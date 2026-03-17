Fantasy baseball: The final mock draft before the 2026 season

Open Extended Reactions

Opening Day is quickly approaching, and if you haven't yet held your league's draft, the clock is ticking. Fear not, though, as the ESPN fantasy baseball crew is ready to show you the results of its final mock draft of the season, using ESPN standard head-to-head points league scoring and roster settings.

Default rosters include 16 starters: seven pitchers of any kind along with a C, 1B, 2B, 3B, SS, three outfielders and a utility player (can be any position, and is also the only slot to allow a DH-only player). There are also three bench spots.

Hitters score one point for every base reached via hits (total bases), as well as each walk, run, RBI and stolen base, and lose one point when they strike out. Pitchers earn a point for every out they record (three per inning) and an extra point for a strikeout, as well as two points for a win or a hold. Saves are worth five points each. Pitchers lose two points per run allowed, one point per baserunner (hit or walk) and two points for a loss.

This draft was held on Monday and included fantasy writers Eric Karabell, Tristan H. Cockcroft, Todd Zola and Derek Carty, fantasy editors Pierre Becquey, Sachin Chandan, Joe Kaiser and AJ Mass, MLB editor Dan Mullen and fantasy product manager Shaun McPartlin.

If you'd like to conduct your own mock drafts, check out the Mock Draft Lobby, select one of several league types and sizes available, and you'll be mock drafting in minutes. Ready for the real thing? Create or join a fantasy baseball league for free.

Things we learned from this mock

Sign up for free fantasy baseball The 2026 fantasy baseball season is here! Get the group together, or start a brand-new tradition.

Join or start a league for free >>

While you're probably going to have to draft Bobby Witt Jr. in Round 1 if you want him, the next tier of five shortstops are likely to all be snatched up between Rounds 3-4. Expect a run followed by a lengthy wait for those who miss out.

Paul Skenes and Tarik Skubal were first rounders here, but if you miss out on one of these aces, don't feel that you have to grab your first starting pitcher as soon as possible. Zola took his first SP (Jesus Luzardo) in Round 5 and Cockcroft waited until Round 7 to grab George Kirby (projected to be SP17) to anchor his staff.

You can wait on catcher. Yes, Cal Raleigh is likely to be taken off the board relatively quickly, but if you're not locked into any particular favorite, there's no crime in being patient. Only four backstops were off the board at the end of Round 10 and only six by the time Round 17 got underway.

Know your league's tendencies. In our mock, there was no need to rush to grab rookies. Once we were down to our final bench spots, that's when prospects like JJ Wetherholt, Konnor Griffin, Samuel Basallo and Kevin McGonigle finally got the call. However, if you know that your fellow managers are itching to grab one of these "shiny new toys," you may want to pounce a bit earlier.

