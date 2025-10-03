        <
        >

          ESPN fantasy baseball rankings: 2026 category and roto leagues

          The beauty of fantasy baseball is that all of these players can be on the same team, if that's how your draft goes. AP
          • Eric KarabellOct 3, 2025, 04:22 PM
              Eric Karabell is a senior writer for fantasy baseball, football and basketball at ESPN. Eric is a charter member of FSWA Hall of Fame and author of "The Best Philadelphia Sports Arguments".
          It's never too early to get a head start on your fantasy baseball draft preparation. Listed below are my way-too-early rankings for the 2026 season, designed specifically with ESPN head-to-head category and roto-style leagues in mind.

          Looking for points league rankings? Check them out here.

          Quick links:

          Top 300 Overall | Top Catchers | Top First Basemen | Top Second Basemen | Top Third Basemen | Top Shortstops | Top Outfielders | Top Designated Hitters | Top Starting Pitchers | Top Relief Pitchers

          Positional Rankings

          Top 300 | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | SP | RP

