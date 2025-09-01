The College Football Playoff is still a long way away, but there was still plenty of action in Week 1 that could come into consideration at the end of the season.
Ohio State already got a signature win by shutting down Arch Manning and Texas in Columbus. Brian Kelly and LSU got their season started with a comeback win over Clemson. Alabama went to Tallahassee and got more than it asked for. The Crimson Tide trailed Florida State for most of the afternoon and lost by two scores. Miami won a squeaker against Notre Dame. And Boise State, coming off a CFP appearance, was blown out 34-7 by South Florida.
Some teams handled their business. Penn State, Georgia, Arizona State, Michigan and Florida all won handily.
There's still plenty of football to be played before the postseason, but here are our experts' top 12 College Football Playoff picks anyway:
Andrea Adelson: 1. Ohio State 2. LSU 3. Penn St 4. Georgia 5. Miami 6. Oregon 7. Tennessee 8. Notre Dame 9. Texas 10. Florida State 11. Iowa State 12. Tulane
Kyle Bonagura: 1. Ohio State 2. LSU 3. Penn State 4. Georgia 5. Miami 6. Oregon 7. Texas 8. Clemson 9. Notre Dame 10. Florida State 11. Arizona State 12. Tulane
Bill Connelly: 1. Penn State 2. Ohio State 3. Georgia 4. LSU 5. Oregon 6. Texas A&M 7. Miami 8. Iowa State 9. Tennessee 10. Utah 11. Tulane 12. Florida State
David Hale: 1. Ohio State 2. LSU 3. Penn State 4. Miami 5. Texas 6. Georgia 7. Oregon 8. Iowa State 9. Notre Dame 10. Texas A&M 11. Clemson 12. Tulane
Eli Lederman: 1. Ohio State 2. LSU 3. Penn State 4. Georgia 5. Miami 6. Notre Dame 7. Texas 8. Oregon 9. Clemson 10. Arizona State 11. South Carolina 12. Tulane
Max Olson: 1. LSU 2. Penn State 3. Ohio State 4. Clemson 5. Texas 6. Georgia 7. Oregon 8. Miami 9. Notre Dame 10. Utah 11. Texas A&M 12. Tulane
Adam Rittenberg: 1. Ohio State 2. LSU 3. Penn State 4. Georgia 5. Miami 6. Oregon 7. Texas 8. Clemson 9. Notre Dame 10. Florida State 11 Iowa State 12. Tulane
Jake Trotter: 1. Ohio State, 2. Penn State, 3. LSU, 4. Miami, 5. Georgia, 6. Oregon, 7. Notre Dame, 8. South Carolina, 9. Florida State, 10. Iowa State, 11. Texas, 12. Tulane
Paolo Uggetti: 1. Ohio State 2. LSU 3. Miami 4. Oregon 5. Penn State 6. Georgia 7. Texas 8. Notre Dame 9. Arizona State 10. South Carolina 11. Florida State 12. Tulane