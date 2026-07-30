India at Commonwealth Games 2026: Live updates from Glasgow on July 30, Thursday

It's Neeraj Chopra day!
India's javelin legend is in action in qualifying today, but there are plenty more medals on offer on Day 7 of the 2026 Commonwealth Games, which you can follow in our live blog below:
Also Read: From nowhere to glory: How 400m specialist Dilip Gavit won record-breaking 100m T47 gold in CWG
JULY 30: FULL SCHEDULE | CWG 2026 MEDAL TALLY | INDIA AT COMMONWEALTH GAMES | KEY DATES AT CWG 2026 | INDIA'S LIVE MEDAL TRACKER
Here are the events in store for today:
2:40 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 100m
2:55 PM: Athletics - Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yash Vir Singh in Men's Javelin Throw Qualifying
3:20 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Long Jump
4:55 PM: Athletics - Praveen Chithravel and Selva Prabhu in Men's Triple Jump Qualifying
5:07 PM: Track Cycling - Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkotohchoongo and Rojit Singh Yanglem in Men's Team Sprint Qualifying
5:10 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Shot Put
5:40 PM: Athletics - Vishal TK in Men's 400m Semifinal
6:30 PM: Weightlifting - Martina Devi Maibam in Women's 86+kg Final (Medal Event)
7:30 PM: Bowls - India (Dinesh Kumar, Navneet Singh) vs Botswana in Men's Pairs Sectional Play
8:55 PM: Bowls - Nayanmoni Saikia vs Emma Firyana Saroji (Malaysia) in Women's Singles Sectional Play
10:50 PM: Track Cycling - Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Rojit Singh Yanglem in Men's Team Sprint Finals (Subject to Qualification)
11 PM: Weightlifting - Lovepreet Singh in Men's 110+kg Final (Medal Event)
11:30 PM: Athletics - Tajinderpal Singh Toor and Samardeep Singh Gill in Men's Shot Put Final (Medal Event)
11:37 PM: Athletics - Animesh Kujur in Men's 200m Semifinal
11:38 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon High Jump
1:10 AM: Athletics - Seema Kaliramna and Nidhi Rani in Women's Discus Throw Final (Medal Event)
1:30 AM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 400m
1:48 AM: Athletics - Parul Chaudhary in Women's 5000m Final (Medal Event)
LIVE BLOG: