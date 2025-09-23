Open Extended Reactions

The ESPN fantasy basketball experts got together for their first mock draft of the 2025-26 NBA season, using a 10-team head-to-head points format.

If you're new to fantasy hoops and looking to try it out for the first time, here is a tutorial of all the basics. From there, it's easy to grab a handful of people, set up a draft and have some fun! Before that, though, it's always smart to spend a little time preparing with a mock draft of your own.

Play the No. 1 fantasy game for free Create or join a fantasy basketball league on ESPN. Your championship run starts today! Sign up today!

That said, this mock draft should help shine some light on what things will look like in most real fantasy drafts this season ... at least in H2H points leagues.

Where did Victor Wembanyama and Cooper Flagg get picked? Did longtime fantasy stars like LeBron James, James Harden, Stephen Curry and Kevin Durant fall? And which players stood out as the top values in the middle and late rounds?

The participants of our 10-team H2H points mock, in order of draft position, were as follows: Alex Barutha, Eric Moody, Eric Karabell, Andre Snellings, Tom Carpenter, Ken Crites, Joe Kaiser, Jim McCormick, Steve Alexander and Kirien Sprecher.

Round 1

1. Nikola Jokic, Den, C (C1) -- Barutha

2. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (PG1) -- Moody

3. Victor Wembanyama, SA, C (C2) -- Karabell

4. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (PF1) -- Snellings

5. Luka Doncic, LAL, PG (PG2) -- Carpenter

6. Anthony Edwards, Min, SG/SF (SG1) -- Crites

7. Cade Cunningham, Det, PG/SG (PG3) -- Kaiser

8. Domantas Sabonis, Sac, PF/C (C3) -- McCormick

9. Trae Young, Atl, PG (PG4) -- Alexander

10. Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (C4) -- Sprecher

Round 2

11. Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (PF2) -- Sprecher

12. LeBron James, LAL, SF/PF (SF1) -- Alexander

13. Devin Booker, Phx, PG/SG (PG5) -- McCormick

14. Anthony Davis, Dal, PF/C (C5) -- Kaiser

15. Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (PG6) -- Crites

16. Ivica Zubac, LAC, C (C6) -- Carpenter

17. Jalen Brunson, NY, PG (PG7) -- Snellings

18. James Harden, LAC, PG/SG (PG8) -- Karabell

19. Pascal Siakam, Ind, PF (PF3) -- Moody

20. Evan Mobley, Cle, PF/C (PF4) -- Barutha

Round 3

21. Josh Giddey, FA, PG/SG/SF (SG2) -- Barutha

22. Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (SG3) -- Moody

23. Stephen Curry, GS, PG (PG9) -- Karabell

24. Alperen Sengun, Hou, C (C7) -- Snellings

25. Franz Wagner, Orl, SF/PF (SF2) -- Carpenter

26. Bam Adebayo, Mia, PF/C (C8) -- Crites

27. Nikola Vucevic, Chi, C (C9) -- Kaiser

28. Jaylen Brown, Bos, SG/SF (SF3) -- McCormick

29. Paolo Banchero, Orl, SF/PF (PF5) -- Alexander

30. LaMelo Ball, Cha, PG (PG10) -- Sprecher

Round 4

31. Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (SF4) -- Sprecher

32. Kevin Durant, Hou, PF (PF6) -- Alexander

33. De'Aaron Fox, SA, PG (PG11) -- McCormick

34. Cooper Flagg, Dal, SF/PF (SF5) -- Kaiser

35. Jalen Johnson, Atl, PF (PF7) -- Crites

36. Desmond Bane, Orl, SG/SF (SG4) -- Carpenter

37. Ja Morant, Mem, PG (PG12) -- Snellings

38. DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (SF6) -- Karabell

39. Zion Williamson, NO, PF (PF8) -- Moody

40. Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (SF7) -- Barutha

Round 5

41. Coby White, Chi, PG/SG (PG13) -- Barutha

42. Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (C10) -- Moody

43. Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (SG5) -- Karabell

44. Chet Holmgren, OKC, PF/C (C11) -- Snellings

45. Jalen Green, Phx, SG (SG6) -- Carpenter

46. Derrick White, Bos, PG/SG (SG7) -- Crites

47. Josh Hart, NY, SG/SF (SF8) -- Kaiser

48. Jalen Duren, Det, C (C12) -- McCormick

49. Trey Murphy III, NO, SG/SF (SF9) -- Alexander

50. Dyson Daniels, Atl, PG/SG (SG8) -- Sprecher

Round 6

51. Deni Avdija, Por, SF/PF (SF10) -- Sprecher

52. Brandon Miller, Cha, SG/SF (SF11) -- Alexander

53. Tyler Herro, Mia, PG/SG (SG9) -- McCormick

54. Jarrett Allen, Cle, C (C13) -- Kaiser

55. Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (PG14) -- Crites

