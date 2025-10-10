2025 College Football Week 7 Schedule: Channels, how to watch

Week 7 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Alabama at Missouri and Indiana vs. Oregon on "College GameDay."
Check out the full Week 7 schedule below:
*All times Eastern
Wednesday, Oct. 8
Missouri State at Middle Tennessee, 7:30 p.m., ESPN2
Liberty at UTEP, 8 p.m., CBS Sports Network
Thursday, Oct. 9
Louisiana Tech at Kennesaw State, 7 p.m., ESPNU
East Carolina at Tulane, 7:30 p.m., ESPN
Jacksonville State at Sam Houston, 8 p.m., CBS Sports Network
Southern Miss at Georgia Southern, 8 p.m., ESPN2
Friday, Oct. 10
South Florida at North Texas, 7:30 p.m., ESPN2
Rutgers at Washington, 9 p.m., Fox Sports 1
Fresno State at Colorado State, 9 p.m., CBS Sports Network
Saturday, Oct. 11
Ohio State at Illinois, noon, Fox
Alabama at Missouri, noon, ABC
Pittsburgh at Florida State, noon, ESPN
UCLA at Michigan State, noon, Big Ten Network
Stanford at SMU, noon, CW Network
UFC at Cincinnati, noon, Fox Sports 1
Houston at Oklahoma State, noon, TNT/HBO Max
Louisiana at James Madison, noon, ESPN2
Charlotte at Army, noon, CBS Sports Network
Miami (OH) at Akron, noon, ESPN App
Toledo at Bowling Green, noon, ESPNU
Washington State at Ole Miss, 12:45 p.m., SEC Network
Northern Illinois at Eastern Michigan, 1 p.m., ESPN App
Massachusetts at Kent State, 2:30 p.m., ESPN App
Indiana at Oregon, 3:30 p.m., CBS
Oklahoma at Texas, 3:30 p.m., ABC
Virginia Tech at Georgia Tech, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
NC State at Notre Dame, 3:30 p.m., Peacock
Iowa State at Colorado, 3:30 p.m., ESPN
Northwestern at Penn State, 3:30 p.m., Fox Sports 1
Nebraska at Maryland, 3:30 p.m., Big Ten Network
Wake Forest at Oregon State, 3:30 p.m., CW Network
TCU at Kansas State, 3:30 p.m., Fox
Air Force at UNLV, 3:30 p.m., CBS Sports Network
Appalachian State at Georgia State, 3:30 p.m., ESPN App
Old Dominion at Marshall, 3:30 p.m., ESPN App
Ball State at Western Michigan, 3:30 p.m., ESPN App
Navy at Temple, 4 p.m., ESPN2
Arkansas at Tennessee, 4:15 p.m., SEC Network
UAB at Florida Atlantic, 6 p.m., ESPN App
Florida at Texas A&M, 7 p.m., ESPN
Iowa at Wisconsin, 7 p.m., Fox Sports 1
San Jose State at Wyoming, 7 p.m., CBS Sports Network
UL Monroe at Coastal Carolina, 7 p.m., ESPN App
Kansas at Texas Tech, 7:30 p.m., Fox
Georgia at Auburn, 7:30 p.m., ABC
Michigan at USC, 7:30 p.m., NBC
Purdue at Minnesota, 7:30 p.m., Big Ten Network
Clemson at Boston College, 7:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Rice at UTSA, 7:30 p.m., ESPNU
South Carolina at LSU, 7:45 p.m., SEC Network
BYU at Arizona, 8 p.m., ESPN2
Troy at Texas State, 8 p.m., ESPN App
New Mexico at Boise State, 9:45 p.m., Fox Sports 1
Arizona State at Utah, 10:15 p.m., ESPN
San Diego State at Nevada, 10:30 p.m., CBS Sports Network
Utah State at Hawai'i, 11:59 p.m., TBD
