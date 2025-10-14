The ESPN fantasy basketball experts got together for another mock draft, using a 10-team head-to-head points format, with only a week to go before the NBA season tips off on Oct. 21.
If you're new to fantasy hoops and looking to try it out for the first time, here is a tutorial of all the basics. From there, it's easy to grab a handful of people, set up a draft and have some fun! Before that, though, it's always smart to spend a little time preparing with a mock draft of your own.
For this expert mock draft, pay close attention to how everything unfolded, as your draft could take on a very similar look.
The participants of our 10-team H2H points mock were Eric Moody, Joe Kaiser, Steve Alexander, Andre' Snellings, Michael Schwartz, Tom Carpenter, Jim McCormick, Eric Karabell, Pierre Becquey and Matt Williams.
Round 1
1. Nikola Jokic, Den, C (C1) -- Eric Moody
2. Victor Wembanyama, SA, C (C2) -- Joe Kaiser
3. Luka Doncic, LAL, PG (PG1) -- Steve Alexander
4. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (PF1) -- Andre' Snellings
5. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (PG2) -- Michael Schwartz
6. Anthony Edwards, Min, SG/SF (SG1) -- Tom Carpenter
7. Cade Cunningham, Det, PG/SG (PG3) -- Jim McCormick
8. Domantas Sabonis, Sac, PF/C (C3) -- Eric Karabell
9. Anthony Davis, Dal, PF/C (C4) -- Pierre Becquey
10. Trae Young, Atl, PG (PG4) -- Matt Williams
Round 2
11. Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (C5) -- Matt Williams
12. James Harden, LAC, PG/SG (PG5) -- Pierre Becquey
13. Devin Booker, Phx, PG/SG (PG6) -- Eric Karabell
14. Pascal Siakam, Ind, PF (PF2) -- Jim McCormick
15. Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (PF3) -- Tom Carpenter
16. Jaylen Brown, Bos, SG/SF (SF1) -- Michael Schwartz
17. Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (SF2) -- Andre' Snellings
18. Josh Giddey, Chi, PG/SG/SF (SG2) -- Steve Alexander
19. Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (PG7) -- Joe Kaiser
20. LeBron James, LAL, SF/PF (SF3) -- Eric Moody
Round 3
21. Nikola Vucevic, Chi, C (C6) -- Eric Moody
22. Alperen Sengun, Hou, C (C7) -- Joe Kaiser
23. Kevin Durant, Hou, PF (PF4) -- Steve Alexander
24. Stephen Curry, GS, PG (PG8) -- Andre' Snellings
25. Jalen Brunson, NY, PG (PG9) -- Michael Schwartz
26. Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (SG3) -- Tom Carpenter
27. De'Aaron Fox, SA, PG (PG10) -- Jim McCormick
28. Bam Adebayo, Mia, PF/C (C8) -- Eric Karabell
29. Zion Williamson, NO, PF (PF5) -- Pierre Becquey
30. Paolo Banchero, Orl, SF/PF (PF6) -- Matt Williams
Round 4
31. Cooper Flagg, Dal, SF/PF (SF4) -- Matt Williams
32. Ja Morant, Mem, PG (PG11) -- Pierre Becquey
33. Evan Mobley, Cle, PF/C (PF7) -- Eric Karabell
34. Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (SF5) -- Jim McCormick
35. Franz Wagner, Orl, SF/PF (SF6) -- Tom Carpenter
