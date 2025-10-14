Open Extended Reactions

The ESPN fantasy basketball experts got together for another mock draft, using a 10-team head-to-head points format, with only a week to go before the NBA season tips off on Oct. 21.

Play the No. 1 fantasy game for free Create or join a fantasy basketball league on ESPN. Your championship run starts today! Sign up today!

If you're new to fantasy hoops and looking to try it out for the first time, here is a tutorial of all the basics. From there, it's easy to grab a handful of people, set up a draft and have some fun! Before that, though, it's always smart to spend a little time preparing with a mock draft of your own.

For this expert mock draft, pay close attention to how everything unfolded, as your draft could take on a very similar look.

The participants of our 10-team H2H points mock were Eric Moody, Joe Kaiser, Steve Alexander, Andre' Snellings, Michael Schwartz, Tom Carpenter, Jim McCormick, Eric Karabell, Pierre Becquey and Matt Williams.

Round 1

1. Nikola Jokic, Den, C (C1) -- Eric Moody

2. Victor Wembanyama, SA, C (C2) -- Joe Kaiser

3. Luka Doncic, LAL, PG (PG1) -- Steve Alexander

4. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (PF1) -- Andre' Snellings

5. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (PG2) -- Michael Schwartz

6. Anthony Edwards, Min, SG/SF (SG1) -- Tom Carpenter

7. Cade Cunningham, Det, PG/SG (PG3) -- Jim McCormick

8. Domantas Sabonis, Sac, PF/C (C3) -- Eric Karabell

9. Anthony Davis, Dal, PF/C (C4) -- Pierre Becquey

10. Trae Young, Atl, PG (PG4) -- Matt Williams

Round 2

11. Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (C5) -- Matt Williams

12. James Harden, LAC, PG/SG (PG5) -- Pierre Becquey

13. Devin Booker, Phx, PG/SG (PG6) -- Eric Karabell

14. Pascal Siakam, Ind, PF (PF2) -- Jim McCormick

15. Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (PF3) -- Tom Carpenter

16. Jaylen Brown, Bos, SG/SF (SF1) -- Michael Schwartz

17. Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (SF2) -- Andre' Snellings

