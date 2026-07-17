          Commonwealth Games 2026: Full list of India's contingent going to Glasgow

          ESPN
          • ESPN staffJul 17, 2026, 10:19 AM

          India will be represented by 125 athletes at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, which begins on July 23rd. The squad includes 77 male and 48 women athletes across 13 sports disciplines, including para-sports.

          Athletics has the greatest number of representatives with 32 names (10 women and 22 men), followed by boxing (14), judo (14) and weightlifting (12). At the 2022 CWG in Birmingham, India sent 210 athletes, with 61 medals won, although that edition also included the likes of cricket, badminton, hockey, squash, table tennis and wrestling - which contributed 30 medals altogether.

          With a week to go for the 2026 CWG, ESPN takes a look at every single Indian athlete who has qualified for the games in Glasgow.

          3x3 BASKETBALL | ARTISTIC GYMNASTICS | ATHLETICS | PARA ATHLETICS | BOWLS | BOXING | JUDO | PARA POWERLIFTING | SWIMMING | PARA SWIMMING | TRACK CYCLING | PARA TRACK CYCLING | WEIGHTLIFTING

          3x3 BASKETBALL

          1. Reena Rameshchandra Gupta - Women's Wheelchair

          2. Irengbam Ritu Chanu - Women's Wheelchair

          3. Jadhav Minakshi Harichandra - Women's Wheelchair

          4. Rayannavar Laxmi Rayappa - Women's Wheelchair

          ARTISTIC GYMNASTICS

          1. Tapan Mohanty - Men's Team all-around

          2. Tapeshwarnath Das - Men's Team all-around

          3. Swatish KP - Men's Team all-around

          4. Satyajit Mondal - Men's Team all-around

          5. Pranati Nayak - Women's Team all-around

          6. Nishka Agarwal - Women's Team all-around

          7. Eshita Rewale - Women's Team all-around

          8. Protistha Samanta - Women's Team all-around

          ATHLETICS

          Track

          1. Gurindervir Singh - Men's 100 metres

          2. Animesh Kujur - Men's 200 metres

          3. Vishal TK - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

          4. Rajesh Ramesh - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

          5. Gulveer Singh - Men's 5000 metres, Men's 10,000 metres

          6. Tejas Shirse - Men's 110 metres hurdles

          7. Yashas Palaksha - Men's 400 metres hurdles

          8. Santhosh Kumar Tamilarasan - Men's 400 metres hurdles

          9. Rashdeep Kaur - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

          10. Neeru Pathak - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

          11. Ansa Babu - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

          12. Parul Chaudhary - Women's 3000 metres s'chase, Women's 5000 metres

          13. Priyanka Goswami - Women's 10,000 metres walk

          14. Ravina Gaikwad - Women's 10,000 metres walk

          Field

          1. Dev Meena - Men's pole vault

          2. Kuldeep Kumar - Men's pole vault

          3. Sarvesh Anil Kushare - Men's high jump

          4. Aadarsh Ram J - Men's high jump

          5. Tejaswin Shankar - Men's high jump, Men's decathlon

          6. Murali Sreeshankar - Men's long jump

          7. Lokesh Sathyanathan - Men's long jump

          8. Praveen Chithravel - Men's triple jump

          9. Selva Prabhu - Men's triple jump

          10. Samardeep Singh Gill - Men's shot put

          11. Tajinderpal Singh Toor - Men's shot put

          12. Neeraj Chopra - Men's javelin throw

          13. Rohit Yadav - Men's javelin throw

          14. Yash Vir Singh - Men's javelin throw

          15. Pooja Singh - Women's high jump

          16. Manpreet Kaur - Women's shot put

          17. Seema Kaliramna - Women's discus throw

          18. Nidhi Rani - Women's discus throw

          PARA ATHLETICS

          Track

          1. Rakeshbhai Bhatt - Men's 100 metres (T38)

          2. Shreyansh Trivedi - Men's 100 metres (T38)

          3. Mohammed Basil M - Men's 100 metres (T47)

          4. Dilip Mahadu Gavit - Men's 100 metres (T47)

          5. Ramesh Shanmugam - Men's 1500 metres (T54)

          Field

          1. Devender Kumar - Men's discus throw (F44)

          2. Sagar Thayat - Men's discus throw (F44)

          3. Shubham Juyal - Men's shot put (F57)

          4. Soman Rana - Men's shot put (F57)

          5. Sharmila Dhankar - Women's shot put (F57)

          6. Shilpa K Shyla - Women's shot put (F57)

          LAWN BOWLS

          1. Putul Sonowal - Men's singles

          2. Nayanmoni Saikia - Women's singles

          3. Navneet Singh - Men's pairs

          4. Dinesh Kumar - Men's pairs

          5. Rupa Rani Tirkey - Women's pairs

          6. Pinki Singh - Women's pairs

          BOXING

          1. Jadumani Singh - Men's 55 kg

          2. Sachin Siwach - Men's 60 kg

          3. Aditya Pratap Singh - Men's 65 kg

          4. Sumit Kundu - Men's 70 kg

          5. Ankush Ankush - Men's 80 kg

          6. Kapil Pokhariya - Men's 90 kg

          7. Narender Berwal - Men's 90+ kg y

          8. Sakshi Choudhary - Women's 51 kg

          9. Preeti Pawar - Women's 54 kg

          10. Jasmine Lamboria - Women's 57 kg

          11. Priya Ghanghas - Women's 60 kg

          12. Parveen Hooda - Women's 65 kg

          13. Arundhati Choudhary - Women's 70 kg

          14. Lovlina Borgohain - Women's 75 kg

          JUDO

          1. Harsh Singh - Men's 60 kg

          2. Rohit Basir Majgul - Men's 66 kg

          3. Arun Kumar - Men's 73 kg

          4. Harsh Tokas - Men's 81 kg

          5. Karanjit Singh Maan - Men's 90 kg

          6. Avtar Singh - Men's 100 kg

          7. Yash Ghanghas - Men's 100+ kg

          8. Asmita Dey - Women's 48 kg

          9. Shraddha Kadabul Chopade - Women's 52 kg

          10. Yamini Mourya - Women's 57 kg

          11. Unnati Sharma - Women's 63 kg

          12. Inunganbi Takhellambam - Women's 70 kg

          13. Ishroop Narang - Women's 78 kg

          14. Tulika Maan - Women's 78+ kg

          PARA POWERLIFTING

          1. Ashok Kumar Malik - Men's lightweight

          2. Parmjeet Kumar - Men's lightweight

          3. Sudhir Sudhir - Men's heavyweight

          4. Jhandu Kumar - Men's heavyweight

          5. Suman Devi - Women's lightweight

          6. Jaspreet Kaur - Women's lightweight

          7. Kasthuri Rajamani - Women's heavyweight

          SWIMMING

          1. Srihari Nataraj - men's 50m backstroke, 100m backstroke, 100m freestyle, 4x200m freestyle relay

          2. Aryan Nehra - men's 400m freestyle, 800m freestyle, 1500m freestyle, 4x200m freestyle relay

          3. Sajan Prakash - men's 50m butterfly, 200m butterfly, 200m freestyle

          4. Aneesh S Gowda - men's 200m freestyle, 4x200m freestyle relay

          5. Dhakshan Shashikumar - men's 400m freestyle, 4x200m freestyle relay

          PARA SWIMMING

          1. Ravi Veera Venkata Budigina - Freestyle 50 m S7

          2. Ali Imam - Freestyle100 m S13

          3. Suyash Narayan Jadhav - Freestyle 50 m S7

          4. Chaitanya Vishwas Kulkarni - Freestyle 200 m S14

          5. Swatik Patil - Freestyle 50 m S7

          * Tejas Nandakumar (Freestyle 200 m S14) was included in the squad, but was ruled out due to a classification eligibility issue.

          TRACK CYCLING

          1. Ronaldo Singh Laitonjam - 1000m time trial

          2. David Beckham Elkatohchoongo - Men's Elite Keirin

          3. Jemsh Singh Keithellakram - Men's Elite Keirin

          4. Dinesh Kumar - Men's Endurance / Pursuit formats

          5. Rojit Singh Yanglem - Men's Endurance / Pursuit formats

          6. Sekhon Harshveer Singh - Men's 4,000m Team Pursuit

          PARA TRACK CYCLING

          1. Lisha Das - Women's Track Cycling (Para)

          WEIGHTLIFTING

          1. Rishikanta Singh - Men's 60 kg

          2. M Raja - Men's 65 kg

          3. Ajaya Babu - Men's 79 kg

          4. Dilbag Singh - Men's 94 kg

          5. Lovepreet Singh - Men's 110+ kg

          6. Mirabai Chanu - Women's 48 kg

          7. Gyaneshwari Yadav - Women's 53 kg

          8. Bindyarani Devi - Women's 58 kg

          9. Harjinder Kaur - Women's 69 kg

          10. Sanjana - Women's 77 kg

          11. Seram Nirupama Devi - Women's 86 kg

          12. Martina Devi - Women's 86+ kg

          3x3 BASKETBALL | ARTISTIC GYMNASTICS | ATHLETICS | PARA ATHLETICS | BOWLS | BOXING | JUDO | PARA POWERLIFTING | SWIMMING | PARA SWIMMING | TRACK CYCLING | PARA TRACK CYCLING | WEIGHTLIFTING