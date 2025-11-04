2025 College Football Week 11 Schedule: Channels, How to Watch

Week 11 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include LSU at Alabama and Oregon at Iowa.
Check out the full Week 11 schedule below:
*All times Eastern
Tuesday, Nov. 4
Massachusetts at Akron, 7 p.m., CBSSN
Miami (OH) at Ohio, 7 p.m., ESPN2
Wednesday, Nov. 5
Kent State at Ball State, 7 p.m, ESPNU
Northern Illinois at Toledo, 7 p.m., ESPN2
Thursday, Nov. 6
Georgia Southern at App State, 7:30 p.m., ESPN2
UTSA at South Florida, 7:30 p.m., ESPN
Friday, Nov. 7
Houston at UCF, 8 p.m., FS1
Northwestern at USC, 9 p.m., Fox
Tulane at Memphis, 9 p.m., ESPN
Saturday, Nov. 8
Indiana at Penn State, noon
Georgia at Mississippi State, noon, ESPN
BYU at Texas Tech, noon, ABC
SMU at Boston College, noon, ACCN
Colorado at West Virginia, noon, TNT/HBO Max
James Madison at Marshall, noon, ESPN2
Southern Miss at Arkansas State, noon, ESPNU
Temple at Army, noon, CBSSN
Ohio State at Purdue, 1 p.m., BTN
The Citadel at Ole Miss, 1 p.m., SECN+
Missouri State at Liberty, 1 p.m., ESPN+
Bowling Green at Eastern Michigan, 1 p.m., ESPN+
UAB at Rice, 2 p.m., ESPN+
Maryland at Rutgers, 2:30 p.m., FS1
Louisiana Tech at Delaware, 3 p.m., ESPN+
Florida International at Middle Tennessee, 3 p.m., ESPN+
Jacksonville at UTEP, 3 p.m., ESPN+
Charlotte at East Carolina, 3 p.m., ESPN+
Tulsa at Florida Atlantic, 3 p.m., ESPN+
Texas A&M at Missouri, 3:30 p.m., ABC
Oregon at Iowa, 3:30 p.m.
Syracuse at Miami, 3:30 p.m., ESPN
Duke at UConn, 3:30 p.m., CBSSN
Kansas at Arizona, 3:30 p.m., ESPN2
Iowa State at TCU, 3:30 p.m., Fox
Auburn at Vanderbilt, 4 p.m., SECN+
Kennesaw State at New Mexico State, 4 p.m., ESPN+
Georgia State at Coastal Carolina, 4 p.m., ESPN+
Washington at Wisconsin, 4:30 p.m.
Stanford at North Carolina, 4:30 p.m., The CW Network
Texas State at Louisiana, 5 p.m., ESPN+
Air Force at San Jose State, 6 p.m., FS1
Wake Forest at Virginia, 7 p.m., ESPN
California at Louisville, 7 p.m., ESPN2
Florida State at Clemson, 7 p.m., ACCN
LSU at Alabama, 7:30 p.m., ABC
Navy at Notre Dame, 7:30 p.m., NBC/Peacock
Florida at Kentucky, 7:30 p.m., SECN
Nevada at Utah State, 7:30 p.m., CBSSN
Nebraska at UCLA, 9 p.m.
UNLV at Colorado State, 9:30 p.m., FS1
Sam Houston at Oregon State, 10 p.m., The CW Network
San Diego State at Hawaii, 11 p.m.
