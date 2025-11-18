        <
          2025 college football schedule Week 13: Channels, how to watch

          Tennessee visit Florida in Week 13 of the 2025 college football season. Bryan Lynn/Icon Sportswire
          Nov 18, 2025, 05:19 PM

          Week 13 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Tennessee at Florida and Missouri at Oklahoma.

          Check out the full Week 13 schedule below:

          *All times Eastern

          Tuesday, Nov. 18

          • Akron at Bowling Green, 7 p.m., ESPNU

          • Massachusetts at Ohio, 7 p.m., CBSSN

          • Western Michigan at Northern Illinois, 7 p.m., ESPN2

          Wednesday, Nov. 19

          • Miami (OH) at Buffalo, 7 p.m., ESPN2

          • Central Michigan at Kent State, 7 p.m., ESPNU

          Thursday, Nov. 20

          • Louisiana at Arkansas State, 7:30 p.m., ESPN

          Friday, Nov. 21

          • Florida State at NC State, 8 p.m., ESPN

          • Hawaii at UNLV, 10:30 p.m., FS1

          Saturday, Nov. 22

          • Rutgers at Ohio State, noon, Fox

          • Samford at Texas A&M, noon, SECN+

          • Missouri at Oklahoma, noon, ABC

          • Miami at Virginia Tech, noon, ESPN

          • Louisville at SMU, noon, ESPN2

          • Minnesota at Northwestern, noon, BTN

          • Delaware at Wake Forest, noon, ACCN

          • Kansas at Iowa State, noon, FS1

          • Tulsa at Army, noon, CBSSN

          • Charlotte at Georgia, 12:45 p.m., SECN

          • Washington State at James Madison, 1 p.m., ESPN App

          • Eastern Illinois at Alabama, 2 p.m., SECN+

          • Mercer at Auburn, 2 p.m., SECN+

          • Missouri State at Kennesaw State, 2 p.m., ESPN App

          • Nevada at Wyoming, 2 p.m.

          • Ball State at Toledo, 2 p.m., ESPN App

          • Marshall at App State, 2:30 p.m., ESPN App

          • South Florida at UAB, 3 p.m., ESPN App

          • UConn at Florida Athletic, 3 p.m., ESPN App

          • Liberty at Louisiana Tech, 3 p.m., ESPN App

          • Sam Houston at Middle Tennessee, 3 p.m., ESPN App

          • New Mexico State at UTEP, 3 p.m., ESPN App

          • USC at Oregon, 3:30 p.m., CBS

          • Syracuse at Notre Dame, 3:30 p.m., NBC/Peacock

          • Arkansas at Texas, 3:30 p.m., ABC

          • Kentucky at Vanderbilt, 3:30 p.m., ESPN

          • Michigan State at Iowa, 3:30 p.m., FS1

          • Duke at North Carolina 3:30 p.m., ACCN

          • Jacksonville State at Florida International, 3:30 p.m., CBSSN

          • Southern Miss at South Alabama, 3:30 p.m., ESPN App

          • East Carolina at UTSA, 3:30 p.m., ESPN App

          • Tulane at Temple, 3:45 p.m., ESPNU

          • Kansas State at Utah, 4 p.m., ESPN2

          • Michigan at Maryland, 4 p.m., BTN

          • TCU at Houston, 4 p.m., Fox

          • Oklahoma State at UCF, 4 p.m., ESPN App

          • Georgia State at Troy, 4 p.m., ESPN App

          • Coastal Carolina at South Carolina, 4:15 p.m., SECN

          • Furman at Clemson, 4:30 p.m., The CW Network

          • UL Monroe at Texas State, 5 p.m., ESPN App

          • Pittsburgh at Georgia Tech, 7 p.m., ESPN

          • Nebraska at Penn State, 7 p.m., NBC

          • New Mexico at Air Force, 7 p.m., CBSSN

          • Colorado State at Boise State, 7 p.m., FS1

          • Tennessee at Florida, 7:30 p.m., ABC

          • Illinois at Wisconsin, 7:30 p.m., BTN

          • California at Stanford, 7:30 p.m., ACCN

          • North Texas at Rice, 7:30 p.m., ESPNU

          • Western Kentucky at LSU, 7:45 p.m., SECN

          • BYU at Cincinnati, 8 p.m., Fox

          • Arizona State at Colorado, 8 p.m., ESPN2

          • Washington at UCLA, 10:30 p.m., NBC

          • Utah State at Fresno State, 10:30 p.m., CBSSN

          • San Jose State at San Diego State, 10:30 p.m., FS1