18. Josh Giddey, Chi, PG/SG/SF (SG2) -- Steve Alexander

19. Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (PG7) -- Joe Kaiser

20. LeBron James, LAL, SF/PF (SF3) -- Eric Moody

Round 3

21. Nikola Vucevic, Chi, C (C6) -- Eric Moody

22. Alperen Sengun, Hou, C (C7) -- Joe Kaiser

23. Kevin Durant, Hou, PF (PF4) -- Steve Alexander

24. Stephen Curry, GS, PG (PG8) -- Andre' Snellings

25. Jalen Brunson, NY, PG (PG9) -- Michael Schwartz

26. Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (SG3) -- Tom Carpenter

27. De'Aaron Fox, SA, PG (PG10) -- Jim McCormick

28. Bam Adebayo, Mia, PF/C (C8) -- Eric Karabell

29. Zion Williamson, NO, PF (PF5) -- Pierre Becquey

30. Paolo Banchero, Orl, SF/PF (PF6) -- Matt Williams

Round 4

31. Cooper Flagg, Dal, SF/PF (SF4) -- Matt Williams

32. Ja Morant, Mem, PG (PG11) -- Pierre Becquey

33. Evan Mobley, Cle, PF/C (PF7) -- Eric Karabell

34. Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (SF5) -- Jim McCormick

35. Franz Wagner, Orl, SF/PF (SF6) -- Tom Carpenter

36. LaMelo Ball, Cha, PG (PG12) -- Michael Schwartz

37. Jalen Johnson, Atl, PF (PF8) -- Andre' Snellings

38. Derrick White, Bos, PG/SG (SG4) -- Steve Alexander

39. Josh Hart, NY, SG/SF (SF7) -- Joe Kaiser

40. Jamal Murray, Den, PG (PG13) -- Eric Moody

Round 5

41. DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (SF8) -- Eric Moody

42. Chet Holmgren, OKC, PF/C (C9) -- Joe Kaiser

43. Alex Sarr, Wsh, C (C10) -- Steve Alexander

44. Ivica Zubac, LAC, C (C11) -- Andre' Snellings

45. Desmond Bane, Orl, SG/SF (SG5) -- Michael Schwartz

46. Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (SG6) -- Tom Carpenter

47. Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (SF9) -- Jim McCormick

48. Coby White, Chi, PG/SG (PG14) -- Eric Karabell

49. Jarrett Allen, Cle, C (C12) -- Pierre Becquey

50. Dyson Daniels, Atl, PG/SG (SG7) -- Matt Williams

Round 6

51. Jalen Duren, Det, C (C13) -- Matt Williams

52. Myles Turner, Mil, C (C14) -- Pierre Becquey

53. Trey Murphy III, NO, SG/SF (SF10) -- Eric Karabell

54. Joel Embiid, Phi, C (C15) -- Jim McCormick

55. Zach LaVine, Sac, SG/SF (SG8) -- Tom Carpenter

56. Mikal Bridges, NY, SG/SF (SF11) -- Michael Schwartz

57. Jalen Green, Phx, SG (SG9) -- Andre' Snellings

58. Brandon Miller, Cha, SG/SF (SF12) -- Steve Alexander

59. Jordan Poole, NO, PG/SG (SG10) -- Joe Kaiser

60. Miles Bridges, Cha, SF/PF (SF13) -- Eric Moody

Round 7

61. Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (SF14) -- Eric Moody

62. Deni Avdija, Por, SF/PF (SF15) -- Joe Kaiser

63. Payton Pritchard, Bos, PG (PG15) -- Steve Alexander

64. Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (SF16) -- Andre' Snellings

65. Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (C16) -- Michael Schwartz

66. Onyeka Okongwu, Atl, C (C17) -- Tom Carpenter

67. OG Anunoby, NY, SF/PF (SF17) -- Jim McCormick

68. Darius Garland, Cle, PG (PG16) -- Eric Karabell

69. Jakob Poeltl, Tor, C (C18) -- Pierre Becquey

70. Rudy Gobert, Min, C (C19) -- Matt Williams

Round 8

71. Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (PG17) -- Matt Williams

72. Tyler Herro, Mia, PG/SG (SG11) -- Pierre Becquey

73. Julius Randle, Min, PF (PF9) -- Eric Karabell

74. Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (PF10) -- Jim McCormick

75. Kevin Porter Jr., Mil, SG (SG12) -- Tom Carpenter

76. Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (C20) -- Michael Schwartz

77. Norman Powell, Mia, SG/SF (SG13) -- Andre' Snellings

78. Naz Reid, Min, PF/C (C21) -- Steve Alexander

79. Walker Kessler, Utah, C (C22) -- Joe Kaiser

80. Christian Braun, Den, SG/SF (SG14) -- Eric Moody

Round 9

81. Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (SF18) -- Eric Moody

82. RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (SF19) -- Joe Kaiser

83. Kel'el Ware, Mia, C (C23) -- Steve Alexander

84. Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (SG15) -- Andre' Snellings

85. Brandon Ingram, Tor, SF (SF20) -- Michael Schwartz

86. Stephon Castle, SA, PG/SG (PG18) -- Tom Carpenter

87. CJ McCollum, Wsh, PG/SG (SG16) -- Jim McCormick

88. Anfernee Simons, Bos, PG/SG (SG17) -- Eric Karabell

89. Jaden McDaniels, Min, SF (SF21) -- Pierre Becquey

90. Ace Bailey, Utah, SF/PF (SF22) -- Matt Williams

Round 10

91. Cam Thomas, Bkn, SG/SF (SG18) -- Matt Williams

92. John Collins, LAC, PF/C (PF11) -- Pierre Becquey

93. Mark Williams, Phx, C (C24) -- Eric Karabell

94. Deandre Ayton, LAL, C (C25) -- Jim McCormick

95. Nic Claxton, Bkn, C (C26) -- Tom Carpenter

96. Reed Sheppard, Hou, SG (SG19) -- Michael Schwartz

97. Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (SG20) -- Andre' Snellings

