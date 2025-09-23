The ESPN fantasy basketball experts got together for their first mock draft of the 2025-26 NBA season, using a 10-team head-to-head points format.
If you're new to fantasy hoops and looking to try it out for the first time, here is a tutorial of all the basics. From there, it's easy to grab a handful of people, set up a draft and have some fun! Before that, though, it's always smart to spend a little time preparing with a mock draft of your own.
That said, this mock draft should help shine some light on what things will look like in most real fantasy drafts this season ... at least in H2H points leagues.
Where did Victor Wembanyama and Cooper Flagg get picked? Did longtime fantasy stars like LeBron James, James Harden, Stephen Curry and Kevin Durant fall? And which players stood out as the top values in the middle and late rounds?
The participants of our 10-team H2H points mock, in order of draft position, were as follows: Alex Barutha, Eric Moody, Eric Karabell, Andre Snellings, Tom Carpenter, Ken Crites, Joe Kaiser, Jim McCormick, Steve Alexander and Kirien Sprecher.
Round 1
1. Nikola Jokic, Den, C (C1) -- Barutha
2. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (PG1) -- Moody
3. Victor Wembanyama, SA, C (C2) -- Karabell
4. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (PF1) -- Snellings
5. Luka Doncic, LAL, PG (PG2) -- Carpenter
6. Anthony Edwards, Min, SG/SF (SG1) -- Crites
7. Cade Cunningham, Det, PG/SG (PG3) -- Kaiser
8. Domantas Sabonis, Sac, PF/C (C3) -- McCormick
9. Trae Young, Atl, PG (PG4) -- Alexander
10. Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (C4) -- Sprecher
Round 2
11. Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (PF2) -- Sprecher
12. LeBron James, LAL, SF/PF (SF1) -- Alexander
13. Devin Booker, Phx, PG/SG (PG5) -- McCormick
14. Anthony Davis, Dal, PF/C (C5) -- Kaiser
15. Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (PG6) -- Crites
16. Ivica Zubac, LAC, C (C6) -- Carpenter
17. Jalen Brunson, NY, PG (PG7) -- Snellings
18. James Harden, LAC, PG/SG (PG8) -- Karabell
19. Pascal Siakam, Ind, PF (PF3) -- Moody
20. Evan Mobley, Cle, PF/C (PF4) -- Barutha
Round 3
21. Josh Giddey, FA, PG/SG/SF (SG2) -- Barutha
22. Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (SG3) -- Moody
23. Stephen Curry, GS, PG (PG9) -- Karabell
24. Alperen Sengun, Hou, C (C7) -- Snellings
25. Franz Wagner, Orl, SF/PF (SF2) -- Carpenter
26. Bam Adebayo, Mia, PF/C (C8) -- Crites
27. Nikola Vucevic, Chi, C (C9) -- Kaiser
28. Jaylen Brown, Bos, SG/SF (SF3) -- McCormick
29. Paolo Banchero, Orl, SF/PF (PF5) -- Alexander
30. LaMelo Ball, Cha, PG (PG10) -- Sprecher
Round 4
31. Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (SF4) -- Sprecher
32. Kevin Durant, Hou, PF (PF6) -- Alexander
33. De'Aaron Fox, SA, PG (PG11) -- McCormick
34. Cooper Flagg, Dal, SF/PF (SF5) -- Kaiser
35. Jalen Johnson, Atl, PF (PF7) -- Crites
36. Desmond Bane, Orl, SG/SF (SG4) -- Carpenter
37. Ja Morant, Mem, PG (PG12) -- Snellings
38. DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (SF6) -- Karabell
39. Zion Williamson, NO, PF (PF8) -- Moody
40. Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (SF7) -- Barutha
Round 5
41. Coby White, Chi, PG/SG (PG13) -- Barutha
42. Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (C10) -- Moody
43. Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (SG5) -- Karabell
44. Chet Holmgren, OKC, PF/C (C11) -- Snellings
45. Jalen Green, Phx, SG (SG6) -- Carpenter
46. Derrick White, Bos, PG/SG (SG7) -- Crites
