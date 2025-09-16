        <
          Fantasy basketball: Where does Stephen Curry rank in roto and category leagues?

          • André SnellingsSep 16, 2025, 10:46 AM
              Dr. André Snellings is a senior writer for men's and women's fantasy basketball and sports betting at ESPN. André has a Ph.D. in biomedical engineering from Michigan. He joined ESPN in 2017 after a 16-year career as a neural engineer, during which time he was also a writer and analyst for Rotowire.

          Welcome to our updated fantasy basketball roto and category league player rankings.

          Every week throughout the NBA season, we analyze player performances, injuries and key trends to produce a fresh set of rankings that can help guide you to success.

          Here are this week's updated roto and category league player rankings for the 2025-26 fantasy basketball season.

          To check out our updated head-to-head points rankings, click here.

          2025-26 Fantasy basketball rankings: Roto and category

          Updated: Sept. 16

          1. Victor Wembanyama, SA, C1
          2. Nikola Jokic, Den, C2
          3. Luka Doncic, LAL, PG1
          4. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG2
          5. Anthony Davis, Dal, C3
          6. Anthony Edwards, Min, SG1
          7. James Harden, LAC, PG3
          8. Trae Young, Atl, PG4
          9. Stephen Curry, GS, PG5
          10. Chet Holmgren, OKC, C4
          11. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF1
          12. Karl-Anthony Towns, NY, C5
          13. Domantas Sabonis, Sac, C6
          14. Scottie Barnes, Tor, SF1
          15. LeBron James, LAL, SF2
          16. Kevin Durant, Hou, PF2
          17. Cade Cunningham, Det, PG6
          18. Donovan Mitchell, Cle, SG2
          19. Tyrese Maxey, Phi, PG7
          20. LaMelo Ball, Cha, PG8
          21. De'Aaron Fox, SA, PG9
          22. Jaren Jackson Jr., Mem, C7
          23. Amen Thompson, Hou, SF3
          24. Derrick White, Bos, SG3
          25. Devin Booker, Phx, PG10
          26. Myles Turner, Mil, C8
          27. Jalen Brunson, NY, PG11
          28. Ja Morant, Mem, PG12
          29. Evan Mobley, Cle, PF3
          30. Jalen Williams, OKC, PF4
          31. Desmond Bane, Orl, SG4
          32. Cooper Flagg, Dal, SF4
          33. Jamal Murray, Den, PG13
          34. Paolo Banchero, Orl, PF5
          35. Bam Adebayo, Mia, C9
          36. Brandon Miller, Cha, SF5
          37. Paul George, Phi, SF6
          38. Alperen Sengun, Hou, C10
          39. Miles Bridges, Cha, SF7
          40. Jaylen Brown, Bos, SF8
          41. Jalen Johnson, Atl, PF6
          42. Jalen Green, Phx, SG5
          43. Walker Kessler, Utah, C11
          44. Nikola Vucevic, Chi, C12
          45. Kristaps Porzingis, Atl, C13
          46. Fred VanVleet, Hou, PG14
          47. Dejounte Murray, NO, SG6
          48. Pascal Siakam, Ind, PF7
          49. Kawhi Leonard, LAC, SF9
          50. Tyler Herro, Mia, SG7
          51. Josh Hart, NY, SF10
          52. Rudy Gobert, Min, C14
          53. Jordan Poole, NO, SG8
          54. Joel Embiid, Phi, C15
          55. Brook Lopez, LAC, C16
          56. Franz Wagner, Orl, SF11
          57. Josh Giddey, Chi, SG9
          58. Austin Reaves, LAL, SG10
          59. Coby White, Chi, PG15
          60. Mikal Bridges, NY, SF12
          61. CJ McCollum, Wsh, SG11
