NCAA women's soccer championship winners: All-time list

A new NCAA D1 women's soccer champion is crowned every year at the culmination of the Women's College Cup.
North Carolina is the winningest program in history, having taken home 22 titles since 1982. In 2024, they snapped a 12-year trophy drought after beating Wake Forest. Florida State is second in all-time titles, with four. Stanford and Notre Dame slide in at third place, with three championships apiece.
Check out the all-time NCAA women's soccer championship winners list below:
2024: North Carolina
2023: Florida State
2022: UCLA
2021: Florida State
2020: Santa Clara
2019: Stanford
2018: Florida State
2017: Stanford
2016: Southern California
2015: Penn State
2014: Florida State
2013: UCLA
2012: North Carolina
2011: Stanford
2010: Notre Dame
2009: North Carolina
2008: North Carolina
2007: Southern California
2006: North Carolina
2005: Portland
2004: Notre Dame
2003: North Carolina
2002: Portland
2001: Santa Clara
2000: North Carolina
1999: North Carolina
1998: Florida
1997: North Carolina
1996: North Carolina
1995: Notre Dame
1994: North Carolina
1993: North Carolina
1992: North Carolina
1991: North Carolina
1990: North Carolina
1989: North Carolina
1988: North Carolina
1987: North Carolina
1986: North Carolina
1985: George Mason
1984: North Carolina
1983: North Carolina
1982: North Carolina
Check out the ESPN college sports hub page for the latest news, rankings and more.