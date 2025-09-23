2025 College football Week 5 schedule: Channels, how to watch

It's time for Week 5 of the 2025 college football season! Notable matchups include Alabama at Georgia and Oregon vs. Penn State on "College GameDay."
Check out the full Week 5 slate below:
*All times Eastern
Thursday, Sept. 25
Army at East Carolina, 7:30 p.m., ESPN
Friday, Sept. 26
Florida State at Virginia, 7 p.m., ESPN
TCU at Arizona State, 9 p.m., Fox
Houston at Oregon State, 10:30 p.m., ESPN
Saturday, Sept. 27
Georgia Tech at Wake Forest, 12 p.m., ESPN
USC at Illinois, 12 p.m., Fox
Notre Dame at Arkansas, 12 p.m., ABC
Rutgers at Minnesota, 12 p.m., Big Ten Network
Duke at Syracuse, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Louisville at Pittsburgh, 12 p.m., ESPN2
Cincinnati at Kansas, 12 p.m., TNT
UCF at Kansas State, 12 p.m., Fox Sports 1
South Alabama at North Texas, 12 p.m., ESPNU
Bowling Green at Ohio, 12 p.m., CBS Sports Network
Utah State at Vanderbilt, 12:45 p.m., SEC Network
Eastern Michigan at Central Michigan, 1 p.m., ESPN App
Georgia Southern at James Madison, 1:30 p.m., ESPN App
Arkansas State at UL Monroe, 3 p.m., ESPN App
Ohio State at Washington, 3:30 p.m., CBS/Paramount
LSU at Ole Miss, 3:30 p.m., ABC
Auburn at Texas A&M, 3:30 p.m., ESPN
Indiana at Iowa, 3:30 p.m., Peacock
UCLA at Northwestern, 3:30 p.m., Big Ten Network
California at Boston College, 3:30 p.m., ACC Network
Baylor at Oklahoma State, 3:30 p.m., ESPN2
Utah at West Virginia, 3:30 p.m., FOX
UConn at Buffalo, 3:30 p.m., ESPN App
San Diego State at Northern Illinois, 3:30 p.m., ESPN App
Rice at Navy, 3:30 p.m., CBS Sports Network
Akron at Toledo, 3:30 p.m., ESPN App
Lindenwood at Miami (OH), 3:30 p.m., ESPN App
New Mexico State at New Mexico, 4 p.m., TBD
Tulane at Tulsa, 4 p.m., ESPNU
Hawai'i at Air Force, 4:10 p.m., Fox Sports 1
Tennessee at Mississippi State, 4:15 p.m., SEC Network
Middle Tennessee at Kennesaw State, 6 p.m., ESPN App
Liberty at Old Dominion, 6 p.m., ESPN App
Rhode Island at Western Michigan, 6:30 p.m., ESPN App
Arizona at Iowa State, 7 p.m., ESPN
Virginia Tech at NC State, 7 p.m., The CW Network
Jacksonville State at Southern Miss, 7 p.m., ESPN App
Western Kentucky at Missouri State, 7 p.m., ESPN App
Memphis at Florida Atlantic, 7 p.m., ESPN2
Oregon at Penn State, 7:30 p.m., NBC/Peacock
Alabama at Georgia, 7:30 p.m., ABC
Massachusetts at Missouri, 7:30 p.m., ESPNU
Washington State at Colorado State, 7:30 p.m., CBS Sports Network
San Jose State at Stanford, 7:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
App State at Boise State, 7:30 p.m., Fox Sports 1
Kentucky at South Carolina, 7:45 p.m., SEC Network
Marshall at Louisiana, 8 p.m., ESPN App
Louisiana Tech at UTEP, 9 p.m., ESPN App
BYU at Colorado, 10:15 p.m., ESPN
For more college football updates, check out the ESPN hub page for scores, rankings, standings, stats and more.