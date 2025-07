Fantasy basketball: Way-too-early roto and category league player rankings for 2025-26

Welcome to our updated fantasy basketball roto and category league player rankings.

Every week throughout the NBA season, we analyze player performances, injuries and key trends to produce a fresh set of rankings that can help guide you to success.

Here an early look at the roto and category league player rankings for the 2025-26 fantasy basketball season.

To check out our updated H2H points rankings, click here.

2025-26 fantasy basketball rankings: roto/category

Updated: July 11

Player, Team, Primary Position Rank & Other Position(s)

1. Victor Wembanyama, SA, C1

2. Nikola Jokic, Den, C2

3. Luka Doncic, LAL, PG1

4. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG2

5. Anthony Davis, Dal, C3

6. Anthony Edwards, Min, SG1

7. James Harden, LAC, PG3

8. Trae Young, Atl, PG4

9. Stephen Curry, GS, PG5

10. Chet Holmgren, OKC, C4

11. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF1

12. Karl-Anthony Towns, NY, C5

13. Domantas Sabonis, Sac, C6

14. Scottie Barnes, Tor, SF1

15. LeBron James, LAL, SF2

16. Kevin Durant, Hou, PF2

17. Cade Cunningham, Det, PG6

18. Donovan Mitchell, Cle, SG2

19. Tyrese Maxey, Phi, PG7

20. LaMelo Ball, Cha, PG8

21. De'Aaron Fox, SA, PG9

22. Jaren Jackson Jr., Mem, C7

23. Amen Thompson, Hou, SF3

24. Derrick White, Bos, SG3

25. Devin Booker, Phx, PG10

26. Myles Turner, Mil, C8

27. Jalen Brunson, NY, PG11

28. Ja Morant, Mem, PG12

29. Evan Mobley, Cle, PF3

30. Jalen Williams, OKC, PF4

31. Desmond Bane, Orl, SG4

32. Cooper Flagg, Dal, SF4 & PF

33. Jamal Murray, Den, PG13

34. Paolo Banchero, Orl, PF5

35. Bam Adebayo, Mia, C9

36. Brandon Miller, Cha, SF5

37. Paul George, Phi, SF6

38. Alperen Sengun, Hou, C10

39. Miles Bridges, Cha, SF7

40. Jaylen Brown, Bos, SF8

41. Jalen Johnson, Atl, PF6

42. Jalen Green, Phx, SG5

43. Walker Kessler, Utah, C11

44. Nikola Vucevic, Chi, C12

45. Kristaps Porzingis, Atl, C13

46. Fred VanVleet, Hou, PG14

47. Dejounte Murray, NO, SG6

48. Pascal Siakam, Ind, PF7

49. Kawhi Leonard, LAC, SF9

50. Tyler Herro, Mia, SG7

51. Josh Hart, NY, SF10

52. Rudy Gobert, Min, C14

53. Jordan Poole, NO, SG8

54. Joel Embiid, Phi, C15

55. Brook Lopez, LAC, C16

56. Franz Wagner, Orl, SF11

57. Josh Giddey, Chi, SG9

58. Austin Reaves, LAL, SG10

59. Coby White, Chi, PG15

60. Mikal Bridges, NY, SF12

61. CJ McCollum, Wsh, SG11

62. Lauri Markkanen, Utah, PF8

63. Brandon Ingram, Tor, SF13

64. P.J. Washington, Dal, PF9

65. Zach LaVine, Sac, SG12

66. Trey Murphy III, NO, SF14

67. Julius Randle, Min, PF10

68. Naz Reid, Min, C17

69. Daniel Gafford, Dal, C18

70. DeMar DeRozan, Sac, SF15

71. OG Anunoby, NY, SF16

72. Jalen Suggs, Orl, PG16

73. Zion Williamson, NO, PF11

74. Jalen Duren, Det, C19

75. D'Angelo Russell, Dal, PG17

76. Jakob Poeltl, Tor, C20

77. Donte DiVincenzo, Min, SG13

78. Anfernee Simons, Bos, SG14

79. John Collins, LAC, PF12

80. Jarrett Allen, Cle, C21

81. Immanuel Quickley, Tor, PG18

82. Jrue Holiday, Por, PG19

83. Nic Claxton, Bkn, C22

84. Draymond Green, GS, PF13

85. Devin Vassell, SA, SG15

86. Michael Porter Jr., Bkn, SF17

87. Malik Monk, Sac, SG16

88. Ace Bailey, Utah, SF18 & PF

89. Keegan Murray, Sac, PF14

90. Russell Westbrook, Den, PG20

91. Darius Garland, Cle, PG21

92. Dyson Daniels, Atl, SG17

93. Cam Thomas, Bkn, SG18

94. Bradley Beal, Phx, SF19

95. Mark Williams, Phx, C23

96. Ausar Thompson, Det, SF20

97. Ivica Zubac, LAC, C24

98. Jimmy Butler III, GS, SF21

99. Cameron Johnson, Den, SF22

100. Isaiah Hartenstein, OKC, C25

101. Alex Sarr, Wsh, C26

102. RJ Barrett, Tor, SF23

103. Jerami Grant, Por, PF15

104. Herbert Jones, NO, SF24

105. Khaman Maluach, Phx, C27

106. Tobias Harris, Det, PF16

107. Deni Avdija, Por, SF25

108. Jaden Ivey, Det, SG19

109. Buddy Hield, GS, SG20

110. Klay Thompson, Dal, SG21

111. Dylan Harper, SA, PG22 & SG

112. Dereck Lively II, Dal, C28

113. Donovan Clingan, Por, C29

114. Norman Powell, Mia, SG22

115. Jusuf Nurkic, Utah, C30

116. Reed Sheppard, Hou, SG23

117. Tre Johnson, Wsh, SG24

118. Grayson Allen, Phx, SG25

119. Derik Queen, NO, C31

120. Kelly Oubre Jr., Phi, SF26

121. Aaron Gordon, Den, PF17

122. Jabari Smith Jr., Hou, PF18

123. VJ Edgecombe, Phi, SG26

124. Walter Clayton Jr., Utah, SG27 & PG

125. Jaden McDaniels, Min, SF27

126. Deandre Ayton, LAL, C32

127. Onyeka Okongwu, Atl, C33

128. Kyle Kuzma, Mil, PF19

129. Dennis Schroder, Sac, PG23

130. Chris Paul, SA, PG24

131. Kel'el Ware, Mia, C34

132. Dillon Brooks, Phx, SF28

133. Bobby Portis, Mil, PF20

134. Kon Knueppel, Cha, SG28

135. Jeremiah Fears, NO, SG29 & PG

136. Grant Williams, Cha, PF21

137. Scoot Henderson, Por, PG25

138. Caris LeVert, Det, SG30

139. Tari Eason, Hou, SF29

140. Khris Middleton, Wsh, SF30

141. Christian Braun, Den, SG31

142. Andrew Wiggins, Mia, SF31

143. Max Strus, Cle, SF32

144. Keyonte George, Utah, PG26

145. Mike Conley, Min, PG27

146. Collin Sexton, Utah, SG32

147. Alex Caruso, OKC, SG33

148. Harrison Barnes, SA, PF22

149. Bogdan Bogdanovic, LAC, SG34

150. Royce O'Neale, Phx, SF33