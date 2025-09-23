        <
          Fantasy basketball mock draft: 10-team H2H points league

          Victor Wembanyama is ready for big things in his third NBA season, but where was he selected in this mock draft? Greg Fiume/Getty Images
          Sep 23, 2025, 10:56 AM

          The ESPN fantasy basketball experts got together for their first mock draft of the 2025-26 NBA season, using a 10-team head-to-head points format.

          If you're new to fantasy hoops and looking to try it out for the first time, here is a tutorial of all the basics. From there, it's easy to grab a handful of people, set up a draft and have some fun! Before that, though, it's always smart to spend a little time preparing with a mock draft of your own.

          That said, this mock draft should help shine some light on what things will look like in most real fantasy drafts this season ... at least in H2H points leagues.

          Where did Victor Wembanyama and Cooper Flagg get picked? Did longtime fantasy stars like LeBron James, James Harden, Stephen Curry and Kevin Durant fall? And which players stood out as the top values in the middle and late rounds?

          The participants of our 10-team H2H points mock, in order of draft position, were as follows: Alex Barutha, Eric Moody, Eric Karabell, Andre Snellings, Tom Carpenter, Ken Crites, Joe Kaiser, Jim McCormick, Steve Alexander and Kirien Sprecher.

          Round 1

          1. Nikola Jokic, Den, C (C1) -- Barutha
          2. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (PG1) -- Moody
          3. Victor Wembanyama, SA, C (C2) -- Karabell
          4. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (PF1) -- Snellings
          5. Luka Doncic, LAL, PG (PG2) -- Carpenter
          6. Anthony Edwards, Min, SG/SF (SG1) -- Crites
          7. Cade Cunningham, Det, PG/SG (PG3) -- Kaiser
          8. Domantas Sabonis, Sac, PF/C (C3) -- McCormick
          9. Trae Young, Atl, PG (PG4) -- Alexander
          10. Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (C4) -- Sprecher

          Round 2

          11. Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (PF2) -- Sprecher
          12. LeBron James, LAL, SF/PF (SF1) -- Alexander
          13. Devin Booker, Phx, PG/SG (PG5) -- McCormick
          14. Anthony Davis, Dal, PF/C (C5) -- Kaiser
          15. Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (PG6) -- Crites
          16. Ivica Zubac, LAC, C (C6) -- Carpenter
          17. Jalen Brunson, NY, PG (PG7) -- Snellings
          18. James Harden, LAC, PG/SG (PG8) -- Karabell
          19. Pascal Siakam, Ind, PF (PF3) -- Moody
          20. Evan Mobley, Cle, PF/C (PF4) -- Barutha

          Round 3

          21. Josh Giddey, FA, PG/SG/SF (SG2) -- Barutha
          22. Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (SG3) -- Moody
          23. Stephen Curry, GS, PG (PG9) -- Karabell
          24. Alperen Sengun, Hou, C (C7) -- Snellings
          25. Franz Wagner, Orl, SF/PF (SF2) -- Carpenter
          26. Bam Adebayo, Mia, PF/C (C8) -- Crites
          27. Nikola Vucevic, Chi, C (C9) -- Kaiser
          28. Jaylen Brown, Bos, SG/SF (SF3) -- McCormick
          29. Paolo Banchero, Orl, SF/PF (PF5) -- Alexander
          30. LaMelo Ball, Cha, PG (PG10) -- Sprecher

          Round 4

          31. Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (SF4) -- Sprecher
          32. Kevin Durant, Hou, PF (PF6) -- Alexander
          33. De'Aaron Fox, SA, PG (PG11) -- McCormick
          34. Cooper Flagg, Dal, SF/PF (SF5) -- Kaiser
          35. Jalen Johnson, Atl, PF (PF7) -- Crites
          36. Desmond Bane, Orl, SG/SF (SG4) -- Carpenter
          37. Ja Morant, Mem, PG (PG12) -- Snellings
          38. DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (SF6) -- Karabell
          39. Zion Williamson, NO, PF (PF8) -- Moody
          40. Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (SF7) -- Barutha