98. Matas Buzelis, Chi, SF/PF (SF23) -- Steve Alexander

99. Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (PG19) -- Joe Kaiser

100. Isaiah Hartenstein, OKC, C (C27) -- Eric Moody

Round 11

101. Tobias Harris, Det, SF/PF (PF12) -- Eric Moody

102. Ausar Thompson, Det, SF/PF (SF24) -- Joe Kaiser

103. Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (SF25) -- Steve Alexander

104. Paul George, Phi, SF/PF (SF26) -- Andre' Snellings

105. Aaron Gordon, Den, PF (PF13) -- Michael Schwartz

106. Tari Eason, Hou, SF/PF (SF27) -- Tom Carpenter

107. Bobby Portis, Mil, PF (PF14) -- Jim McCormick

108. D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (PG20) -- Eric Karabell

109. T.J. McConnell, Ind, PG (PG21) -- Pierre Becquey

110. Isaiah Collier, Utah, PG (PG22) -- Matt Williams

Round 12

111. Keyonte George, Utah, PG/SG (PG23) -- Matt Williams

112. Obi Toppin, Ind, PF (PF15) -- Pierre Becquey

113. Donovan Clingan, Por, C (C28) -- Eric Karabell

114. Cameron Johnson, Den, SF/PF (SF28) -- Jim McCormick

115. Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (PF16) -- Tom Carpenter

116. Kyrie Irving, Dal, PG/SG (PG24) -- Michael Schwartz

117. Cam Whitmore, Wsh, SF (SF29) -- Andre' Snellings

118. Brandin Podziemski, GS, PG/SG (SG21) -- Steve Alexander

119. Draymond Green, GS, PF/C (PF17) -- Joe Kaiser

120. Daniel Gafford, Dal, C (C29) -- Eric Moody

Round 13

121. Ty Jerome, Mem, PG (PG25) -- Eric Moody

122. Egor Demin, Bkn, PG (PG26) -- Joe Kaiser

123. Jaime Jaquez Jr., Mia, SG/SF (SF30) -- Steve Alexander

124. Dylan Harper, SA, PG/SG (PG27) -- Andre' Snellings

125. Chris Paul, LAC, PG (PG28) -- Michael Schwartz

126. Zaccharie Risacher, Atl, SF (SF31) -- Tom Carpenter

127. Toumani Camara, Por, SF/PF (PF18) -- Jim McCormick

128. Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (PG29) -- Eric Karabell

129. Devin Vassell, SA, SG/SF (SG22) -- Pierre Becquey

130. Jalen Suggs, Orl, PG/SG (PG30) -- Matt Williams

Team rosters are presented in first-round pick order. Picks indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick)

Team Eric Moody

PG1 Jamal Murray, Den, PG (Pick: 4.10)

PG2 Ty Jerome, Mem, PG (Pick: 13.1)

SG1 Christian Braun, Den, SG/SF (Pick: 8.10)

SF1 LeBron James, LAL, SF/PF (Pick: 2.10)

SF2 DeMar DeRozan, Sac, SF/PF (Pick: 5.1)

SF3 Miles Bridges, Cha, SF/PF (Pick: 6.10)

SF4 Jimmy Butler III, GS, SG/SF/PF (Pick: 7.1)

SF5 Andrew Wiggins, Mia, SF/PF (Pick: 9.1)

PF1 Tobias Harris, Det, SF/PF (Pick: 11.1)

C1 Nikola Jokic, Den, C (Pick: 1.1)

C2 Nikola Vucevic, Chi, C (Pick: 3.1)

C3 Isaiah Hartenstein, OKC, C (Pick: 10.10)

C4 Daniel Gafford, Dal, C (Pick: 12.10)

Team Joe Kaiser

PG1 Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (Pick: 2.9)

PG2 Immanuel Quickley, Tor, PG/SG (Pick: 10.9)

PG3 Egor Demin, Bkn, PG (Pick: 13.2)

SG1 Jordan Poole, NO, PG/SG (Pick: 6.9)

SF1 Josh Hart, NY, SG/SF (Pick: 4.9)

SF2 Deni Avdija, Por, SF/PF (Pick: 7.2)

SF3 RJ Barrett, Tor, SG/SF/PF (Pick: 9.2)

SF4 Ausar Thompson, Det, SF/PF (Pick: 11.2)

