        <
        >

          NCAA men's water polo championship: All-time winners list

          The UCLA Bruins won the 2024 NCAA men's water polo championship. Icon Sportswire
          • ESPN
          Dec 5, 2025, 03:00 AM

          The 2025 NCAA men's water polo championship runs from Friday through Sunday at Stanford's Avery Aquatic Center. This year's contenders include Southern California, Concordia University Irvine, Fordham, San Jose State, UCLA, Princeton, Stanford and UC Davis.

          California has won more championships than any other team, with 17 titles to its name. UCLA is in second place with 13 titles, followed by Stanford with 11 titles. The Bruins won the 2024 championship after defeating the USC Trojans in the final.

          Check out all-time winners below:

          2024: UCLA

          2023: California

          2022: California

          2021: California

          2020: UCLA

          2019: Stanford

          2018: Southern California

          2017: UCLA

          2016: California

          2015: UCLA

          2014: UCLA

          2013: Southern California

          2012: Southern California

          2011: Southern California

          2010: Southern California

          2009: Southern California

          2008: Southern California

          2007: California

          2006: California

          2005: Southern California

          2004: UCLA

          2003: Southern California

          2002: Stanford

          2001: Stanford

          2000: UCLA

          1999: UCLA

          1998: Southern California

          1997: Pepperdine

          1996: UCLA

          1995: UCLA

          1994: Stanford

          1993: Stanford

          1992: California

          1991: California

          1990: California

          1989: UC Irvine

          1988: California

          1987: California

          1986: Stanford

          1985: Stanford

          1984: California

          1983: California

          1982: UC Irvine

          1981: Stanford

          1980: Stanford

          1979: UC Santa Barbara

          1978: Stanford

          1977: California

          1976: Stanford

          1975: California

          1974: California

          1973: California

          1972: UCLA

          1971: UCLA

          1970: UC Irvine

          1969: UCLA

          For NCAA updates, check out the ESPN hub page with scores, rankings and more.