          Round 5

          41. Coby White, Chi, PG/SG (PG13) -- Barutha
          42. Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (C10) -- Moody
          43. Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (SG5) -- Karabell
          44. Chet Holmgren, OKC, PF/C (C11) -- Snellings
          45. Jalen Green, Phx, SG (SG6) -- Carpenter
          46. Derrick White, Bos, PG/SG (SG7) -- Crites
          47. Josh Hart, NY, SG/SF (SF8) -- Kaiser
          48. Jalen Duren, Det, C (C12) -- McCormick
          49. Trey Murphy III, NO, SG/SF (SF9) -- Alexander
          50. Dyson Daniels, Atl, PG/SG (SG8) -- Sprecher

          Round 6

          51. Deni Avdija, Por, SF/PF (SF10) -- Sprecher
          52. Brandon Miller, Cha, SG/SF (SF11) -- Alexander
          53. Tyler Herro, Mia, PG/SG (SG9) -- McCormick
          54. Jarrett Allen, Cle, C (C13) -- Kaiser
          55. Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (PG14) -- Crites
          56. Mikal Bridges, NY, SG/SF (SF12) -- Carpenter
          57. Joel Embiid, Phi, C (C14) -- Snellings
          58. Jamal Murray, Den, PG (PG15) -- Karabell
          59. Myles Turner, Mil, C (C15) -- Moody
          60. Walker Kessler, Utah, C (C16) -- Barutha

          Round 7

          61. Payton Pritchard, Bos, PG (PG16) -- Barutha
          62. Jordan Poole, NO, PG/SG (SG10) -- Moody
          63. Julius Randle, Min, PF (PF9) -- Karabell
          64. Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (SF13) -- Snellings
          65. Miles Bridges, Cha, SF/PF (SF14) -- Carpenter
          66. Alex Sarr, Wsh, C (C17) -- Crites
          67. Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (SF15) -- Kaiser
          68. Kevin Porter Jr., Mil, SG (SG11) -- McCormick
          69. Matas Buzelis, Chi, SF/PF (SF16) -- Alexander
          70. Darius Garland, Cle, PG (PG17) -- Sprecher

          Round 8

          71. Zach LaVine, Sac, SG/SF (SG12) -- Sprecher
          72. Norman Powell, Mia, SG/SF (SG13) -- Alexander
          73. Jakob Poeltl, Tor, C (C18) -- McCormick
          74. Christian Braun, Den, SG/SF (SG14) -- Kaiser
          75. Ausar Thompson, Det, SF/PF (SF17) -- Crites
          76. Onyeka Okongwu, Atl, C (C19) -- Carpenter
          77. Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (SF18) -- Snellings
          78. Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (PF10) -- Karabell
          79. Nic Claxton, Bkn, C (C20) -- Moody
          80. Paul George, Phi, SF/PF (SF19) -- Barutha

          Round 9

          81. Mark Williams, Phx, C (C21) -- Barutha
          82. CJ McCollum, Wsh, PG/SG (SG15) -- Moody
          83. Rudy Gobert, Min, C (C22) -- Karabell
          84. Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (C23) -- Snellings
          85. Devin Vassell, SA, SG/SF (SG16) -- Carpenter
          86. Kel'el Ware, Mia, C (C24) -- Crites
          87. Daniel Gafford, Dal, C (C25) -- Kaiser
          88. OG Anunoby, NY, SF/PF (SF20) -- McCormick
          89. Deandre Ayton, LAL, C (C26) -- Alexander
          90. Jalen Suggs, Orl, PG/SG (PG18) -- Sprecher

          Round 10

          91. Cam Thomas, Bkn, SG/SF (SG17) -- Sprecher
          92. Naz Reid, Min, PF/C (C27) -- Alexander
          93. John Collins, LAC, PF/C (PF11) -- McCormick
          94. Fred VanVleet, Hou, PG (PG19) -- Kaiser (Editor's Note: This draft was held Monday before the news that VanVleet tore his ACL.)
          95. Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (PF12) -- Crites
          96. Keegan Murray, Sac, SF/PF (PF13) -- Carpenter
          97. Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (SG18) -- Snellings
          98. Anfernee Simons, Bos, PG/SG (SG19) -- Karabell
          99. RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (SF21) -- Moody
          100. T.J. McConnell, Ind, PG (PG20) -- Barutha