36. LaMelo Ball, Cha, PG (PG12) -- Michael Schwartz
37. Jalen Johnson, Atl, PF (PF8) -- Andre' Snellings
38. Derrick White, Bos, PG/SG (SG4) -- Steve Alexander
39. Josh Hart, NY, SG/SF (SF7) -- Joe Kaiser
40. Jamal Murray, Den, PG (PG13) -- Eric Moody
Round 5
41. DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (SF8) -- Eric Moody
42. Chet Holmgren, OKC, PF/C (C9) -- Joe Kaiser
43. Alex Sarr, Wsh, C (C10) -- Steve Alexander
44. Ivica Zubac, LAC, C (C11) -- Andre' Snellings
45. Desmond Bane, Orl, SG/SF (SG5) -- Michael Schwartz
46. Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (SG6) -- Tom Carpenter
47. Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (SF9) -- Jim McCormick
48. Coby White, Chi, PG/SG (PG14) -- Eric Karabell
49. Jarrett Allen, Cle, C (C12) -- Pierre Becquey
50. Dyson Daniels, Atl, PG/SG (SG7) -- Matt Williams
Round 6
51. Jalen Duren, Det, C (C13) -- Matt Williams
52. Myles Turner, Mil, C (C14) -- Pierre Becquey
53. Trey Murphy III, NO, SG/SF (SF10) -- Eric Karabell
54. Joel Embiid, Phi, C (C15) -- Jim McCormick
55. Zach LaVine, Sac, SG/SF (SG8) -- Tom Carpenter
56. Mikal Bridges, NY, SG/SF (SF11) -- Michael Schwartz
57. Jalen Green, Phx, SG (SG9) -- Andre' Snellings
58. Brandon Miller, Cha, SG/SF (SF12) -- Steve Alexander
59. Jordan Poole, NO, PG/SG (SG10) -- Joe Kaiser
60. Miles Bridges, Cha, SF/PF (SF13) -- Eric Moody
Round 7
61. Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (SF14) -- Eric Moody
62. Deni Avdija, Por, SF/PF (SF15) -- Joe Kaiser
63. Payton Pritchard, Bos, PG (PG15) -- Steve Alexander
64. Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (SF16) -- Andre' Snellings
65. Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (C16) -- Michael Schwartz
66. Onyeka Okongwu, Atl, C (C17) -- Tom Carpenter
67. OG Anunoby, NY, SF/PF (SF17) -- Jim McCormick
68. Darius Garland, Cle, PG (PG16) -- Eric Karabell
69. Jakob Poeltl, Tor, C (C18) -- Pierre Becquey
70. Rudy Gobert, Min, C (C19) -- Matt Williams
Round 8
71. Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (PG17) -- Matt Williams
72. Tyler Herro, Mia, PG/SG (SG11) -- Pierre Becquey
73. Julius Randle, Min, PF (PF9) -- Eric Karabell
74. Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (PF10) -- Jim McCormick
75. Kevin Porter Jr., Mil, SG (SG12) -- Tom Carpenter
76. Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (C20) -- Michael Schwartz
77. Norman Powell, Mia, SG/SF (SG13) -- Andre' Snellings
78. Naz Reid, Min, PF/C (C21) -- Steve Alexander
79. Walker Kessler, Utah, C (C22) -- Joe Kaiser
80. Christian Braun, Den, SG/SF (SG14) -- Eric Moody
Round 9
81. Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (SF18) -- Eric Moody
82. RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (SF19) -- Joe Kaiser
83. Kel'el Ware, Mia, C (C23) -- Steve Alexander
84. Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (SG15) -- Andre' Snellings
85. Brandon Ingram, Tor, SF (SF20) -- Michael Schwartz