Round 1

1. Shohei Ohtani DH1 (SP) -- Karabell

2. Juan Soto OF1 -- Carty

3. Aaron Judge OF2 -- Cockcroft

4. Paul Skenes SP1 -- Mullen

5. Jose Ramirez 3B1 -- Becquey

6. Tarik Skubal SP2 -- Chandan

7. Bobby Witt Jr. SS1 -- Mass

8. Vladimir Guerrero Jr. 1B1 -- Zola

9. Kyle Tucker OF3 -- Kaiser

10. Ronald Acuna Jr. OF4 -- McPartlin

Round 2

11. Garrett Crochet SP3 -- McPartlin

12. Cal Raleigh C1 -- Kaiser

13. Ketel Marte 2B1 -- Zola

14. Junior Caminero 3B2 -- Mass

15. Corbin Carroll OF5 -- Chandan

16. Yordan Alvarez DH2 (OF) -- Becquey

17. Fernando Tatis Jr. OF6 -- Mullen

18. Kyle Schwarber DH3 -- Cockcroft

19. Cristopher Sanchez SP4 -- Carty

20. Logan Webb SP5 -- Karabell

Round 3

21. Manny Machado 3B3 -- Karabell

22. Julio Rodriguez OF7 -- Carty

23. Gunnar Henderson SS2 -- Cockcroft

24. Francisco Lindor SS3 -- Mullen

25. Yoshinobu Yamamoto SP6 -- Becquey

26. William Contreras C2 -- Chandan

27. Logan Gilbert SP7 -- Mass

28. Mookie Betts SS4 -- Zola

29. Bryan Woo SP8 -- Kaiser

30. Max Fried SP9 -- McPartlin

Round 4

31. Nico Hoerner 2B2 -- McPartlin

32. Alex Bregman 3B4 -- Kaiser

33. Vinnie Pasquantino 1B2 -- Zola

34. Brent Rooker DH4 (OF) -- Mass

35. Chris Sale SP10 -- Chandan

36. Geraldo Perdomo SS5 -- Becquey

37. Hunter Brown SP11 -- Mullen

38. Jackson Chourio OF8 -- Cockcroft

39. Elly De La Cruz SS6 -- Carty

40. Cody Bellinger OF9 -- Karabell

Round 5

41. Mason Miller RP1 -- Karabell

42. Austin Riley 3B5 -- Carty

43. Edwin Diaz RP2 -- Cockcroft

44. Freddy Peralta SP12 -- Mullen

45. Steven Kwan OF10 -- Becquey

46. Framber Valdez SP13 -- Chandan

47. Cole Ragans SP14 -- Mass

48. Jesus Luzardo SP15 -- Zola

49. Nick Kurtz 1B3 -- Kaiser

50. Jacob deGrom SP16 -- McPartlin

Round 6

51. Roman Anthony OF11 -- McPartlin

52. Jarren Duran OF12 -- Kaiser

53. Cade Smith RP3 -- Zola

54. Spencer Strider SP17 -- Mass

55. Jose Altuve 2B3 (OF) -- Chandan

56. Brice Turang 2B4 -- Becquey

57. Pete Crow-Armstrong OF13 -- Mullen

58. Ben Rice 1B4 (C) -- Cockcroft

59. Dylan Cease SP18 -- Carty

60. Matt Olson 1B5 -- Karabell

Round 7

61. Jazz Chisholm Jr. 2B5 (3B) -- Karabell

62. Devin Williams RP4 -- Carty

63. George Kirby SP19 -- Cockcroft

64. Wyatt Langford OF14 -- Mullen

65. Kevin Gausman SP20 -- Becquey

66. Jackson Merrill OF15 -- Chandan

67. Andres Munoz RP5 -- Mass

68. George Springer DH5 (OF) -- Zola

69. Trea Turner SS7 -- Kaiser

70. Joe Ryan SP21 -- McPartlin

Round 8

71. Shea Langeliers C3 -- McPartlin

72. Rafael Devers DH6 (1B) -- Kaiser

73. Eugenio Suarez 3B6 -- Zola

74. Freddie Freeman 1B6 -- Mass

75. Nick Pivetta SP22 -- Chandan

76. Luis Castillo SP23 -- Becquey

77. Zack Wheeler SP24 -- Mullen

78. Jhoan Duran RP6 -- Cockcroft

79. Will Smith C4 -- Carty

80. Sonny Gray SP25 -- Karabell

Round 9

81. Aroldis Chapman RP7 -- Karabell

82. Maikel Garcia 3B7 -- Carty

83. Pete Alonso 1B7 -- Cockcroft

84. Blake Snell SP26 -- Mullen

85. James Wood OF16 -- Becquey

86. Bryce Harper 1B8 -- Chandan

87. David Bednar RP8 -- Mass

88. Ian Happ OF17 -- Zola

89. Kyle Bradish SP27 -- Kaiser

90. Eury Perez SP28 -- McPartlin

Round 10

91. Josh Naylor 1B9 -- McPartlin

92. Ryan Pepiot SP29 -- Kaiser

93. Brandon Nimmo OF18 -- Zola

94. Luke Keaschall 2B6 -- Mass

95. Christian Yelich DH7 -- Chandan

96. Seiya Suzuki DH8 (OF) -- Becquey

97. Corey Seager SS8 -- Mullen

