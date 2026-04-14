          Fantasy basketball: Way-too-early H2H Points league rankings for 2026-27

          Jalen Johnson improved his numbers across the board in his fifth NBA season and is still only 24 years old. Jason Miller/Getty Images
          • André SnellingsApr 14, 2026, 05:24 PM
              Dr. André Snellings is a senior writer for men's and women's fantasy basketball and sports betting at ESPN. André has a Ph.D. in biomedical engineering from Michigan. He joined ESPN in 2017 after a 16-year career as a neural engineer, during which time he was also a writer and analyst for Rotowire.

          From top MVP candidates like Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic and Luka Doncic and to rising young stars like Victor Wembanyama, Anthony Edwards, Cade Cunningham and Jalen Johnson, there are plenty of talented players to get excited about in fantasy basketball for next season.

          But where do aging superstars like LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant and James Harden fall in the rankings? And where do returning stars like Tyrese Haliburton, Damian Lillard and Kyrie Irving rank?

          Here are our way-too-early rankings for H2H Points leagues for the 2026-27 fantasy basketball season, which will be updated following the 2026 NBA draft.

          2026-27 Fantasy basketball rankings: H2H Points

          1. Nikola Jokic, Den, C1
          2. Victor Wembanyama, SA, C2
          3. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG1
          4. Luka Doncic, LAL, PG2
          5. Tyrese Maxey, Phi, PG3 & SG
          6. Cade Cunningham, Det, PG4 & SG
          7. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF1 & C
          8. Jalen Johnson, Atl, PF2
          9. Donovan Mitchell, Cle, SG1 & PG
          10. Anthony Edwards, Min, SG2 & SF
          11. Cooper Flagg, Dal, SF1 & PG/PF
          12. Jayson Tatum, Bos, PF3 & SF
          13. Amen Thompson, Hou, SF2 & SG
          14. Scottie Barnes, Tor, SF3 & SG
          15. Jamal Murray, Den, PG5
          16. Alperen Sengun, Hou, C3
          17. Karl-Anthony Towns, NY, C4 & PF
          18. Kevin Durant, Hou, PF4 & SF
          19. Mikal Bridges, NY, SF4 & SG
          20. Tyrese Haliburton, Ind, PG6 & SG
          21. James Harden, Cle, PG7 & SG
          22. Jaylen Brown, Bos, SF5 & SG
          23. Chet Holmgren, OKC, C5 & PF
          24. Kawhi Leonard, LAC, SF6 & PF
          25. Jalen Duren, Det, C6
          26. Evan Mobley, Cle, PF5 & C
          27. Deni Avdija, Por, SF7 & SG
          28. Devin Booker, Phx, PG8 & SG
          29. Pascal Siakam, Ind, PF6
          30. Paolo Banchero, Orl, PF7 & SF
          31. Trey Murphy III, NO, SF8 & SG
          32. Stephon Castle, SA, PG9 & SG
          33. Kon Knueppel, Cha, SG3
          34. Kyrie Irving, Dal, PG10 & SG
          35. Josh Giddey, Chi, SG4 & PG/SF
          36. VJ Edgecombe, Phi, SG5
          37. Jalen Brunson, NY, PG11
          38. Austin Reaves, LAL, SG6 & PG/SF
          39. Jalen Williams, OKC, PF8 & SF/C
          40. Darius Garland, LAC, PG12
          41. Domantas Sabonis, Sac, C7 & PF
          42. Keyonte George, Utah, PG13 & SG
          43. Anthony Davis, Wsh, C8 & PF
          44. Lauri Markkanen, Utah, PF9 & SF
          45. LeBron James, LAL, SF9 & PF
          46. Paul George, Phi, SF10 & PF
          47. Dejounte Murray, NO, SG7 & PG
          48. Michael Porter Jr., Bkn, SF11 & PF
          49. Matas Buzelis, Chi, SF12 & PF
          50. Ja Morant, Mem, PG14
          51. Brandon Miller, Cha, SF13 & SG
          52. Trae Young, Wsh, PG15
          53. Nickeil Alexander-Walker, Atl, SG8
          54. Alex Sarr, Wsh, C9
          55. Stephen Curry, GS, PG16
          56. Zion Williamson, NO, PF10
          57. Jaren Jackson Jr., Utah, C10 & PF
