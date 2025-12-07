        <
          College Football Playoff, bowl projections following championship week

          Kirby Smart details UGA's winning mentality after SEC Championship (1:08)

          Smart addresses the Bulldogs battling adversity while discussing the mentality to keep getting better and thanks the UGA band and fans for showing out after securing SEC title. (1:08)

          • Kyle Bonagura
            Kyle Bonagura
            ESPN Staff Writer
            • Covers college football.
            • Joined ESPN in 2014.
            • Attended Washington State University.
          • Mark Schlabach
            Mark Schlabach
            ESPN Senior Writer
            • Senior college football writer
            • Author of seven books on college football
            • Graduate of the University of Georgia
          Dec 7, 2025, 06:00 AM

          After a thrilling championship weekend, the games have all been played and it's time to await the final College Football Playoff rankings and bowl assignments. Does Alabama make the playoff? What about Miami and Notre Dame? And what is the trickle-down effect of those decisions on bowl season?

          We don't need to wait for the official matchups.

          ESPN bowl gurus Kyle Bonagura and Mark Schlabach are projecting every postseason matchup, including their breakdowns of how the playoff will play out.

          Jump to a section:
          Playoff picks | Quarterfinals
          Semis, title game | Bowl season

          College Football Playoff

          First-round games (at campus sites)

          Friday, Dec. 19
          8 p.m., ABC, ESPN

          Saturday, Dec. 20
          Noon, ABC, ESPN
          3:30 p.m., TNT
          7:30 p.m., TNT

          Bonagura: No. 12 James Madison at No. 5 Oregon
          Schlabach: No. 12 James Madison at No. 5 Oregon

          Bonagura: No. 11 Tulane at No. 6 Ole Miss
          Schlabach: No. 11 Tulane at No. 6 Ole Miss

          Bonagura: No. 10 Alabama at No. 7 Texas A&M
          Schlabach: No. 10 Alabama at No. 7 Texas A&M

          Bonagura: No. 9 Notre Dame at No. 8 Oklahoma
          Schlabach: No. 9 Notre Dame at No. 8 Oklahoma

          CFP quarterfinals

          Wednesday, Dec. 31

          CFP Quarterfinal at the Goodyear Cotton Bowl Classic
          AT&T Stadium (Arlington, Texas)
          7:30 p.m., ESPN
          Bonagura: No. 7 Texas A&M vs. No. 2 Ohio State
          Schlabach: No. 5 Oregon vs. No. 4 Texas Tech

          Thursday, Jan. 1

          CFP Quarterfinal at the Capital One Orange Bowl
          Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)
          Noon, ESPN
          Bonagura: No. 5 Oregon vs. No. 4 Texas Tech
          Schlabach: No. 6 Ole Miss vs. No. 3 Ohio State

          CFP Quarterfinal at the Rose Bowl Game presented by Prudential
          Rose Bowl (Pasadena, California)
          4 p.m., ESPN
          Bonagura: No. 9 Notre Dame vs. No. 1 Indiana
          Schlabach: No. 9 Notre Dame vs. No. 1 Indiana

          CFP Quarterfinal at the Allstate Sugar Bowl
          Caesars Superdome (New Orleans)
          8 p.m., ESPN
          Bonagura: No. 6 Ole Miss vs. No. 3 Georgia
          Schlabach: No. 7 Texas A&M vs. No. 2 Georgia

          CFP semifinals, national championship game

          Thursday, Jan. 8

          CFP Semifinal at the Vrbo Fiesta Bowl
          State Farm Stadium (Glendale, Arizona)
          7:30 p.m., ESPN
          Bonagura: No. 4 Texas Tech vs. No. 1 Indiana
          Schlabach: No. 3 Ohio State vs. No. 2 Georgia

          Friday, Jan. 9

          CFP Semifinal at the Chick-fil-A Peach Bowl
          Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
          7:30 p.m., ESPN
          Bonagura: No. 3 Georgia vs. No. 2 Ohio State
          Schlabach: No. 4 Texas Tech vs. No. 1 Indiana

          Monday, Jan. 19

          CFP National Championship Presented by AT&T
          Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)
          7:45 p.m., ESPN
          Bonagura: No. 1 Indiana vs. No. 2 Ohio State
          Schlabach: No. 1 Indiana vs. No. 3 Ohio State

          Complete Bowl Season schedule

          Matchups in bold have already been announced

          Saturday, Dec. 13

          Cricket Celebration Bowl
          Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
          Noon, ABC
          South Carolina State vs. Prairie View A&M

          Bucked Up LA Bowl
          SoFi Stadium (Inglewood, California)
          8 p.m., ABC
          Bonagura: Washington vs. Boise State
          Schlabach: Washington vs. Boise State

          Tuesday, Dec. 16

          IS4S Salute to Veterans Bowl
          Cramton Bowl (Montgomery, Alabama)
          9 p.m., ESPN
          Bonagura: Miami (Ohio) vs. Texas State
          Schlabach: Jacksonville State vs. Troy

          Wednesday, Dec. 17

          StaffDNA Cure Bowl
          Camping World Stadium (Orlando, Florida)
          5 p.m., ESPN
          Old Dominion vs. South Florida

          68 Ventures Bowl
          Hancock Whitney Stadium (Mobile, Alabama)
          8:30 p.m., ESPN
          Louisiana vs. Delaware

          Thursday, Dec. 18

          Xbox Bowl
          Ford Center at The Star (Frisco, Texas)
          9 p.m., ESPN2
          Missouri State vs. Arkansas State

          Friday, Dec. 19

          Myrtle Beach Bowl Presented by Engine
          Brooks Stadium (Conway, South Carolina)
          11 a.m., ESPN
          Bonagura: Louisiana Tech vs. Georgia Southern
          Schlabach: Western Michigan vs. Georgia Southern

          Union Home Mortgage Gasparilla Bowl
          Raymond James Stadium (Tampa, Florida)
          2:30 p.m., ESPN
          Bonagura: NC State vs. UConn
          Schlabach: Wake Forest vs. UConn

          Monday, Dec. 22

          Famous Idaho Potato Bowl
          Albertsons Stadium (Boise, Idaho)
          2 p.m., ESPN
          Bonagura: Washington State vs. Utah State
          Schlabach: Ohio vs. San Diego State

          Tuesday, Dec. 23

          Bush's Boca Raton Bowl
          Flagler Credit Union Stadium (Boca Raton, Florida)
          2 p.m., ESPN
          Bonagura: Florida International vs. Central Michigan
          Schlabach: Florida International vs. Miami (Ohio)

          New Orleans Bowl
          Caesars Superdome (New Orleans)
          5:30 p.m., ESPN
          Bonagura: Jacksonville State vs. Southern Miss
          Schlabach: Kennesaw State vs. Southern Miss

          Scooter's Coffee Frisco Bowl
          Ford Center at The Star (Frisco, Texas)
          9 p.m., ESPN
          Bonagura: Western Kentucky vs. San Diego State
          Schlabach: Texas State vs. Louisiana Tech

          Wednesday, Dec. 24

          Sheraton Hawai'i Bowl
          Clarence T.C. Ching Athletics Complex (Honolulu)
          8 p.m., ESPN
          California vs. Hawai'i

          Friday, Dec. 26

          GameAbove Sports Bowl
          Ford Field (Detroit)
          1 p.m., ESPN
          Bonagura: Northwestern vs. Toledo
          Schlabach: Northwestern vs. Central Michigan

          Rate Bowl
          Chase Field (Phoenix)
          4:30 p.m., ESPN
          Bonagura: Minnesota vs. Kansas State
          Schlabach: Minnesota vs. Iowa State

          SERVPRO First Responder Bowl
          Gerald J. Ford Stadium (Dallas)
          8 p.m., ESPN
          Bonagura: UTSA vs. Coastal Carolina
          Schlabach: UTSA vs. Utah State

          Saturday, Dec. 27

          Go Bowling Military Bowl
          Navy-Marine Corps Memorial Stadium (Annapolis, Maryland)
          11 a.m., ESPN
          Bonagura: Louisville vs. North Texas
          Schlabach: Louisville vs. East Carolina

          Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl
          Yankee Stadium (Bronx, New York)
          Noon, ABC
          Bonagura: Penn State vs. Pitt
          Schlabach: Penn State vs. Clemson

          Wasabi Fenway Bowl
          Fenway Park (Boston)
          2:15 p.m., ESPN
          Bonagura: Clemson vs. Army
          Schlabach: NC State vs. Army

          Pop-Tarts Bowl
          Camping World Stadium (Orlando, Florida)
          3:30 p.m., ABC
          Bonagura: Virginia vs. TCU
          Schlabach: Duke vs. TCU

          Snoop Dogg Arizona Bowl
          Arizona Stadium (Tucson, Arizona)
          4:30 p.m., CW Network
          Bonagura: Ohio vs. Fresno State
          Schlabach: Toledo vs. Fresno State

          Isleta New Mexico Bowl
          University Stadium (Albuquerque, New Mexico)
          5:45 p.m., ESPN
          Bonagura: East Carolina vs. New Mexico
          Schlabach: Washington State vs. New Mexico

          TaxSlayer Gator Bowl
          EverBank Stadium (Jacksonville, Florida)
          7:30 p.m. ABC
          Bonagura: Miami vs. Vanderbilt
          Schlabach: Miami vs. Vanderbilt

          Kinder's Texas Bowl
          NRG Stadium (Houston)
          9:15 p.m., ESPN
          Bonagura: Houston vs. Missouri
          Schlabach: Houston vs. Missouri

          Monday, Dec. 29

          JLab Birmingham Bowl
          Protective Stadium (Birmingham, Alabama)
          2 p.m., ESPN
          Bonagura: UNLV vs. Memphis
          Schlabach: Coastal Carolina vs. Memphis

          Tuesday, Dec. 30

          Radiance Technologies Independence Bowl
          Independence Stadium (Shreveport, Louisiana)
          2 p.m., ESPN
          Bonagura: Cincinnati vs. Western Michigan
          Schlabach: UNLV vs. Western Kentucky

          Liberty Mutual Music City Bowl
          Nissan Stadium (Nashville, Tennessee)
          5:30 p.m., ESPN
          Bonagura: Illinois vs. LSU
          Schlabach: Illinois vs. LSU

          Valero Alamo Bowl
          Alamodome (San Antonio)
          9 p.m., ESPN
          Bonagura: BYU vs. USC
          Schlabach: BYU vs. USC

          Wednesday, Dec. 31

          ReliaQuest Bowl
          Raymond James Stadium (Tampa, Florida)
          Noon, ESPN
          Bonagura: Iowa vs. Tennessee
          Schlabach: Iowa vs. Tennessee

          Tony the Tiger Sun Bowl
          Sun Bowl Stadium (El Paso, Texas)
          2 p.m., CBS
          Bonagura: Wake Forest vs. Arizona State
          Schlabach: Pitt vs. Arizona State

          Cheez-It Citrus Bowl
          Camping World Stadium (Orlando, Florida)
          3 p.m., ABC
          Bonagura: Michigan vs. Texas
          Schlabach: Michigan vs. Texas

          SRS Distribution Las Vegas Bowl
          Allegiant Stadium (Las Vegas)
          3:30 p.m., ESPN
          Bonagura: Nebraska vs. Utah
          Schlabach: Nebraska vs. Utah

          Friday, Jan. 2

          Lockheed Martin Armed Forces Bowl
          Amon G. Carter Stadium (Fort Worth, Texas)
          1 p.m., ESPN
          Bonagura: Duke vs. Kennesaw State
          Schlabach: Kansas State vs. North Texas

          AutoZone Liberty Bowl
          Simmons Bank Liberty Stadium (Memphis, Tennessee)
          4:30 p.m., ESPN
          Bonagura: Iowa State vs. Navy
          Schlabach: Cincinnati vs. Navy

          Duke's Mayo Bowl
          Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina)
          8 p.m., ESPN
          Bonagura: Georgia Tech vs. Troy
          Schlabach: Georgia Tech vs. Virginia

          Holiday Bowl
          Snapdragon Stadium (San Diego)
          8 p.m., Fox
          Bonagura: SMU vs. Arizona
          Schlabach: SMU vs. Arizona