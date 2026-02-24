        <
          College softball rankings: 2026 NCAA Week 3 Top 25 poll

          Tennessee, which was a WCWS semifinalist in 2025, is off to a hot start and tops this week's rankings. Brett Rojo-Imagn Images
          Feb 24, 2026, 05:11 PM

          There was little movement over the last week. Tennessee won four more games to continue its undefeated season and maintain its place atop the rankings. Texas Tech and Texas, last year's WCWS finalists, are right behind. And this week brought a new team to the top 25 to replace Clemson: Grand Canyon.

          Here's this week's complete ranking.

          Player to watch

          Sophia Knight, Tennessee

          The junior outfielder is as responsible as anybody for Tennessee's hot start to the season. Knight was named SEC Player of the Week after going 11-for-13 last week. She has recorded eight multi-hit games and is hitting .543 through the first 14 games of the season.

          How to watch

          Everything college softball on ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network, ACC Network, Big 12 Now on ESPN+, ESPN3, ESPN+, SEC Network+ and ACCNX is accessible here, in addition to being available on the ESPN App.

          What's the full schedule

          You can check out the complete scoreboard here to stay up to date this spring.

          Week 3 Top 25

          Here is the ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25 ranking, plus each team's record and next game.
          All times Eastern.

          1. Tennessee

          Previous rank: 1
          Record: 14-0

          Next game: Friday vs. App State, 3 p.m., SEC Network+

          2. Texas Tech

          Previous rank: 2
          Record: 16-1

          Next game: Thursday vs. Abilene Christian, 6 p.m., ESPN+

          3. Texas

          Previous rank: 3
          Record: 14-1

          Next game: Wednesday vs. SE Louisiana, 7 p.m., SEC Network+

          4. Nebraska

          Previous rank: 6
          Record: 11-4

          Next game: Thursday vs. Oklahoma State, 7 p.m., ESPN+

          5. Oklahoma

          Previous rank: 4
          Record: 13-2

          Next game: Thursday vs. Alabama State, 7 p.m., SEC Network+

          6. Florida

          Previous rank: 5
          Record: 19-0

          Next game: Thursday vs. Cal, 8 p.m.

          7. Alabama

          Previous rank: 9
          Record: 13-0

          Next game: Tuesday vs. UAB, 5 p.m., SEC Network+

          8. Arkansas

          Previous rank: 8
          Record: 13-1

          Next game: Thursday vs. Omaha, 5 p.m., SEC Network+

          9. UCLA

          Previous rank: 11
          Record: 13-3

          Next game: Friday vs. East Texas A&M, 3 p.m.

          10. Florida State

          Previous rank: 7
          Record: 12-4

          Next game: Wednesday vs. Florida A&M, 3 p.m., ACC Extra

          11. Georgia

          Previous rank: 12
          Record: 13-4

          Next game: Wednesday vs. Clemson, 6 p.m., SEC Network+

          12. Virginia Tech

          Previous rank: 20
          Record: 11-2

          Next game: Friday vs. South Carolina Upstate, 2 p.m.

          13. Stanford

          Previous rank: 10
          Record: 10-4

          Next game: Friday vs. Louisville, 6 p.m., ACC Extra

          14. Arizona

          Previous rank: 16
          Record: 12-5

          Next game: Thursday vs. Eastern Illinois, 8 p.m., ESPN+

          15. Texas A&M

          Previous rank: 13
          Record: 10-6

          Next game: Thursday vs. Houston, 7 p.m., SEC Network+

          16. Oklahoma State

          Previous rank: 19
          Record: 11-4

          Next game: Thursday vs. Nebraska, 7 p.m., ESPN+

          T17. LSU

          Previous rank: 17
          Record: 12-4

          Next game: Tuesday vs. McNeese, 7 p.m., ESPN+

          T17. Oregon

          Previous rank: T14
          Record: 8-6

          Next game: Friday vs. Stetson, 6:30 p.m., Big Ten Plus

          19. Mississippi State

          Previous rank: 18
          Record: 14-1

          Next game: Wednesday at Georgia Tech, 6 p.m.

          20. Duke

          Previous rank: T14
          Record: 9-7

          Next game: Tuesday vs. East Carolina, 5 p.m., ACC Network Extra

          21. Virginia

          Previous rank: 25
          Record: 12-1

          Next game: Tuesday at Longwood, 2 p.m.

          22. South Carolina

          Previous rank: 22
          Record: 9-5

          Next game: Friday vs. Charlotte, 6 p.m., SEC Network+

          23. Arizona State

          Previous rank: 21
          Record: 13-3

          Next game: Thursday vs. UC Riverside, 8 p.m., ESPN+

          24. Washington

          Previous rank: 23
          Record: 10-6

          Next game: Friday vs. Cal Poly, 2:30 p.m.

          25. Grand Canyon

          Previous rank: NR
          Record: 16-0

          Next game: Thursday vs. Minnesota, 9 p.m.