          58. LaMelo Ball, Cha, PG17
          59. Bam Adebayo, Mia, C11 & PF
          60. Tyler Herro, Mia, SG9 & PG
          61. De'Aaron Fox, SA, PG18
          62. Fred VanVleet, Hou, PG19
          63. Anthony Black, Orl, PG20 & SG
          64. Brandon Ingram, Tor, SF14
          65. Saddiq Bey, NO, SF15 & PF
          66. Damian Lillard, Por, PG21
          67. CJ McCollum, Atl, SG10 & PG
          68. Franz Wagner, Orl, SF16 & PF
          69. Desmond Bane, Orl, SG11 & SF
          70. Nikola Vucevic, Bos, C12
          71. Joel Embiid, Phi, C13
          72. RJ Barrett, Tor, SF17 & SG
          73. Scoot Henderson, Por, PG22
          74. Zach Edey, Mem, C14
          75. Donovan Clingan, Por, C15
          76. Jarrett Allen, Cle, C16
          77. Norman Powell, Mia, SG12 & SF
          78. Payton Pritchard, Bos, PG23
          79. Shaedon Sharpe, Por, SG13 & SF
          80. Derik Queen, NO, C17
          81. Jalen Green, Phx, SG14
          82. Reed Sheppard, Hou, SG15 & PG
          83. Andrew Wiggins, Mia, SF18 & PF
          84. DeMar DeRozan, Sac, SF19 & PF
          85. Rudy Gobert, Min, C18
          86. Jrue Holiday, Por, PG24 & SG
          87. Derrick White, Bos, SG16 & PG
          88. Miles Bridges, Cha, SF20 & PF
          89. OG Anunoby, NY, SF21 & PF
          90. Ivica Zubac, Ind, C19
          91. Julius Randle, Min, PF11
          92. Andrew Nembhard, Ind, PG25 & SG
          93. Dylan Harper, SA, PG26 & SG
          94. Jeremiah Fears, NO, SG17 & PG
          95. Josh Hart, NY, SF22 & SG
          96. Anfernee Simons, Chi, SG18 & PG
          97. Jaden McDaniels, Min, SF23
          98. Walker Kessler, Utah, C20
          99. Grayson Allen, Phx, SG19 & PG
          100. Jalen Suggs, Orl, PG27 & SG
          101. Aaron Gordon, Den, PF12
          102. Kyshawn George, Wsh, SG20 & SF
          103. Jabari Smith Jr., Hou, PF13 & C
          104. Ausar Thompson, Det, SF24 & PF
          105. Toumani Camara, Por, PF14 & SF
          106. Ace Bailey, Utah, SF25 & PF
          107. Immanuel Quickley, Tor, PG28 & SG
          108. Onyeka Okongwu, Atl, C21
          109. Egor Demin, Bkn, PG29
          110. Dyson Daniels, Atl, SG21 & PG
          111. Deandre Ayton, LAL, C22
          112. Myles Turner, Mil, C23
          113. Tre Jones, Chi, PG30
          114. Neemias Queta, Bos, C24
          115. Mark Williams, Phx, C25
          116. Ryan Rollins, Mil, SG22 & PG
          117. Jakob Poeltl, Tor, C26
          118. Kevin Porter Jr., Mil, SG23 & PG
          119. P.J. Washington, Dal, PF15 & SF
          120. Jaime Jaquez Jr., Mia, SF26 & SG
          121. Dillon Brooks, Phx, SF27 & SG
          122. Kel'el Ware, Mia, C27
          123. Isaiah Collier, Utah, PG31
          124. Devin Vassell, SA, SG24 & SF
          125. Jerami Grant, Por, PF16
          126. Ayo Dosunmu, Min, SG25
          127. John Collins, LAC, PF17 & C
          128. Kristaps Porzingis, GS, C28 & PF
          129. Nic Claxton, Bkn, C29
          130. Davion Mitchell, Mia, PG32
          131. Brice Sensabaugh, Utah, SF28
          132. Bennedict Mathurin, LAC, SF29 & SG
          133. Santi Aldama, Mem, PF18 & SF/C
          134. Peyton Watson, Den, SF30 & PF
          135. Isaiah Hartenstein, OKC, C30
          136. Donte DiVincenzo, Min, SG26 & PG
          137. Naz Reid, Min, C31 & PF
          138. Coby White, Cha, PG33 & SG
          139. Bilal Coulibaly, Wsh, SF31 & SG
          140. Moussa Diabate, Cha, PF19 & C
          141. Dennis Schroder, Cle, PG34
          142. Cason Wallace, OKC, SG27
          143. Ty Jerome, Mem, PG35
          144. Jusuf Nurkic, Utah, C32
          145. Kyle Kuzma, Mil, PF20 & SF
          146. Collin Sexton, Chi, SG28 & PG
          147. Daniel Gafford, Dal, C33
          148. Kyle Filipowski, Utah, PF21 & C
          149. Naji Marshall, Dal, SF32 & PF
          150. Christian Braun, Den, SG29 & SF