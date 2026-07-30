India at Commonwealth Games 2026: Full schedule of medal events and fixtures on July 31, Friday

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The Commonwealth Games 2026 are underway in Glasgow and Friday, July 31 will see Neeraj Chopra aim for another javelin throw medal in the final, which all three Indians - Rohit Yadav and Yash Vir Singh as well - have qualified for.

India also open their campaign in judo while boxing will see a bunch of Indians who have already confirmed medals in the semifinals and going for gold by winning their bouts. There will be more medal hopefuls in athletics while bowls and track cycling continues.

NOTE: The event timings are in IST chronological order, so post-midnight fixtures are included in the current date.

Here's a look at India's schedule for July 31, Friday:

2:35 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 110m Hurdles

3:15 PM: Boxing - Preeti Pawar vs Catherine Mwape (Zambia) in Women's 54kg Semifinal

3:20 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Discus Throw

3.30 PM onwards: Judo - Harsh Singh vs Chikondi Kathewera (Malawai) in Men -60 kg Elimination Round of 16 (Match number 3 on Mat 1)

3.30 PM onwards: Judo - Shraddha Chopade vs Jane Massaquoi (Sierra Leone) in Women -52 kg Elimination Round of 16 (Match number 6 on Mat 1)

3.30 PM onwards: Judo - Rohit Basir Majgul vs Samuel Ribeiro (Sierra Mozambique) in Men -66 kg Elimination Round of 16 (Match number 8 on Mat 1)

3.30 PM onwards: Judo - Asmita Dey vs Eva Ewing (Scotland) in Women -48 kg Quarter-Final (Match number 12 on Mat 1)

3.30 PM onwards: Judo - Yamini Mourya vs TBD in Women -47 kg Quarter-Final (Match number 21 on Mat 2)

NOTE: If India's judoka's win, they will progress to the next rounds which will be later in the day

4:05 PM: Athletics - Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur and Neeru Pathak in Mixed 4x400m Relay Heats

4:30 PM: Boxing - Ankush Panghal vs Joshua Ofori (Canada) in Men's 80kg Semifinal

5 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Pole Vault

5:15 PM: Bowls - India (Dinesh Kumar, Navneet Singh) vs Falkland Islands in Men's Pairs Sectional Play

5:21 PM: Track Cycling - Dinesh Kumar and Rojit Yanglem in Men's 4000m Individual Pursuit Round 1

7:15 PM: Boxing - Jaismine Lamboria vs Rapelang Maselela (Lesotho) in Women's 57kg Semifinal

7:30 PM: Boxing - Arundhati Choudhary vs Rosie Eccles (Wales) in Women's 70kg Semifinal

8:15 PM: Boxing - Jadumani Singh vs Philip Pumulo Mutakela Haoseb (Namibia) in Men's 55kg Semifinal

8:30 PM: Track Cycling - David Beckham Elkachohtoongo and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Round 1

10:20 PM: Bowls - Nayanmoni Saikia vs Mildred Mkandawire (Zambia) in Women's Singles Sectional Play

10:46 PM: Track Cycling - Dinesh Kumar and Rojit Yanglem in Men's 4000m Individual Pursuit Final (Medal Event, they qualify from Round 1)

11:01 PM: Track Cycling - David Beckham Elkachohtoongo and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Round 2 (If they qualify from Round 1)

11:30 PM: Boxing - Sakshi Choudhary vs Amber-Jane Wall (Canada) in Women's 51kg Semifinal

11:30 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Javelin Throw

11:45 PM: Track Cycling - David Beckham Elkachohtoongo and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Final (Medal Event, if they qualify from Round 1)

12:15 AM: Boxing - Priya Ghanghas vs Lucy Kings-Wheatley (England) in Women's 60kg Semifinal

12:45 AM: Athletics - Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yash Vir Singh in Men's Javelin Throw Final (Medal Event)

12:45 AM: Boxing - Lovlina Borgohain vs Tarona Khanum Badi Pasoni Taafaki (Tuvalu) in Women's 75kg Semifinal

1:05 AM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 1500m (Final Event of Decathlon, Medals to be decided)

1:15 AM: Boxing - Sachin Siwach vs Owain Harris-Allan (Wales) in Men's 60kg Semifinal

1:30 AM: Boxing - Narender Berwal vs Nigel Paul (Trinidad and Tobago) in Men's 90+kg Semifinal

1:30 AM: Athletics - Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Thamilarasan in Men's 400m Hurdles Final (Medal Event)

1:55 AM: Athletics - Animesh Kujur in Men's 200m Final (Medal Event)