Commonwealth Games 2026: Full list of India's contingent going to Glasgow

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India will be represented by 125 athletes at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, which begins on July 23rd. The squad includes 77 male and 48 women athletes across 13 sports disciplines, including para-sports.

Athletics has the greatest number of representatives with 32 names (10 women and 22 men), followed by boxing (14), judo (14) and weightlifting (12). At the 2022 CWG in Birmingham, India sent 210 athletes, with 61 medals won, although that edition also included the likes of cricket, badminton, hockey, squash, table tennis and wrestling - which contributed 30 medals altogether.

With a week to go for the 2026 CWG, ESPN takes a look at every single Indian athlete who has qualified for the games in Glasgow.

3x3 BASKETBALL | ARTISTIC GYMNASTICS | ATHLETICS | PARA ATHLETICS | BOWLS | BOXING | JUDO | PARA POWERLIFTING | SWIMMING | PARA SWIMMING | TRACK CYCLING | PARA TRACK CYCLING | WEIGHTLIFTING

Reena Rameshchandra Gupta - Women's Wheelchair Irengbam Ritu Chanu - Women's Wheelchair Jadhav Minakshi Harichandra - Women's Wheelchair Rayannavar Laxmi Rayappa - Women's Wheelchair

Tapan Mohanty - Men's Team all-around Tapeshwarnath Das - Men's Team all-around Swatish KP - Men's Team all-around Satyajit Mondal - Men's Team all-around Pranati Nayak - Women's Team all-around Nishka Agarwal - Women's Team all-around Eshita Rewale - Women's Team all-around Protistha Samanta - Women's Team all-around

Track

Gurindervir Singh - Men's 100 metres Animesh Kujur - Men's 200 metres Vishal TK - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay Rajesh Ramesh - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay Gulveer Singh - Men's 5000 metres, Men's 10,000 metres Tejas Shirse - Men's 110 metres hurdles Yashas Palaksha - Men's 400 metres hurdles Santhosh Kumar Tamilarasan - Men's 400 metres hurdles Rashdeep Kaur - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay Neeru Pathak - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay Ansa Babu - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay Parul Chaudhary - Women's 3000 metres s'chase, Women's 5000 metres Priyanka Goswami - Women's 10,000 metres walk Ravina Gaikwad - Women's 10,000 metres walk

Field

Dev Meena - Men's pole vault Kuldeep Kumar - Men's pole vault Sarvesh Anil Kushare - Men's high jump Aadarsh Ram J - Men's high jump Tejaswin Shankar - Men's high jump, Men's decathlon Murali Sreeshankar - Men's long jump Lokesh Sathyanathan - Men's long jump Praveen Chithravel - Men's triple jump Selva Prabhu - Men's triple jump Samardeep Singh Gill - Men's shot put Tajinderpal Singh Toor - Men's shot put Neeraj Chopra - Men's javelin throw Rohit Yadav - Men's javelin throw Yash Vir Singh - Men's javelin throw Pooja Singh - Women's high jump Manpreet Kaur - Women's shot put Seema Kaliramna - Women's discus throw Nidhi Rani - Women's discus throw

Track

Rakeshbhai Bhatt - Men's 100 metres (T38) Shreyansh Trivedi - Men's 100 metres (T38) Mohammed Basil M - Men's 100 metres (T47) Dilip Mahadu Gavit - Men's 100 metres (T47) Ramesh Shanmugam - Men's 1500 metres (T54)

Field

Devender Kumar - Men's discus throw (F44) Sagar Thayat - Men's discus throw (F44) Shubham Juyal - Men's shot put (F57) Soman Rana - Men's shot put (F57) Sharmila Dhankar - Women's shot put (F57) Shilpa K Shyla - Women's shot put (F57)

Putul Sonowal - Men's singles Nayanmoni Saikia - Women's singles Navneet Singh - Men's pairs Dinesh Kumar - Men's pairs Rupa Rani Tirkey - Women's pairs Pinki Singh - Women's pairs

Jadumani Singh - Men's 55 kg Sachin Siwach - Men's 60 kg Aditya Pratap Singh - Men's 65 kg Sumit Kundu - Men's 70 kg Ankush Ankush - Men's 80 kg Kapil Pokhariya - Men's 90 kg Narender Berwal - Men's 90+ kg y Sakshi Choudhary - Women's 51 kg Preeti Pawar - Women's 54 kg Jasmine Lamboria - Women's 57 kg Priya Ghanghas - Women's 60 kg Parveen Hooda - Women's 65 kg Arundhati Choudhary - Women's 70 kg Lovlina Borgohain - Women's 75 kg

Harsh Singh - Men's 60 kg Rohit Basir Majgul - Men's 66 kg Arun Kumar - Men's 73 kg Harsh Tokas - Men's 81 kg Karanjit Singh Maan - Men's 90 kg Avtar Singh - Men's 100 kg Yash Ghanghas - Men's 100+ kg Asmita Dey - Women's 48 kg Shraddha Kadabul Chopade - Women's 52 kg Yamini Mourya - Women's 57 kg Unnati Sharma - Women's 63 kg Inunganbi Takhellambam - Women's 70 kg Ishroop Narang - Women's 78 kg Tulika Maan - Women's 78+ kg

Ashok Kumar Malik - Men's lightweight Parmjeet Kumar - Men's lightweight Sudhir Sudhir - Men's heavyweight Jhandu Kumar - Men's heavyweight Suman Devi - Women's lightweight Jaspreet Kaur - Women's lightweight Kasthuri Rajamani - Women's heavyweight

Srihari Nataraj - men's 50m backstroke, 100m backstroke, 100m freestyle, 4x200m freestyle relay Aryan Nehra - men's 400m freestyle, 800m freestyle, 1500m freestyle, 4x200m freestyle relay Sajan Prakash - men's 50m butterfly, 200m butterfly, 200m freestyle Aneesh S Gowda - men's 200m freestyle, 4x200m freestyle relay Dhakshan Shashikumar - men's 400m freestyle, 4x200m freestyle relay

Ravi Veera Venkata Budigina - Freestyle 50 m S7 Ali Imam - Freestyle100 m S13 Suyash Narayan Jadhav - Freestyle 50 m S7 Chaitanya Vishwas Kulkarni - Freestyle 200 m S14 Swatik Patil - Freestyle 50 m S7

* Tejas Nandakumar (Freestyle 200 m S14) was included in the squad, but was ruled out due to a classification eligibility issue.

Ronaldo Singh Laitonjam - 1000m time trial David Beckham Elkatohchoongo - Men's Elite Keirin Jemsh Singh Keithellakram - Men's Elite Keirin Dinesh Kumar - Men's Endurance / Pursuit formats Rojit Singh Yanglem - Men's Endurance / Pursuit formats Sekhon Harshveer Singh - Men's 4,000m Team Pursuit

Lisha Das - Women's Track Cycling (Para)

Rishikanta Singh - Men's 60 kg M Raja - Men's 65 kg Ajaya Babu - Men's 79 kg Dilbag Singh - Men's 94 kg Lovepreet Singh - Men's 110+ kg Mirabai Chanu - Women's 48 kg Gyaneshwari Yadav - Women's 53 kg Bindyarani Devi - Women's 58 kg Harjinder Kaur - Women's 69 kg Sanjana - Women's 77 kg Seram Nirupama Devi - Women's 86 kg Martina Devi - Women's 86+ kg

3x3 BASKETBALL | ARTISTIC GYMNASTICS | ATHLETICS | PARA ATHLETICS | BOWLS | BOXING | JUDO | PARA POWERLIFTING | SWIMMING | PARA SWIMMING | TRACK CYCLING | PARA TRACK CYCLING | WEIGHTLIFTING