86. Stephon Castle, SA, PG/SG (PG18) -- Tom Carpenter
87. CJ McCollum, Wsh, PG/SG (SG16) -- Jim McCormick
88. Anfernee Simons, Bos, PG/SG (SG17) -- Eric Karabell
89. Jaden McDaniels, Min, SF (SF21) -- Pierre Becquey
90. Ace Bailey, Utah, SF/PF (SF22) -- Matt Williams
Round 10
91. Cam Thomas, Bkn, SG/SF (SG18) -- Matt Williams
92. John Collins, LAC, PF/C (PF11) -- Pierre Becquey
93. Mark Williams, Phx, C (C24) -- Eric Karabell
94. Deandre Ayton, LAL, C (C25) -- Jim McCormick
95. Nic Claxton, Bkn, C (C26) -- Tom Carpenter
96. Reed Sheppard, Hou, SG (SG19) -- Michael Schwartz
97. Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (SG20) -- Andre' Snellings
98. Matas Buzelis, Chi, SF/PF (SF23) -- Steve Alexander
99. Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (PG19) -- Joe Kaiser
100. Isaiah Hartenstein, OKC, C (C27) -- Eric Moody
Round 11
101. Tobias Harris, Det, SF/PF (PF12) -- Eric Moody
102. Ausar Thompson, Det, SF/PF (SF24) -- Joe Kaiser
103. Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (SF25) -- Steve Alexander
104. Paul George, Phi, SF/PF (SF26) -- Andre' Snellings
105. Aaron Gordon, Den, PF (PF13) -- Michael Schwartz
106. Tari Eason, Hou, SF/PF (SF27) -- Tom Carpenter
107. Bobby Portis, Mil, PF (PF14) -- Jim McCormick
108. D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (PG20) -- Eric Karabell
109. T.J. McConnell, Ind, PG (PG21) -- Pierre Becquey
110. Isaiah Collier, Utah, PG (PG22) -- Matt Williams
Round 12
111. Keyonte George, Utah, PG/SG (PG23) -- Matt Williams
112. Obi Toppin, Ind, PF (PF15) -- Pierre Becquey
113. Donovan Clingan, Por, C (C28) -- Eric Karabell
114. Cameron Johnson, Den, SF/PF (SF28) -- Jim McCormick
115. Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (PF16) -- Tom Carpenter
116. Kyrie Irving, Dal, PG/SG (PG24) -- Michael Schwartz
117. Cam Whitmore, Wsh, SF (SF29) -- Andre' Snellings
118. Brandin Podziemski, GS, PG/SG (SG21) -- Steve Alexander
119. Draymond Green, GS, PF/C (PF17) -- Joe Kaiser
120. Daniel Gafford, Dal, C (C29) -- Eric Moody
Round 13
121. Ty Jerome, Mem, PG (PG25) -- Eric Moody
122. Egor Demin, Bkn, PG (PG26) -- Joe Kaiser
123. Jaime Jaquez Jr., Mia, SG/SF (SF30) -- Steve Alexander
124. Dylan Harper, SA, PG/SG (PG27) -- Andre' Snellings
125. Chris Paul, LAC, PG (PG28) -- Michael Schwartz
126. Zaccharie Risacher, Atl, SF (SF31) -- Tom Carpenter
127. Toumani Camara, Por, SF/PF (PF18) -- Jim McCormick
128. Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (PG29) -- Eric Karabell
129. Devin Vassell, SA, SG/SF (SG22) -- Pierre Becquey
130. Jalen Suggs, Orl, PG/SG (PG30) -- Matt Williams
Team rosters are presented in first-round pick order. Picks indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick)
Team Eric Moody
PG1 Jamal Murray, Den, PG (Pick: 4.10)
PG2 Ty Jerome, Mem, PG (Pick: 13.1)
SG1 Christian Braun, Den, SG/SF (Pick: 8.10)
SF1 LeBron James, LAL, SF/PF (Pick: 2.10)
SF2 DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (Pick: 5.1)
