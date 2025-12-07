After a thrilling championship weekend, the games have all been played and it's time to await the final College Football Playoff rankings and bowl assignments. Does Alabama make the playoff? What about Miami and Notre Dame? And what is the trickle-down effect of those decisions on bowl season?
We don't need to wait for the official matchups.
ESPN bowl gurus Kyle Bonagura and Mark Schlabach are projecting every postseason matchup, including their breakdowns of how the playoff will play out.
Jump to a section:
Playoff picks | Quarterfinals
Semis, title game | Bowl season
College Football Playoff
First-round games (at campus sites)
Friday, Dec. 19
8 p.m., ABC, ESPN
Saturday, Dec. 20
Noon, ABC, ESPN
3:30 p.m., TNT
7:30 p.m., TNT
Bonagura: No. 12 James Madison at No. 5 Oregon
Schlabach: No. 12 James Madison at No. 5 Oregon
Bonagura: No. 11 Tulane at No. 6 Ole Miss
Schlabach: No. 11 Tulane at No. 6 Ole Miss
Bonagura: No. 10 Alabama at No. 7 Texas A&M
Schlabach: No. 10 Alabama at No. 7 Texas A&M
Bonagura: No. 9 Notre Dame at No. 8 Oklahoma
Schlabach: No. 9 Notre Dame at No. 8 Oklahoma
CFP quarterfinals
Wednesday, Dec. 31
CFP Quarterfinal at the Goodyear Cotton Bowl Classic
AT&T Stadium (Arlington, Texas)
7:30 p.m., ESPN
Bonagura: No. 7 Texas A&M vs. No. 2 Ohio State
Schlabach: No. 5 Oregon vs. No. 4 Texas Tech
Thursday, Jan. 1
CFP Quarterfinal at the Capital One Orange Bowl
Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)
Noon, ESPN
Bonagura: No. 5 Oregon vs. No. 4 Texas Tech
Schlabach: No. 6 Ole Miss vs. No. 3 Ohio State
CFP Quarterfinal at the Rose Bowl Game presented by Prudential
Rose Bowl (Pasadena, California)
4 p.m., ESPN
Bonagura: No. 9 Notre Dame vs. No. 1 Indiana
Schlabach: No. 9 Notre Dame vs. No. 1 Indiana
CFP Quarterfinal at the Allstate Sugar Bowl
Caesars Superdome (New Orleans)
8 p.m., ESPN
Bonagura: No. 6 Ole Miss vs. No. 3 Georgia
Schlabach: No. 7 Texas A&M vs. No. 2 Georgia
CFP semifinals, national championship game
Thursday, Jan. 8
CFP Semifinal at the Vrbo Fiesta Bowl
State Farm Stadium (Glendale, Arizona)
7:30 p.m., ESPN
Bonagura: No. 4 Texas Tech vs. No. 1 Indiana
Schlabach: No. 3 Ohio State vs. No. 2 Georgia
Friday, Jan. 9
CFP Semifinal at the Chick-fil-A Peach Bowl
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
7:30 p.m., ESPN
Bonagura: No. 3 Georgia vs. No. 2 Ohio State
Schlabach: No. 4 Texas Tech vs. No. 1 Indiana
Monday, Jan. 19
CFP National Championship Presented by AT&T
Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)
7:45 p.m., ESPN
Bonagura: No. 1 Indiana vs. No. 2 Ohio State
Schlabach: No. 1 Indiana vs. No. 3 Ohio State
Complete Bowl Season schedule
Matchups in bold have already been announced
Saturday, Dec. 13
Cricket Celebration Bowl
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Noon, ABC
South Carolina State vs. Prairie View A&M
Bucked Up LA Bowl
SoFi Stadium (Inglewood, California)
8 p.m., ABC
Bonagura: Washington vs. Boise State
Schlabach: Washington vs. Boise State
Tuesday, Dec. 16
IS4S Salute to Veterans Bowl
Cramton Bowl (Montgomery, Alabama)
9 p.m., ESPN
Bonagura: Miami (Ohio) vs. Texas State
Schlabach: Jacksonville State vs. Troy
Wednesday, Dec. 17
StaffDNA Cure Bowl
Camping World Stadium (Orlando, Florida)
5 p.m., ESPN
Old Dominion vs. South Florida
68 Ventures Bowl
Hancock Whitney Stadium (Mobile, Alabama)
8:30 p.m., ESPN
Louisiana vs. Delaware
Thursday, Dec. 18
Xbox Bowl
Ford Center at The Star (Frisco, Texas)
9 p.m., ESPN2
Missouri State vs. Arkansas State
Friday, Dec. 19
Myrtle Beach Bowl Presented by Engine
Brooks Stadium (Conway, South Carolina)
11 a.m., ESPN
Bonagura: Louisiana Tech vs. Georgia Southern
Schlabach: Western Michigan vs. Georgia Southern
Union Home Mortgage Gasparilla Bowl
Raymond James Stadium (Tampa, Florida)
2:30 p.m., ESPN
Bonagura: NC State vs. UConn
Schlabach: Wake Forest vs. UConn
Monday, Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Albertsons Stadium (Boise, Idaho)
2 p.m., ESPN
