          2025 College football Week 5 schedule: Channels, how to watch

          Kalen DeBoer and the Alabama Crimson Tide take on the Georgia Bulldogs in Week 5 of the 2025 college football season. Lawrence Iles/Icon Sportswire
          Sep 23, 2025, 08:25 PM

          It's time for Week 5 of the 2025 college football season! Notable matchups include Alabama at Georgia and Oregon vs. Penn State on "College GameDay."

          Check out the full Week 5 slate below:

          *All times Eastern

          Thursday, Sept. 25

          Army at East Carolina, 7:30 p.m., ESPN

          Friday, Sept. 26

          Florida State at Virginia, 7 p.m., ESPN

          TCU at Arizona State, 9 p.m., Fox

          Houston at Oregon State, 10:30 p.m., ESPN

          Saturday, Sept. 27

          Georgia Tech at Wake Forest, 12 p.m., ESPN

          USC at Illinois, 12 p.m., Fox

          Notre Dame at Arkansas, 12 p.m., ABC

          Rutgers at Minnesota, 12 p.m., Big Ten Network

          Duke at Syracuse, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Louisville at Pittsburgh, 12 p.m., ESPN2

          Cincinnati at Kansas, 12 p.m., TNT

          UCF at Kansas State, 12 p.m., Fox Sports 1

          South Alabama at North Texas, 12 p.m., ESPNU

          Bowling Green at Ohio, 12 p.m., CBS Sports Network

          Utah State at Vanderbilt, 12:45 p.m., SEC Network

          Eastern Michigan at Central Michigan, 1 p.m., ESPN App

          Georgia Southern at James Madison, 1:30 p.m., ESPN App

          Arkansas State at UL Monroe, 3 p.m., ESPN App

          Ohio State at Washington, 3:30 p.m., CBS/Paramount

          LSU at Ole Miss, 3:30 p.m., ABC

          Auburn at Texas A&M, 3:30 p.m., ESPN

          Indiana at Iowa, 3:30 p.m., Peacock

          UCLA at Northwestern, 3:30 p.m., Big Ten Network

          California at Boston College, 3:30 p.m., ACC Network

          Baylor at Oklahoma State, 3:30 p.m., ESPN2

          Utah at West Virginia, 3:30 p.m., FOX

          UConn at Buffalo, 3:30 p.m., ESPN App

          San Diego State at Northern Illinois, 3:30 p.m., ESPN App

          Rice at Navy, 3:30 p.m., CBS Sports Network

          Akron at Toledo, 3:30 p.m., ESPN App

          Lindenwood at Miami (OH), 3:30 p.m., ESPN App

          New Mexico State at New Mexico, 4 p.m., TBD

          Tulane at Tulsa, 4 p.m., ESPNU

          Hawai'i at Air Force, 4:10 p.m., Fox Sports 1

          Tennessee at Mississippi State, 4:15 p.m., SEC Network

          Middle Tennessee at Kennesaw State, 6 p.m., ESPN App

          Liberty at Old Dominion, 6 p.m., ESPN App

          Rhode Island at Western Michigan, 6:30 p.m., ESPN App

          Arizona at Iowa State, 7 p.m., ESPN

          Virginia Tech at NC State, 7 p.m., The CW Network

          Jacksonville State at Southern Miss, 7 p.m., ESPN App

          Western Kentucky at Missouri State, 7 p.m., ESPN App

          Memphis at Florida Atlantic, 7 p.m., ESPN2

          Oregon at Penn State, 7:30 p.m., NBC/Peacock

          Alabama at Georgia, 7:30 p.m., ABC

          Massachusetts at Missouri, 7:30 p.m., ESPNU

          Washington State at Colorado State, 7:30 p.m., CBS Sports Network

          San Jose State at Stanford, 7:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          App State at Boise State, 7:30 p.m., Fox Sports 1

          Kentucky at South Carolina, 7:45 p.m., SEC Network

          Marshall at Louisiana, 8 p.m., ESPN App

          Louisiana Tech at UTEP, 9 p.m., ESPN App

          BYU at Colorado, 10:15 p.m., ESPN

