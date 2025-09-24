        <
          SEC schedule release for 2026-2029 college football seasons

          Repeat opponents revealed for SEC 9-game slate (1:01)

          Sep 24, 2025

          The stage is set for the next four seasons as the SEC's nine-game conference schedule was released Tuesday evening.

          After the decision was approved by the SEC's presidents and chancellors in August, this now allows for each SEC team to face every other SEC program once every two years while maintaining three annual opponents. Each SEC team will still have to schedule at least one nonconference opponent from the ACC, Big Ten or Big 12 conference or Notre Dame each season.

          This format change will protect conference rivalries and ensure competitive balance throughout the future.

          Here is the 2026-2029 nine-game conference schedule for each SEC program, plus its three annual opponents.

          Alabama Crimson Tide

          Annual opponents: Auburn, Tennessee, Mississippi State

          2026 opponents: vs. Auburn, at Mississippi State, at Tennessee, vs. Georgia, vs. South Carolina, vs. Texas A&M, at Kentucky, at LSU, at Vanderbilt

          2027 opponents: at Auburn, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, vs. Florida, vs. Missouri, vs. Texas, at Arkansas, at Ole Miss, at Oklahoma

          2028 opponents: vs. Auburn, at Mississippi State, at Tennessee, vs. Kentucky, vs. LSU, vs. Vanderbilt, at Georgia, at South Carolina, at Texas A&M

          2029 opponents: at Auburn, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, vs. Oklahoma, at Florida, at Missouri, at Texas

          Arkansas Razorbacks

          Annual opponents: LSU, Texas, Missouri

          2026 opponents: vs. LSU, vs. Missouri, at Texas, vs. Georgia, vs. South Carolina, vs. Tennessee, at Auburn, at Texas A&M, at Vanderbilt

          2027 opponents: at LSU, at Missouri, vs. Texas, vs. Alabama, vs. Kentucky, vs. Ole Miss, at Florida, at Mississippi State, at Oklahoma

          2028 opponents: vs. LSU, vs. Missouri, at Texas, vs. Auburn, vs. Texas A&M, vs. Vanderbilt, at Georgia, at South Carolina, at Tennessee

          2029 opponents: at LSU, at Missouri, vs. Texas, vs. Florida, vs. Mississippi State, vs. Oklahoma, at Alabama, at Kentucky, at Ole Miss

          Auburn Tigers

          Annual opponents: Alabama, Georgia, Vanderbilt

          2026 opponents: vs. Vanderbilt, at Alabama, at Georgia, vs. Arkansas, vs. Florida, vs. LSU, at Ole Miss, at Mississippi State, at Tennessee

          2027 opponents: at Vanderbilt, vs. Alabama, vs. Georgia, vs. South Carolina, vs. Texas A&M, vs. Oklahoma, at Kentucky, at Missouri, at Texas

          2028 opponents: vs. Vanderbilt, at Alabama, at Georgia, vs. Ole Miss, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, at Arkansas, at Florida, vs. LSU

          2029 opponents: at Vanderbilt, vs. Alabama, vs. Georgia, vs. Kentucky, vs. Missouri, vs. Texas, at South Carolina, at Texas A&M, at Oklahoma

          Florida Gators

          Annual opponents: Georgia, Kentucky, South Carolina

          2026 opponents: vs. South Carolina, vs. Georgia (Atlanta), at Kentucky, vs. Ole Miss, vs. Vanderbilt, vs. Oklahoma, at Auburn, at Missouri, at Texas

          2027 opponents: at South Carolina, vs Georgia (Tampa), vs. Kentucky, vs. Arkansas, vs. LSU, vs. Texas A&M, at Alabama, at Mississippi State, at Tennessee

          2028 opponents: vs. South Carolina, vs Georgia (Jacksonville), at Kentucky, vs. Auburn, vs. Missouri, vs. Texas, at Ole Miss, at Vanderbilt, at Oklahoma

          2029 opponents: at South Carolina, vs Georgia (Jacksonville), vs. Kentucky, vs. Alabama, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, at Arkansas, at LSU, at Texas A&M

          Georgia Bulldogs

          Annual opponents: Auburn, Florida, South Carolina

          2026 opponents: vs. Auburn, vs. Florida (Atlanta), at South Carolina, vs. Missouri, vs. Vanderbilt, vs. Oklahoma, at Alabama, at Arkansas, at Ole Miss

          2027 opponents: at Auburn, at Florida (Tampa), vs. South Carolina, vs. LSU, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, at Kentucky, at Texas A&M, at Texas

          2028 opponents: vs. Auburn, vs. Florida (Jacksonville), at South Carolina, vs. Alabama, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, at Missouri, at Vanderbilt, at Oklahoma

          2029 opponents: at Auburn, vs. Florida (Jacksonville), vs. South Carolina, vs. Kentucky, vs. Texas A&M, vs. Texas, at LSU, at Mississippi State, at Tennessee

