College softball rankings: 2026 NCAA Week 3 Top 25 poll

There was little movement over the last week. Tennessee won four more games to continue its undefeated season and maintain its place atop the rankings. Texas Tech and Texas, last year's WCWS finalists, are right behind. And this week brought a new team to the top 25 to replace Clemson: Grand Canyon.
Here's this week's complete ranking.
Player to watch
Sophia Knight, Tennessee
The junior outfielder is as responsible as anybody for Tennessee's hot start to the season. Knight was named SEC Player of the Week after going 11-for-13 last week. She has recorded eight multi-hit games and is hitting .543 through the first 14 games of the season.
How to watch
Everything college softball on ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network, ACC Network, Big 12 Now on ESPN+, ESPN3, ESPN+, SEC Network+ and ACCNX is accessible here, in addition to being available on the ESPN App.
What's the full schedule
You can check out the complete scoreboard here to stay up to date this spring.
Subscribe to ESPN | Stream college softball on ESPN
Week 3 Top 25
Here is the ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25 ranking, plus each team's record and next game.
All times Eastern.
1. Tennessee
Previous rank: 1
Record: 14-0
Next game: Friday vs. App State, 3 p.m., SEC Network+
2. Texas Tech
Previous rank: 2
Record: 16-1
Next game: Thursday vs. Abilene Christian, 6 p.m., ESPN+
3. Texas
Previous rank: 3
Record: 14-1
Next game: Wednesday vs. SE Louisiana, 7 p.m., SEC Network+
4. Nebraska
Previous rank: 6
Record: 11-4
Next game: Thursday vs. Oklahoma State, 7 p.m., ESPN+
5. Oklahoma
Previous rank: 4
Record: 13-2
Next game: Thursday vs. Alabama State, 7 p.m., SEC Network+
6. Florida
Previous rank: 5
Record: 19-0
Next game: Thursday vs. Cal, 8 p.m.
7. Alabama
Previous rank: 9
Record: 13-0
Next game: Tuesday vs. UAB, 5 p.m., SEC Network+
8. Arkansas
Previous rank: 8
Record: 13-1
Next game: Thursday vs. Omaha, 5 p.m., SEC Network+
9. UCLA
Previous rank: 11
Record: 13-3
Next game: Friday vs. East Texas A&M, 3 p.m.
10. Florida State
Previous rank: 7
Record: 12-4
Next game: Wednesday vs. Florida A&M, 3 p.m., ACC Extra
11. Georgia
Previous rank: 12
Record: 13-4
Next game: Wednesday vs. Clemson, 6 p.m., SEC Network+
12. Virginia Tech
Previous rank: 20
Record: 11-2
Next game: Friday vs. South Carolina Upstate, 2 p.m.
13. Stanford
Previous rank: 10
Record: 10-4
Next game: Friday vs. Louisville, 6 p.m., ACC Extra
14. Arizona
Previous rank: 16
Record: 12-5
Next game: Thursday vs. Eastern Illinois, 8 p.m., ESPN+
15. Texas A&M
Previous rank: 13
Record: 10-6
Next game: Thursday vs. Houston, 7 p.m., SEC Network+
16. Oklahoma State
Previous rank: 19
Record: 11-4
Next game: Thursday vs. Nebraska, 7 p.m., ESPN+
T17. LSU
Previous rank: 17
Record: 12-4
Next game: Tuesday vs. McNeese, 7 p.m., ESPN+
T17. Oregon
Previous rank: T14
Record: 8-6
Next game: Friday vs. Stetson, 6:30 p.m., Big Ten Plus
19. Mississippi State
Previous rank: 18
Record: 14-1
Next game: Wednesday at Georgia Tech, 6 p.m.
20. Duke
Previous rank: T14
Record: 9-7
Next game: Tuesday vs. East Carolina, 5 p.m., ACC Network Extra
21. Virginia
Previous rank: 25
Record: 12-1
Next game: Tuesday at Longwood, 2 p.m.
22. South Carolina
Previous rank: 22
Record: 9-5
Next game: Friday vs. Charlotte, 6 p.m., SEC Network+
23. Arizona State
Previous rank: 21
Record: 13-3
Next game: Thursday vs. UC Riverside, 8 p.m., ESPN+
24. Washington
Previous rank: 23
Record: 10-6
Next game: Friday vs. Cal Poly, 2:30 p.m.
25. Grand Canyon
Previous rank: NR
Record: 16-0
Next game: Thursday vs. Minnesota, 9 p.m.