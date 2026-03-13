NCAA wrestling championship: All-time winners list

The first NCAA Division I wrestling tournament was held in Ames, Iowa, in 1928. Team scoring didn't become official until 1934. Oklahoma A&M (now Oklahoma State) won the 1928 and 1931 unofficial national championships. Indiana captured the 1932 unofficial title, and Iowa State and Oklahoma A&M were unofficial co-national champions in 1933.
In March 2026, McKendree made history by winning the first NCAA women's wrestling national championship, edging Iowa in the inaugural women's tournament, which included all divisions.
Check out the full list of NCAA Division I men's and women's wrestling national championship winners below:
2026: McKendree (W)
2025: Penn State
2024: Penn State
2023: Penn State
2022: Penn State
2021: Iowa
2020: Canceled due to COVID-19
2019: Penn State
2018: Penn State
2017: Penn State
2016: Penn State
2015: Ohio State
2014: Penn State
2013: Penn State
2012: Penn State
2011: Penn State
2010: Iowa
2009: Iowa
2008: Iowa
2007: Minnesota
2006: Oklahoma State
2005: Oklahoma State
2004: Oklahoma State
2003: Oklahoma State
2002: Minnesota
2001: Minnesota
2000: Iowa
1999: Iowa
1998: Iowa
1997: Iowa
1996: Iowa
1995: Iowa
1994: Oklahoma State
1993: Iowa
1992: Iowa
1991: Iowa
1990: Oklahoma State
1989: Oklahoma State
1988: Arizona State
1987: Iowa State
1986: Iowa
1985: Iowa
1984: Iowa
1983: Iowa
1982: Iowa
1981: Iowa
1980: Iowa
1979: Iowa
1978: Iowa
1977: Iowa State
1976: Iowa
1975: Iowa
1974: Oklahoma
1973: Iowa State
1972: Iowa State
1971: Oklahoma State
1970: Iowa State
1969: Iowa State
1968: Oklahoma State
1967: Michigan State
1966: Oklahoma State
1965: Iowa State
1964: Oklahoma State
1963: Oklahoma
1962: Oklahoma State
1961: Oklahoma State
1960: Oklahoma
1959: Oklahoma State
1958: Oklahoma State
1957: Oklahoma
1956: Oklahoma State
1955: Oklahoma State
1954: Oklahoma State
1953: Penn State
1952: Oklahoma
1951: Oklahoma
1950: Northern Iowa
1949: Oklahoma State
1948: Oklahoma State
1947: Cornell College
1946: Oklahoma State
1945: No tournament due to World War II
1944: No tournament due to World War II
1943: No tournament due to World War II
1942: Oklahoma State
1941: Oklahoma State
1940: Oklahoma State
1939: Oklahoma State
1938: Oklahoma State
1937: Oklahoma State
1936: Oklahoma
1935: Oklahoma State
1934: Oklahoma State
1933: *Iowa State/Oklahoma State
1932: *Indiana
1931: *Oklahoma State
1930: Oklahoma State
1929: Oklahoma State
1928: *Oklahoma State
*Unofficial