          Round 11

          101. Bobby Portis, Mil, PF (PF14) -- Barutha
          102. Brandon Ingram, Tor, SF (SF22) -- Moody
          103. Stephon Castle, SA, PG/SG (PG21) -- Karabell
          104. Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (PG22) -- Snellings
          105. Cameron Johnson, Den, SF/PF (SF23) -- Carpenter
          106. Isaiah Hartenstein, OKC, C (C28) -- Crites
          107. Aaron Gordon, Den, PF (PF15) -- Kaiser
          108. Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (SF24) -- McCormick
          109. Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (SF25) -- Alexander
          110. Zach Edey, Mem, C (C29) -- Sprecher

          Round 12

          111. Donovan Clingan, Por, C (C30) -- Sprecher
          112. Donte DiVincenzo, Min, PG/SG (SG20) -- Alexander
          113. Jaden McDaniels, Min, SF (SF26) -- McCormick
          114. Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (SG21) -- Kaiser
          115. Brandin Podziemski, GS, PG/SG (SG22) -- Crites
          116. Keyonte George, Utah, PG/SG (PG23) -- Carpenter
          117. D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (PG24) -- Snellings
          118. Dereck Lively II, Dal, C (C31) -- Karabell
          119. Tobias Harris, Det, SF/PF (PF16) -- Moody
          120. Scoot Henderson, Por, PG (PG25) -- Barutha

          Round 13

          121. Jaden Ivey, Det, PG/SG (SG23) -- Barutha
          122. Collin Sexton, Cha, PG/SG (SG24) -- Moody
          123. Dennis Schroder, Sac, PG (PG26) -- Karabell
          124. Dylan Harper, SA, PG/SG (PG27) -- Snellings
          125. Zaccharie Risacher, Atl, SF (SF27) -- Carpenter
          126. Bub Carrington, Wsh, PG/SG (PG28) -- Crites
          127. Draymond Green, GS, PF/C (PF17) -- Kaiser
          128. Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (PG29) -- McCormick
          129. Davion Mitchell, Mia, PG (PG30) -- Alexander
          130. Neemias Queta, Bos, C (C32) -- Sprecher

          Team rosters are presented in first-round pick order. Picks indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick)

          Team Barutha

          PG1 Coby White, Chi, PG/SG (Pick: 5.1)
          PG2 Payton Pritchard, Bos, PG (Pick: 7.1)
          PG3 T.J. McConnell, Ind, PG (Pick: 10.10)
          PG4 Scoot Henderson, Por, PG (Pick: 12.10)
          SG1 Josh Giddey, FA, PG/SG/SF (Pick: 3.1)
          SG2 Jaden Ivey, Det, PG/SG (Pick: 13.1)
          SF1 Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (Pick: 4.10)
          SF2 Paul George, Phi, SF/PF (Pick: 8.10)
          PF1 Evan Mobley, Cle, PF/C (Pick: 2.10)
          PF2 Bobby Portis, Mil, PF (Pick: 11.1)
          C1 Nikola Jokic, Den, C (Pick: 1.1)
          C2 Walker Kessler, Utah, C (Pick: 6.10)
          C3 Mark Williams, Phx, C (Pick: 9.1)

          Team Moody

          PG1 Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (Pick: 1.2)
          SG1 Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (Pick: 3.2)
          SG2 Jordan Poole, NO, PG/SG (Pick: 7.2)
          SG3 CJ McCollum, Wsh, PG/SG (Pick: 9.2)
          SG4 Collin Sexton, Cha, PG/SG (Pick: 13.2)
          SF1 RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (Pick: 10.9)
          SF2 Brandon Ingram, Tor, SF (Pick: 11.2)
          PF1 Pascal Siakam, Ind, PF (Pick: 2.9)
          PF2 Zion Williamson, NO, PF (Pick: 4.9)
          PF3 Tobias Harris, Det, SF/PF (Pick: 12.9)
          C1 Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (Pick: 5.2)
          C2 Myles Turner, Mil, C (Pick: 6.9)
          C3 Nic Claxton, Bkn, C (Pick: 8.9)

