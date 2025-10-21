2025 College Football Week 9 Schedule: Channels, How to Watch

Week 9 of the 2025 college football season has arrived. Notable matchups include Missouri at Vanderbilt and Texas A&M at LSU.
Check out the full Week 9 schedule below:
*All times Eastern
Tuesday, Oct. 21
Kennesaw State at Florida International, 7 p.m., ESPN2
Western Kentucky at Louisiana Tech, 7:30 p.m., CBS Sports Network
Wednesday, Oct. 22
Middle Tennessee at Delaware, 7:30 p.m., ESPN2
Missouri State at New Mexico State, 9 p.m., CBS Sports Network
Thursday, Oct. 23
South Alabama at Georgia State, 7:30 p.m., ESPN2
Friday, Oct. 24
North Texas at Charlotte, 7 p.m., ESPN2
California at Virginia Tech, 7:30 p.m., ESPN
Boise State at Nevada, 10 p.m., CBS Sports Network
Saturday, Oct. 25
Northwestern at Nebraska, 12 p.m., Fox Sports 1
UCLA at Indiana, 12 p.m., Fox
Syracuse at Georgia Tech, 12 p.m., ESPN
Ole Miss at Oklahoma, 12 p.m., ABC
Virginia at North Carolina, 12 p.m., Atlantic Coast Conference Network
South Florida at Memphis, 12 p.m., ESPN2
Rutgers at Purdue, 12 p.m., Big Ten Network
SMU at Wake Forest, 12 p.m., CW Network
Kansas State at Kansas, 12 p.m., TNT
App State at Old Dominion, 12 p.m., ESPNU
Bowling Green at Kent State, 12 p.m., ESPN App
Ohio at Eastern Michigan, 12 p.m., CBS Sports Network
Auburn at Arkansas, 12:45 p.m., SEC Network
Akron at Buffalo, 1 p.m., ESPN App
UConn at Rice, 3 p.m., ESPN App
Utah State at New Mexico, 3 p.m., TBD
Minnesota at Iowa, 3:30 p.m., CBS
Illinois at Washington, 3:30 p.m., Big Ten Network
San Diego State at Fresno State, 3:30 p.m., Fox Sports 1
Alabama at South Carolina, 3:30 p.m., ABC
Missouri at Vanderbilt, 3:30 p.m., ESPN
BYU at Iowa State, 3:30 p.m., Fox
Toledo at Washington State, 3:30 p.m., CW Network
NC State at Pittsburgh, 3:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
UL Monroe at Southern Miss, 3:30 p.m., ESPN App
Florida Atlantic at Navy, 3:30 p.m., CBS Sports Network
Temple at Tulsa, 3:30 p.m., ESPN App
Ball State at Northern Illinois, 3:30 p.m., ESPN App
Massachusetts at Central Michigan, 3:30 p.m., ESPN App
Western Michigan at Miami (Ohio), 3:30 p.m., ESPN App
Oklahoma State at Texas Tech, 4 p.m., ESPNU
Baylor at Cincinnati, 4 p.m., ESPN2
Texas at Mississippi State, 4:15 p.m., SEC Network
TCU at West Virginia, 6 p.m., ESPN App
Wisconsin at Oregon, 7 p.m., Fox Sports 1
Stanford at Miami, 7 p.m., ESPN
Georgia Southern at Arkansas State, 7 p.m., ESPN App
Louisiana at Troy, 7 p.m., ESPN App
Texas A&M at LSU, 7:30 p.m., ABC
Boston College at Louisville, 7:30 p.m., Atlantic Coast Conference Network
Michigan at Michigan State, 7:30 p.m., NBC
Colorado State at Wyoming, 7:30 p.m., CBS Sports Network
Tennessee at Kentucky, 7:45 p.m., SEC Network
Houston at Arizona State, 8 p.m., ESPN2
Colorado at Utah, 10:15 p.m., ESPN
