Fantasy Baseball Forecaster for Week 25: Playoffs Week 3, Sept. 15-21

TOTAL: 6
HOME: 6
vs. LHP: 0
vs. RHP: 5
vs. TBD: 1
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
SF
SF
SF
OFF
PHI
PHI
PHI
6
7
8
6
4
4
3
6
7
8
5
3
2
2
7
7
8
6
4
5
2
3
2
2
4
6
4
3
TOTAL: 6
HOME: 0
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
@BOS
@BOS
@BOS
@PIT
@PIT
@PIT
6
6
6
5
6
6
1
3
5
5
4
4
3
1
7
6
7
6
7
7
1
6
5
4
5
5
6
3
TOTAL: 7
HOME: 0
vs. LHP: 2
vs. RHP: 5
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
@WSH
@WSH (Gm. 1)
@WSH (Gm. 2)
@WSH
OFF
@DET
@DET
@DET
9
7
8
6
8
6
5
5
10
7
10
7
10
8
7
6
8
7
6
5
6
5
5
4
1
1
3
8
1
1
3
1
TOTAL: 7
HOME: 4
vs. LHP: 3
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
@CWS
@CWS
@CWS
NYY
NYY
NYY
NYY
4
6
3
5
1
4
2
3
1
4
3
2
2
3
1
1
6
7
3
6
1
4
3
5
10
10
10
6
6
4
9
6
TOTAL: 6
HOME: 3
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
ATH
ATH
ATH
@TB
@TB
@TB
5
6
7
7
2
2
2
6
5
7
9
3
1
1
5
6
7
5
1
3
3
9
7
4
5
10
10
8
TOTAL: 7
HOME: 0
vs. LHP: 2
vs. RHP: 5
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
@PIT
@PIT
@PIT
@CIN
@CIN
@CIN
@CIN
6
1
5
5
4
4
6
5
5
1
2
4
4
5
6
2
7
1
7
5
4
3
6
6
7
3
4
9
5
6
4
4
TOTAL: 6
HOME: 6
vs. LHP: 1
vs. RHP: 5
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
BAL
BAL
BAL
OFF
SD
SD
SD
2
3
5
5
2
3
2
1
4
3
4
1
2
1
3
3
5
6
2
3
2
6
4
8
6
1
8
1
TOTAL: 7
HOME: 4
vs. LHP: 2
vs. RHP: 5
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
@STL
@STL
@STL
CHC
CHC
CHC
CHC
6
5
3
4
6
3
3
4
6
5
5
3
5
1
2
3
6
5
2
4
5
3
3
4
7
9
2
10
3
1
3
3
TOTAL: 7
HOME: 0
vs. LHP: 1
vs. RHP: 6
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
@DET
@DET
@DET
@MIN
@MIN (Gm. 1)
@MIN (Gm. 2)
@MIN
7
5
6
1
5
5
6
6
9
6
9
1
8
6
7
7
6
4
4
1
3
4
5
5
8
1
3
1
10
10
4
10
TOTAL: 6
HOME: 6
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
MIA
MIA
MIA
LAA
LAA
LAA
10
7
7
7
9
9
9
9
7
6
7
8
9
8
10
8
7
7
9
10
9
10
10
10
10
8
8
10
TOTAL: 6
HOME: 6
vs. LHP: 3
vs. RHP: 3
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
CLE
CLE
CLE
ATL
ATL
ATL
8
5
7
4
6
7
7
7
6
2
2
7
9
8
8
4
8
6
6
6
5
8
1
2
3
10
10
10
TOTAL: 6
HOME: 6
vs. LHP: 0
vs. RHP: 6
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
TEX
TEX
TEX
OFF
SEA
SEA
SEA
3
5
4
5
2
4
2
3
4
6
4
2
4
1
3
6
3
5
1
3
3
6
5
4
1
2
7
7
TOTAL: 6
HOME: 6
vs. LHP: 0
vs. RHP: 6
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
SEA
SEA
SEA
TOR
TOR
TOR
4
3
4
5
4
5
3
4
2
5
6
4
4
2
4
4
3
3
5
5
4
6
7
9
5
1
3
5
TOTAL: 6
HOME: 0
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
@MIL
@MIL
@MIL
@COL
@COL
@COL
9
5
4
5
10
10
9
7
4
3
6
8
7
6
9
5
5
4
10
10
10
1
1
3
1
4
7
2
TOTAL: 7
HOME: 7
vs. LHP: 4
vs. RHP: 2
vs. TBD: 1
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
PHI
PHI
PHI
SF
SF
SF
SF
6
1
1
1
5
4
7
8
5
1
1
1
5
3
7
8
6
1
2
2
4
5
7
8
5
1
2
6
4
8
2
2
TOTAL: 6