Bonagura: Washington State vs. Utah State
Schlabach: Ohio vs. San Diego State
Tuesday, Dec. 23
Bush's Boca Raton Bowl
Flagler Credit Union Stadium (Boca Raton, Florida)
2 p.m., ESPN
Bonagura: Florida International vs. Central Michigan
Schlabach: Florida International vs. Miami (Ohio)
New Orleans Bowl
Caesars Superdome (New Orleans)
5:30 p.m., ESPN
Bonagura: Jacksonville State vs. Southern Miss
Schlabach: Kennesaw State vs. Southern Miss
Scooter's Coffee Frisco Bowl
Ford Center at The Star (Frisco, Texas)
9 p.m., ESPN
Bonagura: Western Kentucky vs. San Diego State
Schlabach: Texas State vs. Louisiana Tech
Wednesday, Dec. 24
Sheraton Hawai'i Bowl
Clarence T.C. Ching Athletics Complex (Honolulu)
8 p.m., ESPN
California vs. Hawai'i
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Ford Field (Detroit)
1 p.m., ESPN
Bonagura: Northwestern vs. Toledo
Schlabach: Northwestern vs. Central Michigan
Rate Bowl
Chase Field (Phoenix)
4:30 p.m., ESPN
Bonagura: Minnesota vs. Kansas State
Schlabach: Minnesota vs. Iowa State
SERVPRO First Responder Bowl
Gerald J. Ford Stadium (Dallas)
8 p.m., ESPN
Bonagura: UTSA vs. Coastal Carolina
Schlabach: UTSA vs. Utah State
Saturday, Dec. 27
Go Bowling Military Bowl
Navy-Marine Corps Memorial Stadium (Annapolis, Maryland)
11 a.m., ESPN
Bonagura: Louisville vs. North Texas
Schlabach: Louisville vs. East Carolina
Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl
Yankee Stadium (Bronx, New York)
Noon, ABC
Bonagura: Penn State vs. Pitt
Schlabach: Penn State vs. Clemson
Wasabi Fenway Bowl
Fenway Park (Boston)
2:15 p.m., ESPN
Bonagura: Clemson vs. Army
Schlabach: NC State vs. Army
Pop-Tarts Bowl
Camping World Stadium (Orlando, Florida)
3:30 p.m., ABC
Bonagura: Virginia vs. TCU
Schlabach: Duke vs. TCU
Snoop Dogg Arizona Bowl
Arizona Stadium (Tucson, Arizona)
4:30 p.m., CW Network
Bonagura: Ohio vs. Fresno State
Schlabach: Toledo vs. Fresno State
Isleta New Mexico Bowl
University Stadium (Albuquerque, New Mexico)
5:45 p.m., ESPN
Bonagura: East Carolina vs. New Mexico
Schlabach: Washington State vs. New Mexico
TaxSlayer Gator Bowl
EverBank Stadium (Jacksonville, Florida)
7:30 p.m. ABC
Bonagura: Miami vs. Vanderbilt
Schlabach: Miami vs. Vanderbilt
Kinder's Texas Bowl
NRG Stadium (Houston)
9:15 p.m., ESPN
Bonagura: Houston vs. Missouri
Schlabach: Houston vs. Missouri
Monday, Dec. 29
JLab Birmingham Bowl
Protective Stadium (Birmingham, Alabama)
2 p.m., ESPN
Bonagura: UNLV vs. Memphis
Schlabach: Coastal Carolina vs. Memphis
Tuesday, Dec. 30
Radiance Technologies Independence Bowl
Independence Stadium (Shreveport, Louisiana)
2 p.m., ESPN
Bonagura: Cincinnati vs. Western Michigan
Schlabach: UNLV vs. Western Kentucky
Liberty Mutual Music City Bowl
Nissan Stadium (Nashville, Tennessee)
5:30 p.m., ESPN
Bonagura: Illinois vs. LSU
Schlabach: Illinois vs. LSU
Valero Alamo Bowl
Alamodome (San Antonio)
9 p.m., ESPN
Bonagura: BYU vs. USC
Schlabach: BYU vs. USC
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Raymond James Stadium (Tampa, Florida)
Noon, ESPN
Bonagura: Iowa vs. Tennessee
Schlabach: Iowa vs. Tennessee
Tony the Tiger Sun Bowl
Sun Bowl Stadium (El Paso, Texas)
2 p.m., CBS
Bonagura: Wake Forest vs. Arizona State
Schlabach: Pitt vs. Arizona State
Cheez-It Citrus Bowl
Camping World Stadium (Orlando, Florida)
3 p.m., ABC
Bonagura: Michigan vs. Texas
Schlabach: Michigan vs. Texas
SRS Distribution Las Vegas Bowl
Allegiant Stadium (Las Vegas)
3:30 p.m., ESPN
Bonagura: Nebraska vs. Utah
Schlabach: Nebraska vs. Utah
Friday, Jan. 2
Lockheed Martin Armed Forces Bowl
Amon G. Carter Stadium (Fort Worth, Texas)
1 p.m., ESPN
Bonagura: Duke vs. Kennesaw State
Schlabach: Kansas State vs. North Texas
AutoZone Liberty Bowl
Simmons Bank Liberty Stadium (Memphis, Tennessee)
4:30 p.m., ESPN
Bonagura: Iowa State vs. Navy
Schlabach: Cincinnati vs. Navy
Duke's Mayo Bowl
Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina)
8 p.m., ESPN
Bonagura: Georgia Tech vs. Troy
Schlabach: Georgia Tech vs. Virginia
Holiday Bowl
Snapdragon Stadium (San Diego)
8 p.m., Fox
Bonagura: SMU vs. Arizona
Schlabach: SMU vs. Arizona