Which positions have won the most Heisman Trophies?

Chicago's Jay Berwanger was awarded the first Heisman Trophy in 1935, ushering in an annual tradition that celebrates the best college football player in the country. Since then, running backs have taken home the trophy 40 times, most recently by Alabama's Derrick Henry in 2015.
Quarterbacks take second place in all-time Heisman wins, with 38. In 2025, four quarterbacks were named Heisman Trophy finalists: Indiana's Fernando Mendoza, Ohio State's Julian Sayin, Vanderbilt's Diego Pavia, and Notre Dame's Jeremiyah Love.
Check out positions with the most Heisman wins throughout college football history below:
Running back - 40
Last: Derrick Henry, Alabama (2015)
First: Jay Berwanger, Chicago (1935)
Quarterback - 38
Last: Jayden Daniels, LSU (2023)
First: Davey O'Brien, TCU (1938)
Wide receiver - 5
Last: Travis Hunter, Colorado (2024)
First: Johnny Rodgers, Nebraska (1972)
Cornerback - 2
Last: Travis Hunter, Colorado (2024)
First: Charles Woodson, Michigan (1997)
Fullback - 2
Tight end - 2
Last: Leon Hart, Notre Dame (1949)
First: Larry Kelley, Yale (1936)
All-time Heisman winners
2024: Travis Hunter, WR/CB, Colorado
2023: Jayden Daniels, QB, LSU
2022: Caleb Williams, QB, USC
2021: Bryce Young, QB, Alabama
2020: DeVonta Smith, WR, Alabama
2019: Joe Burrow, QB, LSU
2018: Kyler Murray, QB, Oklahoma
2017: Baker Mayfield, QB, Oklahoma
2016: Lamar Jackson, QB, Louisville
2015: Derrick Henry, RB, Alabama
2014: Marcus Mariota, QB, Oregon
2013: Jameis Winston, QB, Florida State
2012: Johnny Manziel, QB, Texas A&M
2011: Robert Griffin III, QB, Baylor
2010: Cam Newton, QB, Auburn
2009: Mark Ingram, RB, Alabama
2008: Sam Bradford, QB, Oklahoma
2007: Tim Tebow, QB, Florida
2006: Troy Smith, QB, Ohio State
2005: Reggie Bush, RB, USC
2004: Matt Leinart, QB, USC
2003: Jason White, QB, Oklahoma
2002: Carson Palmer, QB, USC
2001: Eric Crouch, QB, Nebraska
2000: Chris Weinke, QB, Florida State
1999: Ron Dayne, RB, Wisconsin
1998: Ricky Williams, RB, Texas
1997: Charles Woodson, CB, Michigan
1996: Danny Wuerffel, QB, Florida
1995: Eddie George, RB, Ohio State
1994: Rashaan Salaam, RB, Colorado
1993: Charlie Ward, QB, Florida State
1992: Gino Torretta, QB, Miami
1991: Desmond Howard, WR, Michigan
1990: Ty Detmer, QB, BYU
1989: Andre Ware, QB, Houston
1988: Barry Sanders, RB, Oklahoma State
1987: Tim Brown, WR, Notre Dame
1986: Vinny Testaverde, QB, Miami
1985: Bo Jackson, RB, Auburn
1984: Doug Flutie, QB, Boston College
1983: Mike Rozier, RB, Nebraska
1982: Herschel Walker, RB, Georgia
1981: Marcus Allen, RB, USC
1980: George Rogers, RB, South Carolina
1979: Charles White, RB, USC
1978: Billy Sims, RB, Oklahoma
1977: Earl Campbell, RB, Texas
1976: Tony Dorsett, RB, Pittsburgh
1975: Archie Griffin, RB, Ohio State
1974: Archie Griffin, RB, Ohio State
1973: John Cappelletti, RB, Penn State
1972: Johnny Rodgers, WR, Nebraska
1971: Pat Sullivan, QB, Auburn
1970: Jim Plunkett, QB, Stanford
1969: Steve Owens, RB, Oklahoma
1968: O.J. Simpson, RB, USC
1967: Gary Beban, QB, UCLA
1966: Steve Spurrier, QB, Florida
1965: Mike Garrett, RB, USC
1964: John Huarte, QB, Notre Dame
1963: Roger Staubach, QB, Navy
1962: Terry Baker, QB, Oregon State
1961: Ernie Davis, RB, Syracuse
1960: Joe Bellino, RB, Navy
1959: Billy Cannon, RB, LSU
1958: Pete Dawkins, RB, Army
1957: John David Crow, RB, Texas A&M
1956: Paul Hornung, QB, Notre Dame
1955: Howard Cassady, RB, Ohio State
1954: Alan Ameche, FB, Wisconsin
1953: John Lattner, RB, Notre Dame
1952: Billy Vessels, RB, Oklahoma
1951: Dick Kazmaier, RB, Princeton
1950: Vic Janowicz, RB, Ohio State
1949: Leon Hart, TE, Notre Dame
1948: Doak Walker, RB, SMU
1947: Johnny Lujack, QB, Notre Dame
1946: Glenn Davis, RB, Army
1945: Doc Blanchard, FB, Army
1944: Les Horvath, RB, Ohio State
1943: Angelo Bertelli, QB, Notre Dame
1942: Frank Sinkwich, RB, Georgia
1941: Bruce Smith, RB, Minnesota
1940: Tom Harmon, RB, Michigan
1939: Nile Kinnick, RB, Iowa
1938: Davey O'Brien, QB, TCU
1937: Clint Frank, RB, Yale
1936: Larry Kelley, TE, Yale
1935: Jay Berwanger, RB, Chicago
