennessee, vs. Missouri, vs. Texas A&M, vs. Oklahoma, at Alabama, at LSU, at Vanderbilt
2029 opponents: at Florida, vs. South Carolina, vs. Tennessee, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, vs. Texas, at Auburn, at Georgia, at Mississippi State
LSU Tigers
Annual opponents: Ole Miss, Texas A&M, Arkansas
2026 opponents: vs. Texas A&M, at Arkansas, at Ole Miss, vs. Alabama, vs. Mississippi State, vs. Texas, at Auburn, at Kentucky, at Tennessee
2027 opponents: at Texas A&M, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, vs. Missouri, vs. Vanderbilt, vs. Oklahoma, at Florida, at Georgia, at South Carolina
2028 opponents: vs. Texas A&M, at Arkansas, at Ole Miss, vs. Auburn, vs. Kentucky, vs. Tennessee, at Alabama, at Mississippi State, at Texas
2029 opponents: at Texas A&M, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, vs. Florida, vs. Georgia, vs. South Carolina, at Missouri, at Vanderbilt, at Oklahoma
Mississippi State Bulldogs
Annual opponents: Alabama, Ole Miss, Vanderbilt
2026 opponents: vs. Alabama, vs. Vanderbilt, at Ole Miss, vs. Auburn, vs. Missouri, vs. Oklahoma, at LSU, at South Carolina, at Texas
2027 opponents: at Alabama, at Vanderbilt, vs. Ole Miss, vs. Arkansas, vs. Florida, vs. Texas A&M, at Georgia, at Kentucky, at Tennessee
2028 opponents: vs. Alabama, vs. Vanderbilt, at Ole Miss, vs. LSU, vs. South Carolina, vs. Texas, at Auburn, at Missouri, at Oklahoma
2029 opponents: at Alabama, at Vanderbilt, vs. Ole Miss, vs. Georgia, vs. Kentucky. vs. Tennessee, at Arkansas, at Florida, at Texas A&M
Missouri Tigers
Annual opponents: Arkansas, Oklahoma, Texas A&M
2026 opponents: vs. Texas A&M, vs. Oklahoma, at Arkansas, vs. Florida, vs. Kentucky, vs. Texas, at Georgia, at Ole Miss, at Mississippi State
2027 opponents: at Texas A&M, at Oklahoma, vs. Arkansas, vs. Auburn, vs. Tennessee, vs. Vanderbilt, at Alabama, at LSU, at South Carolina
2028 opponents: vs. Texas A&M, vs. Oklahoma, at Arkansas, vs. Georgia, vs. Ole Miss, vs. Mississippi State, at Florida, at Kentucky, at Texas
2029 opponents: at Texas A&M, at Oklahoma, vs. Arkansas, vs. Alabama, vs. LSU, vs. South Carolina, at Auburn, at Tennessee, at Vanderbilt
Oklahoma Sooners
Annual opponents: Missouri, Ole Miss, Texas
2026 opponents: vs. Texas (Dallas), vs. Ole Miss, at Missouri, vs. Kentucky, vs. South Carolina, vs. Texas A&M, at Florida, at Georgia, at Mississippi
2027 opponents: at Texas (Dallas), at Ole Miss, vs. Missouri, vs. Alabama, vs Arkansas, vs. Tennessee, at Auburn, at LSU, at Vanderbilt
2028 opponents: vs. Texas (Dallas), vs. Ole Miss, at Missouri, vs. Florida, vs. Georgia, vs. Mississippi State, at Kentucky, at South Carolina, at Texas A&M
2029 opponents: vs. Texas (Dallas), at Ole Miss, vs Missouri, vs. Auburn, vs. LSU, vs. Vanderbilt, at Alabama, at Arkansas, at Tennessee
Ole Miss Rebels
Annual opponents: LSU, Mississippi State, Oklahoma
2026 opponents: vs. LSU, vs. Mississippi State, at Oklahoma, vs. Auburn, vs. Georgia, vs. Missouri, at Florida, at Vanderbilt, at Texas
2027 opponents: at LSU, at Mississippi State, vs. Oklahoma, vs. Alabama, vs. Kentucky, vs. South Carolina, at Arkansas, at Tennessee, at Texas A&M
2028 opponents: vs. LSU, vs. Mississippi State, at Oklahoma, vs. Florida, vs. Vanderbilt, vs. Texas, at Auburn, at Georgia, at Missouri
