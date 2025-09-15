        <
        >

          Fantasy basketball: Where does Cooper Flagg rank in points leagues?

          How high should prized Mavericks rookie Cooper Flagg be drafted in points leagues? Candice Ward-Imagn Images
          • André SnellingsSep 15, 2025, 06:35 PM
            Close
              Dr. André Snellings is a senior writer for men's and women's fantasy basketball and sports betting at ESPN. André has a Ph.D. in biomedical engineering from Michigan. He joined ESPN in 2017 after a 16-year career as a neural engineer, during which time he was also a writer and analyst for Rotowire.

          Welcome to our updated fantasy basketball head-to-head points league player rankings.

          Every week throughout the NBA season, we analyze player performances, injuries and key trends to produce a fresh set of rankings that can help guide you to success.

          Here are this week's updated H2H points league player rankings for the 2025-26 fantasy basketball season.

          2025-26 Fantasy basketball rankings: H2H Points

          Updated: Sept. 15

          1. Nikola Jokic, Den, C1
          2. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG1
          3. Victor Wembanyama, SA, C2
          4. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF1
          5. Luka Doncic, LAL, PG2
          6. Anthony Edwards, Min, SG1
          7. Anthony Davis, Dal, C3
          8. Cade Cunningham, Det, PG3
          9. Domantas Sabonis, Sac, C4
          10. LeBron James, LAL, SF1
          11. Trae Young, Atl, PG4
          12. Karl-Anthony Towns, NY, C5
          13. Devin Booker, Phx, PG5
          14. Ivica Zubac, LAC, C6
          15. Pascal Siakam, Ind, PF2
          16. Jalen Williams, OKC, PF3
          17. Tyrese Maxey, Phi, PG6
          18. James Harden, LAC, PG7
          19. Nikola Vucevic, Chi, C7
          20. Stephen Curry, GS, PG8
          21. Alperen Sengun, Hou, C8
          22. Jalen Brunson, NY, PG9
          23. Bam Adebayo, Mia, C9
          24. Donovan Mitchell, Cle, SG2
          25. Ja Morant, Mem, PG10
          26. Jaylen Brown, Bos, SF2
          27. De'Aaron Fox, SA, PG11
          28. Zion Williamson, NO, PF4
          29. Josh Giddey, Chi, SG3
          30. Kevin Durant, Hou, PF5
          31. Tyler Herro, Mia, SG4
          32. Franz Wagner, Orl, SF3
          33. DeMar DeRozan, Sac, SF4
          34. Evan Mobley, Cle, PF6
          35. Paolo Banchero, Orl, PF7
          36. LaMelo Ball, Cha, PG12
          37. Scottie Barnes, Tor, SF5
          38. Desmond Bane, Orl, SG5
          39. Jaren Jackson Jr., Mem, C10
          40. Cooper Flagg, Dal, SF6
          41. Josh Hart, NY, SF7
          42. Jamal Murray, Den, PG13
          43. Jalen Johnson, Atl, PF8
          44. Amen Thompson, Hou, SF8
          45. Jarrett Allen, Cle, C11
          46. Dyson Daniels, Atl, SG6
          47. Chet Holmgren, OKC, C12
          48. Derrick White, Bos, SG7
          49. Myles Turner, Mil, C13
          50. Jalen Green, Phx, SG8
          51. Coby White, Chi, PG14
          52. Michael Porter Jr., Bkn, SF9
          53. Miles Bridges, Cha, SF10
          54. Mikal Bridges, NY, SF11
          55. Walker Kessler, Utah, C14
          56. Austin Reaves, LAL, SG9
          57. Joel Embiid, Phi, C15
          58. Jalen Duren, Det, C16
          59. Jimmy Butler III, GS, SF12
          60. Jakob Poeltl, Tor, C17
