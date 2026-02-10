        <
          College softball rankings: 2026 NCAA Week 1 Top 25 poll

          Feb 10, 2026, 07:01 PM

          Preseason co-No.1 Texas suffered its first loss of the season during the first week of play, putting Texas Tech alone atop this week's rankings. Below, Tennessee, Florida, Florida State, and UCLA also remain unbeaten. This week, the Shriners Children's Clearwater Invitational kicks off, with many of the nation's top teams in action. Will the Red Raiders be able to fend off all comers?

          In the meantime, here's this week's complete ranking.

          Player to watch

          NiJaree Canady, P, Texas Tech

          Softball's most expensive player opened her season with just seven hits allowed across 11 innings in the first week of games for the Red Raiders. Away from the mound, she notched a home run against North Texas.

          Week 1 Top 25

          1. Texas Tech

          Previous rank: T1
          Record: 6-0

          Next game: Thursday vs. Florida State, 1 p.m., ESPN2

          2. Texas

          Previous rank: T1
          Record: 4-1

          Next game: Thursday vs. Abilene Christian, 7 p.m., SEC Network+

          3. Tennessee

          Previous rank: 4
          Record: 5-0

          Next game: Friday vs. Nebraska, noon, ESPN2

          4. Oklahoma

          Previous rank: 3
          Record: 3-1

          Next game: Friday vs. Montana, noon, ESPN+

          5. Florida

          Previous rank: 6
          Record: 5-0

          Next game: Tuesday at Jacksonville, 6 p.m., ESPN+

          6. Florida State

          Previous rank: 7
          Record: 5-0

          Next game: Tuesday vs. Liberty, 6 p.m., ACC Extra

          7. UCLA

          Previous rank: 10
          Record: 5-0

          Next game: Friday vs. Oklahoma State, 3 p.m., ESPNU

          T8. Nebraska

          Previous rank: 9
          Record: 3-2

          Next game: Thursday vs. LSU, 10 a.m., ESPN2

          T8. Texas A&M

          Previous rank: 11
          Record: 4-1

          Next game: Friday vs. Oklahoma State, 10 a.m., ESPN2

          10. LSU

          Previous rank: 13
          Record: 6-0

          Next game: Thursday vs. Nebraska, 10 a.m., ESPN2

          11. Arkansas

          Previous rank: 8
          Record: 4-1

          Next game: Friday vs. Wichita State, 10 a.m.

          12. Stanford

          Previous rank: 17
          Record: 5-0

          Next game: Thursday vs. Kentucky, 9 p.m., ACC Extra

          13. Alabama

          Previous rank: 16
          Record: 5-0

          Next game: Friday vs. Purdue, 5 p.m., SEC Network+

          14. Oregon

          Previous rank: 5
          Record: 2-3

          Next game: Friday vs. Cal State Fullerton, 1 p.m.

          15. Arizona

          Previous rank: 18
          Record: 3-2

          Next game: Thursday vs. Drake, 7 p.m., ESPN+

          16. Virginia Tech

          Previous rank: 21
          Record: 5-0

          Next game: Friday vs. Villanova, 10 a.m.

          17. Georgia

          Previous rank: 15
          Record: 4-1

          Next game: Thursday vs. Oklahoma State, 11 a.m., SEC Network

          18. Clemson

          Previous rank: 12
          Record: 3-2

          Next game: Thursday vs. Texas State, 6 p.m., ESPN+

          19. Duke

          Previous rank: 19
          Record: 4-1

          Next game: Friday vs. Texas A&M, 1 p.m., ESPN+

          20. South Carolina

          Previous rank: 14
          Record: 3-2

          Next game: Friday vs. Louisville, 1:30 p.m., SEC Network+

          21. Mississippi State

          Previous rank: 24
          Record: 4-0

          Next game: Friday vs. Murray State, 1:30 p.m., SEC Network+

          22. Arizona State

          Previous rank: NR
          Record: 4-1

          Next game: Thursday vs. Indiana, 8:15 p.m., ESPN+

          23. Oklahoma State

          Previous rank: 20
          Record: 3-2

          Next game: Thursday vs. Georgia, 11 a.m., SEC Network

          24. Washington

          Previous rank: 25
          Record: 2-3

          Next game: Friday at Fresno State, 9 p.m.

          25. Virginia

          Previous rank: NR
          Record: 4-1

          Next game: Friday vs. Delaware State, 1 p.m.