47. Josh Hart, NY, SG/SF (SF8) -- Kaiser
48. Jalen Duren, Det, C (C12) -- McCormick
49. Trey Murphy III, NO, SG/SF (SF9) -- Alexander
50. Dyson Daniels, Atl, PG/SG (SG8) -- Sprecher
Round 6
51. Deni Avdija, Por, SF/PF (SF10) -- Sprecher
52. Brandon Miller, Cha, SG/SF (SF11) -- Alexander
53. Tyler Herro, Mia, PG/SG (SG9) -- McCormick
54. Jarrett Allen, Cle, C (C13) -- Kaiser
55. Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (PG14) -- Crites
56. Mikal Bridges, NY, SG/SF (SF12) -- Carpenter
57. Joel Embiid, Phi, C (C14) -- Snellings
58. Jamal Murray, Den, PG (PG15) -- Karabell
59. Myles Turner, Mil, C (C15) -- Moody
60. Walker Kessler, Utah, C (C16) -- Barutha
Round 7
61. Payton Pritchard, Bos, PG (PG16) -- Barutha
62. Jordan Poole, NO, PG/SG (SG10) -- Moody
63. Julius Randle, Min, PF (PF9) -- Karabell
64. Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (SF13) -- Snellings
65. Miles Bridges, Cha, SF/PF (SF14) -- Carpenter
66. Alex Sarr, Wsh, C (C17) -- Crites
67. Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (SF15) -- Kaiser
68. Kevin Porter Jr., Mil, SG (SG11) -- McCormick
69. Matas Buzelis, Chi, SF/PF (SF16) -- Alexander
70. Darius Garland, Cle, PG (PG17) -- Sprecher
Round 8
71. Zach LaVine, Sac, SG/SF (SG12) -- Sprecher
72. Norman Powell, Mia, SG/SF (SG13) -- Alexander
73. Jakob Poeltl, Tor, C (C18) -- McCormick
74. Christian Braun, Den, SG/SF (SG14) -- Kaiser
75. Ausar Thompson, Det, SF/PF (SF17) -- Crites
76. Onyeka Okongwu, Atl, C (C19) -- Carpenter
77. Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (SF18) -- Snellings
78. Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (PF10) -- Karabell
79. Nic Claxton, Bkn, C (C20) -- Moody
80. Paul George, Phi, SF/PF (SF19) -- Barutha
Round 9
81. Mark Williams, Phx, C (C21) -- Barutha
82. CJ McCollum, Wsh, PG/SG (SG15) -- Moody
83. Rudy Gobert, Min, C (C22) -- Karabell
84. Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (C23) -- Snellings
85. Devin Vassell, SA, SG/SF (SG16) -- Carpenter
86. Kel'el Ware, Mia, C (C24) -- Crites
87. Daniel Gafford, Dal, C (C25) -- Kaiser
88. OG Anunoby, NY, SF/PF (SF20) -- McCormick
89. Deandre Ayton, LAL, C (C26) -- Alexander
90. Jalen Suggs, Orl, PG/SG (PG18) -- Sprecher
Round 10
91. Cam Thomas, Bkn, SG/SF (SG17) -- Sprecher
92. Naz Reid, Min, PF/C (C27) -- Alexander
93. John Collins, LAC, PF/C (PF11) -- McCormick
94. Fred VanVleet, Hou, PG (PG19) -- Kaiser (Editor's Note: This draft was held Monday before the news that VanVleet tore his ACL.)
95. Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (PF12) -- Crites
96. Keegan Murray, Sac, SF/PF (PF13) -- Carpenter
97. Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (SG18) -- Snellings
98. Anfernee Simons, Bos, PG/SG (SG19) -- Karabell
99. RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (SF21) -- Moody
100. T.J. McConnell, Ind, PG (PG20) -- Barutha
Round 11
101. Bobby Portis, Mil, PF (PF14) -- Barutha
102. Brandon Ingram, Tor, SF (SF22) -- Moody
103. Stephon Castle, SA, PG/SG (PG21) -- Karabell
104. Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (PG22) -- Snellings
105. Cameron Johnson, Den, SF/PF (SF23) -- Carpenter
106. Isaiah Hartenstein, OKC, C (C28) -- Crites
107. Aaron Gordon, Den, PF (PF15) -- Kaiser
108. Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (SF24) -- McCormick
109. Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (SF25) -- Alexander
110. Zach Edey, Mem, C (C29) -- Sprecher
Round 12
111. Donovan Clingan, Por, C (C30) -- Sprecher
112. Donte DiVincenzo, Min, PG/SG (SG20) -- Alexander
113. Jaden McDaniels, Min, SF (SF26) -- McCormick
114. Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (SG21) -- Kaiser
115. Brandin Podziemski, GS, PG/SG (SG22) -- Crites
116. Keyonte George, Utah, PG/SG (PG23) -- Carpenter
117. D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (PG24) -- Snellings
118. Dereck Lively II, Dal, C (C31) -- Karabell
119. Tobias Harris, Det, SF/PF (PF16) -- Moody
120. Scoot Henderson, Por, PG (PG25) -- Barutha
Round 13
121. Jaden Ivey, Det, PG/SG (SG23) -- Barutha
122. Collin Sexton, Cha, PG/SG (SG24) -- Moody
123. Dennis Schroder, Sac, PG (PG26) -- Karabell
124. Dylan Harper, SA, PG/SG (PG27) -- Snellings
125. Zaccharie Risacher, Atl, SF (SF27) -- Carpenter
126. Bub Carrington, Wsh, PG/SG (PG28) -- Crites
127. Draymond Green, GS, PF/C (PF17) -- Kaiser
128. Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (PG29) -- McCormick
129. Davion Mitchell, Mia, PG (PG30) -- Alexander
130. Neemias Queta, Bos, C (C32) -- Sprecher
Team rosters are presented in first-round pick order. Picks indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick)
Team Barutha
PG1 Coby White, Chi, PG/SG (Pick: 5.1)
PG2 Payton Pritchard, Bos, PG (Pick: 7.1)
PG3 T.J. McConnell, Ind, PG (Pick: 10.10)
PG4 Scoot Henderson, Por, PG (Pick: 12.10)
SG1 Josh Giddey, FA, PG/SG/SF (Pick: 3.1)
SG2 Jaden Ivey, Det, PG/SG (Pick: 13.1)
SF1 Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (Pick: 4.10)
SF2 Paul George, Phi, SF/PF (Pick: 8.10)
PF1 Evan Mobley, Cle, PF/C (Pick: 2.10)
PF2 Bobby Portis, Mil, PF (Pick: 11.1)
C1 Nikola Jokic, Den, C (Pick: 1.1)
C2 Walker Kessler, Utah, C (Pick: 6.10)
C3 Mark Williams, Phx, C (Pick: 9.1)
Team Moody
PG1 Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (Pick: 1.2)
SG1 Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (Pick: 3.2)
SG2 Jordan Poole, NO, PG/SG (Pick: 7.2)
SG3 CJ McCollum, Wsh, PG/SG (Pick: 9.2)
SG4 Collin Sexton, Cha, PG/SG (Pick: 13.2)
SF1 RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (Pick: 10.9)
SF2 Brandon Ingram, Tor, SF (Pick: 11.2)
PF1 Pascal Siakam, Ind, PF (Pick: 2.9)
PF2 Zion Williamson, NO, PF (Pick: 4.9)
PF3 Tobias Harris, Det, SF/PF (Pick: 12.9)
C1 Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (Pick: 5.2)
C2 Myles Turner, Mil, C (Pick: 6.9)
C3 Nic Claxton, Bkn, C (Pick: 8.9)
Team Karabell
PG1 James Harden, LAC, PG/SG (Pick: 2.8)
PG2 Stephen Curry, GS, PG (Pick: 3.3)
PG3 Jamal Murray, Den, PG (Pick: 6.8)
PG4 Stephon Castle, SA, PG/SG (Pick: 11.3)
PG5 Dennis Schroder, Sac, PG (Pick: 13.3)
SG1 Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (Pick: 5.3)
SG2 Anfernee Simons, Bos, PG/SG (Pick: 10.8)
SF1 DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (Pick: 4.8)
PF1 Julius Randle, Min, PF (Pick: 7.3)
PF2 Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (Pick: 8.8)
C1 Victor Wembanyama, SA, C (Pick: 1.3)
C2 Rudy Gobert, Min, C (Pick: 9.3)
C3 Dereck Lively II, Dal, C (Pick: 12.8)
Team Snellings
PG1 Jalen Brunson, NY, PG (Pick: 2.7)
PG2 Ja Morant, Mem, PG (Pick: 4.7)
PG3 Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (Pick: 11.4)
PG4 D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (Pick: 12.7)
PG5 Dylan Harper, SA, PG/SG (Pick: 13.4)
SG1 Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (Pick: 10.7)
SF1 Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (Pick: 7.4)
SF2 Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (Pick: 8.7)
PF1 Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (Pick: 1.4)
C1 Alperen Sengun, Hou, C (Pick: 3.4)
C2 Chet Holmgren, OKC, PF/C (Pick: 5.4)
C3 Joel Embiid, Phi, C (Pick: 6.7)
