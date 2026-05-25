2026 NCAA baseball tournament: Regionals schedule, channels

UCF splashes in celebration after finding out it will be playing in the Auburn regional. (0:18)

UCF celebrates NCAA tournament appearance with a pool party (0:18)

Open Extended Reactions

The field of 64 is set!

The 2026 NCAA Division I baseball championship begins Friday with teams eager to make a run to Omaha.

After being ranked No. 1 all season long, UCLA is the top-overall seed in this year's tournament. The rest of the top eight seeds include Georgia Tech at No. 2, Georgia at No. 3, Auburn at No. 4, North Carolina at No. 5, Texas at No. 6, Alabama at No. 7 and Florida at No. 8.

For the fifth time, the SEC is hosting nearly half of all regionals with seven schools hosting, including Georgia, Auburn, Texas, Texas A&M, Florida, Mississippi State and Alabama.

After not hosting any regionals in 2025, the Big 12 has two hosts this postseason. Kansas is hosting a regional for the first time in program history in Lawrence, and West Virginia is hosting for just the second time in Morgantown. The Big Ten is hosting three regionals (UCLA, Oregon and Nebraska) as is the ACC (Georgia Tech, North Carolina, Florida State) and the one school outside the Power 4 hosting is Southern Miss.

We've got you covered on everything from game times, score updates and what to expect going forward in this year's tournament.

Jump to:

Regionals schedule

Super regionals matchups | MCWS

Regionals

Double elimination; all times ET

Los Angeles Regional (Los Angeles, California)

Friday:

Game 1: No. 1 UCLA vs. St. Mary's; 3 p.m. on ESPNU

Game 2: Cal Poly vs. Virginia Tech; 8 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Atlanta Regional (Atlanta, Georgia)

Friday:

Game 1: No. 2 Georgia Tech vs. UIC; noon on ACC Network

Game 2: The Citadel vs. Oklahoma; 5 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: Liberty vs. Boston College; 2 p.m. on ESPN+

Game 2: No. 3 Georgia vs. Long Island; 7 p.m. on SEC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: No. 4 Auburn vs. Milwaukee; 1 p.m. on ESPN+

Game 2: NC State vs. UCF; 6 p.m. on ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: East Carolina vs. Tennessee; noon on ESPNU

Game 2: No. 5 North Carolina vs. VCU; 5 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: No. 6 Texas vs. Holy Cross; 1 p.m. on SEC Network

Game 2: Tarleton State vs. UC Santa Barbara; 6 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: SC Upstate vs. Oklahoma State; 2 p.m. on ESPN+

Game 2: No. 7 Alabama vs. Alabama State; 7 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: No, 8 Florida vs. Rider; 1 p.m. on ESPN+

Game 2: Troy vs. Miami ; 6 p.m. on ACC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

All of ESPN. All in one place. Watch your favorite events in the newly enhanced ESPN App. Learn more about what plan is right for you. Sign Up Now

Friday:

Game 1: No. 9 Southern Miss vs. Little Rock; 2 p.m. on ESPN+

Game 2: Jacksonville State vs. Virginia; 7 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: No. 10 Florida State vs. St. John's; 3 p.m. on ACC Network

Game 2: Northern Illinois vs. Coastal Carolina; 8 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: Washington State vs. Oregon State; 3 p.m. on ESPN+

Game 2: No. 11 Oregon vs. Yale; 8 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: No. 12 Texas A&M vs. Lamar; 4 p.m. on SEC Network

Game 2: Texas State vs. USC; 9 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: No. 13 Nebraska vs. South Dakota State; 4 p.m. on ESPN+

Game 2: Arizona State vs. Ole Miss; 9 p.m. on ESPN2

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: No. 14 Mississippi State vs. Lipscomb; 2 p.m. on ESPN+

Game 2: Louisiana vs. Cincinnati; 7 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: No. 15 Kansas vs. Northeastern; 1 p.m. on ESPN+

Game 2: Missouri State vs. Arkansas; 6 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Friday:

Game 1: Kentucky vs. Wake Forest; noon on ESPN2

Game 2: No. 16 West Virginia vs. Binghampton; 5 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Super regionals

Best-of-three series

Friday, June 5, through Monday, June 8

Los Angeles Regional winner vs. Morgantown Regional winner

Atlanta Regional winner vs. Lawrence Regional winner

Athens Regional winner vs. Starkville Regional winner

Auburn Regional winner vs. Lincoln Regional winner

Chapel Hill Regional winner vs. College Station Regional winner

Austin Regional winner vs. Eugene Regional winner

Tuscaloosa Regional winner vs. Tallahassee Regional winner

Gainesville Regional winner vs. Hattiesburg Regional winner

Men's College World Series

Friday, June 12, through Sunday, June 21/Monday, June 22