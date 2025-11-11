        <
          What's the Week 12 college football schedule? Teams, channels

          Georgia take on Texas in Week 12 of the 2025 college football season. Matt Pendleton/Imagn Images
          Nov 11, 2025, 01:24 PM

          Week 12 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Texas at Georgia and Florida at Ole Miss.

          Check out the full Week 12 schedule below:

          *All times Eastern

          Tuesday, Nov. 11

          • Kent State at Akron, 7 p.m., ESPNU

          • Ohio at Western Michigan, 8 p.m., ESPN2

          Wednesday, Nov. 12

          • Buffalo at Central Michigan, 7 p.m, CBSSN

          • Northern Illinois at Massachusetts, 7 p.m., ESPNU

          • Toledo at Miami (OH), 7 p.m., ESPN2

          Thursday, Nov. 13

          • Troy at Old Dominion, 7:30 p.m., ESPN

          Friday, Nov. 14

          • Clemson at Louisville, 7:30 p.m., ESPN

          • Minnesota at Oregon, 9 p.m., Fox

          Saturday, Nov. 15

          • Wisconsin at Indiana, noon, BTN

          • South Carolina at Texas A&M, noon, ESPN

          • Notre Dame at Pittsburgh, noon, ABC

          • Michigan at Northwestern, noon, Fox

          • Arizona at Cincinnati, noon, FS1

          • Kansas State at Oklahoma State, noon, ESPNU

          • Air Force at UConn, noon, CBSSN

          • UTSA at Charlotte, noon, ESPN App

          • South Florida at Navy, noon, ESPN2

          • Eastern Michigan at Ball State, noon, ESPN App

          • Arkansas at LSU, 12:45 p.m., SECN

          • Oregon State at Tulsa, 1 p.m., ESPN App

          • West Virginia at Arizona State, 1 p.m., TNT/truTV/HBO Max

          • Tennessee Tech at Kentucky, 1:30 p.m., SECN+

          • Marshall at Georgia State, 2 p.m., ESPN App

          • North Texas at UAB, 2 p.m., ESPN App

          • UTEP at Missouri State, 3 p.m., ESPN App

          • Colorado State at New Mexico, 3 p.m.

          • Oklahoma at Alabama, 3:30 p.m., ABC

          • UCF at Texas Tech, 3:30 p.m., Fox

          • Virginia at Duke, 3:30 p.m., ESPN2

          • Georgia Tech at Boston College, 3:30 p.m., ACCN

          • NC State at Miami, 3:30 p.m., ESPN

          • Iowa at USC, 3:30 p.m.

          • Penn State at Michigan State, 3:30 p.m.

          • Maryland at Illinois, 3:30 p.m., FS1

          • Middle Tennessee at Western Kentucky, 3:30 p.m., ESPN App

          • San Jose State at Nevada, 3:30 p.m., CBSSN

          • App State at James Madison, 3:30 p.m., ESPN App

          • South Alabama at UL Monroe, 3:30 p.m., ESPN App

          • Texas State at Southern Miss, 3:30 p.m., ESPN App

          • Memphis at East Carolina, 4 p.m., ESPNU

          • Florida Atlanta at Tulane, 4 p.m., ESPN App

          • New Mexico State at Tennessee, 4:15 p.m., SECN

          • North Carolina at Wake Forest, 4:30 p.m., The CW Network

          • Liberty at Florida International, 5 p.m., ESPN App

          • Coastal Carolina at Georgia Southern, 6 p.m., ESPN App

          • Florida at Ole Miss, 7 p.m., ESPN

          • Utah at Baylor, 7 p.m., ESPN2

          • Purdue at Washington, 7 p.m., FS1

          • Delaware at Sam Houston, 7 p.m., ESPN App

          • Utah State at UNLV, 7 p.m., CBSSN

          • UCLA at Ohio State at 7:30 p.m., NBC

          • Texas at Georgia, 7:30 p.m., ABC

          • Virginia Tech at Florida State, 7:30 p.m., ACCN

          • Mississippi State at Missouri, 7:45 p.m., SECN

          • Kennesaw State at Jacksonville State, 8 p.m., ESPNU

          • Louisiana Tech at Washington State, 10 p.m., The CW Network

          • TCU at BYU, 10:15 p.m., ESPN

          • Boise State at San Diego State, 10:30 p.m., CBSSN

          • Wyoming at Fresno State, 10:30 p.m., FS1

