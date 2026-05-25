          2026 NCAA baseball tournament: Regionals schedule, channels

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          UCF celebrates NCAA tournament appearance with a pool party (0:18)

          UCF splashes in celebration after finding out it will be playing in the Auburn regional. (0:18)

          • ESPN
          May 25, 2026, 04:45 PM

          The field of 64 is set!

          The 2026 NCAA Division I baseball championship begins Friday with teams eager to make a run to Omaha.

          After being ranked No. 1 all season long, UCLA is the top-overall seed in this year's tournament. The rest of the top eight seeds include Georgia Tech at No. 2, Georgia at No. 3, Auburn at No. 4, North Carolina at No. 5, Texas at No. 6, Alabama at No. 7 and Florida at No. 8.

          For the fifth time, the SEC is hosting nearly half of all regionals with seven schools hosting, including Georgia, Auburn, Texas, Texas A&M, Florida, Mississippi State and Alabama.

          After not hosting any regionals in 2025, the Big 12 has two hosts this postseason. Kansas is hosting a regional for the first time in program history in Lawrence, and West Virginia is hosting for just the second time in Morgantown. The Big Ten is hosting three regionals (UCLA, Oregon and Nebraska) as is the ACC (Georgia Tech, North Carolina, Florida State) and the one school outside the Power 4 hosting is Southern Miss.

          We've got you covered on everything from game times, score updates and what to expect going forward in this year's tournament.

          Jump to:
          Regionals schedule
          Super regionals matchups | MCWS

          Regionals

          Double elimination; all times ET

          Los Angeles Regional (Los Angeles, California)

          Friday:

          Game 1: No. 1 UCLA vs. St. Mary's; 3 p.m. on ESPNU
          Game 2: Cal Poly vs. Virginia Tech; 8 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Atlanta Regional (Atlanta, Georgia)

          Friday:

          Game 1: No. 2 Georgia Tech vs. UIC; noon on ACC Network
          Game 2: The Citadel vs. Oklahoma; 5 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Athens Regional (Athens, Georgia)

          Friday:

          Game 1: Liberty vs. Boston College; 2 p.m. on ESPN+
          Game 2: No. 3 Georgia vs. Long Island; 7 p.m. on SEC Network

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Auburn Regional (Auburn, Alabama)

          Friday:

          Game 1: No. 4 Auburn vs. Milwaukee; 1 p.m. on ESPN+
          Game 2: NC State vs. UCF; 6 p.m. on ESPNU

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Chapel Hill Regional (Chapel Hill, North Carolina)

          Friday:

          Game 1: East Carolina vs. Tennessee; noon on ESPNU
          Game 2: No. 5 North Carolina vs. VCU; 5 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Austin Regional (Austin, Texas)

          Friday:

          Game 1: No. 6 Texas vs. Holy Cross; 1 p.m. on SEC Network
          Game 2: Tarleton State vs. UC Santa Barbara; 6 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Tuscaloosa Regional (Tuscaloosa, Alabama)

          Friday:

          Game 1: SC Upstate vs. Oklahoma State; 2 p.m. on ESPN+
          Game 2: No. 7 Alabama vs. Alabama State; 7 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Gainesville Regional (Gainesville, Florida)

          Friday:

          Game 1: No, 8 Florida vs. Rider; 1 p.m. on ESPN+
          Game 2: Troy vs. Miami ; 6 p.m. on ACC Network

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Hattiesburg Regional (Hattiesburg, Mississippi)

          Friday:

          Game 1: No. 9 Southern Miss vs. Little Rock; 2 p.m. on ESPN+
          Game 2: Jacksonville State vs. Virginia; 7 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Tallahassee Regional (Tallahassee, Florida)

          Friday:

          Game 1: No. 10 Florida State vs. St. John's; 3 p.m. on ACC Network
          Game 2: Northern Illinois vs. Coastal Carolina; 8 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Eugene Regional (Eugene, Oregon)

          Friday:

          Game 1: Washington State vs. Oregon State; 3 p.m. on ESPN+
          Game 2: No. 11 Oregon vs. Yale; 8 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          College Station Regional (College Station, Texas)

          Friday:

          Game 1: No. 12 Texas A&M vs. Lamar; 4 p.m. on SEC Network
          Game 2: Texas State vs. USC; 9 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Lincoln Regional (Lincoln, Nebraska)

          Friday:

          Game 1: No. 13 Nebraska vs. South Dakota State; 4 p.m. on ESPN+
          Game 2: Arizona State vs. Ole Miss; 9 p.m. on ESPN2

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Starkville Regional (Starkville, Mississippi)

          Friday:

          Game 1: No. 14 Mississippi State vs. Lipscomb; 2 p.m. on ESPN+
          Game 2: Louisiana vs. Cincinnati; 7 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Lawrence Regional (Lawrence, Kansas)

          Friday:

          Game 1: No. 15 Kansas vs. Northeastern; 1 p.m. on ESPN+
          Game 2: Missouri State vs. Arkansas; 6 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Morgantown Regional (Morgantown, West Virginia)

          Friday:

          Game 1: Kentucky vs. Wake Forest; noon on ESPN2
          Game 2: No. 16 West Virginia vs. Binghampton; 5 p.m. on ESPN+

          Saturday:

          Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
          Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

          Sunday:

          Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
          Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

          Monday:

          Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

          Super regionals

          Best-of-three series

          Friday, June 5, through Monday, June 8

          Los Angeles Regional winner vs. Morgantown Regional winner
          Atlanta Regional winner vs. Lawrence Regional winner
          Athens Regional winner vs. Starkville Regional winner
          Auburn Regional winner vs. Lincoln Regional winner
          Chapel Hill Regional winner vs. College Station Regional winner
          Austin Regional winner vs. Eugene Regional winner
          Tuscaloosa Regional winner vs. Tallahassee Regional winner
          Gainesville Regional winner vs. Hattiesburg Regional winner

          Men's College World Series

          Friday, June 12, through Sunday, June 21/Monday, June 22