C4 Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (Pick: 9.4)
Team Carpenter
PG1 Luka Doncic, LAL, PG (Pick: 1.5)
PG2 Keyonte George, Utah, PG/SG (Pick: 12.6)
SG1 Desmond Bane, Orl, SG/SF (Pick: 4.6)
SG2 Jalen Green, Phx, SG (Pick: 5.5)
SG3 Devin Vassell, SA, SG/SF (Pick: 9.5)
SF1 Franz Wagner, Orl, SF/PF (Pick: 3.5)
SF2 Mikal Bridges, NY, SG/SF (Pick: 6.6)
SF3 Miles Bridges, Cha, SF/PF (Pick: 7.5)
SF4 Cameron Johnson, Den, SF/PF (Pick: 11.5)
SF5 Zaccharie Risacher, Atl, SF (Pick: 13.5)
PF1 Keegan Murray, Sac, SF/PF (Pick: 10.6)
C1 Ivica Zubac, LAC, C (Pick: 2.6)
C2 Onyeka Okongwu, Atl, C (Pick: 8.6)
Team Crites
PG1 Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (Pick: 2.5)
PG2 Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (Pick: 6.5)
PG3 Bub Carrington, Wsh, PG/SG (Pick: 13.6)
SG1 Anthony Edwards, Min, SG/SF (Pick: 1.6)
SG2 Derrick White, Bos, PG/SG (Pick: 5.6)
SG3 Brandin Podziemski, GS, PG/SG (Pick: 12.5)
SF1 Ausar Thompson, Det, SF/PF (Pick: 8.5)
PF1 Jalen Johnson, Atl, PF (Pick: 4.5)
PF2 Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (Pick: 10.5)
C1 Bam Adebayo, Mia, PF/C (Pick: 3.6)
C2 Alex Sarr, Wsh, C (Pick: 7.6)
C3 Kel'el Ware, Mia, C (Pick: 9.6)
C4 Isaiah Hartenstein, OKC, C (Pick: 11.6)
Team Kaiser
PG1 Cade Cunningham, Det, PG/SG (Pick: 1.7)
PG2 Fred VanVleet, Hou, PG (Pick: 10.4)
SG1 Christian Braun, Den, SG/SF (Pick: 8.4)
SG2 Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (Pick: 12.4)
SF1 Cooper Flagg, Dal, SF/PF (Pick: 4.4)
SF2 Josh Hart, NY, SG/SF (Pick: 5.7)
SF3 Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (Pick: 7.7)
PF1 Aaron Gordon, Den, PF (Pick: 11.7)
PF2 Draymond Green, GS, PF/C (Pick: 13.7)
C1 Anthony Davis, Dal, PF/C (Pick: 2.4)
C2 Nikola Vucevic, Chi, C (Pick: 3.7)
C3 Jarrett Allen, Cle, C (Pick: 6.4)
C4 Daniel Gafford, Dal, C (Pick: 9.7)
Team McCormick
PG1 Devin Booker, Phx, PG/SG (Pick: 2.3)
PG2 De'Aaron Fox, SA, PG (Pick: 4.3)
PG3 Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (Pick: 13.8)
SG1 Tyler Herro, Mia, PG/SG (Pick: 6.3)
SG2 Kevin Porter Jr., Mil, SG (Pick: 7.8)
SF1 Jaylen Brown, Bos, SG/SF (Pick: 3.8)
SF2 OG Anunoby, NY, SF/PF (Pick: 9.8)
SF3 Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (Pick: 11.8)
SF4 Jaden McDaniels, Min, SF (Pick: 12.3)
PF1 John Collins, LAC, PF/C (Pick: 10.3)
C1 Domantas Sabonis, Sac, PF/C (Pick: 1.8)
C2 Jalen Duren, Det, C (Pick: 5.8)
C3 Jakob Poeltl, Tor, C (Pick: 8.3)
Team Alexander
PG1 Trae Young, Atl, PG (Pick: 1.9)
PG2 Davion Mitchell, Mia, PG (Pick: 13.9)
SG1 Norman Powell, Mia, SG/SF (Pick: 8.2)
SG2 Donte DiVincenzo, Min, PG/SG (Pick: 12.2)
SF1 LeBron James, LAL, SF/PF (Pick: 2.2)
SF2 Trey Murphy III, NO, SG/SF (Pick: 5.9)
SF3 Brandon Miller, Cha, SG/SF (Pick: 6.2)
SF4 Matas Buzelis, Chi, SF/PF (Pick: 7.9)
SF5 Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (Pick: 11.9)
PF1 Paolo Banchero, Orl, SF/PF (Pick: 3.9)
PF2 Kevin Durant, Hou, PF (Pick: 4.2)
C1 Deandre Ayton, LAL, C (Pick: 9.9)
C2 Naz Reid, Min, PF/C (Pick: 10.2)
Team Sprecher
PG1 LaMelo Ball, Cha, PG (Pick: 3.10)
PG2 Darius Garland, Cle, PG (Pick: 7.10)
PG3 Jalen Suggs, Orl, PG/SG (Pick: 9.10)
SG1 Dyson Daniels, Atl, PG/SG (Pick: 5.10)
SG2 Zach LaVine, Sac, SG/SF (Pick: 8.1)
SG3 Cam Thomas, Bkn, SG/SF (Pick: 10.1)
SF1 Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (Pick: 4.1)
SF2 Deni Avdija, Por, SF/PF (Pick: 6.1)
PF1 Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (Pick: 2.1)
C1 Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (Pick: 1.10)
C2 Zach Edey, Mem, C (Pick: 11.10)
C3 Donovan Clingan, Por, C (Pick: 12.1)
C4 Neemias Queta, Bos, C (Pick: 13.10)