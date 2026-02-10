College softball rankings: 2026 NCAA Week 1 Top 25 poll

After securing the 5-4 win in the top of the seventh with one of her two homers vs. No. 18 Arizona, Garcia discusses her homecoming and No. 3 Oklahoma's chemistry. (1:22)

Preseason co-No.1 Texas suffered its first loss of the season during the first week of play, putting Texas Tech alone atop this week's rankings. Below, Tennessee, Florida, Florida State, and UCLA also remain unbeaten. This week, the Shriners Children's Clearwater Invitational kicks off, with many of the nation's top teams in action. Will the Red Raiders be able to fend off all comers?

In the meantime, here's this week's complete ranking.

Player to watch

NiJaree Canady, P, Texas Tech

Softball's most expensive player opened her season with just seven hits allowed across 11 innings in the first week of games for the Red Raiders. Away from the mound, she notched a home run against North Texas.

Week 1 Top 25

Here is the ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25 ranking, plus each team's record and next game.

All times Eastern.

1. Texas Tech

Previous rank: T1

Record: 6-0

Next game: Thursday vs. Florida State, 1 p.m., ESPN2

2. Texas

Previous rank: T1

Record: 4-1

Next game: Thursday vs. Abilene Christian, 7 p.m., SEC Network+

3. Tennessee

Previous rank: 4

Record: 5-0

Next game: Friday vs. Nebraska, noon, ESPN2

4. Oklahoma

Previous rank: 3

Record: 3-1

Next game: Friday vs. Montana, noon, ESPN+

5. Florida

Previous rank: 6

Record: 5-0

Next game: Tuesday at Jacksonville, 6 p.m., ESPN+

6. Florida State

Previous rank: 7

Record: 5-0

Next game: Tuesday vs. Liberty, 6 p.m., ACC Extra

7. UCLA

Previous rank: 10

Record: 5-0

Next game: Friday vs. Oklahoma State, 3 p.m., ESPNU

T8. Nebraska

Previous rank: 9

Record: 3-2

Next game: Thursday vs. LSU, 10 a.m., ESPN2

T8. Texas A&M

Previous rank: 11

Record: 4-1

Next game: Friday vs. Oklahoma State, 10 a.m., ESPN2

10. LSU

Previous rank: 13

Record: 6-0

Next game: Thursday vs. Nebraska, 10 a.m., ESPN2

11. Arkansas

Previous rank: 8

Record: 4-1

Next game: Friday vs. Wichita State, 10 a.m.

12. Stanford

Previous rank: 17

Record: 5-0

Next game: Thursday vs. Kentucky, 9 p.m., ACC Extra

13. Alabama

Previous rank: 16

Record: 5-0

Next game: Friday vs. Purdue, 5 p.m., SEC Network+

14. Oregon

Previous rank: 5

Record: 2-3

Next game: Friday vs. Cal State Fullerton, 1 p.m.

15. Arizona

Previous rank: 18

Record: 3-2

Next game: Thursday vs. Drake, 7 p.m., ESPN+

16. Virginia Tech

Previous rank: 21

Record: 5-0

Next game: Friday vs. Villanova, 10 a.m.

17. Georgia

Previous rank: 15

Record: 4-1

Next game: Thursday vs. Oklahoma State, 11 a.m., SEC Network

18. Clemson

Previous rank: 12

Record: 3-2

Next game: Thursday vs. Texas State, 6 p.m., ESPN+

19. Duke

Previous rank: 19

Record: 4-1

Next game: Friday vs. Texas A&M, 1 p.m., ESPN+

20. South Carolina

Previous rank: 14

Record: 3-2

Next game: Friday vs. Louisville, 1:30 p.m., SEC Network+

21. Mississippi State

Previous rank: 24

Record: 4-0

Next game: Friday vs. Murray State, 1:30 p.m., SEC Network+

22. Arizona State

Previous rank: NR

Record: 4-1

Next game: Thursday vs. Indiana, 8:15 p.m., ESPN+

23. Oklahoma State

Previous rank: 20

Record: 3-2

Next game: Thursday vs. Georgia, 11 a.m., SEC Network

24. Washington

Previous rank: 25

Record: 2-3

Next game: Friday at Fresno State, 9 p.m.

25. Virginia

Previous rank: NR

Record: 4-1

Next game: Friday vs. Delaware State, 1 p.m.