56. Mikal Bridges, NY, SG/SF (SF12) -- Carpenter

57. Joel Embiid, Phi, C (C14) -- Snellings

58. Jamal Murray, Den, PG (PG15) -- Karabell

59. Myles Turner, Mil, C (C15) -- Moody

60. Walker Kessler, Utah, C (C16) -- Barutha

Round 7

61. Payton Pritchard, Bos, PG (PG16) -- Barutha

62. Jordan Poole, NO, PG/SG (SG10) -- Moody

63. Julius Randle, Min, PF (PF9) -- Karabell

64. Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (SF13) -- Snellings

65. Miles Bridges, Cha, SF/PF (SF14) -- Carpenter

66. Alex Sarr, Wsh, C (C17) -- Crites

67. Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (SF15) -- Kaiser

68. Kevin Porter Jr., Mil, SG (SG11) -- McCormick

69. Matas Buzelis, Chi, SF/PF (SF16) -- Alexander

70. Darius Garland, Cle, PG (PG17) -- Sprecher

Round 8

71. Zach LaVine, Sac, SG/SF (SG12) -- Sprecher

72. Norman Powell, Mia, SG/SF (SG13) -- Alexander

73. Jakob Poeltl, Tor, C (C18) -- McCormick

74. Christian Braun, Den, SG/SF (SG14) -- Kaiser

75. Ausar Thompson, Det, SF/PF (SF17) -- Crites

76. Onyeka Okongwu, Atl, C (C19) -- Carpenter

77. Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (SF18) -- Snellings

78. Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (PF10) -- Karabell

79. Nic Claxton, Bkn, C (C20) -- Moody

80. Paul George, Phi, SF/PF (SF19) -- Barutha

Round 9

81. Mark Williams, Phx, C (C21) -- Barutha

82. CJ McCollum, Wsh, PG/SG (SG15) -- Moody

83. Rudy Gobert, Min, C (C22) -- Karabell

84. Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (C23) -- Snellings

85. Devin Vassell, SA, SG/SF (SG16) -- Carpenter

86. Kel'el Ware, Mia, C (C24) -- Crites

87. Daniel Gafford, Dal, C (C25) -- Kaiser

88. OG Anunoby, NY, SF/PF (SF20) -- McCormick

89. Deandre Ayton, LAL, C (C26) -- Alexander

90. Jalen Suggs, Orl, PG/SG (PG18) -- Sprecher

Round 10

91. Cam Thomas, Bkn, SG/SF (SG17) -- Sprecher

92. Naz Reid, Min, PF/C (C27) -- Alexander

93. John Collins, LAC, PF/C (PF11) -- McCormick

94. Fred VanVleet, Hou, PG (PG19) -- Kaiser (Editor's Note: This draft was held Monday before the news that VanVleet tore his ACL.)

95. Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (PF12) -- Crites

96. Keegan Murray, Sac, SF/PF (PF13) -- Carpenter

97. Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (SG18) -- Snellings

98. Anfernee Simons, Bos, PG/SG (SG19) -- Karabell

99. RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (SF21) -- Moody

100. T.J. McConnell, Ind, PG (PG20) -- Barutha

Round 11

101. Bobby Portis, Mil, PF (PF14) -- Barutha

102. Brandon Ingram, Tor, SF (SF22) -- Moody

103. Stephon Castle, SA, PG/SG (PG21) -- Karabell

104. Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (PG22) -- Snellings

105. Cameron Johnson, Den, SF/PF (SF23) -- Carpenter

106. Isaiah Hartenstein, OKC, C (C28) -- Crites

107. Aaron Gordon, Den, PF (PF15) -- Kaiser

108. Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (SF24) -- McCormick

109. Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (SF25) -- Alexander

110. Zach Edey, Mem, C (C29) -- Sprecher

Round 12

111. Donovan Clingan, Por, C (C30) -- Sprecher

112. Donte DiVincenzo, Min, PG/SG (SG20) -- Alexander

113. Jaden McDaniels, Min, SF (SF26) -- McCormick

114. Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (SG21) -- Kaiser

115. Brandin Podziemski, GS, PG/SG (SG22) -- Crites

116. Keyonte George, Utah, PG/SG (PG23) -- Carpenter

117. D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (PG24) -- Snellings

118. Dereck Lively II, Dal, C (C31) -- Karabell

119. Tobias Harris, Det, SF/PF (PF16) -- Moody

120. Scoot Henderson, Por, PG (PG25) -- Barutha

Round 13

121. Jaden Ivey, Det, PG/SG (SG23) -- Barutha

122. Collin Sexton, Cha, PG/SG (SG24) -- Moody

123. Dennis Schroder, Sac, PG (PG26) -- Karabell

124. Dylan Harper, SA, PG/SG (PG27) -- Snellings

125. Zaccharie Risacher, Atl, SF (SF27) -- Carpenter

126. Bub Carrington, Wsh, PG/SG (PG28) -- Crites

127. Draymond Green, GS, PF/C (PF17) -- Kaiser

128. Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (PG29) -- McCormick

129. Davion Mitchell, Mia, PG (PG30) -- Alexander

130. Neemias Queta, Bos, C (C32) -- Sprecher

Team rosters are presented in first-round pick order. Picks indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick)

