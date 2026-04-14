Fantasy basketball: Way-too-early H2H Points league rankings for 2026-27

From top MVP candidates like Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic and Luka Doncic and to rising young stars like Victor Wembanyama, Anthony Edwards, Cade Cunningham and Jalen Johnson, there are plenty of talented players to get excited about in fantasy basketball for next season.
But where do aging superstars like LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant and James Harden fall in the rankings? And where do returning stars like Tyrese Haliburton, Damian Lillard and Kyrie Irving rank?
Here are our way-too-early rankings for H2H Points leagues for the 2026-27 fantasy basketball season, which will be updated following the 2026 NBA draft.
2026-27 Fantasy basketball rankings: H2H Points
1. Nikola Jokic, Den, C1
2. Victor Wembanyama, SA, C2
3. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG1
4. Luka Doncic, LAL, PG2
5. Tyrese Maxey, Phi, PG3 & SG
6. Cade Cunningham, Det, PG4 & SG
7. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF1 & C
8. Jalen Johnson, Atl, PF2
9. Donovan Mitchell, Cle, SG1 & PG
10. Anthony Edwards, Min, SG2 & SF
11. Cooper Flagg, Dal, SF1 & PG/PF
12. Jayson Tatum, Bos, PF3 & SF
13. Amen Thompson, Hou, SF2 & SG
14. Scottie Barnes, Tor, SF3 & SG
15. Jamal Murray, Den, PG5
16. Alperen Sengun, Hou, C3
17. Karl-Anthony Towns, NY, C4 & PF
18. Kevin Durant, Hou, PF4 & SF
19. Mikal Bridges, NY, SF4 & SG
20. Tyrese Haliburton, Ind, PG6 & SG
21. James Harden, Cle, PG7 & SG
22. Jaylen Brown, Bos, SF5 & SG
23. Chet Holmgren, OKC, C5 & PF
24. Kawhi Leonard, LAC, SF6 & PF
25. Jalen Duren, Det, C6
26. Evan Mobley, Cle, PF5 & C
27. Deni Avdija, Por, SF7 & SG
28. Devin Booker, Phx, PG8 & SG
29. Pascal Siakam, Ind, PF6
30. Paolo Banchero, Orl, PF7 & SF
31. Trey Murphy III, NO, SF8 & SG
32. Stephon Castle, SA, PG9 & SG
33. Kon Knueppel, Cha, SG3
34. Kyrie Irving, Dal, PG10 & SG
35. Josh Giddey, Chi, SG4 & PG/SF
36. VJ Edgecombe, Phi, SG5
37. Jalen Brunson, NY, PG11
38. Austin Reaves, LAL, SG6 & PG/SF
39. Jalen Williams, OKC, PF8 & SF/C
40. Darius Garland, LAC, PG12
41. Domantas Sabonis, Sac, C7 & PF
42. Keyonte George, Utah, PG13 & SG
43. Anthony Davis, Wsh, C8 & PF
44. Lauri Markkanen, Utah, PF9 & SF
45. LeBron James, LAL, SF9 & PF
46. Paul George, Phi, SF10 & PF
47. Dejounte Murray, NO, SG7 & PG
48. Michael Porter Jr., Bkn, SF11 & PF
49. Matas Buzelis, Chi, SF12 & PF
50. Ja Morant, Mem, PG14
51. Brandon Miller, Cha, SF13 & SG
52. Trae Young, Wsh, PG15
53. Nickeil Alexander-Walker, Atl, SG8
54. Alex Sarr, Wsh, C9
55. Stephen Curry, GS, PG16
56. Zion Williamson, NO, PF10
57. Jaren Jackson Jr., Utah, C10 & PF
58. LaMelo Ball, Cha, PG17
59. Bam Adebayo, Mia, C11 & PF
60. Tyler Herro, Mia, SG9 & PG
