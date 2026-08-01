India at Commonwealth Games 2026: Live updates from Glasgow on August 1, Saturday

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Day 9 of the 2026 Commonwealth Games promises to be a medal-heavy affair for India, and you can follow all the action in ESPN's live blog, below.

AUGUST 01: FULL SCHEDULE | CWG 2026 MEDAL TALLY | INDIA AT COMMONWEALTH GAMES | KEY DATES AT CWG 2026 | INDIA'S LIVE MEDAL TRACKER

After a stunning Day 8 where India won six medals (Neeraj Chopra and Yash Vir Singh in javelin, Tejaswin Shankar in decathlon, Asmita Dey, Harsh Singh and Yamini Mourya in Judo), India are guaranteed to add ten medals in boxing, with plenty more on offer in judo and athletics as well.

Here are the events for today:

2:30 PM: Track Cycling - David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam and Rojit Singh Yanglem in Men's Sprint Qualification

The knockout rounds, including semifinals and final will be later in the day if they qualify.

2:35 PM: Para Athletics - Shubham Juyal and Soman Rana in Men's F57 Shot Put Final (Medal Event)

2:40 PM: Athletics - Praveen Chithravel and Selva Prabhu Thirumaran in Men's Triple Jump Final (Medal Event)

2:50 PM: Para Athletics - Ramesh Shanmugam in Men's 1500m T54 Final (Medal Event)

3 PM: Athletics - Priyanka Goswami and Ravina Gayakwad Women's 10,000m Race Walk Final (Medal Event)

3:30 PM: Boxing - Preeti Pawar vs Scarlett Savannah Delgado (Canada) in Women's 54kg Final (Medal Event)

3:30 PM onwards: Judo - Unnati Sharma vs Lamulela Magagula (Eswatini) in Women's -63kg Elimination Round of 16 (Match Number 5 on Mat 2)

3:30 PM onwards: Judo - Karanjit Singh Maan vs Elliott Connolly (New Zealand) in Men's -90kg Elimination Round of 16 (Match Number 12 on Mat 2)

3:30 PM onwards: Judo - Harsh Tokas vs Odysseas Georgakis (Cyprus) in Men's -81 Quarterfinal (Match Number 19 on Mat 2)

3:30 PM onwards: Judo - Inunganbi Takhellambam vs TBD in Women's -70kg Quarterfinal (Match Number 21 on Mat 2)

NOTE: If India's judoka's win, they will progress to the next rounds which will follow the above bouts, and the semifinals will be from 8:30 PM onwards.

3:45 PM: Boxing - Jaismine Lamboria vs Michaela Walsh (Northern Ireland) in Women's 57kg Final (Medal Event)

3:50 PM: Bowls - India (Navneet Singh, Dinesh Kumar) vs England in Men's Pairs Sectional Play

4:15 PM: Boxing - Jadumani Singh vs Jye Dixon (Australia) in Men's 55kg Final (Medal Event)

4:19 PM: Track Cycling - Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon in Men's 10km Scratch Rach Qualifying Round - The final will be at 10:50 PM if they qualify.

9:00 PM: Boxing - Sakshi Chaudhary vs Ruby White (England) in Women's 51kg Final (Medal Event)

9:15 PM: Boxing - Priya Ghanghas vs Marie-Bathoul Al-Ahmadieh (Canada) in Women's 60kg Final (Medal Event)

9:30 PM: Boxing - Arundhati Choudhary vs Chantelle Reid (England) in Women's 70kg Final (Medal Event)

10:15 PM: Boxing - Lovlina Borgohain vs Emma Sue Greentree (Australia) in Women's 75kg Final (Medal Event)

10:20 PM: Bowls - Nayanmoni Saikia vs Bridget Herselman (South Africa) in Women's Singles Sectional Play

10:45 PM: Boxing - Sachin Siwach vs Tryagain Morning Ndevelo (Namibia) in Men's 60kg Final (Medal Event)

11:15 PM: Boxing - Ankush Panghal vs Dimeji Shittu (England) in Men's 80kg Final (Medal Event)

11:35 PM: Athletics - Dev Meena and Kuldeep Kumar in Men's Pole Vault Final (Medal Event)

11:45 PM: Boxing - Narender Berwal vs Damar Thomas (England) in Men's 90+kg Final (Medal Event)

11:45 PM: Bowls - India (Navneet Singh, Dinesh Kumar) in Men's Pair Semifinal (If they qualify)

12:15 AM: Athletics - Gulveer Singh in Men's 5000m Final (Medal Event)

1:50 AM: Athletics - Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, Neeru Pathak in Mixed 4x400m Relay Final (Medal Event)

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