          Team Karabell

          PG1 James Harden, LAC, PG/SG (Pick: 2.8)
          PG2 Stephen Curry, GS, PG (Pick: 3.3)
          PG3 Jamal Murray, Den, PG (Pick: 6.8)
          PG4 Stephon Castle, SA, PG/SG (Pick: 11.3)
          PG5 Dennis Schroder, Sac, PG (Pick: 13.3)
          SG1 Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (Pick: 5.3)
          SG2 Anfernee Simons, Bos, PG/SG (Pick: 10.8)
          SF1 DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (Pick: 4.8)
          PF1 Julius Randle, Min, PF (Pick: 7.3)
          PF2 Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (Pick: 8.8)
          C1 Victor Wembanyama, SA, C (Pick: 1.3)
          C2 Rudy Gobert, Min, C (Pick: 9.3)
          C3 Dereck Lively II, Dal, C (Pick: 12.8)

          Team Snellings

          PG1 Jalen Brunson, NY, PG (Pick: 2.7)
          PG2 Ja Morant, Mem, PG (Pick: 4.7)
          PG3 Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (Pick: 11.4)
          PG4 D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (Pick: 12.7)
          PG5 Dylan Harper, SA, PG/SG (Pick: 13.4)
          SG1 Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (Pick: 10.7)
          SF1 Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (Pick: 7.4)
          SF2 Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (Pick: 8.7)
          PF1 Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (Pick: 1.4)
          C1 Alperen Sengun, Hou, C (Pick: 3.4)
          C2 Chet Holmgren, OKC, PF/C (Pick: 5.4)
          C3 Joel Embiid, Phi, C (Pick: 6.7)
          C4 Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (Pick: 9.4)

          Team Carpenter

          PG1 Luka Doncic, LAL, PG (Pick: 1.5)
          PG2 Keyonte George, Utah, PG/SG (Pick: 12.6)
          SG1 Desmond Bane, Orl, SG/SF (Pick: 4.6)
          SG2 Jalen Green, Phx, SG (Pick: 5.5)
          SG3 Devin Vassell, SA, SG/SF (Pick: 9.5)
          SF1 Franz Wagner, Orl, SF/PF (Pick: 3.5)
          SF2 Mikal Bridges, NY, SG/SF (Pick: 6.6)
          SF3 Miles Bridges, Cha, SF/PF (Pick: 7.5)
          SF4 Cameron Johnson, Den, SF/PF (Pick: 11.5)
          SF5 Zaccharie Risacher, Atl, SF (Pick: 13.5)
          PF1 Keegan Murray, Sac, SF/PF (Pick: 10.6)
          C1 Ivica Zubac, LAC, C (Pick: 2.6)
          C2 Onyeka Okongwu, Atl, C (Pick: 8.6)

          Team Crites

          PG1 Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (Pick: 2.5)
          PG2 Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (Pick: 6.5)
          PG3 Bub Carrington, Wsh, PG/SG (Pick: 13.6)
          SG1 Anthony Edwards, Min, SG/SF (Pick: 1.6)
          SG2 Derrick White, Bos, PG/SG (Pick: 5.6)
          SG3 Brandin Podziemski, GS, PG/SG (Pick: 12.5)
          SF1 Ausar Thompson, Det, SF/PF (Pick: 8.5)
          PF1 Jalen Johnson, Atl, PF (Pick: 4.5)
          PF2 Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (Pick: 10.5)
          C1 Bam Adebayo, Mia, PF/C (Pick: 3.6)
          C2 Alex Sarr, Wsh, C (Pick: 7.6)
          C3 Kel'el Ware, Mia, C (Pick: 9.6)
          C4 Isaiah Hartenstein, OKC, C (Pick: 11.6)