SF3 Miles Bridges, Cha, SF/PF (Pick: 6.10)
SF4 Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (Pick: 7.1)
SF5 Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (Pick: 9.1)
PF1 Tobias Harris, Det, SF/PF (Pick: 11.1)
C1 Nikola Jokic, Den, C (Pick: 1.1)
C2 Nikola Vucevic, Chi, C (Pick: 3.1)
C3 Isaiah Hartenstein, OKC, C (Pick: 10.10)
C4 Daniel Gafford, Dal, C (Pick: 12.10)
Team Joe Kaiser
PG1 Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (Pick: 2.9)
PG2 Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (Pick: 10.9)
PG3 Egor Demin, Bkn, PG (Pick: 13.2)
SG1 Jordan Poole, NO, PG/SG (Pick: 6.9)
SF1 Josh Hart, NY, SG/SF (Pick: 4.9)
SF2 Deni Avdija, Por, SF/PF (Pick: 7.2)
SF3 RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (Pick: 9.2)
SF4 Ausar Thompson, Det, SF/PF (Pick: 11.2)
PF1 Draymond Green, GS, PF/C (Pick: 12.9)
C1 Victor Wembanyama, SA, C (Pick: 1.2)
C2 Alperen Sengun, Hou, C (Pick: 3.2)
C3 Chet Holmgren, OKC, PF/C (Pick: 5.2)
C4 Walker Kessler, Utah, C (Pick: 8.9)
Team Steve Alexander
PG1 Luka Doncic, LAL, PG (Pick: 1.3)
PG2 Payton Pritchard, Bos, PG (Pick: 7.3)
SG1 Josh Giddey, Chi, PG/SG (Pick: 2.8)
SG2 Derrick White, Bos, PG/SG (Pick: 4.8)
SG3 Brandin Podziemski, GS, PG/SG (Pick: 12.8)
SF1 Brandon Miller, Cha, SG/SF (Pick: 6.8)
SF2 Matas Buzelis, Chi, SF/PF (Pick: 10.8)
SF3 Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (Pick: 11.3)
SF4 Jaime Jaquez Jr., Mia, SG/SF (Pick: 13.3)
PF1 Kevin Durant, Hou, PF (Pick: 3.3)
C1 Alex Sarr, Wsh, C (Pick: 5.3)
C2 Naz Reid, Min, PF/C (Pick: 8.8)
C3 Kel'el Ware, Mia, C (Pick: 9.3)
Team Andre' Snellings
PG1 Stephen Curry, GS, PG (Pick: 3.4)
PG2 Dylan Harper, SA, PG/SG (Pick: 13.4)
SG1 Jalen Green, Phx, SG (Pick: 6.7)
SG2 Norman Powell, Mia, SG/SF (Pick: 8.7)
SG3 Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (Pick: 9.4)
SG4 Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (Pick: 10.7)
SF1 Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (Pick: 2.7)
SF2 Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (Pick: 7.4)
SF3 Paul George, Phi, SF/PF (Pick: 11.4)
SF4 Cam Whitmore, Wsh, SF (Pick: 12.7)
PF1 Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (Pick: 1.4)
PF2 Jalen Johnson, Atl, PF (Pick: 4.7)
C1 Ivica Zubac, LAC, C (Pick: 5.4)
Team Michael Schwartz
PG1 Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (Pick: 1.5)
PG2 Jalen Brunson, NY, PG (Pick: 3.5)
PG3 LaMelo Ball, Cha, PG (Pick: 4.6)
PG4 Kyrie Irving, Dal, PG/SG (Pick: 12.6)
PG5 Chris Paul, LAC, PG (Pick: 13.5)
SG1 Desmond Bane, Orl, SG/SF (Pick: 5.5)
SG2 Reed Sheppard, Hou, SG (Pick: 10.6)
SF1 Jaylen Brown, Bos, SG/SF (Pick: 2.6)
SF2 Mikal Bridges, NY, SG/SF (Pick: 6.6)
SF3 Brandon Ingram, Tor, SF (Pick: 9.5)
PF1 Aaron Gordon, Den, PF (Pick: 11.5)
C1 Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (Pick: 7.5)
C2 Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (Pick: 8.6)
Team Tom Carpenter
PG1 Stephon Castle, SA, PG/SG (Pick: 9.6)
