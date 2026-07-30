          India at Commonwealth Games 2026: Live updates from Glasgow on July 30, Thursday

          Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images
          • ESPN staffJul 30, 2026, 02:50 AM

          It's Neeraj Chopra day!

          India's javelin legend is in action in qualifying today, but there are plenty more medals on offer on Day 7 of the 2026 Commonwealth Games, which you can follow in our live blog below:

          Also Read: From nowhere to glory: How 400m specialist Dilip Gavit won record-breaking 100m T47 gold in CWG

          JULY 30: FULL SCHEDULE | CWG 2026 MEDAL TALLY | INDIA AT COMMONWEALTH GAMES | KEY DATES AT CWG 2026 | INDIA'S LIVE MEDAL TRACKER

          Here are the events in store for today:

          2:40 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 100m
          2:55 PM: Athletics - Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yash Vir Singh in Men's Javelin Throw Qualifying
          3:20 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Long Jump
          4:55 PM: Athletics - Praveen Chithravel and Selva Prabhu in Men's Triple Jump Qualifying
          5:07 PM: Track Cycling - Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkotohchoongo and Rojit Singh Yanglem in Men's Team Sprint Qualifying
          5:10 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Shot Put
          5:40 PM: Athletics - Vishal TK in Men's 400m Semifinal
          6:30 PM: Weightlifting - Martina Devi Maibam in Women's 86+kg Final (Medal Event)
          7:30 PM: Bowls - India (Dinesh Kumar, Navneet Singh) vs Botswana in Men's Pairs Sectional Play
          8:55 PM: Bowls - Nayanmoni Saikia vs Emma Firyana Saroji (Malaysia) in Women's Singles Sectional Play
          10:50 PM: Track Cycling - Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Rojit Singh Yanglem in Men's Team Sprint Finals (Subject to Qualification)
          11 PM: Weightlifting - Lovepreet Singh in Men's 110+kg Final (Medal Event)
          11:30 PM: Athletics - Tajinderpal Singh Toor and Samardeep Singh Gill in Men's Shot Put Final (Medal Event)
          11:37 PM: Athletics - Animesh Kujur in Men's 200m Semifinal
          11:38 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon High Jump
          1:10 AM: Athletics - Seema Kaliramna and Nidhi Rani in Women's Discus Throw Final (Medal Event)
          1:30 AM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 400m
          1:48 AM: Athletics - Parul Chaudhary in Women's 5000m Final (Medal Event)

          LIVE BLOG: