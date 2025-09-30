2025 College football Week 6 schedule: Channels, how to watch

We have reached Week 6 of the 2025 college football season! Notable matchups include Miami at Florida State and Vanderbilt vs. Alabama on "College GameDay."
Check out the full Week 6 slate below:
*All times Eastern
Thursday, Oct. 2
Sam Houston at New Mexico State, 9 p.m., CBS Sports Network
Friday, Oct. 3
Western Kentucky at Delaware, 7 p.m., CBS Sports Network
Charlotte at South Florida, 7 p.m., ESPN2
New Mexico at San Jose State, 10 p.m., FOX Sports 1
West Virginia at BYU, 10:30 p.m., ESPN
Colorado State at San Diego State, 10:30 p.m., CBS Sports Network
Saturday, Oct. 4
Kentucky at Georgia, 12 p.m., ABC
Iowa State at Cincinnati, 12 p.m., ESPN2
Wisconsin at Michigan, 12 p.m., FOX
Illinois at Purdue, 12 p.m., Big Ten Network
Boston College at Pittsburgh, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Clemson at North Carolina, 12 p.m., ESPN
Kansas State at Baylor, 12 p.m., ESPN App
Air Force at Navy, 12 p.m., CBS/Paramount+
Army at UAB, 12 p.m., ESPNU
Ohio at Ball State, 12 p.m., CBS Sports Network
Wake Forest at Virginia Tech, 1 p.m., The CW Network
UTSA at Temple, 1 p.m., ESPN App
Campbell at NC State, 2 p.m., ESPN App/Atlantic Coast Conference Network
Western Michigan at Massachusetts, 2:30 p.m., ESPN App
Oklahoma State at Arizona, 3 p.m., TNT/TruTV/HBO Max
Penn State at UCLA, 3:30 p.m., CBS
Texas at Florida, 3:30 p.m., ESPN
Vanderbilt at Alabama, 3:30 p.m., ABC
Boise State at Notre Dame, 3:30 p.m., NBC/Peacock
Virginia at Louisville, 3:30 p.m., ESPN2
Washington at Maryland, 3:30 p.m., Big Ten Network
UL Monroe at Northwestern, 3:30 p.m., Big Ten Network
Oregon State at App State, 3:30 p.m., ESPN App
Syracuse at SMU, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Florida International at UConn, 3:30 p.m., CBS Sports Network
James Madison at Georgia State, 3:30 p.m., ESPN App
Central Michigan at Akron, 3:30 p.m., ESPN App
Eastern Michigan at Buffalo, 3:30 p.m., ESPN App
Miami (OH) at Northern Illinois, 3:30 p.m., ESPN App
Kent State at Oklahoma, 4 p.m., SEC Network
Michigan State at Nebraska, 4 p.m., FOX Sports 1
Texas State at Arkansas State, 4 p.m., ESPNU
Coastal California at Old Dominion, 6 p.m., ESPN App
Texas Tech at Houston, 7 p.m., ESPN
UNLV at Wyoming, 7 p.m., CBS Sports Network
South Alabama at Troy, 7 p.m., ESPN App
Florida Atlantic at Rice, 7 p.m., ESPN App
Minnesota at Ohio State, 7:30 p.m., NBC/Peacock
Miami at Florida State, 7:30 p.m., ABC
Mississippi State at Texas A&M, 7:30 p.m., SEC Network
Colorado at TCU, 7:30 p.m., FOX
Kansas at UCF, 7:30 p.m., ESPN2
Tulsa at Memphis, 8 p.m., ESPNU
Duke at California, 10:30 p.m., ESPN
Nevada at Fresno State, 10:30 p.m., CBS Sports Network
