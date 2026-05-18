FIFA World Cup squads for African teams - South Africa, Ghana, Ivory Coast, Morocco, and more

Open Extended Reactions

The FIFA World Cup squads for all 10 African teams going to the tournament in the United States, Mexico, and Canada, which begins on June 11, can be found here.

Nations were required to submit provisional squad lists of between 35 and 55 players, including at least four goalkeepers, to FIFA by May 11. However, these are largely for administrative purposes, and countries were not required to release them to the public.

The final 26-player squads will be submitted to FIFA by June 1 and officially announced June 2, but many national teams announce their lists well before that date. Here's every squad list that has been released so far -- check back frequently for the latest.

Roster yet to be announced

Goalkeepers:

Defenders:

Midfielders:

Forwards:

Manager: Hugo Broos

Roster yet to be announced

Goalkeepers:

Defenders:

Midfielders:

Forwards:

Manager: Mohamed Ouahbi

Final squad was announced May 15

Goalkeepers: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defenders: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Midfielders: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor)

Forwards: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Internazionale), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)

Manager: Emerse Faé

Final squad was announced May 15

Goalkeepers: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Defenders: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Omar Rekik (Maribor), Yan Valery (Young Boys), Ali Abdi (Nice), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Raed Chikhaoui (US Monastir), Adam Arous (Kasımpaşa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis)

Midfielders: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Forwards: Elias Achouri (Copenhagen), Ismaël Gharbi (Augsburg), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Firas Chaouat (Club Africain), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Elias Saad (Hannover 96)

Manager: Sabri Lamouchi

Roster yet to be announced

Goalkeepers:

Defenders:

Midfielders:

Forwards:

Manager: Hossam Hassan

Roster announced on May 18.

Goalkeepers: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego)

Defenders: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK)

Midfielders: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense)

Forwards: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir)

Manager: Bubista

Roster yet to be announced

Goalkeepers:

Defenders:

Midfielders:

Forwards:

Manager: Pape Thiaw

Roster yet to be announced

Goalkeepers:

Defenders:

Midfielders:

Forwards:

Manager: Vladimir Petkovic

Roster announced on May 18.

Goalkeepers: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mattieu Epolo (Standard Luik)

Defenders: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (LOSC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuaku (RC Lens), Joris Kayembe (KRC Genk)

Midfielders: Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'Ayel Mukau (LOSC), Gaël Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford)

Forwards: Théo Bongonda (Spartak Moscow), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Fiston Mayele (Pyramids FC), Brian Cipenga (CD Castellon), Yoane Wissa (Newcastle), Meschack Elia (Alanyaspor)

Manager: Sebastien Desabre

Roster yet to be announced

Goalkeepers:

Defenders:

Midfielders:

Forwards:

Manager: Carlos Queiroz