          62. Lauri Markkanen, Utah, PF8
          63. Brandon Ingram, Tor, SF13
          64. P.J. Washington, Dal, PF9
          65. Zach LaVine, Sac, SG12
          66. Trey Murphy III, NO, SF14
          67. Julius Randle, Min, PF10
          68. Naz Reid, Min, C17
          69. Daniel Gafford, Dal, C18
          70. DeMar DeRozan, Sac, SF15
          71. OG Anunoby, NY, SF16
          72. Jalen Suggs, Orl, PG16
          73. Zion Williamson, NO, PF11
          74. Jalen Duren, Det, C19
          75. D'Angelo Russell, Dal, PG17
          76. Jakob Poeltl, Tor, C20
          77. Donte DiVincenzo, Min, SG13
          78. Anfernee Simons, Bos, SG14
          79. John Collins, LAC, PF12
          80. Jarrett Allen, Cle, C21
          81. Immanuel Quickley, Tor, PG18
          82. Jrue Holiday, Por, PG19
          83. Nic Claxton, Bkn, C22
          84. Draymond Green, GS, PF13
          85. Devin Vassell, SA, SG15
          86. Michael Porter Jr., Bkn, SF17
          87. Malik Monk, Sac, SG16
          88. Ace Bailey, Utah, SF18
          89. Keegan Murray, Sac, PF14
          90. Russell Westbrook, FA, PG20
          91. Darius Garland, Cle, PG21
          92. Dyson Daniels, Atl, SG17
          93. Cam Thomas, Bkn, SG18
          94. Bradley Beal, LAC, SF19
          95. Mark Williams, Phx, C23
          96. Ausar Thompson, Det, SF20
          97. Ivica Zubac, LAC, C24
          98. Jimmy Butler III, GS, SF21
          99. Cameron Johnson, Den, SF22
          100. Isaiah Hartenstein, OKC, C25
          101. Alex Sarr, Wsh, C26
          102. RJ Barrett, Tor, SF23
          103. Jerami Grant, Por, PF15
          104. Herbert Jones, NO, SF24
          105. Khaman Maluach, Phx, C27
          106. Tobias Harris, Det, PF16
          107. Deni Avdija, Por, SF25
          108. Jaden Ivey, Det, SG19
          109. Buddy Hield, GS, SG20
          110. Klay Thompson, Dal, SG21
          111. Dylan Harper, SA, PG22
          112. Dereck Lively II, Dal, C28
          113. Donovan Clingan, Por, C29
          114. Norman Powell, Mia, SG22
          115. Jusuf Nurkic, Utah, C30
          116. Reed Sheppard, Hou, SG23
          117. Tre Johnson, Wsh, SG24
          118. Grayson Allen, Phx, SG25
          119. Derik Queen, NO, C31
          120. Kelly Oubre Jr., Phi, SF26
          121. Aaron Gordon, Den, PF17
          122. Jabari Smith Jr., Hou, PF18
          123. VJ Edgecombe, Phi, SG26
          124. Walter Clayton Jr., Utah, SG27
          125. Jaden McDaniels, Min, SF27
          126. Deandre Ayton, LAL, C32
          127. Onyeka Okongwu, Atl, C33
          128. Kyle Kuzma, Mil, PF19
          129. Dennis Schroder, Sac, PG23
          130. Chris Paul, LAC, PG24
          131. Kel'el Ware, Mia, C34
          132. Dillon Brooks, Phx, SF28
          133. Bobby Portis, Mil, PF20
          134. Kon Knueppel, Cha, SG28
          135. Jeremiah Fears, NO, SG29
          136. Grant Williams, Cha, PF21
          137. Scoot Henderson, Por, PG25
          138. Caris LeVert, Det, SG30
          139. Tari Eason, Hou, SF29
          140. Khris Middleton, Wsh, SF30
          141. Christian Braun, Den, SG31
          142. Andrew Wiggins, Mia, SF31
          143. Max Strus, Cle, SF32
          144. Keyonte George, Utah, PG26
          145. Mike Conley, Min, PG27
          146. Collin Sexton, Cha, SG32
          147. Alex Caruso, OKC, SG33
          148. Harrison Barnes, SA, PF22
          149. Bogdan Bogdanovic, LAC, SG34
          150. Royce O'Neale, Phx, SF33