PF1 Draymond Green, GS, PF/C (Pick: 12.9)

C1 Victor Wembanyama, SA, C (Pick: 1.2)

C2 Alperen Sengun, Hou, C (Pick: 3.2)

C3 Chet Holmgren, OKC, PF/C (Pick: 5.2)

C4 Walker Kessler, Utah, C (Pick: 8.9)

Team Steve Alexander

PG1 Luka Doncic, LAL, PG (Pick: 1.3)

PG2 Payton Pritchard, Bos, PG (Pick: 7.3)

SG1 Josh Giddey, Chi, PG/SG (Pick: 2.8)

SG2 Derrick White, Bos, PG/SG (Pick: 4.8)

SG3 Brandin Podziemski, GS, PG/SG (Pick: 12.8)

SF1 Brandon Miller, Cha, SG/SF (Pick: 6.8)

SF2 Matas Buzelis, Chi, SF/PF (Pick: 10.8)

SF3 Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (Pick: 11.3)

SF4 Jaime Jaquez Jr., Mia, SG/SF (Pick: 13.3)

PF1 Kevin Durant, Hou, PF (Pick: 3.3)

C1 Alex Sarr, Wsh, C (Pick: 5.3)

C2 Naz Reid, Min, PF/C (Pick: 8.8)

C3 Kel'el Ware, Mia, C (Pick: 9.3)

Team Andre' Snellings

PG1 Stephen Curry, GS, PG (Pick: 3.4)

PG2 Dylan Harper, SA, PG/SG (Pick: 13.4)

SG1 Jalen Green, Phx, SG (Pick: 6.7)

SG2 Norman Powell, Mia, SG/SF (Pick: 8.7)

SG3 Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (Pick: 9.4)

SG4 Malik Monk, Sac, PG/SG/SF (Pick: 10.7)

SF1 Amen Thompson, Hou, SG/SF/PF (Pick: 2.7)

SF2 Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (Pick: 7.4)

SF3 Paul George, Phi, SF/PF (Pick: 11.4)

SF4 Cam Whitmore, Wsh, SF (Pick: 12.7)

PF1 Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (Pick: 1.4)

PF2 Jalen Johnson, Atl, PF (Pick: 4.7)

C1 Ivica Zubac, LAC, C (Pick: 5.4)

Team Michael Schwartz

PG1 Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG (Pick: 1.5)

PG2 Jalen Brunson, NY, PG (Pick: 3.5)

PG3 LaMelo Ball, Cha, PG (Pick: 4.6)

PG4 Kyrie Irving, Dal, PG/SG (Pick: 12.6)

PG5 Chris Paul, LAC, PG (Pick: 13.5)

SG1 Desmond Bane, Orl, SG/SF (Pick: 5.5)

SG2 Reed Sheppard, Hou, SG (Pick: 10.6)

SF1 Jaylen Brown, Bos, SG/SF (Pick: 2.6)

SF2 Mikal Bridges, NY, SG/SF (Pick: 6.6)

SF3 Brandon Ingram, Tor, SF (Pick: 9.5)

PF1 Aaron Gordon, Den, PF (Pick: 11.5)

C1 Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (Pick: 7.5)

C2 Kristaps Porzingis, Atl, PF/C (Pick: 8.6)

Team Tom Carpenter

PG1 Stephon Castle, SA, PG/SG (Pick: 9.6)

SG1 Anthony Edwards, Min, SG/SF (Pick: 1.6)

SG2 Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (Pick: 3.6)

SG3 Austin Reaves, LAL, PG/SG/SF (Pick: 5.6)

SG4 Zach LaVine, Sac, SG/SF (Pick: 6.5)

SG5 Kevin Porter Jr., Mil, SG (Pick: 8.5)

SF1 Franz Wagner, Orl, SF/PF (Pick: 4.5)

SF2 Tari Eason, Hou, SF/PF (Pick: 11.6)

SF3 Zaccharie Risacher, Atl, SF (Pick: 13.6)

PF1 Jalen Williams, OKC, SF/PF/C (Pick: 2.5)

PF2 Santi Aldama, Mem, SF/PF/C (Pick: 12.5)

