What's the Week 12 college football schedule? Teams, channels

Week 12 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Texas at Georgia and Florida at Ole Miss.
Check out the full Week 12 schedule below:
*All times Eastern
Tuesday, Nov. 11
Kent State at Akron, 7 p.m., ESPNU
Ohio at Western Michigan, 8 p.m., ESPN2
Wednesday, Nov. 12
Buffalo at Central Michigan, 7 p.m, CBSSN
Northern Illinois at Massachusetts, 7 p.m., ESPNU
Toledo at Miami (OH), 7 p.m., ESPN2
Thursday, Nov. 13
Troy at Old Dominion, 7:30 p.m., ESPN
Friday, Nov. 14
Clemson at Louisville, 7:30 p.m., ESPN
Minnesota at Oregon, 9 p.m., Fox
Saturday, Nov. 15
Wisconsin at Indiana, noon, BTN
South Carolina at Texas A&M, noon, ESPN
Notre Dame at Pittsburgh, noon, ABC
Michigan at Northwestern, noon, Fox
Arizona at Cincinnati, noon, FS1
Kansas State at Oklahoma State, noon, ESPNU
Air Force at UConn, noon, CBSSN
UTSA at Charlotte, noon, ESPN App
South Florida at Navy, noon, ESPN2
Eastern Michigan at Ball State, noon, ESPN App
Arkansas at LSU, 12:45 p.m., SECN
Oregon State at Tulsa, 1 p.m., ESPN App
West Virginia at Arizona State, 1 p.m., TNT/truTV/HBO Max
Tennessee Tech at Kentucky, 1:30 p.m., SECN+
Marshall at Georgia State, 2 p.m., ESPN App
North Texas at UAB, 2 p.m., ESPN App
UTEP at Missouri State, 3 p.m., ESPN App
Colorado State at New Mexico, 3 p.m.
Oklahoma at Alabama, 3:30 p.m., ABC
UCF at Texas Tech, 3:30 p.m., Fox
Virginia at Duke, 3:30 p.m., ESPN2
Georgia Tech at Boston College, 3:30 p.m., ACCN
NC State at Miami, 3:30 p.m., ESPN
Iowa at USC, 3:30 p.m.
Penn State at Michigan State, 3:30 p.m.
Maryland at Illinois, 3:30 p.m., FS1
Middle Tennessee at Western Kentucky, 3:30 p.m., ESPN App
San Jose State at Nevada, 3:30 p.m., CBSSN
App State at James Madison, 3:30 p.m., ESPN App
South Alabama at UL Monroe, 3:30 p.m., ESPN App
Texas State at Southern Miss, 3:30 p.m., ESPN App
Memphis at East Carolina, 4 p.m., ESPNU
Florida Atlanta at Tulane, 4 p.m., ESPN App
New Mexico State at Tennessee, 4:15 p.m., SECN
North Carolina at Wake Forest, 4:30 p.m., The CW Network
Liberty at Florida International, 5 p.m., ESPN App
Coastal Carolina at Georgia Southern, 6 p.m., ESPN App
Florida at Ole Miss, 7 p.m., ESPN
Utah at Baylor, 7 p.m., ESPN2
Purdue at Washington, 7 p.m., FS1
Delaware at Sam Houston, 7 p.m., ESPN App
Utah State at UNLV, 7 p.m., CBSSN
UCLA at Ohio State at 7:30 p.m., NBC
Texas at Georgia, 7:30 p.m., ABC
Virginia Tech at Florida State, 7:30 p.m., ACCN
Mississippi State at Missouri, 7:45 p.m., SECN
Kennesaw State at Jacksonville State, 8 p.m., ESPNU
Louisiana Tech at Washington State, 10 p.m., The CW Network
TCU at BYU, 10:15 p.m., ESPN
Boise State at San Diego State, 10:30 p.m., CBSSN
Wyoming at Fresno State, 10:30 p.m., FS1
