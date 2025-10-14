        <
          2025 College Football Week 8 Schedule: Channels, How to Watch

          Lane Kiffin and the Ole Miss Rebels take on the Georgia Bulldogs in Week 8 of the 2025 college football season. Peter Joneleit/Icon Sportswire
          Oct 14, 2025

          Week 8 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Ole Miss at Georgia on "College GameDay" and USC at Notre Dame.

          Check out the full Week 8 schedule below:

          *All times Eastern

          Tuesday, Oct. 14

          New Mexico State at Liberty, 7 p.m., CBS Sports Network

          Arkansas State at South Alabama, 7:30 p.m., ESPN2

          Florida International at Western Kentucky, 8 p.m., ESPNU

          Wednesday, Oct. 15

          Delaware at Jacksonville State, 7 p.m., ESPN

          UTEP at Sam Houston, 7 p.m., CBS Sports Network

          Thursday, Oct. 16

          Tulsa at East Carolina, 7:30 p.m., ESPN

          Friday, Oct. 17

          Louisville at Miami, 7 p.m., ESPN

          Nebraska at Minnesota, 8 p.m., FOX

          San Jose State at Utah State, 9 p.m., CBS Sports Network

          North Carolina at California, 10:30 p.m., ESPN

          Saturday, Oct. 18

          LSU at Vanderbilt, 12 p.m., ABC

          Georgia Tech at Duke, 12 p.m., ESPN

          Washington at Michigan, 12 p.m., FOX

          UConn at Boston College, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Arizona at Houston, 12 p.m., FOX Sports 1

          Baylor at TCU, 12 p.m., ESPN2

          Army at Tulane, 12 p.m., ESPNU

          Central Michigan at Bowling Green, 12 p.m., CBS Sports Network

          Eastern Michigan at Miami (OH), 12 p.m., ESPN App

          Oklahoma at South Carolina, 12:45 p.m., SEC Network

          West Virginia at UCF, 1 p.m., TNT/HBO Max

          Kent State at Toledo, 2 p.m., ESPN App

          Buffalo at Massachusetts, 2:30 p.m., ESPN App

          Purdue at Northwestern, 3 p.m., Big Ten Network

          Troy at UL Monroe, 3 p.m., ESPN App

          Ohio State at Wisconsin, 3:30 p.m., CBS

          Michigan State at Indiana, 3:30 p.m., Peacock

          Texas A&M at Arkansas, 3:30 p.m., ESPN

          Ole Miss at Georgia, 3:30 p.m., ABC

          SMU at Clemson, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Wyoming at Air Force, 3:30 p.m., CBS Sports Network

          UNLV at Boise State, 3:30 p.m., FOX Sports 1

          Coastal Carolina at App State, 3:30 p.m., ESPN App

          Old Dominion at James Madison, 3:30 p.m., ESPNU

          Texas State at Marshall, 3:30 p.m., ESPN App

          Temple at Charlotte, 3:30 p.m., ESPN App

          UTSA at North Texas, 3:30 p.m., ESPN App

          Akron at Ball State, 3:30 p.m., ESPN App

          Northern Illinois at Ohio, 3:30 p.m., ESPN App

          Texas Tech at Arizona State, 4 p.m., FOX

          Memphis at UAB, 4 p.m., ESPN2

          Mississippi State at Florida, 4:15 p.m., SEC Network

          Southern Miss at Louisiana, 5 p.m., ESPN App

          Oregon at Rutgers, 6:30 p.m., Big Ten Network

          Washington State at Virginia, 6:30 p.m., CW Network

          Texas at Kentucky, 7 p.m., ESPN

          Penn State at Iowa, 7 p.m., Peacock

          Maryland at UCLA, 7 p.m., FOX Sports 1

          Hawai'i at Colorado State, 7 p.m., TBD

          Georgia State at Georgia Southern, 7 p.m., ESPN App

          Tennessee at Alabama, 7:30 p.m., ABC

          USC at Notre Dame, 7:30 p.m., NBC/Peacock

          Florida Atlantic at South Florida, 7:30 p.m., ESPNU

          Pittsburgh at Syracuse, 7:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Missouri at Auburn, 7:45 p.m., SEC Network

          Utah at BYU, 8 p.m., FOX

          Cincinnati at Oklahoma State, 8 p.m., ESPN2

          Nevada at New Mexico, 9:45 p.m., FOX Sports 1

          Lafayette at Oregon State, 10 p.m., CW Network

          Florida State at Stanford, 10:30 p.m., ESPN

