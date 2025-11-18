2025 college football schedule Week 13: Channels, how to watch

Week 13 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Tennessee at Florida and Missouri at Oklahoma.
Check out the full Week 13 schedule below:
*All times Eastern
Tuesday, Nov. 18
Akron at Bowling Green, 7 p.m., ESPNU
Massachusetts at Ohio, 7 p.m., CBSSN
Western Michigan at Northern Illinois, 7 p.m., ESPN2
Wednesday, Nov. 19
Miami (OH) at Buffalo, 7 p.m., ESPN2
Central Michigan at Kent State, 7 p.m., ESPNU
Thursday, Nov. 20
Louisiana at Arkansas State, 7:30 p.m., ESPN
Friday, Nov. 21
Florida State at NC State, 8 p.m., ESPN
Hawaii at UNLV, 10:30 p.m., FS1
Saturday, Nov. 22
Rutgers at Ohio State, noon, Fox
Samford at Texas A&M, noon, SECN+
Missouri at Oklahoma, noon, ABC
Miami at Virginia Tech, noon, ESPN
Louisville at SMU, noon, ESPN2
Minnesota at Northwestern, noon, BTN
Delaware at Wake Forest, noon, ACCN
Kansas at Iowa State, noon, FS1
Tulsa at Army, noon, CBSSN
Charlotte at Georgia, 12:45 p.m., SECN
Washington State at James Madison, 1 p.m., ESPN App
Eastern Illinois at Alabama, 2 p.m., SECN+
Mercer at Auburn, 2 p.m., SECN+
Missouri State at Kennesaw State, 2 p.m., ESPN App
Nevada at Wyoming, 2 p.m.
Ball State at Toledo, 2 p.m., ESPN App
Marshall at App State, 2:30 p.m., ESPN App
South Florida at UAB, 3 p.m., ESPN App
UConn at Florida Athletic, 3 p.m., ESPN App
Liberty at Louisiana Tech, 3 p.m., ESPN App
Sam Houston at Middle Tennessee, 3 p.m., ESPN App
New Mexico State at UTEP, 3 p.m., ESPN App
USC at Oregon, 3:30 p.m., CBS
Syracuse at Notre Dame, 3:30 p.m., NBC/Peacock
Arkansas at Texas, 3:30 p.m., ABC
Kentucky at Vanderbilt, 3:30 p.m., ESPN
Michigan State at Iowa, 3:30 p.m., FS1
Duke at North Carolina 3:30 p.m., ACCN
Jacksonville State at Florida International, 3:30 p.m., CBSSN
Southern Miss at South Alabama, 3:30 p.m., ESPN App
East Carolina at UTSA, 3:30 p.m., ESPN App
Tulane at Temple, 3:45 p.m., ESPNU
Kansas State at Utah, 4 p.m., ESPN2
Michigan at Maryland, 4 p.m., BTN
TCU at Houston, 4 p.m., Fox
Oklahoma State at UCF, 4 p.m., ESPN App
Georgia State at Troy, 4 p.m., ESPN App
Coastal Carolina at South Carolina, 4:15 p.m., SECN
Furman at Clemson, 4:30 p.m., The CW Network
UL Monroe at Texas State, 5 p.m., ESPN App
Pittsburgh at Georgia Tech, 7 p.m., ESPN
Nebraska at Penn State, 7 p.m., NBC
New Mexico at Air Force, 7 p.m., CBSSN
Colorado State at Boise State, 7 p.m., FS1
Tennessee at Florida, 7:30 p.m., ABC
Illinois at Wisconsin, 7:30 p.m., BTN
California at Stanford, 7:30 p.m., ACCN
North Texas at Rice, 7:30 p.m., ESPNU
Western Kentucky at LSU, 7:45 p.m., SECN
BYU at Cincinnati, 8 p.m., Fox
Arizona State at Colorado, 8 p.m., ESPN2
Washington at UCLA, 10:30 p.m., NBC
Utah State at Fresno State, 10:30 p.m., CBSSN
San Jose State at San Diego State, 10:30 p.m., FS1