Team Barutha

PG1 Coby White, Chi, PG/SG (Pick: 5.1)

PG2 Payton Pritchard, Bos, PG (Pick: 7.1)

PG3 T.J. McConnell, Ind, PG (Pick: 10.10)

PG4 Scoot Henderson, Por, PG (Pick: 12.10)

SG1 Josh Giddey, FA, PG/SG/SF (Pick: 3.1)

SG2 Jaden Ivey, Det, PG/SG (Pick: 13.1)

SF1 Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (Pick: 4.10)

SF2 Paul George, Phi, SF/PF (Pick: 8.10)

PF1 Evan Mobley, Cle, PF/C (Pick: 2.10)

PF2 Bobby Portis, Mil, PF (Pick: 11.1)

C1 Nikola Jokic, Den, C (Pick: 1.1)

C2 Walker Kessler, Utah, C (Pick: 6.10)

C3 Mark Williams, Phx, C (Pick: 9.1)

Team Moody

PG1 Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (Pick: 1.2)

SG1 Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (Pick: 3.2)

SG2 Jordan Poole, NO, PG/SG (Pick: 7.2)

SG3 CJ McCollum, Wsh, PG/SG (Pick: 9.2)

SG4 Collin Sexton, Cha, PG/SG (Pick: 13.2)

SF1 RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (Pick: 10.9)

SF2 Brandon Ingram, Tor, SF (Pick: 11.2)

PF1 Pascal Siakam, Ind, PF (Pick: 2.9)

PF2 Zion Williamson, NO, PF (Pick: 4.9)

PF3 Tobias Harris, Det, SF/PF (Pick: 12.9)

C1 Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (Pick: 5.2)

C2 Myles Turner, Mil, C (Pick: 6.9)

C3 Nic Claxton, Bkn, C (Pick: 8.9)

Team Karabell

PG1 James Harden, LAC, PG/SG (Pick: 2.8)

PG2 Stephen Curry, GS, PG (Pick: 3.3)

PG3 Jamal Murray, Den, PG (Pick: 6.8)

PG4 Stephon Castle, SA, PG/SG (Pick: 11.3)

PG5 Dennis Schroder, Sac, PG (Pick: 13.3)

SG1 Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (Pick: 5.3)

SG2 Anfernee Simons, Bos, PG/SG (Pick: 10.8)

SF1 DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (Pick: 4.8)

PF1 Julius Randle, Min, PF (Pick: 7.3)

PF2 Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (Pick: 8.8)

C1 Victor Wembanyama, SA, C (Pick: 1.3)

C2 Rudy Gobert, Min, C (Pick: 9.3)

C3 Dereck Lively II, Dal, C (Pick: 12.8)

Team Snellings

PG1 Jalen Brunson, NY, PG (Pick: 2.7)

PG2 Ja Morant, Mem, PG (Pick: 4.7)

PG3 Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (Pick: 11.4)

PG4 D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (Pick: 12.7)

PG5 Dylan Harper, SA, PG/SG (Pick: 13.4)

SG1 Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (Pick: 10.7)

SF1 Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (Pick: 7.4)

SF2 Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (Pick: 8.7)

PF1 Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (Pick: 1.4)

C1 Alperen Sengun, Hou, C (Pick: 3.4)

C2 Chet Holmgren, OKC, PF/C (Pick: 5.4)

C3 Joel Embiid, Phi, C (Pick: 6.7)

C4 Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (Pick: 9.4)

Team Carpenter

PG1 Luka Doncic, LAL, PG (Pick: 1.5)

PG2 Keyonte George, Utah, PG/SG (Pick: 12.6)

SG1 Desmond Bane, Orl, SG/SF (Pick: 4.6)

SG2 Jalen Green, Phx, SG (Pick: 5.5)

SG3 Devin Vassell, SA, SG/SF (Pick: 9.5)

SF1 Franz Wagner, Orl, SF/PF (Pick: 3.5)

SF2 Mikal Bridges, NY, SG/SF (Pick: 6.6)

SF3 Miles Bridges, Cha, SF/PF (Pick: 7.5)

SF4 Cameron Johnson, Den, SF/PF (Pick: 11.5)

SF5 Zaccharie Risacher, Atl, SF (Pick: 13.5)

PF1 Keegan Murray, Sac, SF/PF (Pick: 10.6)

