India at Commonwealth Games 2026: Live updates from Glasgow on July 28, Tuesday

India continue their campaign on Day 5 of the 2026 Commonwealth Games hoping to increase their medal tally, and you can follow all the action on our live blog, below.
After a fruitful Day 4, where India won six medals, there are potential medals in athletics, weightlifting, swimming today.
Also Read: From darkness of domestic abuse to gold in Glasgow: Sharmila Dhankar's incredible triumph at CWG 2026
JULY 28: FULL SCHEDULE | CWG 2026 MEDAL TALLY | INDIA AT COMMONWEALTH GAMES | KEY DATES AT CWG 2026 | INDIA'S LIVE MEDAL TRACKER
Here are the events in store for today:
3:26 PM: Swimming - Sajan Prakash in Men's 50m Butterfly Heats
4:30 PM: Athletics - Vishal TK and Rajesh Ramesh in Men's 400m Heats
4:41 PM: Swimming - Srihari Nataraj in Men's 100m Backstroke Heats
4:57 PM: Para Swimming - Karthik Budigina and Ali Imam in Men's 50m Freestyle S13 Heats
6:30 PM: Weightlifting - Nirupama Devi Seram in Women's 63kg Final (Medal Event)
10:20 PM: Bowls - India (Dinesh Kumar, Navneet Singh) vs Cook Island in Men's Pairs Sectional Play.
10:30 PM: Boxing - Preeti Pawar vs Nicole Clyde (Northern Ireland) in Women's 54kg quarterfinal
11 PM: Boxing - Priya Ghanghas vs Niamh Mitchell (Scotland) in Women's 60kg quarterfinal
11 PM: Weightlifting - Harjinder Kaur in Women's 69kg Final (Medal Event)
11:30 PM: Boxing - Parveen Hooda vs Sacha Hickey (England) in Women's 65kg quarterfinal
11:35 PM: Athletics - Pooja Singh in Women's High Jump Final (Medal Event)
11:37 PM: Para Swimming - Karthik Budigina and Ali Iman in Men's 50m Freestyle S13 Final (Medal Event, if they qualify from Heats)
12:15 AM: Boxing - Jadumani Singh vs Mwengo Mwale (Zambia) in Men's 55kg quarterfinal
12:50 AM: Swimming - Sajan Prakash in Men's 50m Butterfly Semifinal (If he qualifies from Heats)
12:55 AM: Athletics - Gulveer Singh in Men's 10,000m Final (Medal Event)
1:10 AM: Bowls - Nayanmoni Saikia vs Amy Williams (Wales) in Women's Singles Sectional Play
1:30 AM: Boxing - Kapil Pokhariya vs Robert McNulty (Scotland) in Men's 90kg quarterfinal
1:33 AM: Swimming - Srihari Nataraj in Men's 100m Backstroke Semifinal (If he qualifies from Heats)
LIVE BLOG: