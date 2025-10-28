        <
        >

          2025 College Football Week 10 Schedule: Channels, How to Watch

          Ohio State host Penn State in Week 10 of the 2025 college football season. Jason Mowry/Getty Images
          • ESPN
          Oct 28, 2025, 03:48 PM

          Week 10 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Penn State at Ohio State and Oklahoma at Tennessee.

          Check out the full Week 10 schedule below:

          *All times Eastern

          Tuesday, Oct. 28

          • UTEP at Kinnesaw State, 8 p.m., ESPNU

          • James Madison at Texas State, 8 p.m., ESPN2

          Wednesday, Oct. 29

          • Jacksonville State at Middle Tennessee, 7:30 p.m, ESPN2

          • Florida International at Missouri State, 8 p.m., CBSSN

          Thursday, Oct. 30

          • Marshall at Coastal Carolina, 7:30 p.m., ESPN2

          • Tulane at UTSA, 7:30 p.m., ESPN

          Friday, Oct. 31

          • Memphis at Rice, 7 p.m., ESPN2

          • North Carolina at Syracuse, 7:30 p.m., ESPN

          • Sam Houston at Louisiana Tech, 8 p.m., CBSSN

          Saturday, Nov. 1

          • Penn State at Ohio State, noon, Fox

          • Vanderbilt at Texas, noon, ABC

          • Miami at SMU, noon, ESPN

          • West Virginia at Houston, noon, FS1

          • Rutgers at Illinois, noon, NBC

          • Duke at Clemson, noon, ACC Network

          • UCF at Baylor, noon, ESPNU

          • UAB at UConn, noon, CBSSN

          • Army at Air Force, noon, CBS/Paramount+

          • Navy at North Texas, noon, ESPN2

          • Buffalo at Bowling Green, noon, ESPN App

          • Arizona State at Iowa State, 1 p.m., TNT

          • East Carolina at Temple, 2 p.m., ESPN App

          • Louisville at Virginia Tech, 3 p.m., The CW Network

          • New Mexico at UNLV, 3 p.m.

          • Indiana at Maryland, 3:30 p.m., CBS

          • Georgia at Florida, 3:30 p.m., ABC

          • Notre Dame at Boston College, 3:30 p.m., ESPN

          • Texas Tech at Kansas State, 3:30 p.m., Fox

          • Michigan State at Minesota, 3:30 p.m., BTN

          • Pittsburgh at Stanford, 3:30 p.m., ACC Network

          • Delaware at Liberty, 3:30 p.m., CBSSN

          • New Mexico State at Western Kentucky, 3:30 p.m., ESPN App

          • Fresno State at Boise State, 3:30 p.m., FS1

          • Old Dominion at UL Monroe, 3:30 p.m., ESPN App

          • Louisiana at South Alabama, 3:30 p.m., ESPN App

          • Virginia at California, 3:45 p.m., ESPN2

          • Mississippi State at Arkansas, 4 p.m., SEC Network

          • Oklahoma State at Kansas, 4 p.m., ESPN App

          • Central Michigan at Western Michigan, 4 p.m., ESPNU

          • South Carolina at Ole Miss, 7 p.m., ESPN

          • Purdue at Michigan, 7 p.m., BTN

          • Arizona at Colorado, 7 p.m., FS1

          • Wyoming at San Diego State, 7 p.m., CBSSN

          • Georgia Tech at NC State, 7:30 p.m., ESPN2

          • Oklahoma at Tennessee, 7:30 p.m., ABC

          • USC at Nebraska, 7:30 p.m., NBC

          • Kentucky at Auburn, 7:30 p.m., SEC Network

          • Washington State at Oregon State, 7:30 p.m., CBS

          • Wake Forest at Florida State, 7:30 p.m., ACC Network

          • Arkansas State at Troy, 8 p.m., ESPNU

          • Cincinnati at Utah, 10:15 p.m., ESPN

          • Hawaii at San Jose State, 10:30 p.m., CBSSN

