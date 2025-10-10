        <
          2025 College Football Week 7 Schedule: Channels, how to watch

          Eliah Drinkwitz and the Missouri Tigers face the Alabama Crimson Tide in Week 7 of the 2025 college football season. Scott Winters/Icon Sportswire
          Oct 10, 2025, 03:18 PM

          Week 7 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Alabama at Missouri and Indiana vs. Oregon on "College GameDay."

          Check out the full Week 7 schedule below:

          *All times Eastern

          Wednesday, Oct. 8

          Missouri State at Middle Tennessee, 7:30 p.m., ESPN2

          Liberty at UTEP, 8 p.m., CBS Sports Network

          Thursday, Oct. 9

          Louisiana Tech at Kennesaw State, 7 p.m., ESPNU

          East Carolina at Tulane, 7:30 p.m., ESPN

          Jacksonville State at Sam Houston, 8 p.m., CBS Sports Network

          Southern Miss at Georgia Southern, 8 p.m., ESPN2

          Friday, Oct. 10

          South Florida at North Texas, 7:30 p.m., ESPN2

          Rutgers at Washington, 9 p.m., Fox Sports 1

          Fresno State at Colorado State, 9 p.m., CBS Sports Network

          Saturday, Oct. 11

          Ohio State at Illinois, noon, Fox

          Alabama at Missouri, noon, ABC

          Pittsburgh at Florida State, noon, ESPN

          UCLA at Michigan State, noon, Big Ten Network

          Stanford at SMU, noon, CW Network

          UFC at Cincinnati, noon, Fox Sports 1

          Houston at Oklahoma State, noon, TNT/HBO Max

          Louisiana at James Madison, noon, ESPN2

          Charlotte at Army, noon, CBS Sports Network

          Miami (OH) at Akron, noon, ESPN App

          Toledo at Bowling Green, noon, ESPNU

          Washington State at Ole Miss, 12:45 p.m., SEC Network

          Northern Illinois at Eastern Michigan, 1 p.m., ESPN App

          Massachusetts at Kent State, 2:30 p.m., ESPN App

          Indiana at Oregon, 3:30 p.m., CBS

          Oklahoma at Texas, 3:30 p.m., ABC

          Virginia Tech at Georgia Tech, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          NC State at Notre Dame, 3:30 p.m., Peacock

          Iowa State at Colorado, 3:30 p.m., ESPN

          Northwestern at Penn State, 3:30 p.m., Fox Sports 1

          Nebraska at Maryland, 3:30 p.m., Big Ten Network

          Wake Forest at Oregon State, 3:30 p.m., CW Network

          TCU at Kansas State, 3:30 p.m., Fox

          Air Force at UNLV, 3:30 p.m., CBS Sports Network

          Appalachian State at Georgia State, 3:30 p.m., ESPN App

          Old Dominion at Marshall, 3:30 p.m., ESPN App

          Ball State at Western Michigan, 3:30 p.m., ESPN App

          Navy at Temple, 4 p.m., ESPN2

          Arkansas at Tennessee, 4:15 p.m., SEC Network

          UAB at Florida Atlantic, 6 p.m., ESPN App

          Florida at Texas A&M, 7 p.m., ESPN

          Iowa at Wisconsin, 7 p.m., Fox Sports 1

          San Jose State at Wyoming, 7 p.m., CBS Sports Network

          UL Monroe at Coastal Carolina, 7 p.m., ESPN App

          Kansas at Texas Tech, 7:30 p.m., Fox

          Georgia at Auburn, 7:30 p.m., ABC

          Michigan at USC, 7:30 p.m., NBC

          Purdue at Minnesota, 7:30 p.m., Big Ten Network

          Clemson at Boston College, 7:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Rice at UTSA, 7:30 p.m., ESPNU

          South Carolina at LSU, 7:45 p.m., SEC Network

          BYU at Arizona, 8 p.m., ESPN2

          Troy at Texas State, 8 p.m., ESPN App

          New Mexico at Boise State, 9:45 p.m., Fox Sports 1

          Arizona State at Utah, 10:15 p.m., ESPN

          San Diego State at Nevada, 10:30 p.m., CBS Sports Network

          Utah State at Hawai'i, 11:59 p.m., TBD

