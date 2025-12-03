        <
        >

          NCAA women's soccer championship winners: All-time list

          The UNC Tar Heels took home the NCAA women's soccer championship in 2024. Katherine Gawlik/Icon Sportswire
          • ESPN
          Dec 3, 2025, 02:03 PM

          A new NCAA D1 women's soccer champion is crowned every year at the culmination of the Women's College Cup.

          North Carolina is the winningest program in history, having taken home 22 titles since 1982. In 2024, they snapped a 12-year trophy drought after beating Wake Forest. Florida State is second in all-time titles, with four. Stanford and Notre Dame slide in at third place, with three championships apiece.

          Check out the all-time NCAA women's soccer championship winners list below:

          • 2024: North Carolina

          • 2023: Florida State

          • 2022: UCLA

          • 2021: Florida State

          • 2020: Santa Clara

          • 2019: Stanford

          • 2018: Florida State

          • 2017: Stanford

          • 2016: Southern California

          • 2015: Penn State

          • 2014: Florida State

          • 2013: UCLA

          • 2012: North Carolina

          • 2011: Stanford

          • 2010: Notre Dame

          • 2009: North Carolina

          • 2008: North Carolina

          • 2007: Southern California

          • 2006: North Carolina

          • 2005: Portland

          • 2004: Notre Dame

          • 2003: North Carolina

          • 2002: Portland

          • 2001: Santa Clara

          • 2000: North Carolina

          • 1999: North Carolina

          • 1998: Florida

          • 1997: North Carolina

          • 1996: North Carolina

          • 1995: Notre Dame

          • 1994: North Carolina

          • 1993: North Carolina

          • 1992: North Carolina

          • 1991: North Carolina

          • 1990: North Carolina

          • 1989: North Carolina

          • 1988: North Carolina

          • 1987: North Carolina

          • 1986: North Carolina

          • 1985: George Mason

          • 1984: North Carolina

          • 1983: North Carolina

          • 1982: North Carolina

          Check out the ESPN college sports hub page for the latest news, rankings and more.