F1 2026 results: Winners, podium, final positions from every race

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The 2026 Formula 1 season has been full of twists and turns with the new rules and regulations shaking things up.

Mercedes has been the dominant force throughout with Italian youngster Kimi Antonelli leading the drivers' championship.

But last time out it was reigning champion Lando Norris who took McLaren's first race win of the season at the Hungarian Grand Prix.

Here's all the 2026 winners and final positions from every grand prix so far this season.

Winner: Lando Norris (McLaren)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) Kimi Antonelli (Mercedes)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) Lewis Hamilton (Ferrari)

6) Isack Hadjar (Red Bull)

7) George Russell (Mercedes)

8) Liam Lawson (Racing Bulls)

9) Nico Hülkenberg (Audi)

10) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11) Gabriel Bortoleto (Audi)

12) Pierre Gasly (Alpine)

13) Lance Stroll (Aston Martin)

14) Fernando Alonso (Aston Martin)

15) Franco Colapinto (Alpine)

16) Esteban Ocon (Haas)

17) Alex Albon (Williams)

18) Carlos Sainz (Williams)

19) Oliver Bearman (Haas)

DNF - Oscar Piastri (McLaren)

DNF - Sergio Pérez (Cadillac)

DNF - Valtteri Bottas (Cadillac)

Winner: Kimi Antonelli (Mercedes)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

3) Max Verstappen (Red Bull)

4) Lewis Hamilton (Ferrari)

5) Oscar Piastri (McLaren)

6) Isack Hadjar (Red Bull)

7) Lando Norris (McLaren)

8) Gabriel Bortoleto (Audi)

9) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10) Franco Colapinto (Alpine)

11) Pierre Gasly (Alpine)

12) Liam Lawson (Racing Bulls)

13) Nico Hülkenberg (Audi)

14) Oliver Bearman (Haas)

15) Alex Albon (Williams)

16) Carlos Sainz (Williams)

17) Esteban Ocon (Haas)

18) Valtteri Bottas (Cadillac)

19) Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF - Lance Stroll (Aston Martin)

DNF - Sergio Pérez (Cadillac)

DNF - George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc won the British Grand Prix for the first time. Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images

Winner: Charles Leclerc (Ferrari)

2) George Russell (Mercedes)

3) Lewis Hamilton (Ferrari)

4) Lando Norris (McLaren)

5) Isack Hadjar (Red Bull)

6) Liam Lawson (Racing Bulls)

7) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8) Gabriel Bortoleto (Audi)

9) Franco Colapinto (Alpine)

10) Pierre Gasly (Alpine)

11) Oscar Piastri (McLaren)

12) Oliver Bearman (Haas)

13) Esteban Ocon (Haas)

14) Sergio Pérez (Cadillac)

15) Kimi Antonelli (Mercedes)

16) Valtteri Bottas (Cadillac)

17) Carlos Sainz (Williams)

18) Fernando Alonso (Aston Martin)

19) Lance Stroll (Aston Martin)

DNF - Max Verstappen (Red Bull)

DNF - Alex Albon (Williams)

DNF - Nico Hülkenberg (Audi)

Winner: George Russell (Mercedes)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) Kimi Antonelli (Mercedes)

4) Oscar Piastri (McLaren)

5) Lewis Hamilton (Ferrari)

6) Isack Hadjar (Red Bull)

7) Lando Norris (McLaren)

8) Charles Leclerc (Ferrari)

9) Liam Lawson (Racing Bulls)

10) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11) Gabriel Bortoleto (Audi)

12) Nico Hülkenberg (Audi)

13) Pierre Gasly (Alpine)

14) Oliver Bearman (Haas)

15) Franco Colapinto (Alpine)

16) Esteban Ocon (Haas)

17) Alex Albon (Williams)

18) Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF - Lance Stroll (Aston Martin)

DNF - Carlos Sainz (Williams)

DNF - Sergio Pérez (Cadillac)

DNF - Valtteri Bottas (Cadillac)

Winner: Lewis Hamilton (Ferrari)

2) George Russell (Mercedes)

3) Lando Norris (McLaren)

4) Max Verstappen (Red Bull)

5) Oscar Piastri (McLaren)

6) Isack Hadjar (Red Bull)

7) Pierre Gasly (Alpine)

8) Liam Lawson (Racing Bulls)

9) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10) Franco Colapinto (Alpine)

11) Gabriel Bortoleto (Audi)

12) Carlos Sainz (Williams)

13) Esteban Ocon (Haas)

14) Sergio Pérez (Cadillac)

DNF - Charles Leclerc (Ferrari)

DNF - Kimi Antonelli (Mercedes)

DNF - Oliver Bearman (Haas)

DNF - Alex Albon (Williams)

DNF - Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF - Nico Hülkenberg (Audi)

DNF - Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF - Lance Stroll (Aston Martin)

Kimi Antonelli won the Monaco Grand Prix for the first time. Photo by Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Winner: Kimi Antonelli (Mercedes)

2) Lewis Hamilton (Ferrari)

3) Pierre Gasly (Alpine)

4) Isack Hadjar (Red Bull)

5) Oscar Piastri (McLaren)

6) Liam Lawson (Racing Bulls)

7) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8) Alex Albon (Williams)

9) Esteban Ocon (Haas)

10) Fernando Alonso (Aston Martin)

11) Gabriel Bortoleto (Audi)

12) George Russell (Mercedes)

13) Nico Hülkenberg (Audi)

14) Franco Colapinto (Alpine)

15) Sergio Pérez (Cadillac)

DNF- Carlos Sainz (Williams)

DNF - Charles Leclcerc (Ferrari)

DNF - Lance Stroll (Aston Martin)

DNF - Lando Norris (McLaren)

DNF - Oliver Bearman (Haas)

DNF - Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF - Max Verstappen (Red Bull)

Winner: Kimi Antonelli (Mercedes)

2) Lewis Hamilton (Ferrari)

3) Max Verstappen (Red Bull)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) Isack Hadjar (Red Bull)

6) Franco Colapinto (Alpine)

7) Liam Lawson (Racing Bulls)

8) Pierre Gasly (Alpine)

9) Carlos Sainz (Williams)

10) Oliver Bearman (Haas)

11) Oscar Piastri (McLaren)

12) Nico Hülkenberg (Audi)

13) Gabriel Bortoleto (Audi)

14) Esteban Ocon (Haas)

15) Lance Stroll (Aston Martin)

16) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF - Sergio Pérez (Cadillac)

DNF - Lando Norris (McLaren)

DNF - George Russell (Mercedes)

DNF - Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF - Alex Albon (Williams)

DNF - Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Winner: Kimi Antonelli (Mercedes)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Oscar Piastri (McLaren)

4) George Russell (Mercedes)

5) Max Verstappen (Red Bull)

6) Lewis Hamilton (Ferrari)

7) Franco Colapinto (Alpine)

8) Charles Leclerc (Ferrari)

9) Carlos Sainz (Williams)

10) Alex Albon (Williams)

11) Oliver Bearman (Haas)

12) Gabriel Bortoleto (Audi)

13) Esteban Ocon (Haas)

14) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15) Fernando Alonso (Aston Martin)

16) Sergio Pérez (Cadillac)

17) Lance Stroll (Aston Martin)

18) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF - Nico Hülkenberg (Audi)

DNF - Liam Lawson (Racing Bulls)

DNF - Pierre Gasly (Alpine)

DNF - Isack Hadjar (Red Bull)

Bahrain Grand Prix (cancelled)

Saudi Arabian Grand Prix (cancelled)

Lewis Hamilton finished the Japanese Grand Prix down in sixth. Photo by Peter Fox/Getty Images

Winner: Kimi Antonelli (Mercedes)

2) Oscar Piastri (McLaren)

3) Charles Leclerc (Ferrari)

4) George Russell (Mercedes)

5) Lando Norris (McLaren)

6) Lewis Hamilton (Ferrari)

7) Pierre Gasly (Alpine)

8) Max Verstappen (Red Bull)

9) Liam Lawson (Racing Bulls)

10) Esteban Ocon (Haas)

11) Nico Hülkenberg (Audi)

12) Isack Hadjar (Red Bull)

13) Gabriel Bortoleto (Audi)

14) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15) Carlos Sainz (Williams)

16) Franco Colapinto (Alpine)

17) Sergio Pérez (Cadillac)

18) Fernando Alonso (Aston Martin)

19) Valtteri Bottas (Cadillac)

20) Alex Albon (Williams)

DNF - Lance Stroll (Aston Martin)

DNF - Oliver Bearman (Haas)

Winner: Kimi Antonelli (Mercedes)

2) George Russell (Mercedes)

3) Lewis Hamilton (Ferrari)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) Oliver Bearman (Haas)

6) Pierre Gasly (Alpine)

7) Liam Lawson (Racing Bulls)

8) Isack Hadjar (Red Bull)

9) Carlos Sainz (Williams)

10) Franco Colapinto (Alpine)

11) Nico Hülkenberg (Audi)

12) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

13) Valtteri Bottas (Cadillac)

14) Esteban Ocon (Haas)

15) Sergio Pérez (Cadillac)

DNF - Max Verstappen (Red Bull)

DNF - Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF - Lance Stroll (Aston Martin)

DNF - Oscar Piastri (McLaren)

DNF - Lando Norris (McLaren)

DNF - Gabriel Bortoleto (Audi)

DNF - Alex Albon (Williams)

Winner: George Russell (Mercedes)

2) Kimi Antonelli (Mercedes)

3) Charles Leclerc (Ferrari)

4) Lewis Hamilton (Ferrari)

5) Lando Norris (McLaren)

6) Max Verstappen (Red Bull)

7) Oliver Bearman (Haas)

8) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9) Gabriel Bortoleto (Audi)

10) Pierre Gasly (Alpine)

11) Esteban Ocon (Haas)

12) Alex Albon (Williams)

13) Liam Lawson (Racing Bulls)

14) Franco Colapinto (Alpine)

15) Carlos Sainz (Williams)

16) Sergio Pérez (Cadillac)

DNF - Lance Stroll (Aston Martin)

DNF - Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF - Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF - Isack Hadjar (Red Bull)

DNF - Oscar Piastri (McLaren)

DNF - Nico Hülkenberg (Audi)