India at Commonwealth Games 2026: Full schedule of medal events and fixtures on July 28, Tuesday

The Commonwealth Games 2026 is underway in Glasgow and Tuesday, July 28 will see India continue their campaign in athletics, weightlifting, boxing, and swimming.
Gulveer Singh will run the men's 10,000m final, while Pooja Singh will be in action in the women's high jump final in the evening session.
In boxing, there are a bunch of quarterfinal bouts for the Indians, with Preeti Pawar, Priya Ghanghas, Kapil Pokhariya and Jadumani Singh all taking to the ring this evening.
Nirupama Devi Seram and Harjinder Kaur are in action in finals of their respective weight categories in weightlifting, while Srihari Nataraj is in the heats - and potentially, a semifinal - in the 100m backstroke in swimming.
NOTE: The event timings are in IST chronological order, so post-midnight fixtures are including in the current date.
Here's a look at India's schedule for July 28, Monday:
3 PM: Athletics - Rashdeep Kaur and Neeru Pathak in Women's 400m Heats
4:30 PM: Athletics - Vishal TK and Rajesh Ramesh in Men's 400m Heats
4:41 PM: Swimming - Srihari Nataraj in Men's 100m Backstroke Heats
6:30 PM: Weightlifting - Nirupama Devi Seram in Women's 63kg Final (Medal Event)
10:30 PM: Boxing - Preeti Pawar vs Nicole Clyde (Northern Ireland) in Women's 54kg quarterfinal
11 PM: Boxing - Priya Ghanghas vs Niamh Mitchell (Scotland) in Women's 60kg quarterfinal
11 PM: Weightlifting - Harjinder Kaur in Women's 69kg Final (Medal Event)
11:30 PM: Boxing - Parveen Hooda vs Sacha Hickey (England) in Women's 65kg quarterfinal
11:35 PM: Athletics - Pooja Singh in Women's High Jump Final (Medal Event)
12:15 AM: Boxing - Jadumani Singh vs Mwengo Mwale (Zambia) in Men's 55kg quarterfinal
12:55 AM: Athletics - Gulveer Singh in Men's 10,000m Final (Medal Event)
1:30 AM: Boxing - Kapil Pokhariya vs Robert McNulty (Scotland) in Men's 90kg quarterfinal
1:33 AM: Swimming - Srihari Nataraj in Men's 100m Backstroke Semifinal (If he qualifies from Heats)