2029 opponents: at LSU, at Mississippi State, vs. Oklahoma, vs. Arkansas, vs. Tennessee, vs. Texas A&M, at Alabama, at Kentucky, at South Carolina
South Carolina Gamecocks
Annual opponents: Georgia, Florida, Kentucky
2026 opponents: vs. Georgia, vs. Kentucky, at Florida, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, vs. Texas A&M, at Alabama, at Arkansas, at Oklahoma
2027 opponents: at Georgia, at Kentucky, vs. Florida, vs. LSU, vs. Missouri, vs. Texas, at Auburn, at Ole Miss, at Vanderbilt
2028 opponents: vs. Georgia, vs. Kentucky, at Florida, vs. Alabama, vs. Arkansas, vs. Oklahoma, at Mississippi State, at Tennessee, at Texas A&M
2029 opponents: at Georgia, at Kentucky, vs. Florida, vs. Auburn, vs. Ole Miss, vs. Vanderbilt, at LSU, at Missouri, at Texas
Tennessee Volunteers
Annual opponents: Alabama, Kentucky, Vanderbilt
2026 opponents: vs. Alabama, vs. Kentucky, at Vanderbilt, vs. Auburn, vs. LSU, vs. Texas, at Arkansas, at South Carolina, at Texas A&M
2027 opponents: at Alabama, at Kentucky, vs. Vanderbilt, vs. Florida, vs. Ole Miss, vs. Mississippi State, at Georgia, at Missouri, at Oklahoma
2028 opponents: vs. Alabama, at Kentucky, at Vanderbilt, vs. Arkansas, vs. South Carolina, vs. Texas A&M, at Auburn, at LSU, at Texas
2029 opponents: at Alabama, vs. Kentucky, vs. Vanderbilt, vs. Georgia, vs. Missouri, vs. Oklahoma, at Florida, at Ole Miss, at Mississippi State
Texas Longhorns
Annual opponents: Arkansas, Oklahoma, Texas A&M
2026 opponents: vs. Arkansas, at Texas A&M, vs. Oklahoma (Dallas), vs. Florida, vs. Ole Miss, vs. Mississippi State, at LSU, at Missouri, at Tennessee
2027 opponents: at Arkansas, vs. Texas A&M, vs. Oklahoma (Dallas), vs. Auburn, vs. Georgia, vs. Kentucky, at Alabama, at South Carolina, at Vanderbilt
2028 opponents: vs. Arkansas, at Texas A&M, vs. Oklahoma (Dallas), vs. LSU, vs. Missouri, vs. Tennessee, at Florida, at Ole Miss, at Mississippi State
2029 opponents: at Arkansas, vs. Texas A&M, vs. Oklahoma (Dallas), vs. Alabama, vs. South Carolina, vs. Vanderbilt, at Auburn, at Georgia, at Kentucky
Texas A&M Aggies
Annual opponents: LSU, Missouri, Texas
2026 opponents: vs. Texas, at LSU, at Missouri, vs. Arkansas, vs. Kentucky, vs. Tennessee, at Alabama, at South Carolina, at Oklahoma
2027 opponents: at Texas, vs. LSU, vs. Missouri, vs. Georgia, vs. Ole Miss, vs. Vanderbilt, at Auburn, at Florida, at Mississippi State
2028 opponents: vs. Texas, at LSU, at Missouri, vs. Alabama, vs. South Carolina, vs. Oklahoma, at Arkansas, at Kentucky, at Tennessee
2029 opponents: at Texas, vs. LSU, vs. Missouri, vs. Auburn, vs. Florida, vs. Mississippi State, at Georgia, at Ole Miss, at Vanderbilt
Vanderbilt Commodores
Annual opponents: Auburn, Mississippi State, Tennessee
2026 opponents: vs. Tennessee, at Auburn, at Mississippi State, vs. Alabama, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, at Florida, at Georgia, at Kentucky
2027 opponents: at Tennessee, vs. Auburn, vs. Mississippi State, vs. South Carolina, vs. Texas, vs. Oklahoma, at LSU, at Missouri, at Texas A&M
2028 opponents: vs. Tennessee, at Auburn, at Mississippi State, vs. Florida, vs. Georgia, vs. Kentucky, at Alabama, at Arkansas, at Ole Miss
2029 opponents: at Tennessee, vs. Auburn, vs. Mississippi State, vs. LSU, vs. Missouri, vs. Texas A&M, at South Carolina, at Texas, at Oklahoma