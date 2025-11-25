        <
        >

          2025 CFB Week 14 schedule: Channels, how to watch Rivalry Week

          Texas hosts Texas A&M in Week 14 of the 2025 college football season. David Buono/Icon Sportswire
          • ESPN
          Nov 25, 2025, 07:21 PM

          Week 14 of the 2025 college football season has arrived! Notable matchups include Navy at Memphis and Texas A&M at Texas.

          Check out the full Week 14 schedule below:

          *All times Eastern

          Tuesday, Nov. 25

          • Bowling Green at Massachusetts, 4:30 p.m., ESPNU

          • Western Michigan at Eastern Michigan, 7 p.m., ESPN2

          Thursday, Nov. 27

          • Navy at Memphis, 7:30 p.m., ESPN

          Friday, Nov. 28

          • Ole Miss at Mississippi State, noon, ABC

          • Utah at Kansas, noon, ESPN

          • Iowa at Nebraska, noon, CBS

          • Ohio at Buffalo, noon, ESPNU

          • Kent State at Northern Illinois, noon, CBSSN

          • Air Force at Colorado State, 3 p.m., FS1

          • Georgia at Georgia Tech, 3:30 p.m., ABC

          • San Diego State at New Mexico, 3:30 p.m., CBSSN

          • Temple at North Texas, 3:30 p.m., ESPN

          • Boise State at Utah State, 4 p.m., CBS

          • Indiana at Purdue, 7:30 p.m., NBC/Peacock

          • Texas A&M at Texas, 7:30 p.m., ABC

          • Arizona at Arizona State, 9 p.m., Fox

          Saturday, Nov. 29

          • Ohio State at Michigan, noon, Fox

          • Texas Tech at West Virginia, noon, ESPN

          • Miami at Pittsburgh, noon, ABC

          • Houston at Baylor, noon, TNT/HBO Max

          • Kentucky at Louisville, noon, ACCN

          • Clemson at South Carolina, noon, SECN

          • Colorado at Kansas State, noon, FS1

          • Iowa State Oklahoma State, noon, ESPNU

          • East Carolina at Florida Atlantic, noon, ESPN App

          • Toledo at Central Michigan, noon, ESPN App

          • Ball State at Miami (OH), noon, CBSSN

          • UCF at BYU, 1 p.m., ESPN2

          • UTEP at Delaware, 1 p.m., ESPN App

          • Florida International at Sam Houston, 1 p.m., ESPN App

          • Georgia Southern at Marshall, 1:30 p.m., ESPN App

          • Western Kentucky at Jacksonville State, 2 p.m., ESPN App

          • Louisiana Tech at Missouri State, 2 p.m., ESPN App

          • Georgia State at Old Dominion, 2 p.m., ESPN App

          • Arkansas State at App State, 2:30 p.m., ESPN App

          • Boston College at Syracuse, 3 p.m., The CW Network

          • Middle Tennessee at New Mexico State, 3 p.m., ESPN App

          • UL Monroe at Louisiana, 3 p.m., ESPN App

          • South Alabama at Texas State, 3 p.m., ESPN App

          • UAB at Tulsa, 3 p.m., ESPN App

          • Oregon at Washington, 3:30 p.m., CBS

          • LSU at Oklahoma, 3:30 p.m., ABC

          • Vanderbilt at Tennessee, 3:30 p.m., ESPN

          • Missouri at Arkansas, 3:30 p.m., SECN

          • Wisconsin at Minnesota, 3:30 p.m., FS1

          • Penn State at Rutgers, 3:30 p.m., BTN

          • Wake Forest at Dule, 3:30 p.m., ACCN

          • Cincinnati at TCU, 3:30 p.m., Fox

          • Kennesaw State at Liberty, 3:30 p.m., CBSSN

          • Troy at Southern Miss, 3:30 p.m., ESPN App

          • Army at UTSA, 3:30 p.m., ESPN App

          • James Madison at Coastal Carolina, 3:45 p.m., ESPNU

          • Florida State at Florida, 4:30 p.m., ESPN2

          • Oregon State at Washington State, 6:30 p.m., The CW Network

          • Virginia Tech at Virginia, 7 p.m., ESPN

          • Maryland at Michigan State, 7 p.m., FS1

          • Rice at South Florida, 7 p.m., ESPN App

          • Alabama at Auburn, 7:30 p.m., ABC

          • UCLA at USC, 7:30 p.m., NBC

          • Northwestern at Illinois, 7:30. p.m., Fox

          • Charlotte at Tulane, 7:30 p.m., ESPNU

          • North Carolina at NC State, 7:30 p.m., ACCN

          • SMU at California, 8 p.m., ESPN2

          • UNLV at Nevada, 9 p.m., CBSSN

          • Notre Dame at Stanford, 10:30 p.m., ESPN

          • Fresno State at San Jose State, 10:30 p.m., FS1

          • Wyoming at Hawaii, 11 p.m.

          For more college football updates, check out the ESPN hub page for scores, rankings, standings, stats and more.