NCAA men's water polo championship: All-time winners list

The 2025 NCAA men's water polo championship runs from Friday through Sunday at Stanford's Avery Aquatic Center. This year's contenders include Southern California, Concordia University Irvine, Fordham, San Jose State, UCLA, Princeton, Stanford and UC Davis.
California has won more championships than any other team, with 17 titles to its name. UCLA is in second place with 13 titles, followed by Stanford with 11 titles. The Bruins won the 2024 championship after defeating the USC Trojans in the final.
Check out all-time winners below:
2024: UCLA
2023: California
2022: California
2021: California
2020: UCLA
2019: Stanford
2018: Southern California
2017: UCLA
2016: California
2015: UCLA
2014: UCLA
2013: Southern California
2012: Southern California
2011: Southern California
2010: Southern California
2009: Southern California
2008: Southern California
2007: California
2006: California
2005: Southern California
2004: UCLA
2003: Southern California
2002: Stanford
2001: Stanford
2000: UCLA
1999: UCLA
1998: Southern California
1997: Pepperdine
1996: UCLA
1995: UCLA
1994: Stanford
1993: Stanford
1992: California
1991: California
1990: California
1989: UC Irvine
1988: California
1987: California
1986: Stanford
1985: Stanford
1984: California
1983: California
1982: UC Irvine
1981: Stanford
1980: Stanford
1979: UC Santa Barbara
1978: Stanford
1977: California
1976: Stanford
1975: California
1974: California
1973: California
1972: UCLA
1971: UCLA
1970: UC Irvine
1969: UCLA