SG1 Anthony Edwards, Min, SG/SF (Pick: 1.6)
SG2 Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (Pick: 3.6)
SG3 Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (Pick: 5.6)
SG4 Zach LaVine, Sac, SG/SF (Pick: 6.5)
SG5 Kevin Porter Jr., Mil, SG (Pick: 8.5)
SF1 Franz Wagner, Orl, SF/PF (Pick: 4.5)
SF2 Tari Eason, Hou, SF/PF (Pick: 11.6)
SF3 Zaccharie Risacher, Atl, SF (Pick: 13.6)
PF1 Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (Pick: 2.5)
PF2 Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (Pick: 12.5)
C1 Onyeka Okongwu, Atl, C (Pick: 7.6)
C2 Nic Claxton, Bkn, C (Pick: 10.5)
Team Jim McCormick
PG1 Cade Cunningham, Det, PG/SG (Pick: 1.7)
PG2 De'Aaron Fox, SA, PG (Pick: 3.7)
SG1 CJ McCollum, Wsh, PG/SG (Pick: 9.7)
SF1 Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (Pick: 4.4)
SF2 Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (Pick: 5.7)
SF3 OG Anunoby, NY, SF/PF (Pick: 7.7)
SF4 Cameron Johnson, Den, SF/PF (Pick: 12.4)
PF1 Pascal Siakam, Ind, PF (Pick: 2.4)
PF2 Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (Pick: 8.4)
PF3 Bobby Portis, Mil, PF (Pick: 11.7)
PF4 Toumani Camara, Por, SF/PF (Pick: 13.7)
C1 Joel Embiid, Phi, C (Pick: 6.4)
C2 Deandre Ayton, LAL, C (Pick: 10.4)
Team Eric Karabell
PG1 Devin Booker, Phx, PG/SG (Pick: 2.3)
PG2 Coby White, Chi, PG/SG (Pick: 5.8)
PG3 Darius Garland, Cle, PG (Pick: 7.8)
PG4 D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (Pick: 11.8)
PG5 Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (Pick: 13.8)
SG1 Anfernee Simons, Bos, PG/SG (Pick: 9.8)
SF1 Trey Murphy III, NO, SG/SF (Pick: 6.3)
PF1 Evan Mobley, Cle, PF/C (Pick: 4.3)
PF2 Julius Randle, Min, PF (Pick: 8.3)
C1 Domantas Sabonis, Sac, PF/C (Pick: 1.8)
C2 Bam Adebayo, Mia, PF/C (Pick: 3.8)
C3 Mark Williams, Phx, C (Pick: 10.3)
C4 Donovan Clingan, Por, C (Pick: 12.3)
Team Pierre Becquey
PG1 James Harden, LAC, PG/SG (Pick: 2.2)
PG2 Ja Morant, Mem, PG (Pick: 4.2)
PG3 T.J. McConnell, Ind, PG (Pick: 11.9)
SG1 Tyler Herro, Mia, PG/SG (Pick: 8.2)
SG2 Devin Vassell, SA, SG/SF (Pick: 13.9)
SF1 Jaden McDaniels, Min, SF (Pick: 9.9)
PF1 Zion Williamson, NO, PF (Pick: 3.9)
PF2 John Collins, LAC, PF/C (Pick: 10.2)
PF3 Obi Toppin, Ind, PF (Pick: 12.2)
C1 Anthony Davis, Dal, PF/C (Pick: 1.9)
C2 Jarrett Allen, Cle, C (Pick: 5.9)
C3 Myles Turner, Mil, C (Pick: 6.2)
C4 Jakob Poeltl, Tor, C (Pick: 7.9)
Team Matt Williams
PG1 Trae Young, Atl, PG (Pick: 1.10)
PG2 Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (Pick: 8.1)
PG3 Isaiah Collier, Utah, PG (Pick: 11.10)
PG4 Keyonte George, Utah, PG/SG (Pick: 12.1)
PG5 Jalen Suggs, Orl, PG/SG (Pick: 13.10)
SG1 Dyson Daniels, Atl, PG/SG (Pick: 5.10)
SG2 Cam Thomas, Bkn, SG/SF (Pick: 10.1)
SF1 Cooper Flagg, Dal, SF/PF (Pick: 4.1)
SF2 Ace Bailey, Utah, SF/PF (Pick: 9.10)
PF1 Paolo Banchero, Orl, SF/PF (Pick: 3.10)
C1 Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (Pick: 2.1)
C2 Jalen Duren, Det, C (Pick: 6.1)
C3 Rudy Gobert, Min, C (Pick: 7.10)