          Kentucky Wildcats

          Annual opponents: Florida, South Carolina, Tennessee

          2026 opponents: vs. Florida, at South Carolina, at Tennessee, vs. Alabama, vs. LSU, vs. Vanderbilt, at Missouri, at Texas A&M, at Oklahoma

          2027 opponents: at Florida, vs. South Carolina, vs. Tennessee, vs. Auburn, vs. Georgia, vs. Mississippi State, at Arkansas, at Ole Miss, at Texas

          2028 opponents: vs. Florida, at South Carolina, at Tennessee, vs. Missouri, vs. Texas A&M, vs. Oklahoma, at Alabama, at LSU, at Vanderbilt

          2029 opponents: at Florida, vs. South Carolina, vs. Tennessee, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, vs. Texas, at Auburn, at Georgia, at Mississippi State

          LSU Tigers

          Annual opponents: Ole Miss, Texas A&M, Arkansas

          2026 opponents: vs. Texas A&M, at Arkansas, at Ole Miss, vs. Alabama, vs. Mississippi State, vs. Texas, at Auburn, at Kentucky, at Tennessee

          2027 opponents: at Texas A&M, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, vs. Missouri, vs. Vanderbilt, vs. Oklahoma, at Florida, at Georgia, at South Carolina

          2028 opponents: vs. Texas A&M, at Arkansas, at Ole Miss, vs. Auburn, vs. Kentucky, vs. Tennessee, at Alabama, at Mississippi State, at Texas

          2029 opponents: at Texas A&M, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, vs. Florida, vs. Georgia, vs. South Carolina, at Missouri, at Vanderbilt, at Oklahoma

          Mississippi State Bulldogs

          Annual opponents: Alabama, Ole Miss, Vanderbilt

          2026 opponents: vs. Alabama, vs. Vanderbilt, at Ole Miss, vs. Auburn, vs. Missouri, vs. Oklahoma, at LSU, at South Carolina, at Texas

          2027 opponents: at Alabama, at Vanderbilt, vs. Ole Miss, vs. Arkansas, vs. Florida, vs. Texas A&M, at Georgia, at Kentucky, at Tennessee

          2028 opponents: vs. Alabama, vs. Vanderbilt, at Ole Miss, vs. LSU, vs. South Carolina, vs. Texas, at Auburn, at Missouri, at Oklahoma

          2029 opponents: at Alabama, at Vanderbilt, vs. Ole Miss, vs. Georgia, vs. Kentucky. vs. Tennessee, at Arkansas, at Florida, at Texas A&M

          Missouri Tigers

          Annual opponents: Arkansas, Oklahoma, Texas A&M

          2026 opponents: vs. Texas A&M, vs. Oklahoma, at Arkansas, vs. Florida, vs. Kentucky, vs. Texas, at Georgia, at Ole Miss, at Mississippi State

          2027 opponents: at Texas A&M, at Oklahoma, vs. Arkansas, vs. Auburn, vs. Tennessee, vs. Vanderbilt, at Alabama, at LSU, at South Carolina

          2028 opponents: vs. Texas A&M, vs. Oklahoma, at Arkansas, vs. Georgia, vs. Ole Miss, vs. Mississippi State, at Florida, at Kentucky, at Texas

          2029 opponents: at Texas A&M, at Oklahoma, vs. Arkansas, vs. Alabama, vs. LSU, vs. South Carolina, at Auburn, at Tennessee, at Vanderbilt

          Oklahoma Sooners

          Annual opponents: Missouri, Ole Miss, Texas

          2026 opponents: vs. Texas (Dallas), vs. Ole Miss, at Missouri, vs. Kentucky, vs. South Carolina, vs. Texas A&M, at Florida, at Georgia, at Mississippi

          2027 opponents: at Texas (Dallas), at Ole Miss, vs. Missouri, vs. Alabama, vs Arkansas, vs. Tennessee, at Auburn, at LSU, at Vanderbilt

          2028 opponents: vs. Texas (Dallas), vs. Ole Miss, at Missouri, vs. Florida, vs. Georgia, vs. Mississippi State, at Kentucky, at South Carolina, at Texas A&M

          2029 opponents: vs. Texas (Dallas), at Ole Miss, vs Missouri, vs. Auburn, vs. LSU, vs. Vanderbilt, at Alabama, at Arkansas, at Tennessee

          Ole Miss Rebels

          Annual opponents: LSU, Mississippi State, Oklahoma

          2026 opponents: vs. LSU, vs. Mississippi State, at Oklahoma, vs. Auburn, vs. Georgia, vs. Missouri, at Florida, at Vanderbilt, at Texas

          2027 opponents: at LSU, at Mississippi State, vs. Oklahoma, vs. Alabama, vs. Kentucky, vs. South Carolina, at Arkansas, at Tennessee, at Texas A&M