          Team Kaiser

          PG1 Cade Cunningham, Det, PG/SG (Pick: 1.7)
          PG2 Fred VanVleet, Hou, PG (Pick: 10.4)
          SG1 Christian Braun, Den, SG/SF (Pick: 8.4)
          SG2 Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (Pick: 12.4)
          SF1 Cooper Flagg, Dal, SF/PF (Pick: 4.4)
          SF2 Josh Hart, NY, SG/SF (Pick: 5.7)
          SF3 Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (Pick: 7.7)
          PF1 Aaron Gordon, Den, PF (Pick: 11.7)
          PF2 Draymond Green, GS, PF/C (Pick: 13.7)
          C1 Anthony Davis, Dal, PF/C (Pick: 2.4)
          C2 Nikola Vucevic, Chi, C (Pick: 3.7)
          C3 Jarrett Allen, Cle, C (Pick: 6.4)
          C4 Daniel Gafford, Dal, C (Pick: 9.7)

          Team McCormick

          PG1 Devin Booker, Phx, PG/SG (Pick: 2.3)
          PG2 De'Aaron Fox, SA, PG (Pick: 4.3)
          PG3 Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (Pick: 13.8)
          SG1 Tyler Herro, Mia, PG/SG (Pick: 6.3)
          SG2 Kevin Porter Jr., Mil, SG (Pick: 7.8)
          SF1 Jaylen Brown, Bos, SG/SF (Pick: 3.8)
          SF2 OG Anunoby, NY, SF/PF (Pick: 9.8)
          SF3 Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (Pick: 11.8)
          SF4 Jaden McDaniels, Min, SF (Pick: 12.3)
          PF1 John Collins, LAC, PF/C (Pick: 10.3)
          C1 Domantas Sabonis, Sac, PF/C (Pick: 1.8)
          C2 Jalen Duren, Det, C (Pick: 5.8)
          C3 Jakob Poeltl, Tor, C (Pick: 8.3)

          Team Alexander

          PG1 Trae Young, Atl, PG (Pick: 1.9)
          PG2 Davion Mitchell, Mia, PG (Pick: 13.9)
          SG1 Norman Powell, Mia, SG/SF (Pick: 8.2)
          SG2 Donte DiVincenzo, Min, PG/SG (Pick: 12.2)
          SF1 LeBron James, LAL, SF/PF (Pick: 2.2)
          SF2 Trey Murphy III, NO, SG/SF (Pick: 5.9)
          SF3 Brandon Miller, Cha, SG/SF (Pick: 6.2)
          SF4 Matas Buzelis, Chi, SF/PF (Pick: 7.9)
          SF5 Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (Pick: 11.9)
          PF1 Paolo Banchero, Orl, SF/PF (Pick: 3.9)
          PF2 Kevin Durant, Hou, PF (Pick: 4.2)
          C1 Deandre Ayton, LAL, C (Pick: 9.9)
          C2 Naz Reid, Min, PF/C (Pick: 10.2)

          Team Sprecher

          PG1 LaMelo Ball, Cha, PG (Pick: 3.10)
          PG2 Darius Garland, Cle, PG (Pick: 7.10)
          PG3 Jalen Suggs, Orl, PG/SG (Pick: 9.10)
          SG1 Dyson Daniels, Atl, PG/SG (Pick: 5.10)
          SG2 Zach LaVine, Sac, SG/SF (Pick: 8.1)
          SG3 Cam Thomas, Bkn, SG/SF (Pick: 10.1)
          SF1 Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (Pick: 4.1)
          SF2 Deni Avdija, Por, SF/PF (Pick: 6.1)
          PF1 Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (Pick: 2.1)
          C1 Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (Pick: 1.10)
          C2 Zach Edey, Mem, C (Pick: 11.10)
          C3 Donovan Clingan, Por, C (Pick: 12.1)
          C4 Neemias Queta, Bos, C (Pick: 13.10)