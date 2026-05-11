          College softball 2026: NCAA tournament scores, schedule, watch

          Adam Davis/Icon Sportswire
          • ESPN
          May 11, 2026, 12:00 AM

          Will top overall seed Alabama cruise to the finish? Or will second seed Texas defend its title? Maybe NiJaree Canady and Texas Tech will finish the job after getting so close last season. Or maybe Oklahoma will win its fifth title in six years.

          The road to the 2026 Women's College World Series begins this week with regional play. We break down the 64-team field and provide you updates with the schedule, scores and how to watch the NCAA tournament.

          Regionals

          Double elimination; all times ET

          Tuscaloosa Regional (Tuscaloosa, Alabama)

          Friday:
          Game 1: No. 1 Alabama vs. USC Upstate, 1 p.m., SEC Network
          Game 2: Belmont vs. SE Louisiana 3:30 p.m., ESPN App

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Austin Regional (Austin, Texas)

          Friday:
          Game 1: Wisconsin vs. Baylor, 1:30 p.m., ESPN App
          Game 2: Wagner vs. No. 2 Texas, 4 p.m., ESPN App

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Norman Regional (Norman, Oklahoma)

          Friday:
          Game 1: No. 3 Oklahoma vs. Binghamton, 3:30 p.m., SEC Network
          Game 2: Michigan vs. Kansas, 6 p.m., ESPNU

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Lincoln Regional (Lincoln, Nebraska)

          Friday:
          Game 1: Louisville vs. Grand Canyon, 4 p.m., ESPNU
          Game 2: No. 4 Nebraska vs. South Dakota, 6:30 p.m., ESPN App

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Fayetteville Regional (Fayetteville, Arkansas)

          Friday:
          Game 1: No. 5 Arkansas vs. Fordham, 5:30 p.m., ESPN App
          Game 2: South Florida vs. Washington, 8 p.m., ESPNU

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Gainesville Regional (Gainesville, Florida)

          Friday:
          Game 1: Georgia Tech vs. Texas State, 1:30 p.m., ESPN App
          Game 2: Florida A&M vs. No. 6 Florida, 11 a.m. SEC Network

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Knoxville Regional (Knoxville, Tennessee)

          Friday:
          Game 1: No. 7 Tennessee vs. Northern Kentucky, 5:30 p.m., SEC Network
          Game 2: Indiana vs. Virginia, 8 p.m., ESPN2

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Los Angeles Regional (Los Angeles, California)

          Friday:
          Game 1: South Carolina vs. Cal State Fullerton, 7:30 p.m., ESPN App
          Game 2: California Baptist vs. No. 8 UCLA, 10 p.m., ESPN2

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Tallahassee Regional (Tallahassee, Florida)

          Friday:
          Game 1: No. 9 Florida State vs. Stetson, 12 p.m., ESPNU
          Game 2: Jacksonville State vs. UCF, 2:30 p.m., ESPN App

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Athens Regional (Athens, Georgia)

          Friday:
          Game 1: Clemson vs. UNC Greensboro, 4:30 p.m., ACC Network
          Game 2: Charleston vs. No. 10 Georgia, 7 p.m., ESPN App

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Lubbock Regional (Lubbock, Texas)

          Friday:
          Game 1: No. 11 Texas Tech vs. Marist, 4:30 p.m., ESPN App
          Game 2: Boston vs. Ole Miss, 2 p.m., ESPNU

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Durham Regional (Durham, North Carolina)

          Friday:
          Game 1: Arizona vs. Marshall, 2:30 p.m., ESPN App
          Game 2: Howard vs. No. 12 Duke, 12 p.m., ACC Network

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Stillwater Regional (Stillwater, Oklahoma)

          Friday:
          Game 1: No. 13 Oklahoma State vs. Eastern Illinois, 4:30 p.m., ESPN App
          Game 2: Princeton vs. Stanford, 2 p.m., ACC Network

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Eugene Regional (Eugene, Oregon)

          Friday:
          Game 1: Mississippi State vs. Saint Mary's, 7:30 p.m., ESPN App
          Game 2: Idaho State vs. No. 14 Oregon, 10 p.m. ESPNU

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Bryan-College Station Regional (College Station, Texas)

          Friday:
          Game 1: No. 15 Texas A&M vs. UConn, 2 p.m., ESPN 2
          Game 2: McNeese vs. Arizona State, 4:30 p.m., ESPN App

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Baton Rouge Regional (Baton Rouge, Louisiana)

          Friday:
          Game 1: Virginia Tech vs. South Alabama, 4 p.m., ESPN App
          Game 2: Akron vs. No. 16 LSU, 6:30 p.m., ESPN App

          Saturday:
          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

          Sunday:
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Super regionals

          Best of three series

          Thursday, May 21 to Sunday, May 24

          Women's College World Series

          Thursday, May 28 to Friday, June 5