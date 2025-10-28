2025 College Football Week 10 Schedule: Channels, How to Watch

Week 10 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Penn State at Ohio State and Oklahoma at Tennessee.
Check out the full Week 10 schedule below:
*All times Eastern
Tuesday, Oct. 28
UTEP at Kinnesaw State, 8 p.m., ESPNU
James Madison at Texas State, 8 p.m., ESPN2
Wednesday, Oct. 29
Jacksonville State at Middle Tennessee, 7:30 p.m, ESPN2
Florida International at Missouri State, 8 p.m., CBSSN
Thursday, Oct. 30
Marshall at Coastal Carolina, 7:30 p.m., ESPN2
Tulane at UTSA, 7:30 p.m., ESPN
Friday, Oct. 31
Memphis at Rice, 7 p.m., ESPN2
North Carolina at Syracuse, 7:30 p.m., ESPN
Sam Houston at Louisiana Tech, 8 p.m., CBSSN
Saturday, Nov. 1
Penn State at Ohio State, noon, Fox
Vanderbilt at Texas, noon, ABC
Miami at SMU, noon, ESPN
West Virginia at Houston, noon, FS1
Rutgers at Illinois, noon, NBC
Duke at Clemson, noon, ACC Network
UCF at Baylor, noon, ESPNU
UAB at UConn, noon, CBSSN
Army at Air Force, noon, CBS/Paramount+
Navy at North Texas, noon, ESPN2
Buffalo at Bowling Green, noon, ESPN App
Arizona State at Iowa State, 1 p.m., TNT
East Carolina at Temple, 2 p.m., ESPN App
Louisville at Virginia Tech, 3 p.m., The CW Network
New Mexico at UNLV, 3 p.m.
Indiana at Maryland, 3:30 p.m., CBS
Georgia at Florida, 3:30 p.m., ABC
Notre Dame at Boston College, 3:30 p.m., ESPN
Texas Tech at Kansas State, 3:30 p.m., Fox
Michigan State at Minesota, 3:30 p.m., BTN
Pittsburgh at Stanford, 3:30 p.m., ACC Network
Delaware at Liberty, 3:30 p.m., CBSSN
New Mexico State at Western Kentucky, 3:30 p.m., ESPN App
Fresno State at Boise State, 3:30 p.m., FS1
Old Dominion at UL Monroe, 3:30 p.m., ESPN App
Louisiana at South Alabama, 3:30 p.m., ESPN App
Virginia at California, 3:45 p.m., ESPN2
Mississippi State at Arkansas, 4 p.m., SEC Network
Oklahoma State at Kansas, 4 p.m., ESPN App
Central Michigan at Western Michigan, 4 p.m., ESPNU
South Carolina at Ole Miss, 7 p.m., ESPN
Purdue at Michigan, 7 p.m., BTN
Arizona at Colorado, 7 p.m., FS1
Wyoming at San Diego State, 7 p.m., CBSSN
Georgia Tech at NC State, 7:30 p.m., ESPN2
Oklahoma at Tennessee, 7:30 p.m., ABC
USC at Nebraska, 7:30 p.m., NBC
Kentucky at Auburn, 7:30 p.m., SEC Network
Washington State at Oregon State, 7:30 p.m., CBS
Wake Forest at Florida State, 7:30 p.m., ACC Network
Arkansas State at Troy, 8 p.m., ESPNU
Cincinnati at Utah, 10:15 p.m., ESPN
Hawaii at San Jose State, 10:30 p.m., CBSSN
