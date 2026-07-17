Commonwealth Games 2026: Full list of India's contingent going to Glasgow

India will be represented by 125 athletes at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, which begins on July 23rd. The squad includes 77 male and 48 women athletes across 13 sports disciplines, including para-sports.
Athletics has the greatest number of representatives with 32 names (10 women and 22 men), followed by boxing (14), judo (14) and weightlifting (12). At the 2022 CWG in Birmingham, India sent 210 athletes, with 61 medals won, although that edition also included the likes of cricket, badminton, hockey, squash, table tennis and wrestling - which contributed 30 medals altogether.
With a week to go for the 2026 CWG, ESPN takes a look at every single Indian athlete who has qualified for the games in Glasgow.
3x3 BASKETBALL | ARTISTIC GYMNASTICS | ATHLETICS | PARA ATHLETICS | BOWLS | BOXING | JUDO | PARA POWERLIFTING | SWIMMING | PARA SWIMMING | TRACK CYCLING | PARA TRACK CYCLING | WEIGHTLIFTING
3x3 BASKETBALL
Reena Rameshchandra Gupta - Women's Wheelchair
Irengbam Ritu Chanu - Women's Wheelchair
Jadhav Minakshi Harichandra - Women's Wheelchair
Rayannavar Laxmi Rayappa - Women's Wheelchair
ARTISTIC GYMNASTICS
Tapan Mohanty - Men's Team all-around
Tapeshwarnath Das - Men's Team all-around
Swatish KP - Men's Team all-around
Satyajit Mondal - Men's Team all-around
Pranati Nayak - Women's Team all-around
Nishka Agarwal - Women's Team all-around
Eshita Rewale - Women's Team all-around
Protistha Samanta - Women's Team all-around
ATHLETICS
Track
Gurindervir Singh - Men's 100 metres
Animesh Kujur - Men's 200 metres
Vishal TK - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Rajesh Ramesh - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Gulveer Singh - Men's 5000 metres, Men's 10,000 metres
Tejas Shirse - Men's 110 metres hurdles
Yashas Palaksha - Men's 400 metres hurdles
Santhosh Kumar Tamilarasan - Men's 400 metres hurdles
Rashdeep Kaur - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Neeru Pathak - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Ansa Babu - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Parul Chaudhary - Women's 3000 metres s'chase, Women's 5000 metres
Priyanka Goswami - Women's 10,000 metres walk
Ravina Gaikwad - Women's 10,000 metres walk
Field
Dev Meena - Men's pole vault
Kuldeep Kumar - Men's pole vault
Sarvesh Anil Kushare - Men's high jump
Aadarsh Ram J - Men's high jump
Tejaswin Shankar - Men's high jump, Men's decathlon
Murali Sreeshankar - Men's long jump
Lokesh Sathyanathan - Men's long jump
Praveen Chithravel - Men's triple jump
Selva Prabhu - Men's triple jump
Samardeep Singh Gill - Men's shot put
Tajinderpal Singh Toor - Men's shot put
Neeraj Chopra - Men's javelin throw
Rohit Yadav - Men's javelin throw
Yash Vir Singh - Men's javelin throw
Pooja Singh - Women's high jump
Manpreet Kaur - Women's shot put
Seema Kaliramna - Women's discus throw
Nidhi Rani - Women's discus throw
PARA ATHLETICS
Track
Rakeshbhai Bhatt - Men's 100 metres (T38)
Shreyansh Trivedi - Men's 100 metres (T38)
Mohammed Basil M - Men's 100 metres (T47)
Dilip Mahadu Gavit - Men's 100 metres (T47)
