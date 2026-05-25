2026 NCAA baseball tournament: Regionals schedule, channels

The field of 64 is set!
The 2026 NCAA Division I baseball championship begins Friday with teams eager to make a run to Omaha.
After being ranked No. 1 all season long, UCLA is the top-overall seed in this year's tournament. The rest of the top eight seeds include Georgia Tech at No. 2, Georgia at No. 3, Auburn at No. 4, North Carolina at No. 5, Texas at No. 6, Alabama at No. 7 and Florida at No. 8.
For the fifth time, the SEC is hosting nearly half of all regionals with seven schools hosting, including Georgia, Auburn, Texas, Texas A&M, Florida, Mississippi State and Alabama.
After not hosting any regionals in 2025, the Big 12 has two hosts this postseason. Kansas is hosting a regional for the first time in program history in Lawrence, and West Virginia is hosting for just the second time in Morgantown. The Big Ten is hosting three regionals (UCLA, Oregon and Nebraska) as is the ACC (Georgia Tech, North Carolina, Florida State) and the one school outside the Power 4 hosting is Southern Miss.
We've got you covered on everything from game times, score updates and what to expect going forward in this year's tournament.
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Regionals schedule
Super regionals matchups | MCWS
Regionals
Double elimination; all times ET
Los Angeles Regional (Los Angeles, California)
Friday:
Game 1: No. 1 UCLA vs. St. Mary's; 3 p.m. on ESPNU
Game 2: Cal Poly vs. Virginia Tech; 8 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Atlanta Regional (Atlanta, Georgia)
Friday:
Game 1: No. 2 Georgia Tech vs. UIC; noon on ACC Network
Game 2: The Citadel vs. Oklahoma; 5 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Athens Regional (Athens, Georgia)
Friday:
Game 1: Liberty vs. Boston College; 2 p.m. on ESPN+
Game 2: No. 3 Georgia vs. Long Island; 7 p.m. on SEC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Auburn Regional (Auburn, Alabama)
Friday:
Game 1: No. 4 Auburn vs. Milwaukee; 1 p.m. on ESPN+
Game 2: NC State vs. UCF; 6 p.m. on ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Chapel Hill Regional (Chapel Hill, North Carolina)
Friday:
Game 1: East Carolina vs. Tennessee; noon on ESPNU
Game 2: No. 5 North Carolina vs. VCU; 5 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Austin Regional (Austin, Texas)
Friday:
Game 1: No. 6 Texas vs. Holy Cross; 1 p.m. on SEC Network
Game 2: Tarleton State vs. UC Santa Barbara; 6 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Tuscaloosa Regional (Tuscaloosa, Alabama)
Friday:
Game 1: SC Upstate vs. Oklahoma State; 2 p.m. on ESPN+
Game 2: No. 7 Alabama vs. Alabama State; 7 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Gainesville Regional (Gainesville, Florida)
Friday:
Game 1: No, 8 Florida vs. Rider; 1 p.m. on ESPN+
Game 2: Troy vs. Miami ; 6 p.m. on ACC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Hattiesburg Regional (Hattiesburg, Mississippi)
Friday:
Game 1: No. 9 Southern Miss vs. Little Rock; 2 p.m. on ESPN+
Game 2: Jacksonville State vs. Virginia; 7 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Tallahassee Regional (Tallahassee, Florida)
Friday:
Game 1: No. 10 Florida State vs. St. John's; 3 p.m. on ACC Network
Game 2: Northern Illinois vs. Coastal Carolina; 8 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Eugene Regional (Eugene, Oregon)
Friday:
Game 1: Washington State vs. Oregon State; 3 p.m. on ESPN+
Game 2: No. 11 Oregon vs. Yale; 8 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
College Station Regional (College Station, Texas)
Friday:
Game 1: No. 12 Texas A&M vs. Lamar; 4 p.m. on SEC Network
Game 2: Texas State vs. USC; 9 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lincoln Regional (Lincoln, Nebraska)
Friday:
Game 1: No. 13 Nebraska vs. South Dakota State; 4 p.m. on ESPN+
Game 2: Arizona State vs. Ole Miss; 9 p.m. on ESPN2
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Starkville Regional (Starkville, Mississippi)
Friday:
Game 1: No. 14 Mississippi State vs. Lipscomb; 2 p.m. on ESPN+
Game 2: Louisiana vs. Cincinnati; 7 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lawrence Regional (Lawrence, Kansas)
Friday:
Game 1: No. 15 Kansas vs. Northeastern; 1 p.m. on ESPN+
Game 2: Missouri State vs. Arkansas; 6 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Morgantown Regional (Morgantown, West Virginia)
Friday:
Game 1: Kentucky vs. Wake Forest; noon on ESPN2
Game 2: No. 16 West Virginia vs. Binghampton; 5 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Super regionals
Best-of-three series
Friday, June 5, through Monday, June 8
Los Angeles Regional winner vs. Morgantown Regional winner
Atlanta Regional winner vs. Lawrence Regional winner
Athens Regional winner vs. Starkville Regional winner
Auburn Regional winner vs. Lincoln Regional winner
Chapel Hill Regional winner vs. College Station Regional winner
Austin Regional winner vs. Eugene Regional winner
Tuscaloosa Regional winner vs. Tallahassee Regional winner
Gainesville Regional winner vs. Hattiesburg Regional winner
Men's College World Series
Friday, June 12, through Sunday, June 21/Monday, June 22