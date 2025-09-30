        <
        >

          2025 College football Week 6 schedule: Channels, how to watch

          Mike Norvell and the Florida State Seminoles take on the Miami Hurricanes in Week 6 of the 2025 college football season. Chris Leduc/Icon Sportswire
          • ESPN
          Sep 30, 2025, 05:15 PM

          We have reached Week 6 of the 2025 college football season! Notable matchups include Miami at Florida State and Vanderbilt vs. Alabama on "College GameDay."

          Check out the full Week 6 slate below:

          *All times Eastern

          Thursday, Oct. 2

          Sam Houston at New Mexico State, 9 p.m., CBS Sports Network

          Friday, Oct. 3

          Western Kentucky at Delaware, 7 p.m., CBS Sports Network

          Charlotte at South Florida, 7 p.m., ESPN2

          New Mexico at San Jose State, 10 p.m., FOX Sports 1

          West Virginia at BYU, 10:30 p.m., ESPN

          Colorado State at San Diego State, 10:30 p.m., CBS Sports Network

          Saturday, Oct. 4

          Kentucky at Georgia, 12 p.m., ABC

          Iowa State at Cincinnati, 12 p.m., ESPN2

          Wisconsin at Michigan, 12 p.m., FOX

          Illinois at Purdue, 12 p.m., Big Ten Network

          Boston College at Pittsburgh, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Clemson at North Carolina, 12 p.m., ESPN

          Kansas State at Baylor, 12 p.m., ESPN App

          Air Force at Navy, 12 p.m., CBS/Paramount+

          Army at UAB, 12 p.m., ESPNU

          Ohio at Ball State, 12 p.m., CBS Sports Network

          Wake Forest at Virginia Tech, 1 p.m., The CW Network

          UTSA at Temple, 1 p.m., ESPN App

          Campbell at NC State, 2 p.m., ESPN App/Atlantic Coast Conference Network

          Western Michigan at Massachusetts, 2:30 p.m., ESPN App

          Oklahoma State at Arizona, 3 p.m., TNT/TruTV/HBO Max

          Penn State at UCLA, 3:30 p.m., CBS

          Texas at Florida, 3:30 p.m., ESPN

          Vanderbilt at Alabama, 3:30 p.m., ABC

          Boise State at Notre Dame, 3:30 p.m., NBC/Peacock

          Virginia at Louisville, 3:30 p.m., ESPN2

          Washington at Maryland, 3:30 p.m., Big Ten Network

          UL Monroe at Northwestern, 3:30 p.m., Big Ten Network

          Oregon State at App State, 3:30 p.m., ESPN App

          Syracuse at SMU, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Florida International at UConn, 3:30 p.m., CBS Sports Network

          James Madison at Georgia State, 3:30 p.m., ESPN App

          Central Michigan at Akron, 3:30 p.m., ESPN App

          Eastern Michigan at Buffalo, 3:30 p.m., ESPN App

          Miami (OH) at Northern Illinois, 3:30 p.m., ESPN App

          Kent State at Oklahoma, 4 p.m., SEC Network

          Michigan State at Nebraska, 4 p.m., FOX Sports 1

          Texas State at Arkansas State, 4 p.m., ESPNU

          Coastal California at Old Dominion, 6 p.m., ESPN App

          Texas Tech at Houston, 7 p.m., ESPN

          UNLV at Wyoming, 7 p.m., CBS Sports Network

          South Alabama at Troy, 7 p.m., ESPN App

          Florida Atlantic at Rice, 7 p.m., ESPN App

          Minnesota at Ohio State, 7:30 p.m., NBC/Peacock

          Miami at Florida State, 7:30 p.m., ABC

          Mississippi State at Texas A&M, 7:30 p.m., SEC Network

          Colorado at TCU, 7:30 p.m., FOX

          Kansas at UCF, 7:30 p.m., ESPN2

          Tulsa at Memphis, 8 p.m., ESPNU

          Duke at California, 10:30 p.m., ESPN

          Nevada at Fresno State, 10:30 p.m., CBS Sports Network