Ramesh Shanmugam - Men's 1500 metres (T54)
Field
Devender Kumar - Men's discus throw (F44)
Sagar Thayat - Men's discus throw (F44)
Shubham Juyal - Men's shot put (F57)
Soman Rana - Men's shot put (F57)
Sharmila Dhankar - Women's shot put (F57)
Shilpa K Shyla - Women's shot put (F57)
LAWN BOWLS
Putul Sonowal - Men's singles
Nayanmoni Saikia - Women's singles
Navneet Singh - Men's pairs
Dinesh Kumar - Men's pairs
Rupa Rani Tirkey - Women's pairs
Pinki Singh - Women's pairs
BOXING
Jadumani Singh - Men's 55 kg
Sachin Siwach - Men's 60 kg
Aditya Pratap Singh - Men's 65 kg
Sumit Kundu - Men's 70 kg
Ankush Ankush - Men's 80 kg
Kapil Pokhariya - Men's 90 kg
Narender Berwal - Men's 90+ kg y
Sakshi Choudhary - Women's 51 kg
Preeti Pawar - Women's 54 kg
Jasmine Lamboria - Women's 57 kg
Priya Ghanghas - Women's 60 kg
Parveen Hooda - Women's 65 kg
Arundhati Choudhary - Women's 70 kg
Lovlina Borgohain - Women's 75 kg
JUDO
Harsh Singh - Men's 60 kg
Rohit Basir Majgul - Men's 66 kg
Arun Kumar - Men's 73 kg
Harsh Tokas - Men's 81 kg
Karanjit Singh Maan - Men's 90 kg
Avtar Singh - Men's 100 kg
Yash Ghanghas - Men's 100+ kg
Asmita Dey - Women's 48 kg
Shraddha Kadabul Chopade - Women's 52 kg
Yamini Mourya - Women's 57 kg
Unnati Sharma - Women's 63 kg
Inunganbi Takhellambam - Women's 70 kg
Ishroop Narang - Women's 78 kg
Tulika Maan - Women's 78+ kg
PARA POWERLIFTING
Ashok Kumar Malik - Men's lightweight
Parmjeet Kumar - Men's lightweight
Sudhir Sudhir - Men's heavyweight
Jhandu Kumar - Men's heavyweight
Suman Devi - Women's lightweight
Jaspreet Kaur - Women's lightweight
Kasthuri Rajamani - Women's heavyweight
SWIMMING
Srihari Nataraj - men's 50m backstroke, 100m backstroke, 100m freestyle, 4x200m freestyle relay
Aryan Nehra - men's 400m freestyle, 800m freestyle, 1500m freestyle, 4x200m freestyle relay
Sajan Prakash - men's 50m butterfly, 200m butterfly, 200m freestyle
Aneesh S Gowda - men's 200m freestyle, 4x200m freestyle relay
Dhakshan Shashikumar - men's 400m freestyle, 4x200m freestyle relay
PARA SWIMMING
Ravi Veera Venkata Budigina - Freestyle 50 m S7
Ali Imam - Freestyle100 m S13
Suyash Narayan Jadhav - Freestyle 50 m S7
Chaitanya Vishwas Kulkarni - Freestyle 200 m S14
Swatik Patil - Freestyle 50 m S7
* Tejas Nandakumar (Freestyle 200 m S14) was included in the squad, but was ruled out due to a classification eligibility issue.
TRACK CYCLING
Ronaldo Singh Laitonjam - 1000m time trial
David Beckham Elkatohchoongo - Men's Elite Keirin
Jemsh Singh Keithellakram - Men's Elite Keirin
Dinesh Kumar - Men's Endurance / Pursuit formats
Rojit Singh Yanglem - Men's Endurance / Pursuit formats
Sekhon Harshveer Singh - Men's 4,000m Team Pursuit
PARA TRACK CYCLING
Lisha Das - Women's Track Cycling (Para)
WEIGHTLIFTING
Rishikanta Singh - Men's 60 kg
M Raja - Men's 65 kg
Ajaya Babu - Men's 79 kg
Dilbag Singh - Men's 94 kg
Lovepreet Singh - Men's 110+ kg
Mirabai Chanu - Women's 48 kg
Gyaneshwari Yadav - Women's 53 kg
Bindyarani Devi - Women's 58 kg
Harjinder Kaur - Women's 69 kg
Sanjana - Women's 77 kg
Seram Nirupama Devi - Women's 86 kg
Martina Devi - Women's 86+ kg
3x3 BASKETBALL | ARTISTIC GYMNASTICS | ATHLETICS | PARA ATHLETICS | BOWLS | BOXING | JUDO | PARA POWERLIFTING | SWIMMING | PARA SWIMMING | TRACK CYCLING | PARA TRACK CYCLING | WEIGHTLIFTING