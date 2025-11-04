        <
        >

          2025 College Football Week 11 Schedule: Channels, How to Watch

          Alabama host LSU in Week 11 of the 2025 college football season. AP Photo/Vasha Hunt
          • ESPN
          Nov 4, 2025, 03:22 PM

          Week 11 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include LSU at Alabama and Oregon at Iowa.

          Check out the full Week 11 schedule below:

          *All times Eastern

          Tuesday, Nov. 4

          • Massachusetts at Akron, 7 p.m., CBSSN

          • Miami (OH) at Ohio, 7 p.m., ESPN2

          Wednesday, Nov. 5

          • Kent State at Ball State, 7 p.m, ESPNU

          • Northern Illinois at Toledo, 7 p.m., ESPN2

          Thursday, Nov. 6

          • Georgia Southern at App State, 7:30 p.m., ESPN2

          • UTSA at South Florida, 7:30 p.m., ESPN

          Friday, Nov. 7

          • Houston at UCF, 8 p.m., FS1

          • Northwestern at USC, 9 p.m., Fox

          • Tulane at Memphis, 9 p.m., ESPN

          Saturday, Nov. 8

          • Indiana at Penn State, noon

          • Georgia at Mississippi State, noon, ESPN

          • BYU at Texas Tech, noon, ABC

          • SMU at Boston College, noon, ACCN

          • Colorado at West Virginia, noon, TNT/HBO Max

          • James Madison at Marshall, noon, ESPN2

          • Southern Miss at Arkansas State, noon, ESPNU

          • Temple at Army, noon, CBSSN

          • Ohio State at Purdue, 1 p.m., BTN

          • The Citadel at Ole Miss, 1 p.m., SECN+

          • Missouri State at Liberty, 1 p.m., ESPN+

          • Bowling Green at Eastern Michigan, 1 p.m., ESPN+

          • UAB at Rice, 2 p.m., ESPN+

          • Maryland at Rutgers, 2:30 p.m., FS1

          • Louisiana Tech at Delaware, 3 p.m., ESPN+

          • Florida International at Middle Tennessee, 3 p.m., ESPN+

          • Jacksonville at UTEP, 3 p.m., ESPN+

          • Charlotte at East Carolina, 3 p.m., ESPN+

          • Tulsa at Florida Atlantic, 3 p.m., ESPN+

          • Texas A&M at Missouri, 3:30 p.m., ABC

          • Oregon at Iowa, 3:30 p.m.

          • Syracuse at Miami, 3:30 p.m., ESPN

          • Duke at UConn, 3:30 p.m., CBSSN

          • Kansas at Arizona, 3:30 p.m., ESPN2

          • Iowa State at TCU, 3:30 p.m., Fox

          • Auburn at Vanderbilt, 4 p.m., SECN+

          • Kennesaw State at New Mexico State, 4 p.m., ESPN+

          • Georgia State at Coastal Carolina, 4 p.m., ESPN+

          • Washington at Wisconsin, 4:30 p.m.

          • Stanford at North Carolina, 4:30 p.m., The CW Network

          • Texas State at Louisiana, 5 p.m., ESPN+

          • Air Force at San Jose State, 6 p.m., FS1

          • Wake Forest at Virginia, 7 p.m., ESPN

          • California at Louisville, 7 p.m., ESPN2

          • Florida State at Clemson, 7 p.m., ACCN

          • LSU at Alabama, 7:30 p.m., ABC

          • Navy at Notre Dame, 7:30 p.m., NBC/Peacock

          • Florida at Kentucky, 7:30 p.m., SECN

          • Nevada at Utah State, 7:30 p.m., CBSSN

          • Nebraska at UCLA, 9 p.m.

          • UNLV at Colorado State, 9:30 p.m., FS1

          • Sam Houston at Oregon State, 10 p.m., The CW Network

          • San Diego State at Hawaii, 11 p.m.

