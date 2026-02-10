College softball rankings: 2026 NCAA Week 1 Top 25 poll

Preseason co-No.1 Texas suffered its first loss of the season during the first week of play, putting Texas Tech alone atop this week's rankings. Below, Tennessee, Florida, Florida State, and UCLA also remain unbeaten. This week, the Shriners Children's Clearwater Invitational kicks off, with many of the nation's top teams in action. Will the Red Raiders be able to fend off all comers?
In the meantime, here's this week's complete ranking.
Player to watch
NiJaree Canady, P, Texas Tech
Softball's most expensive player opened her season with just seven hits allowed across 11 innings in the first week of games for the Red Raiders. Away from the mound, she notched a home run against North Texas.
How to watch
Everything college softball on ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network, ACC Network, Big 12 Now on ESPN+, ESPN3, ESPN+, SEC Network+ and ACCNX is accessible here, in addition to being available on the ESPN App.
What's the full schedule
You can check out the complete scoreboard here to stay up to date this spring.
Week 1 Top 25
Here is the ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25 ranking, plus each team's record and next game.
All times Eastern.
1. Texas Tech
Previous rank: T1
Record: 6-0
Next game: Thursday vs. Florida State, 1 p.m., ESPN2
2. Texas
Previous rank: T1
Record: 4-1
Next game: Thursday vs. Abilene Christian, 7 p.m., SEC Network+
3. Tennessee
Previous rank: 4
Record: 5-0
Next game: Friday vs. Nebraska, noon, ESPN2
4. Oklahoma
Previous rank: 3
Record: 3-1
Next game: Friday vs. Montana, noon, ESPN+
5. Florida
Previous rank: 6
Record: 5-0
Next game: Tuesday at Jacksonville, 6 p.m., ESPN+
6. Florida State
Previous rank: 7
Record: 5-0
Next game: Tuesday vs. Liberty, 6 p.m., ACC Extra
7. UCLA
Previous rank: 10
Record: 5-0
Next game: Friday vs. Oklahoma State, 3 p.m., ESPNU
T8. Nebraska
Previous rank: 9
Record: 3-2
Next game: Thursday vs. LSU, 10 a.m., ESPN2
T8. Texas A&M
Previous rank: 11
Record: 4-1
Next game: Friday vs. Oklahoma State, 10 a.m., ESPN2
10. LSU
Previous rank: 13
Record: 6-0
Next game: Thursday vs. Nebraska, 10 a.m., ESPN2
11. Arkansas
Previous rank: 8
Record: 4-1
Next game: Friday vs. Wichita State, 10 a.m.
12. Stanford
Previous rank: 17
Record: 5-0
Next game: Thursday vs. Kentucky, 9 p.m., ACC Extra
13. Alabama
Previous rank: 16
Record: 5-0
Next game: Friday vs. Purdue, 5 p.m., SEC Network+
14. Oregon
Previous rank: 5
Record: 2-3
Next game: Friday vs. Cal State Fullerton, 1 p.m.
15. Arizona
Previous rank: 18
Record: 3-2
Next game: Thursday vs. Drake, 7 p.m., ESPN+
16. Virginia Tech
Previous rank: 21
Record: 5-0
Next game: Friday vs. Villanova, 10 a.m.
17. Georgia
Previous rank: 15
Record: 4-1
Next game: Thursday vs. Oklahoma State, 11 a.m., SEC Network
18. Clemson
Previous rank: 12
Record: 3-2
Next game: Thursday vs. Texas State, 6 p.m., ESPN+
19. Duke
Previous rank: 19
Record: 4-1
Next game: Friday vs. Texas A&M, 1 p.m., ESPN+
20. South Carolina
Previous rank: 14
Record: 3-2
Next game: Friday vs. Louisville, 1:30 p.m., SEC Network+
21. Mississippi State
Previous rank: 24
Record: 4-0
Next game: Friday vs. Murray State, 1:30 p.m., SEC Network+
22. Arizona State
Previous rank: NR
Record: 4-1
Next game: Thursday vs. Indiana, 8:15 p.m., ESPN+
23. Oklahoma State
Previous rank: 20
Record: 3-2
Next game: Thursday vs. Georgia, 11 a.m., SEC Network
24. Washington
Previous rank: 25
Record: 2-3
Next game: Friday at Fresno State, 9 p.m.
25. Virginia
Previous rank: NR
Record: 4-1
Next game: Friday vs. Delaware State, 1 p.m.