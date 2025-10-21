        <
          2025 College Football Week 9 Schedule: Channels, How to Watch

          Mike Elko and the Texas A&M Aggies take on the LSU Tigers in Week 9 of the 2025 college football season. Eric Gay/AP
          • ESPN
          Oct 21, 2025, 12:34 AM

          Week 9 of the 2025 college football season has arrived. Notable matchups include Missouri at Vanderbilt and Texas A&M at LSU.

          Check out the full Week 9 schedule below:

          *All times Eastern

          Tuesday, Oct. 21

          Kennesaw State at Florida International, 7 p.m., ESPN2

          Western Kentucky at Louisiana Tech, 7:30 p.m., CBS Sports Network

          Wednesday, Oct. 22

          Middle Tennessee at Delaware, 7:30 p.m., ESPN2

          Missouri State at New Mexico State, 9 p.m., CBS Sports Network

          Thursday, Oct. 23

          South Alabama at Georgia State, 7:30 p.m., ESPN2

          Friday, Oct. 24

          North Texas at Charlotte, 7 p.m., ESPN2

          California at Virginia Tech, 7:30 p.m., ESPN

          Boise State at Nevada, 10 p.m., CBS Sports Network

          Saturday, Oct. 25

          Northwestern at Nebraska, 12 p.m., Fox Sports 1

          UCLA at Indiana, 12 p.m., Fox

          Syracuse at Georgia Tech, 12 p.m., ESPN

          Ole Miss at Oklahoma, 12 p.m., ABC

          Virginia at North Carolina, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          South Florida at Memphis, 12 p.m., ESPN2

          Rutgers at Purdue, 12 p.m., Big Ten Network

          SMU at Wake Forest, 12 p.m., CW Network

          Kansas State at Kansas, 12 p.m., TNT

          App State at Old Dominion, 12 p.m., ESPNU

          Bowling Green at Kent State, 12 p.m., ESPN App

          Ohio at Eastern Michigan, 12 p.m., CBS Sports Network

          Auburn at Arkansas, 12:45 p.m., SEC Network

          Akron at Buffalo, 1 p.m., ESPN App

          UConn at Rice, 3 p.m., ESPN App

          Utah State at New Mexico, 3 p.m., TBD

          Minnesota at Iowa, 3:30 p.m., CBS

          Illinois at Washington, 3:30 p.m., Big Ten Network

          San Diego State at Fresno State, 3:30 p.m., Fox Sports 1

          Alabama at South Carolina, 3:30 p.m., ABC

          Missouri at Vanderbilt, 3:30 p.m., ESPN

          BYU at Iowa State, 3:30 p.m., Fox

          Toledo at Washington State, 3:30 p.m., CW Network

          NC State at Pittsburgh, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          UL Monroe at Southern Miss, 3:30 p.m., ESPN App

          Florida Atlantic at Navy, 3:30 p.m., CBS Sports Network

          Temple at Tulsa, 3:30 p.m., ESPN App

          Ball State at Northern Illinois, 3:30 p.m., ESPN App

          Massachusetts at Central Michigan, 3:30 p.m., ESPN App

          Western Michigan at Miami (Ohio), 3:30 p.m., ESPN App

          Oklahoma State at Texas Tech, 4 p.m., ESPNU

          Baylor at Cincinnati, 4 p.m., ESPN2

          Texas at Mississippi State, 4:15 p.m., SEC Network

          TCU at West Virginia, 6 p.m., ESPN App

          Wisconsin at Oregon, 7 p.m., Fox Sports 1

          Stanford at Miami, 7 p.m., ESPN

          Georgia Southern at Arkansas State, 7 p.m., ESPN App

          Louisiana at Troy, 7 p.m., ESPN App

          Texas A&M at LSU, 7:30 p.m., ABC

          Boston College at Louisville, 7:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network

          Michigan at Michigan State, 7:30 p.m., NBC

          Colorado State at Wyoming, 7:30 p.m., CBS Sports Network

          Tennessee at Kentucky, 7:45 p.m., SEC Network

          Houston at Arizona State, 8 p.m., ESPN2

          Colorado at Utah, 10:15 p.m., ESPN

          For more college football updates, check out the ESPN hub page for scores, rankings, standings, stats and more.