College softball 2026: NCAA tournament scores, schedule, watch

Will top overall seed Alabama cruise to the finish? Or will second seed Texas defend its title? Maybe NiJaree Canady and Texas Tech will finish the job after getting so close last season. Or maybe Oklahoma will win its fifth title in six years.
The road to the 2026 Women's College World Series begins this week with regional play. We break down the 64-team field and provide you updates with the schedule, scores and how to watch the NCAA tournament.
Regionals
Double elimination; all times ET
Tuscaloosa Regional (Tuscaloosa, Alabama)
Friday:
Game 1: No. 1 Alabama vs. USC Upstate, 1 p.m., SEC Network
Game 2: Belmont vs. SE Louisiana 3:30 p.m., ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Austin Regional (Austin, Texas)
Friday:
Game 1: Wisconsin vs. Baylor, 1:30 p.m., ESPN App
Game 2: Wagner vs. No. 2 Texas, 4 p.m., ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Norman Regional (Norman, Oklahoma)
Friday:
Game 1: No. 3 Oklahoma vs. Binghamton, 3:30 p.m., SEC Network
Game 2: Michigan vs. Kansas, 6 p.m., ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lincoln Regional (Lincoln, Nebraska)
Friday:
Game 1: Louisville vs. Grand Canyon, 4 p.m., ESPNU
Game 2: No. 4 Nebraska vs. South Dakota, 6:30 p.m., ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Fayetteville Regional (Fayetteville, Arkansas)
Friday:
Game 1: No. 5 Arkansas vs. Fordham, 5:30 p.m., ESPN App
Game 2: South Florida vs. Washington, 8 p.m., ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Gainesville Regional (Gainesville, Florida)
Friday:
Game 1: Georgia Tech vs. Texas State, 1:30 p.m., ESPN App
Game 2: Florida A&M vs. No. 6 Florida, 11 a.m. SEC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Knoxville Regional (Knoxville, Tennessee)
Friday:
Game 1: No. 7 Tennessee vs. Northern Kentucky, 5:30 p.m., SEC Network
Game 2: Indiana vs. Virginia, 8 p.m., ESPN2
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Los Angeles Regional (Los Angeles, California)
Friday:
Game 1: South Carolina vs. Cal State Fullerton, 7:30 p.m., ESPN App
Game 2: California Baptist vs. No. 8 UCLA, 10 p.m., ESPN2
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Tallahassee Regional (Tallahassee, Florida)
Friday:
Game 1: No. 9 Florida State vs. Stetson, 12 p.m., ESPNU
Game 2: Jacksonville State vs. UCF, 2:30 p.m., ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Athens Regional (Athens, Georgia)
Friday:
Game 1: Clemson vs. UNC Greensboro, 4:30 p.m., ACC Network
Game 2: Charleston vs. No. 10 Georgia, 7 p.m., ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lubbock Regional (Lubbock, Texas)
Friday:
Game 1: No. 11 Texas Tech vs. Marist, 4:30 p.m., ESPN App
Game 2: Boston vs. Ole Miss, 2 p.m., ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Durham Regional (Durham, North Carolina)
Friday:
Game 1: Arizona vs. Marshall, 2:30 p.m., ESPN App
Game 2: Howard vs. No. 12 Duke, 12 p.m., ACC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Stillwater Regional (Stillwater, Oklahoma)
Friday:
Game 1: No. 13 Oklahoma State vs. Eastern Illinois, 4:30 p.m., ESPN App
Game 2: Princeton vs. Stanford, 2 p.m., ACC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Eugene Regional (Eugene, Oregon)
Friday:
Game 1: Mississippi State vs. Saint Mary's, 7:30 p.m., ESPN App
Game 2: Idaho State vs. No. 14 Oregon, 10 p.m. ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Bryan-College Station Regional (College Station, Texas)
Friday:
Game 1: No. 15 Texas A&M vs. UConn, 2 p.m., ESPN 2
Game 2: McNeese vs. Arizona State, 4:30 p.m., ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Baton Rouge Regional (Baton Rouge, Louisiana)
Friday:
Game 1: Virginia Tech vs. South Alabama, 4 p.m., ESPN App
Game 2: Akron vs. No. 16 LSU, 6:30 p.m., ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Super regionals
Best of three series
Thursday, May 21 to Sunday, May 24
Women's College World Series
Thursday, May 28 to Friday, June 5