98. Ozzie Albies 2B7 -- Cockcroft

99. Chase Burns SP30 -- Carty

100. Nathan Eovaldi SP31 -- Karabell

Round 11

101. Randy Arozarena OF19 -- Karabell

102. Yandy Diaz DH9 (1B) -- Carty

103. Taylor Ward OF20 -- Cockcroft

104. Drake Baldwin C5 -- Mullen

105. Salvador Perez C6 (1B) -- Becquey

106. Matt Chapman 3B8 -- Chandan

107. Bo Bichette SS9 -- Mass

108. Daniel Palencia RP9 -- Zola

109. Riley Greene OF21 -- Kaiser

110. Tyler Soderstrom OF22 (1B) -- McPartlin

Round 12

111. Isaac Paredes 3B9 -- McPartlin

112. Jacob Misiorowski SP32 -- Kaiser

113. Pete Fairbanks RP10 -- Zola

114. Jakob Marsee OF23 -- Mass

115. Jacob Wilson SS10 -- Chandan

116. MacKenzie Gore SP33 -- Becquey

117. Gleyber Torres 2B8 -- Mullen

118. Emilio Pagan RP11 -- Cockcroft

119. Emmet Sheehan SP34 -- Carty

120. Raisel Iglesias RP12 -- Karabell

Round 13

121. Willy Adames SS11 -- Karabell

122. Alec Burleson OF24 (1B) -- Carty

123. Brandon Woodruff SP35 -- Cockcroft

124. Caleb Durbin 3B10 -- Mullen

125. Griffin Jax RP13 -- Becquey

126. Tanner Bibee SP36 -- Chandan

127. Teoscar Hernandez OF25 -- Mass

128. Trevor Megill RP14 -- Zola

129. Zac Gallen SP37 -- Kaiser

130. Zach Neto SS12 -- McPartlin

Round 14

131. Ranger Suarez SP38 -- McPartlin

132. Trey Yesavage SP39 -- Kaiser

133. Abner Uribe RP15 -- Zola

134. Sandy Alcantara SP40 -- Mass

135. Cam Schlittler SP41 -- Chandan

136. Luis Arraez 1B10 -- Becquey

137. Tyler Glasnow SP42 -- Mullen

138. Nolan McLean SP43 -- Cockcroft

139. Ryan Helsley RP16 -- Carty

140. Byron Buxton OF26 -- Karabell

Round 15

141. Drew Rasmussen SP44 -- Karabell

142. Jeff Hoffman RP17 -- Carty

143. Matthew Boyd SP45 -- Cockcroft

144. Michael Busch 1B11 -- Mullen

145. Christian Walker 1B12 -- Becquey

146. Michael King SP46 -- Chandan

147. Bubba Chandler SP47 -- Mass

148. Kenley Jansen RP18 -- Zola

149. Will Warren SP48 -- Kaiser

150. Carlos Estevez RP19 -- McPartlin

Round 16

151. Kyle Stowers OF27 -- McPartlin

152. Jose Soriano SP49 -- Kaiser

153. Bryan Abreu RP20 -- Zola

154. Mike Trout DH10 (OF) -- Mass

155. Oneil Cruz OF28 -- Chandan

156. Josh Hader RP21 -- Becquey

157. Jeremy Pena SS13 -- Mullen

158. Kazuma Okamoto 3B11 -- Cockcroft

159. Marcus Semien 2B9 -- Carty

160. Sal Frelick OF29 -- Karabell

Round 17

161. Nick Lodolo SP50 -- Karabell

162. Kodai Senga SP51 -- Carty

163. Robbie Ray SP52 -- Cockcroft

164. JJ Wetherholt SS14 (2B) -- Mullen

165. Gavin Williams SP53 -- Becquey

166. Adley Rutschman C7 -- Chandan

167. Konnor Griffin SS15 -- Mass

168. Robert Suarez RP22 -- Zola

169. Bryson Stott 2B10 -- Kaiser

170. Samuel Basallo C8 -- McPartlin

Round 18

171. Gerrit Cole SP54 -- McPartlin

172. Andrew Abbott SP55 -- Kaiser

173. Ryan Walker RP23 -- Zola

174. Tatsuya Imai SP56 -- Mass

175. CJ Abrams SS16 -- Chandan

176. Kevin McGonigle SS17 -- Becquey

177. Daulton Varsho OF30 -- Mullen

178. Shane Baz SP57 -- Cockcroft

179. Shota Imanaga SP58 -- Carty

180. Aaron Nola SP59 -- Karabell

Round 19

181. Yainer Diaz C9 -- Karabell

182. Logan Henderson SP60 -- Carty

183. Agustin Ramirez C10 -- Cockcroft

184. Edward Cabrera SP61 -- Mullen

185. Jeff McNeil 2B11 (OF) -- Becquey

186. Hunter Goodman C11 -- Chandan

187. Harry Ford C12 -- Mass

188. Alejandro Kirk C13 -- Zola

189. Ernie Clement 3B12 (2B/SS) -- Kaiser

190. Andy Pages OF31 -- McPartlin