          2028 opponents: vs. LSU, vs. Mississippi State, at Oklahoma, vs. Florida, vs. Vanderbilt, vs. Texas, at Auburn, at Georgia, at Missouri

          2029 opponents: at LSU, at Mississippi State, vs. Oklahoma, vs. Arkansas, vs. Tennessee, vs. Texas A&M, at Alabama, at Kentucky, at South Carolina

          South Carolina Gamecocks

          Annual opponents: Georgia, Florida, Kentucky

          2026 opponents: vs. Georgia, vs. Kentucky, at Florida, vs. Mississippi State, vs. Tennessee, vs. Texas A&M, at Alabama, at Arkansas, at Oklahoma

          2027 opponents: at Georgia, at Kentucky, vs. Florida, vs. LSU, vs. Missouri, vs. Texas, at Auburn, at Ole Miss, at Vanderbilt

          2028 opponents: vs. Georgia, vs. Kentucky, at Florida, vs. Alabama, vs. Arkansas, vs. Oklahoma, at Mississippi State, at Tennessee, at Texas A&M

          2029 opponents: at Georgia, at Kentucky, vs. Florida, vs. Auburn, vs. Ole Miss, vs. Vanderbilt, at LSU, at Missouri, at Texas

          Tennessee Volunteers

          Annual opponents: Alabama, Kentucky, Vanderbilt

          2026 opponents: vs. Alabama, vs. Kentucky, at Vanderbilt, vs. Auburn, vs. LSU, vs. Texas, at Arkansas, at South Carolina, at Texas A&M

          2027 opponents: at Alabama, at Kentucky, vs. Vanderbilt, vs. Florida, vs. Ole Miss, vs. Mississippi State, at Georgia, at Missouri, at Oklahoma

          2028 opponents: vs. Alabama, at Kentucky, at Vanderbilt, vs. Arkansas, vs. South Carolina, vs. Texas A&M, at Auburn, at LSU, at Texas

          2029 opponents: at Alabama, vs. Kentucky, vs. Vanderbilt, vs. Georgia, vs. Missouri, vs. Oklahoma, at Florida, at Ole Miss, at Mississippi State

          Texas Longhorns

          Annual opponents: Arkansas, Oklahoma, Texas A&M

          2026 opponents: vs. Arkansas, at Texas A&M, vs. Oklahoma (Dallas), vs. Florida, vs. Ole Miss, vs. Mississippi State, at LSU, at Missouri, at Tennessee

          2027 opponents: at Arkansas, vs. Texas A&M, vs. Oklahoma (Dallas), vs. Auburn, vs. Georgia, vs. Kentucky, at Alabama, at South Carolina, at Vanderbilt

          2028 opponents: vs. Arkansas, at Texas A&M, vs. Oklahoma (Dallas), vs. LSU, vs. Missouri, vs. Tennessee, at Florida, at Ole Miss, at Mississippi State

          2029 opponents: at Arkansas, vs. Texas A&M, vs. Oklahoma (Dallas), vs. Alabama, vs. South Carolina, vs. Vanderbilt, at Auburn, at Georgia, at Kentucky

          Texas A&M Aggies

          Annual opponents: LSU, Missouri, Texas

          2026 opponents: vs. Texas, at LSU, at Missouri, vs. Arkansas, vs. Kentucky, vs. Tennessee, at Alabama, at South Carolina, at Oklahoma

          2027 opponents: at Texas, vs. LSU, vs. Missouri, vs. Georgia, vs. Ole Miss, vs. Vanderbilt, at Auburn, at Florida, at Mississippi State

          2028 opponents: vs. Texas, at LSU, at Missouri, vs. Alabama, vs. South Carolina, vs. Oklahoma, at Arkansas, at Kentucky, at Tennessee

          2029 opponents: at Texas, vs. LSU, vs. Missouri, vs. Auburn, vs. Florida, vs. Mississippi State, at Georgia, at Ole Miss, at Vanderbilt

          Vanderbilt Commodores

          Annual opponents: Auburn, Mississippi State, Tennessee

          2026 opponents: vs. Tennessee, at Auburn, at Mississippi State, vs. Alabama, vs. Arkansas, vs. Ole Miss, at Florida, at Georgia, at Kentucky

          2027 opponents: at Tennessee, vs. Auburn, vs. Mississippi State, vs. South Carolina, vs. Texas, vs. Oklahoma, at LSU, at Missouri, at Texas A&M

          2028 opponents: vs. Tennessee, at Auburn, at Mississippi State, vs. Florida, vs. Georgia, vs. Kentucky, at Alabama, at Arkansas, at Ole Miss

          2029 opponents: at Tennessee, vs. Auburn, vs. Mississippi State, vs. LSU, vs. Missouri, vs. Texas A&M, at South Carolina, at Texas, at Oklahoma