C1 Ivica Zubac, LAC, C (Pick: 2.6)

C2 Onyeka Okongwu, Atl, C (Pick: 8.6)

Team Crites

PG1 Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (Pick: 2.5)

PG2 Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (Pick: 6.5)

PG3 Bub Carrington, Wsh, PG/SG (Pick: 13.6)

SG1 Anthony Edwards, Min, SG/SF (Pick: 1.6)

SG2 Derrick White, Bos, PG/SG (Pick: 5.6)

SG3 Brandin Podziemski, GS, PG/SG (Pick: 12.5)

SF1 Ausar Thompson, Det, SF/PF (Pick: 8.5)

PF1 Jalen Johnson, Atl, PF (Pick: 4.5)

PF2 Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (Pick: 10.5)

C1 Bam Adebayo, Mia, PF/C (Pick: 3.6)

C2 Alex Sarr, Wsh, C (Pick: 7.6)

C3 Kel'el Ware, Mia, C (Pick: 9.6)

C4 Isaiah Hartenstein, OKC, C (Pick: 11.6)

Team Kaiser

PG1 Cade Cunningham, Det, PG/SG (Pick: 1.7)

PG2 Fred VanVleet, Hou, PG (Pick: 10.4)

SG1 Christian Braun, Den, SG/SF (Pick: 8.4)

SG2 Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (Pick: 12.4)

SF1 Cooper Flagg, Dal, SF/PF (Pick: 4.4)

SF2 Josh Hart, NY, SG/SF (Pick: 5.7)

SF3 Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (Pick: 7.7)

PF1 Aaron Gordon, Den, PF (Pick: 11.7)

PF2 Draymond Green, GS, PF/C (Pick: 13.7)

C1 Anthony Davis, Dal, PF/C (Pick: 2.4)

C2 Nikola Vucevic, Chi, C (Pick: 3.7)

C3 Jarrett Allen, Cle, C (Pick: 6.4)

C4 Daniel Gafford, Dal, C (Pick: 9.7)

Team McCormick

PG1 Devin Booker, Phx, PG/SG (Pick: 2.3)

PG2 De'Aaron Fox, SA, PG (Pick: 4.3)

PG3 Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (Pick: 13.8)

SG1 Tyler Herro, Mia, PG/SG (Pick: 6.3)

SG2 Kevin Porter Jr., Mil, SG (Pick: 7.8)

SF1 Jaylen Brown, Bos, SG/SF (Pick: 3.8)

SF2 OG Anunoby, NY, SF/PF (Pick: 9.8)

SF3 Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (Pick: 11.8)

SF4 Jaden McDaniels, Min, SF (Pick: 12.3)

PF1 John Collins, LAC, PF/C (Pick: 10.3)

C1 Domantas Sabonis, Sac, PF/C (Pick: 1.8)

C2 Jalen Duren, Det, C (Pick: 5.8)

C3 Jakob Poeltl, Tor, C (Pick: 8.3)

Team Alexander

PG1 Trae Young, Atl, PG (Pick: 1.9)

PG2 Davion Mitchell, Mia, PG (Pick: 13.9)

SG1 Norman Powell, Mia, SG/SF (Pick: 8.2)

SG2 Donte DiVincenzo, Min, PG/SG (Pick: 12.2)

SF1 LeBron James, LAL, SF/PF (Pick: 2.2)

SF2 Trey Murphy III, NO, SG/SF (Pick: 5.9)

SF3 Brandon Miller, Cha, SG/SF (Pick: 6.2)

SF4 Matas Buzelis, Chi, SF/PF (Pick: 7.9)

SF5 Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (Pick: 11.9)

PF1 Paolo Banchero, Orl, SF/PF (Pick: 3.9)

PF2 Kevin Durant, Hou, PF (Pick: 4.2)

C1 Deandre Ayton, LAL, C (Pick: 9.9)

C2 Naz Reid, Min, PF/C (Pick: 10.2)

Team Sprecher

PG1 LaMelo Ball, Cha, PG (Pick: 3.10)

PG2 Darius Garland, Cle, PG (Pick: 7.10)

PG3 Jalen Suggs, Orl, PG/SG (Pick: 9.10)

SG1 Dyson Daniels, Atl, PG/SG (Pick: 5.10)

SG2 Zach LaVine, Sac, SG/SF (Pick: 8.1)

SG3 Cam Thomas, Bkn, SG/SF (Pick: 10.1)

SF1 Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (Pick: 4.1)

SF2 Deni Avdija, Por, SF/PF (Pick: 6.1)

PF1 Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (Pick: 2.1)

C1 Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (Pick: 1.10)

C2 Zach Edey, Mem, C (Pick: 11.10)

C3 Donovan Clingan, Por, C (Pick: 12.1)

C4 Neemias Queta, Bos, C (Pick: 13.10)