C1 Onyeka Okongwu, Atl, C (Pick: 7.6)

C2 Nic Claxton, Bkn, C (Pick: 10.5)

Team Jim McCormick

PG1 Cade Cunningham, Det, PG/SG (Pick: 1.7)

PG2 De'Aaron Fox, SA, PG (Pick: 3.7)

SG1 CJ McCollum, Wsh, PG/SG (Pick: 9.7)

SF1 Scottie Barnes, Tor, SG/SF/PF (Pick: 4.4)

SF2 Michael Porter Jr., Bkn, SF/PF (Pick: 5.7)

SF3 OG Anunoby, NY, SF/PF (Pick: 7.7)

SF4 Cameron Johnson, Den, SF/PF (Pick: 12.4)

PF1 Pascal Siakam, Ind, PF (Pick: 2.4)

PF2 Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (Pick: 8.4)

PF3 Bobby Portis, Mil, PF (Pick: 11.7)

PF4 Toumani Camara, Por, SF/PF (Pick: 13.7)

C1 Joel Embiid, Phi, C (Pick: 6.4)

C2 Deandre Ayton, LAL, C (Pick: 10.4)

Team Eric Karabell

PG1 Devin Booker, Phx, PG/SG (Pick: 2.3)

PG2 Coby White, Chi, PG/SG (Pick: 5.8)

PG3 Darius Garland, Cle, PG (Pick: 7.8)

PG4 D'Angelo Russell, Dal, PG/SG (Pick: 11.8)

PG5 Scotty Pippen Jr., Mem, PG/SG (Pick: 13.8)

SG1 Anfernee Simons, Bos, PG/SG (Pick: 9.8)

SF1 Trey Murphy III, NO, SG/SF (Pick: 6.3)

PF1 Evan Mobley, Cle, PF/C (Pick: 4.3)

PF2 Julius Randle, Min, PF (Pick: 8.3)

C1 Domantas Sabonis, Sac, PF/C (Pick: 1.8)

C2 Bam Adebayo, Mia, PF/C (Pick: 3.8)

C3 Mark Williams, Phx, C (Pick: 10.3)

C4 Donovan Clingan, Por, C (Pick: 12.3)

Team Pierre Becquey

PG1 James Harden, LAC, PG/SG (Pick: 2.2)

PG2 Ja Morant, Mem, PG (Pick: 4.2)

PG3 T.J. McConnell, Ind, PG (Pick: 11.9)

SG1 Tyler Herro, Mia, PG/SG (Pick: 8.2)

SG2 Devin Vassell, SA, SG/SF (Pick: 13.9)

SF1 Jaden McDaniels, Min, SF (Pick: 9.9)

PF1 Zion Williamson, NO, PF (Pick: 3.9)

PF2 John Collins, LAC, PF/C (Pick: 10.2)

PF3 Obi Toppin, Ind, PF (Pick: 12.2)

C1 Anthony Davis, Dal, PF/C (Pick: 1.9)

C2 Jarrett Allen, Cle, C (Pick: 5.9)

C3 Myles Turner, Mil, C (Pick: 6.2)

C4 Jakob Poeltl, Tor, C (Pick: 7.9)

Team Matt Williams

PG1 Trae Young, Atl, PG (Pick: 1.10)

PG2 Andrew Nembhard, Ind, PG/SG (Pick: 8.1)

PG3 Isaiah Collier, Utah, PG (Pick: 11.10)

PG4 Keyonte George, Utah, PG/SG (Pick: 12.1)

PG5 Jalen Suggs, Orl, PG/SG (Pick: 13.10)

SG1 Dyson Daniels, Atl, PG/SG (Pick: 5.10)

SG2 Cam Thomas, Bkn, SG/SF (Pick: 10.1)

SF1 Cooper Flagg, Dal, SF/PF (Pick: 4.1)

SF2 Ace Bailey, Utah, SF/PF (Pick: 9.10)

PF1 Paolo Banchero, Orl, SF/PF (Pick: 3.10)

C1 Karl-Anthony Towns, NY, PF/C (Pick: 2.1)

C2 Jalen Duren, Det, C (Pick: 6.1)

C3 Rudy Gobert, Min, C (Pick: 7.10)