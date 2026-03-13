          NCAA wrestling championship: All-time winners list

          Penn State is among the winningest programs in men's NCAA wrestling. Matthew O'Haren-Imagn Images
          • Keith Jenkins
          Mar 13, 2026, 01:19 PM

          The first NCAA Division I wrestling tournament was held in Ames, Iowa, in 1928. Team scoring didn't become official until 1934. Oklahoma A&M (now Oklahoma State) won the 1928 and 1931 unofficial national championships. Indiana captured the 1932 unofficial title, and Iowa State and Oklahoma A&M were unofficial co-national champions in 1933.

          In March 2026, McKendree made history by winning the first NCAA women's wrestling national championship, edging Iowa in the inaugural women's tournament, which included all divisions.

          Check out the full list of NCAA Division I men's and women's wrestling national championship winners below:

          • 2026: McKendree (W)

          • 2025: Penn State

          • 2024: Penn State

          • 2023: Penn State

          • 2022: Penn State

          • 2021: Iowa

          • 2020: Canceled due to COVID-19

          • 2019: Penn State

          • 2018: Penn State

          • 2017: Penn State

          • 2016: Penn State

          • 2015: Ohio State

          • 2014: Penn State

          • 2013: Penn State

          • 2012: Penn State

          • 2011: Penn State

          • 2010: Iowa

          • 2009: Iowa

          • 2008: Iowa

          • 2007: Minnesota

          • 2006: Oklahoma State

          • 2005: Oklahoma State

          • 2004: Oklahoma State

          • 2003: Oklahoma State

          • 2002: Minnesota

          • 2001: Minnesota

          • 2000: Iowa

          • 1999: Iowa

          • 1998: Iowa

          • 1997: Iowa

          • 1996: Iowa

          • 1995: Iowa

          • 1994: Oklahoma State

          • 1993: Iowa

          • 1992: Iowa

          • 1991: Iowa

          • 1990: Oklahoma State

          • 1989: Oklahoma State

          • 1988: Arizona State

          • 1987: Iowa State

          • 1986: Iowa

          • 1985: Iowa

          • 1984: Iowa

          • 1983: Iowa

          • 1982: Iowa

          • 1981: Iowa

          • 1980: Iowa

          • 1979: Iowa

          • 1978: Iowa

          • 1977: Iowa State

          • 1976: Iowa

          • 1975: Iowa

          • 1974: Oklahoma

          • 1973: Iowa State

          • 1972: Iowa State

          • 1971: Oklahoma State

          • 1970: Iowa State

          • 1969: Iowa State

          • 1968: Oklahoma State

          • 1967: Michigan State

          • 1966: Oklahoma State

          • 1965: Iowa State

          • 1964: Oklahoma State

          • 1963: Oklahoma

          • 1962: Oklahoma State

          • 1961: Oklahoma State

          • 1960: Oklahoma

          • 1959: Oklahoma State

          • 1958: Oklahoma State

          • 1957: Oklahoma

          • 1956: Oklahoma State

          • 1955: Oklahoma State

          • 1954: Oklahoma State

          • 1953: Penn State

          • 1952: Oklahoma

          • 1951: Oklahoma

          • 1950: Northern Iowa

          • 1949: Oklahoma State

          • 1948: Oklahoma State

          • 1947: Cornell College

          • 1946: Oklahoma State

          • 1945: No tournament due to World War II

          • 1944: No tournament due to World War II

          • 1943: No tournament due to World War II

          • 1942: Oklahoma State

          • 1941: Oklahoma State

          • 1940: Oklahoma State

          • 1939: Oklahoma State

          • 1938: Oklahoma State

          • 1937: Oklahoma State

          • 1936: Oklahoma

          • 1935: Oklahoma State

          • 1934: Oklahoma State

          • 1933: *Iowa State/Oklahoma State

          • 1932: *Indiana

          • 1931: *Oklahoma State

          • 1930: Oklahoma State

          • 1929: Oklahoma State

          • 1928: *Oklahoma State

          *Unofficial

          Check out the ESPN college sports hub page for the latest news, analysis, rankings and more.