HOME: 0
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
@COL
@COL
@COL
@TEX
@TEX
@TEX
9
9
10
10
3
7
6
7
6
8
7
4
4
5
10
10
10
10
2
8
7
6
2
5
2
6
9
5
TOTAL: 6
HOME: 3
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
LAA
LAA
LAA
@STL
@STL
@STL
6
7
6
5
3
4
5
6
7
5
4
3
5
5
6
7
6
6
3
4
5
10
10
4
6
10
6
9
TOTAL: 7
HOME: 7
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
vs. TBD: 1
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sat, 9/20
Sun, 9/21
NYY
NYY
NYY
OFF
CLE
CLE (Gm. 1)
CLE (Gm. 2)
CLE
6
2
3
3
5
5
7
6
4
1
1
3
4
3
7
4
7
3
5
3
4
6
7
7
6
9
6
5
4
2
3
2
TOTAL: 6
HOME: 6
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
SD
SD
SD
WSH
WSH
WSH
5
1
1
3
7
8
6
6
1
1
3
10
8
6
4
1
1
2
6
7
6
1
1
1
1
4
4
1
TOTAL: 7
HOME: 0
vs. LHP: 1
vs. RHP: 6
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
@MIN
@MIN
@MIN
@BAL
@BAL
@BAL
@BAL
7
6
7
6
3
5
4
4
9
7
10
8
3
6
4
4
6
5
5
4
3
4
3
3
10
10
8
8
8
7
6
4
TOTAL: 6
HOME: 0
vs. LHP: 1
vs. RHP: 5
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
@LAD
@LAD
@LAD
OFF
@ARI
@ARI
@ARI
3
2
2
1
5
6
5
1
1
1
1
3
5
4
5
3
2
1
6
7
6
2
2
1
8
1
3
5
TOTAL: 6
HOME: 6
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
CHC
CHC
CHC
OFF
ATH
ATH
ATH
3
3
3
2
4
5
5
2
2
2
1
6
5
4
3
3
4
3
3
5
5
3
3
3
1
4
3
7
TOTAL: 6
HOME: 6
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
CIN
CIN
CIN
OFF
MIL
MIL
MIL
5
5
4
5
3
4
4
3
5
1
7
2
4
3
5
5
5
3
4
5
4
1
4
4
3
1
1
1
TOTAL: 6
HOME: 0
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
@NYM
@NYM
@NYM
@CWS
@CWS
@CWS
1
1
1
1
4
5
6
1
1
1
1
4
3
4
2
1
1
2
4
6
7
8
7
3
1
10
9
10
TOTAL: 7
HOME: 0
vs. LHP: 2
vs. RHP: 5
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
@ARI
@ARI
@ARI
@LAD
@LAD
@LAD
@LAD
3
5
6
6
1
2
1
2
1
4
5
5
1
1
1
1
5
6
6
6
1
2
1
3
3
5
2
1
2
1
8
2
TOTAL: 6
HOME: 0
vs. LHP: 2
vs. RHP: 4
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
OFF
@KC
@KC
@KC
@HOU
@HOU
@HOU
4
4
2
4
4
1
7
6
3
4
3
5
2
9
4
5
1
5
4
1
5
5
1
1
1
10
8
5
TOTAL: 7
HOME: 7
vs. LHP: 2
vs. RHP: 5
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
TOR
TOR
TOR
TOR
BOS
BOS
BOS
5
4
3
4
4
4
1
5
3
3
2
5
5
3
1
3
5
5
3
3
3
4
1
5
7
3
5
4
5
5
6
5
TOTAL: 6
HOME: 3
vs. LHP: 0
vs. RHP: 5
vs. TBD: 1
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
@HOU
@HOU
@HOU
OFF
MIA
MIA
MIA
8
7
6
7
7
7
6
10
9
8
7
9
10
6
7
5
5
7
6
6
6
10
5
10
8
10
9
10
TOTAL: 7
HOME: 0
vs. LHP: 2
vs. RHP: 5
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
@TB
@TB
@TB
@TB
@KC
@KC
@KC
2
2
2
2
1
4
4
4
1
1
1
1
1
4
2
3
5
3
3
3
2
4
5
5
9
10
8
10
10
1
1
1
TOTAL: 7
HOME: 4
vs. LHP: 1
vs. RHP: 5
vs. TBD: 1
WEEK 25:
Mon, 9/15
Tue, 9/16
Tue, 9/16
Wed, 9/17
Thu, 9/18
Fri, 9/19
Sat, 9/20
Sun, 9/21
ATL
ATL (Gm. 1)
ATL (Gm. 2)
ATL
OFF
@NYM
@NYM
@NYM
5
7
1
7
7
1
1
1
6
8
1
7
8
1
1
1
4
5
1
7
7
1
1
1
10
10
10
10
10
4
5
2