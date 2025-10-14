2025 College Football Week 8 Schedule: Channels, How to Watch

Week 8 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Ole Miss at Georgia on "College GameDay" and USC at Notre Dame.
Check out the full Week 8 schedule below:
*All times Eastern
Tuesday, Oct. 14
New Mexico State at Liberty, 7 p.m., CBS Sports Network
Arkansas State at South Alabama, 7:30 p.m., ESPN2
Florida International at Western Kentucky, 8 p.m., ESPNU
Wednesday, Oct. 15
Delaware at Jacksonville State, 7 p.m., ESPN
UTEP at Sam Houston, 7 p.m., CBS Sports Network
Thursday, Oct. 16
Tulsa at East Carolina, 7:30 p.m., ESPN
Friday, Oct. 17
Louisville at Miami, 7 p.m., ESPN
Nebraska at Minnesota, 8 p.m., FOX
San Jose State at Utah State, 9 p.m., CBS Sports Network
North Carolina at California, 10:30 p.m., ESPN
Saturday, Oct. 18
LSU at Vanderbilt, 12 p.m., ABC
Georgia Tech at Duke, 12 p.m., ESPN
Washington at Michigan, 12 p.m., FOX
UConn at Boston College, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Arizona at Houston, 12 p.m., FOX Sports 1
Baylor at TCU, 12 p.m., ESPN2
Army at Tulane, 12 p.m., ESPNU
Central Michigan at Bowling Green, 12 p.m., CBS Sports Network
Eastern Michigan at Miami (OH), 12 p.m., ESPN App
Oklahoma at South Carolina, 12:45 p.m., SEC Network
West Virginia at UCF, 1 p.m., TNT/HBO Max
Kent State at Toledo, 2 p.m., ESPN App
Buffalo at Massachusetts, 2:30 p.m., ESPN App
Purdue at Northwestern, 3 p.m., Big Ten Network
Troy at UL Monroe, 3 p.m., ESPN App
Ohio State at Wisconsin, 3:30 p.m., CBS
Michigan State at Indiana, 3:30 p.m., Peacock
Texas A&M at Arkansas, 3:30 p.m., ESPN
Ole Miss at Georgia, 3:30 p.m., ABC
SMU at Clemson, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Wyoming at Air Force, 3:30 p.m., CBS Sports Network
UNLV at Boise State, 3:30 p.m., FOX Sports 1
Coastal Carolina at App State, 3:30 p.m., ESPN App
Old Dominion at James Madison, 3:30 p.m., ESPNU
Texas State at Marshall, 3:30 p.m., ESPN App
Temple at Charlotte, 3:30 p.m., ESPN App
UTSA at North Texas, 3:30 p.m., ESPN App
Akron at Ball State, 3:30 p.m., ESPN App
Northern Illinois at Ohio, 3:30 p.m., ESPN App
Texas Tech at Arizona State, 4 p.m., FOX
Memphis at UAB, 4 p.m., ESPN2
Mississippi State at Florida, 4:15 p.m., SEC Network
Southern Miss at Louisiana, 5 p.m., ESPN App
Oregon at Rutgers, 6:30 p.m., Big Ten Network
Washington State at Virginia, 6:30 p.m., CW Network
Texas at Kentucky, 7 p.m., ESPN
Penn State at Iowa, 7 p.m., Peacock
Maryland at UCLA, 7 p.m., FOX Sports 1
Hawai'i at Colorado State, 7 p.m., TBD
Georgia State at Georgia Southern, 7 p.m., ESPN App
Tennessee at Alabama, 7:30 p.m., ABC
USC at Notre Dame, 7:30 p.m., NBC/Peacock
Florida Atlantic at South Florida, 7:30 p.m., ESPNU
Pittsburgh at Syracuse, 7:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Missouri at Auburn, 7:45 p.m., SEC Network
Utah at BYU, 8 p.m., FOX
Cincinnati at Oklahoma State, 8 p.m., ESPN2
Nevada at New Mexico, 9:45 p.m., FOX Sports 1
Lafayette at Oregon State, 10 p.m., CW Network
Florida State at Stanford, 10:30 p.m., ESPN
For more college football updates, check out the ESPN hub page for scores, rankings, standings, stats and more.