Welcome to our updated fantasy basketball roto and category league player rankings.
Every week throughout the NBA season, we analyze player performances, injuries and key trends to produce a fresh set of rankings that can help guide you to success.
Here are this week's updated roto and category league player rankings for the 2025-26 fantasy basketball season.
To check out our updated head-to-head points rankings, click here.
2025-26 Fantasy basketball rankings: Roto and category
Updated: Sept. 16
1. Victor Wembanyama, SA, C1
2. Nikola Jokic, Den, C2
3. Luka Doncic, LAL, PG1
4. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG2
5. Anthony Davis, Dal, C3
6. Anthony Edwards, Min, SG1
7. James Harden, LAC, PG3
8. Trae Young, Atl, PG4
9. Stephen Curry, GS, PG5
10. Chet Holmgren, OKC, C4
11. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF1
12. Karl-Anthony Towns, NY, C5
13. Domantas Sabonis, Sac, C6
14. Scottie Barnes, Tor, SF1
15. LeBron James, LAL, SF2
16. Kevin Durant, Hou, PF2
17. Cade Cunningham, Det, PG6
18. Donovan Mitchell, Cle, SG2
19. Tyrese Maxey, Phi, PG7
20. LaMelo Ball, Cha, PG8
21. De'Aaron Fox, SA, PG9
22. Jaren Jackson Jr., Mem, C7
23. Amen Thompson, Hou, SF3
24. Derrick White, Bos, SG3
25. Devin Booker, Phx, PG10
26. Myles Turner, Mil, C8
27. Jalen Brunson, NY, PG11
28. Ja Morant, Mem, PG12
29. Evan Mobley, Cle, PF3
30. Jalen Williams, OKC, PF4
31. Desmond Bane, Orl, SG4
32. Cooper Flagg, Dal, SF4
33. Jamal Murray, Den, PG13
34. Paolo Banchero, Orl, PF5
35. Bam Adebayo, Mia, C9
36. Brandon Miller, Cha, SF5
37. Paul George, Phi, SF6
38. Alperen Sengun, Hou, C10
39. Miles Bridges, Cha, SF7
40. Jaylen Brown, Bos, SF8
41. Jalen Johnson, Atl, PF6
42. Jalen Green, Phx, SG5
43. Walker Kessler, Utah, C11
44. Nikola Vucevic, Chi, C12
45. Kristaps Porzingis, Atl, C13
46. Fred VanVleet, Hou, PG14
47. Dejounte Murray, NO, SG6
48. Pascal Siakam, Ind, PF7
49. Kawhi Leonard, LAC, SF9
50. Tyler Herro, Mia, SG7
51. Josh Hart, NY, SF10
52. Rudy Gobert, Min, C14
53. Jordan Poole, NO, SG8
54. Joel Embiid, Phi, C15
55. Brook Lopez, LAC, C16
56. Franz Wagner, Orl, SF11
57. Josh Giddey, Chi, SG9
58. Austin Reaves, LAL, SG10
59. Coby White, Chi, PG15
60. Mikal Bridges, NY, SF12
61. CJ McCollum, Wsh, SG11
62. Lauri Markkanen, Utah, PF8
63. Brandon Ingram, Tor, SF13
64. P.J. Washington, Dal, PF9
65. Zach LaVine, Sac, SG12
66. Trey Murphy III, NO, SF14
67. Julius Randle, Min, PF10
68. Naz Reid, Min, C17
69. Daniel Gafford, Dal, C18
70. DeMar DeRozan, Sac, SF15
71. OG Anunoby, NY, SF16
72. Jalen Suggs, Orl, PG16
73. Zion Williamson, NO, PF11
74. Jalen Duren, Det, C19
75. D'Angelo Russell, Dal, PG17
76. Jakob Poeltl, Tor, C20
77. Donte DiVincenzo, Min, SG13
78. Anfernee Simons, Bos, SG14
79. John Collins, LAC, PF12
80. Jarrett Allen, Cle, C21
81. Immanuel Quickley, Tor, PG18
82. Jrue Holiday, Por, PG19
83. Nic Claxton, Bkn, C22
84. Draymond Green, GS, PF13
85. Devin Vassell, SA, SG15
86. Michael Porter Jr., Bkn, SF17
87. Malik Monk, Sac, SG16
88. Ace Bailey, Utah, SF18
89. Keegan Murray, Sac, PF14
90. Russell Westbrook, FA, PG20
91. Darius Garland, Cle, PG21
92. Dyson Daniels, Atl, SG17
93. Cam Thomas, Bkn, SG18
94. Bradley Beal, LAC, SF19
95. Mark Williams, Phx, C23
96. Ausar Thompson, Det, SF20
97. Ivica Zubac, LAC, C24
98. Jimmy Butler III, GS, SF21
99. Cameron Johnson, Den, SF22
100. Isaiah Hartenstein, OKC, C25
101. Alex Sarr, Wsh, C26
102. RJ Barrett, Tor, SF23
103. Jerami Grant, Por, PF15
104. Herbert Jones, NO, SF24
105. Khaman Maluach, Phx, C27
106. Tobias Harris, Det, PF16
107. Deni Avdija, Por, SF25
108. Jaden Ivey, Det, SG19
109. Buddy Hield, GS, SG20
110. Klay Thompson, Dal, SG21
111. Dylan Harper, SA, PG22
112. Dereck Lively II, Dal, C28
113. Donovan Clingan, Por, C29
114. Norman Powell, Mia, SG22
115. Jusuf Nurkic, Utah, C30
116. Reed Sheppard, Hou, SG23
117. Tre Johnson, Wsh, SG24
118. Grayson Allen, Phx, SG25
119. Derik Queen, NO, C31
120. Kelly Oubre Jr., Phi, SF26
121. Aaron Gordon, Den, PF17
122. Jabari Smith Jr., Hou, PF18
123. VJ Edgecombe, Phi, SG26
124. Walter Clayton Jr., Utah, SG27
125. Jaden McDaniels, Min, SF27
126. Deandre Ayton, LAL, C32
127. Onyeka Okongwu, Atl, C33
128. Kyle Kuzma, Mil, PF19
129. Dennis Schroder, Sac, PG23
130. Chris Paul, LAC, PG24
131. Kel'el Ware, Mia, C34
132. Dillon Brooks, Phx, SF28
133. Bobby Portis, Mil, PF20
134. Kon Knueppel, Cha, SG28
135. Jeremiah Fears, NO, SG29
136. Grant Williams, Cha, PF21
137. Scoot Henderson, Por, PG25
138. Caris LeVert, Det, SG30
139. Tari Eason, Hou, SF29
140. Khris Middleton, Wsh, SF30
141. Christian Braun, Den, SG31
142. Andrew Wiggins, Mia, SF31
143. Max Strus, Cle, SF32
144. Keyonte George, Utah, PG26
145. Mike Conley, Min, PG27
146. Collin Sexton, Cha, SG32
147. Alex Caruso, OKC, SG33
148. Harrison Barnes, SA, PF22
149. Bogdan Bogdanovic, LAC, SG34
150. Royce O'Neale, Phx, SF33