61. De'Aaron Fox, SA, PG18
62. Fred VanVleet, Hou, PG19
63. Anthony Black, Orl, PG20 & SG
64. Brandon Ingram, Tor, SF14
65. Saddiq Bey, NO, SF15 & PF
66. Damian Lillard, Por, PG21
67. CJ McCollum, Atl, SG10 & PG
68. Franz Wagner, Orl, SF16 & PF
69. Desmond Bane, Orl, SG11 & SF
70. Nikola Vucevic, Bos, C12
71. Joel Embiid, Phi, C13
72. RJ Barrett, Tor, SF17 & SG
73. Scoot Henderson, Por, PG22
74. Zach Edey, Mem, C14
75. Donovan Clingan, Por, C15
76. Jarrett Allen, Cle, C16
77. Norman Powell, Mia, SG12 & SF
78. Payton Pritchard, Bos, PG23
79. Shaedon Sharpe, Por, SG13 & SF
80. Derik Queen, NO, C17
81. Jalen Green, Phx, SG14
82. Reed Sheppard, Hou, SG15 & PG
83. Andrew Wiggins, Mia, SF18 & PF
84. DeMar DeRozan, Sac, SF19 & PF
85. Rudy Gobert, Min, C18
86. Jrue Holiday, Por, PG24 & SG
87. Derrick White, Bos, SG16 & PG
88. Miles Bridges, Cha, SF20 & PF
89. OG Anunoby, NY, SF21 & PF
90. Ivica Zubac, Ind, C19
91. Julius Randle, Min, PF11
92. Andrew Nembhard, Ind, PG25 & SG
93. Dylan Harper, SA, PG26 & SG
94. Jeremiah Fears, NO, SG17 & PG
95. Josh Hart, NY, SF22 & SG
96. Anfernee Simons, Chi, SG18 & PG
97. Jaden McDaniels, Min, SF23
98. Walker Kessler, Utah, C20
99. Grayson Allen, Phx, SG19 & PG
100. Jalen Suggs, Orl, PG27 & SG
101. Aaron Gordon, Den, PF12
102. Kyshawn George, Wsh, SG20 & SF
103. Jabari Smith Jr., Hou, PF13 & C
104. Ausar Thompson, Det, SF24 & PF
105. Toumani Camara, Por, PF14 & SF
106. Ace Bailey, Utah, SF25 & PF
107. Immanuel Quickley, Tor, PG28 & SG
108. Onyeka Okongwu, Atl, C21
109. Egor Demin, Bkn, PG29
110. Dyson Daniels, Atl, SG21 & PG
111. Deandre Ayton, LAL, C22
112. Myles Turner, Mil, C23
113. Tre Jones, Chi, PG30
114. Neemias Queta, Bos, C24
115. Mark Williams, Phx, C25
116. Ryan Rollins, Mil, SG22 & PG
117. Jakob Poeltl, Tor, C26
118. Kevin Porter Jr., Mil, SG23 & PG
119. P.J. Washington, Dal, PF15 & SF
120. Jaime Jaquez Jr., Mia, SF26 & SG
121. Dillon Brooks, Phx, SF27 & SG
122. Kel'el Ware, Mia, C27
123. Isaiah Collier, Utah, PG31
124. Devin Vassell, SA, SG24 & SF
125. Jerami Grant, Por, PF16
126. Ayo Dosunmu, Min, SG25
127. John Collins, LAC, PF17 & C
128. Kristaps Porzingis, GS, C28 & PF
129. Nic Claxton, Bkn, C29
130. Davion Mitchell, Mia, PG32
131. Brice Sensabaugh, Utah, SF28
132. Bennedict Mathurin, LAC, SF29 & SG
133. Santi Aldama, Mem, PF18 & SF/C
134. Peyton Watson, Den, SF30 & PF
135. Isaiah Hartenstein, OKC, C30
136. Donte DiVincenzo, Min, SG26 & PG
137. Naz Reid, Min, C31 & PF
138. Coby White, Cha, PG33 & SG
139. Bilal Coulibaly, Wsh, SF31 & SG
140. Moussa Diabate, Cha, PF19 & C
141. Dennis Schroder, Cle, PG34
142. Cason Wallace, OKC, SG27
143. Ty Jerome, Mem, PG35
144. Jusuf Nurkic, Utah, C32
145. Kyle Kuzma, Mil, PF20 & SF
146. Collin Sexton, Chi, SG28 & PG
147. Daniel Gafford, Dal, C33
148. Kyle Filipowski, Utah, PF21 & C
149. Naji Marshall, Dal, SF32 & PF
150. Christian Braun, Den, SG29 & SF