Welcome to our updated fantasy basketball head-to-head points league player rankings.
Every week throughout the NBA season, we analyze player performances, injuries and key trends to produce a fresh set of rankings that can help guide you to success.
Here are this week's updated H2H points league player rankings for the 2025-26 fantasy basketball season.
2025-26 Fantasy basketball rankings: H2H Points
Updated: Sept. 15
1. Nikola Jokic, Den, C1
2. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG1
3. Victor Wembanyama, SA, C2
4. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF1
5. Luka Doncic, LAL, PG2
6. Anthony Edwards, Min, SG1
7. Anthony Davis, Dal, C3
8. Cade Cunningham, Det, PG3
9. Domantas Sabonis, Sac, C4
10. LeBron James, LAL, SF1
11. Trae Young, Atl, PG4
12. Karl-Anthony Towns, NY, C5
13. Devin Booker, Phx, PG5
14. Ivica Zubac, LAC, C6
15. Pascal Siakam, Ind, PF2
16. Jalen Williams, OKC, PF3
17. Tyrese Maxey, Phi, PG6
18. James Harden, LAC, PG7
19. Nikola Vucevic, Chi, C7
20. Stephen Curry, GS, PG8
21. Alperen Sengun, Hou, C8
22. Jalen Brunson, NY, PG9
23. Bam Adebayo, Mia, C9
24. Donovan Mitchell, Cle, SG2
25. Ja Morant, Mem, PG10
26. Jaylen Brown, Bos, SF2
27. De'Aaron Fox, SA, PG11
28. Zion Williamson, NO, PF4
29. Josh Giddey, Chi, SG3
30. Kevin Durant, Hou, PF5
31. Tyler Herro, Mia, SG4
32. Franz Wagner, Orl, SF3
33. DeMar DeRozan, Sac, SF4
34. Evan Mobley, Cle, PF6
35. Paolo Banchero, Orl, PF7
36. LaMelo Ball, Cha, PG12
37. Scottie Barnes, Tor, SF5
38. Desmond Bane, Orl, SG5
39. Jaren Jackson Jr., Mem, C10
40. Cooper Flagg, Dal, SF6
41. Josh Hart, NY, SF7
42. Jamal Murray, Den, PG13
43. Jalen Johnson, Atl, PF8
44. Amen Thompson, Hou, SF8
45. Jarrett Allen, Cle, C11
46. Dyson Daniels, Atl, SG6
47. Chet Holmgren, OKC, C12
48. Derrick White, Bos, SG7
49. Myles Turner, Mil, C13
50. Jalen Green, Phx, SG8
51. Coby White, Chi, PG14
52. Michael Porter Jr., Bkn, SF9
53. Miles Bridges, Cha, SF10
54. Mikal Bridges, NY, SF11
55. Walker Kessler, Utah, C14
56. Austin Reaves, LAL, SG9
57. Joel Embiid, Phi, C15
58. Jalen Duren, Det, C16
59. Jimmy Butler III, GS, SF12
60. Jakob Poeltl, Tor, C17
61. Trey Murphy III, NO, SF13
62. Zach LaVine, Sac, SG10
63. Deni Avdija, Por, SF14
64. Darius Garland, Cle, PG15
65. Jordan Poole, NO, SG11
66. Daniel Gafford, Dal, C18
67. Kevin Porter Jr., Mil, SG12
68. Christian Braun, Den, SG13
69. Onyeka Okongwu, Atl, C19
70. OG Anunoby, NY, SF15
71. Nic Claxton, Bkn, C20
72. Kawhi Leonard, LAC, SF16
73. Andrew Wiggins, Mia, SF17
74. Rudy Gobert, Min, C21
75. Julius Randle, Min, PF9
76. Brandon Ingram, Tor, SF18
77. Alex Sarr, Wsh, C22
78. Kristaps Porzingis, Atl, C23
79. RJ Barrett, Tor, SF19
80. Norman Powell, Mia, SG14
81. CJ McCollum, Wsh, SG15
82. Anfernee Simons, Bos, SG16
83. Fred VanVleet, Hou, PG16
84. Lauri Markkanen, Utah, PF10
85. Mark Williams, Phx, C24
86. Deandre Ayton, LAL, C25
87. T.J. McConnell, Ind, PG17
88. Payton Pritchard, Bos, PG18
89. Naz Reid, Min, C26
90. Jaden McDaniels, Min, SF20
91. John Collins, LAC, PF11
92. Scotty Pippen Jr., Mem, PG19
93. Devin Vassell, SA, SG17
94. Malik Monk, Sac, SG18
95. Shaedon Sharpe, Por, SG19
96. Isaiah Hartenstein, OKC, C27
97. Tobias Harris, Det, PF12
98. Collin Sexton, Cha, SG20
99. Paul George, Phi, SF21
100. Cam Thomas, Bkn, SG21
101. D'Angelo Russell, Dal, PG20
102. Immanuel Quickley, Tor, PG21
103. Aaron Gordon, Den, PF13
104. Keegan Murray, Sac, PF14
105. Andrew Nembhard, Ind, PG22
106. Draymond Green, GS, PF15
107. Ausar Thompson, Det, SF22
108. Santi Aldama, Mem, PF16
109. Brandon Miller, Cha, SF23
110. Cameron Johnson, Den, SF24
111. Stephon Castle, SA, PG23
112. Bennedict Mathurin, Ind, SF25
113. Zach Edey, Mem, C28
114. Ty Jerome, Mem, PG24
115. Egor Demin, Bkn, PG25
116. Dereck Lively II, Dal, C29
117. Bobby Portis, Mil, PF17
118. Kel'el Ware, Mia, C30
119. Donovan Clingan, Por, C31
120. Tari Eason, Hou, SF26
121. Toumani Camara, Por, PF18
122. Jalen Suggs, Orl, PG26
123. Keyonte George, Utah, PG27
124. Chris Paul, LAC, PG28
125. Scoot Henderson, Por, PG29
126. Kelly Oubre Jr., Phi, SF27
127. Cam Whitmore, Wsh, SF28
128. Obi Toppin, Ind, PF19
129. Dennis Schroder, Sac, PG30
130. Isaiah Collier, Utah, PG31
131. Donte DiVincenzo, Min, SG22
132. De'Andre Hunter, Cle, SF29
133. Tyus Jones, Orl, PG32
134. Ace Bailey, Utah, SF30
135. Jrue Holiday, Por, PG33
136. Kyle Kuzma, Mil, PF20
137. Aaron Wiggins, OKC, SG23
138. Neemias Queta, Bos, C32
139. Matas Buzelis, Chi, SF31
140. Bub Carrington, Wsh, PG34
141. Yves Missi, NO, C33
142. Dylan Harper, SA, PG35
143. Klay Thompson, Dal, SG24
144. Bradley Beal, LAC, SF32
145. Aaron Nesmith, Ind, SF33
146. Jared McCain, Phi, SG25
147. Kyrie Irving, Dal, PG36
148. Brandin Podziemski, GS, SG26
149. Kon Knueppel, Cha, SG27
150. Buddy Hield, GS, SG28