          61. Trey Murphy III, NO, SF13
          62. Zach LaVine, Sac, SG10
          63. Deni Avdija, Por, SF14
          64. Darius Garland, Cle, PG15
          65. Jordan Poole, NO, SG11
          66. Daniel Gafford, Dal, C18
          67. Kevin Porter Jr., Mil, SG12
          68. Christian Braun, Den, SG13
          69. Onyeka Okongwu, Atl, C19
          70. OG Anunoby, NY, SF15
          71. Nic Claxton, Bkn, C20
          72. Kawhi Leonard, LAC, SF16
          73. Andrew Wiggins, Mia, SF17
          74. Rudy Gobert, Min, C21
          75. Julius Randle, Min, PF9
          76. Brandon Ingram, Tor, SF18
          77. Alex Sarr, Wsh, C22
          78. Kristaps Porzingis, Atl, C23
          79. RJ Barrett, Tor, SF19
          80. Norman Powell, Mia, SG14
          81. CJ McCollum, Wsh, SG15
          82. Anfernee Simons, Bos, SG16
          83. Fred VanVleet, Hou, PG16
          84. Lauri Markkanen, Utah, PF10
          85. Mark Williams, Phx, C24
          86. Deandre Ayton, LAL, C25
          87. T.J. McConnell, Ind, PG17
          88. Payton Pritchard, Bos, PG18
          89. Naz Reid, Min, C26
          90. Jaden McDaniels, Min, SF20
          91. John Collins, LAC, PF11
          92. Scotty Pippen Jr., Mem, PG19
          93. Devin Vassell, SA, SG17
          94. Malik Monk, Sac, SG18
          95. Shaedon Sharpe, Por, SG19
          96. Isaiah Hartenstein, OKC, C27
          97. Tobias Harris, Det, PF12
          98. Collin Sexton, Cha, SG20
          99. Paul George, Phi, SF21
          100. Cam Thomas, Bkn, SG21
          101. D'Angelo Russell, Dal, PG20
          102. Immanuel Quickley, Tor, PG21
          103. Aaron Gordon, Den, PF13
          104. Keegan Murray, Sac, PF14
          105. Andrew Nembhard, Ind, PG22
          106. Draymond Green, GS, PF15
          107. Ausar Thompson, Det, SF22
          108. Santi Aldama, Mem, PF16
          109. Brandon Miller, Cha, SF23
          110. Cameron Johnson, Den, SF24
          111. Stephon Castle, SA, PG23
          112. Bennedict Mathurin, Ind, SF25
          113. Zach Edey, Mem, C28
          114. Ty Jerome, Mem, PG24
          115. Egor Demin, Bkn, PG25
          116. Dereck Lively II, Dal, C29
          117. Bobby Portis, Mil, PF17
          118. Kel'el Ware, Mia, C30
          119. Donovan Clingan, Por, C31
          120. Tari Eason, Hou, SF26
          121. Toumani Camara, Por, PF18
          122. Jalen Suggs, Orl, PG26
          123. Keyonte George, Utah, PG27
          124. Chris Paul, LAC, PG28
          125. Scoot Henderson, Por, PG29
          126. Kelly Oubre Jr., Phi, SF27
          127. Cam Whitmore, Wsh, SF28
          128. Obi Toppin, Ind, PF19
          129. Dennis Schroder, Sac, PG30
          130. Isaiah Collier, Utah, PG31
          131. Donte DiVincenzo, Min, SG22
          132. De'Andre Hunter, Cle, SF29
          133. Tyus Jones, Orl, PG32
          134. Ace Bailey, Utah, SF30
          135. Jrue Holiday, Por, PG33
          136. Kyle Kuzma, Mil, PF20
          137. Aaron Wiggins, OKC, SG23
          138. Neemias Queta, Bos, C32
          139. Matas Buzelis, Chi, SF31
          140. Bub Carrington, Wsh, PG34
          141. Yves Missi, NO, C33
          142. Dylan Harper, SA, PG35
          143. Klay Thompson, Dal, SG24
          144. Bradley Beal, LAC, SF32
          145. Aaron Nesmith, Ind, SF33
          146. Jared McCain, Phi, SG25
          147. Kyrie Irving, Dal, PG36
          148. Brandin Podziemski, GS, SG26
          149. Kon Knueppel, Cha, SG27
          150. Buddy Hield, GS, SG28