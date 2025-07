Open Extended Reactions

NFL training camps are underway, which means fantasy football draft season is about to ramp up. An ESPN fantasy team of analysts and editors took part in a recent mock draft, a 10-team superflex league with half-PPR scoring.

As is always the case in superflex play, quarterbacks went early, with five selected in the first round. While Eric Karabell and Liz Loza took signal-callers with their first two picks, Mike Clay waited the longest to take one, selecting non-QBs with each of his first six selections.

This draft featured the following participants (in order of first-round selection): Karabell, Loza, Matt Bowen, Joe Klingele, Daniel Dopp, Jim McCormick, Clay, Joe Kaiser, Keith Lipscomb and Pierre Becquey.

Want to do your own practice draft? Check out the Mock Draft Lobby.

Round 1

1. Josh Allen, Buf (QB1) -- Karabell

2. Lamar Jackson, Bal (QB2) -- Loza

3. Jayden Daniels, Wsh (QB3) -- Bowen

4. Ja'Marr Chase, Cin (WR1) -- Klingele

5. Jalen Hurts, Phi (QB4) -- Dopp

6. Joe Burrow, Cin (QB5) -- McCormick

7. Bijan Robinson, Atl (RB1) -- Clay

8. Jahmyr Gibbs, Det (RB2) -- Kaiser

9. Justin Jefferson, Min (WR2) -- Lipscomb

10. Saquon Barkley, Phi (RB3) -- Becquey

Your League, Your Rules Create a league and customize league size, scoring and rules to play in the league you want to play in. Create a league today!

Round 2

11. Ashton Jeanty, LV (RB4) -- Becquey

12. Puka Nacua, LAR (WR3) -- Lipscomb

13. Bo Nix, Den (QB6) -- Kaiser

14. CeeDee Lamb, Dal (WR4) -- Clay

15. Christian McCaffrey, SF (RB5) -- McCormick

16. De'Von Achane, Mia (RB6) -- Dopp

17. Patrick Mahomes, KC (QB7) -- Klingele

18. Malik Nabers, NYG (WR5) -- Bowen

19. Kyler Murray, Ari (QB8) -- Loza

20. Baker Mayfield, TB (QB9) -- Karabell

Round 3

21. Amon-Ra St. Brown, Det (WR6) -- Karabell

22. Derrick Henry, Bal (RB7) -- Loza

23. Jonathan Taylor, Ind (RB8) -- Bowen

24. Brock Bowers, LV (TE1) -- Klingele

25. Nico Collins, Hou (WR7) -- Dopp

26. Brian Thomas Jr., Jax (WR8) -- McCormick

27. Josh Jacobs, GB (RB9) -- Clay

28. Bucky Irving, TB (RB10) -- Kaiser

29. Caleb Williams, Chi (QB10) -- Lipscomb

30. Kyren Williams, LAR (RB11) -- Becquey

Round 4

31. Justin Herbert, LAC (QB11) -- Becquey

32. Chase Brown, Cin (RB12) -- Lipscomb

33. A.J. Brown, Phi (WR9) -- Kaiser

34. Drake London, Atl (WR10) -- Clay

35. Tyreek Hill, Mia (WR11) -- McCormick

36. Trey McBride, Ari (TE2) -- Dopp

37. James Cook, Buf (RB13) -- Klingele

38. Ladd McConkey, LAC (WR12) -- Bowen

39. Davante Adams, LAR (WR13) -- Loza

40. Tee Higgins, Cin (WR14) -- Karabell

Round 5

41. Kenneth Walker III, Sea (RB14) -- Karabell

42. Omarion Hampton, LAC (RB15) -- Loza

43. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR15) -- Bowen

44. Alvin Kamara, NO (RB16) -- Klingele

45. Marvin Harrison Jr., Ari (WR16) -- Dopp

46. Breece Hall, NYJ (RB17) -- McCormick

47. George Kittle, SF (TE3) -- Clay

48. Terry McLaurin, Wsh (WR17) -- Kaiser

49. Sam LaPorta, Det (TE4) -- Lipscomb

50. Brock Purdy, SF (QB12) -- Becquey

Round 6

51. DJ Moore, Chi (WR18) -- Becquey

52. James Conner, Ari (RB18) -- Lipscomb

53. Joe Mixon, Hou (RB19) -- Kaiser

54. Garrett Wilson, NYJ (WR19) -- Clay

55. DK Metcalf, Pit (WR20) -- McCormick

56. David Montgomery, Det (RB20) -- Dopp

57. Mike Evans, TB (WR21) -- Klingele

58. Kaleb Johnson, Pit (RB21) -- Bowen

59. Rashee Rice, KC (WR22) -- Loza

60. Chuba Hubbard, Car (RB22) -- Karabell

Round 7

61. Courtland Sutton, Den (WR23) -- Karabell

62. D'Andre Swift, Chi (RB23) -- Loza

63. Drake Maye, NE (QB13) -- Bowen

64. Dak Prescott, Dal (QB14) -- Klingele

65. Xavier Worthy, KC (WR24) -- Dopp

66. Zay Flowers, Bal (WR25) -- McCormick

67. Justin Fields, NYJ (QB15) -- Clay

68. Rome Odunze, Chi (WR26) -- Kaiser

69. Calvin Ridley, Ten (WR27) -- Lipscomb

70. T.J. Hockenson, Min (TE5) -- Becquey

Round 8

71. George Pickens, Dal (WR28) -- Becquey

72. C.J. Stroud, Hou (QB16) -- Lipscomb

73. Jared Goff, Det (QB17) -- Kaiser

74. J.J. McCarthy, Min (QB18) -- Clay

75. DeVonta Smith, Phi (WR29) -- McCormick

76. Trevor Lawrence, Jax (QB19) -- Dopp

77. TreVeyon Henderson, NE (RB24) -- Klingele

78. Jameson Williams, Det (WR30) -- Bowen

79. Travis Hunter, Jax (WR31) -- Loza

80. Aaron Jones Sr., Min (RB25) -- Karabell

Round 9

81. Travis Kelce, KC (TE6) -- Karabell

82. Isiah Pacheco, KC (RB26) -- Loza

83. RJ Harvey, Den (RB27) -- Bowen

84. Matthew Golden, GB (WR32) -- Klingele

85. Jaylen Waddle, Mia (WR33) -- Dopp

86. Cameron Ward, Ten (QB20) -- McCormick

87. Jordan Love, GB (QB21) -- Clay

88. Mark Andrews, Bal (TE7) -- Kaiser

89. Javonte Williams, Dal (RB28) -- Lipscomb

90. Chris Olave, NO (WR34) -- Becquey

Round 10

91. Tony Pollard, Ten (RB29) -- Becquey

92. Jerry Jeudy, Cle (WR35) -- Lipscomb

93. Michael Penix Jr., Atl (QB22) -- Kaiser

94. Tetairoa McMillan, Car (WR36) -- Clay

95. Jordan Addison, Min (WR37) -- McCormick

96. Jaylen Warren, Pit (RB30) -- Dopp

97. Quinshon Judkins, Cle (RB31) -- Klingele

98. Stefon Diggs, NE (WR38) -- Bowen

99. David Njoku, Cle (TE8) -- Loza

100. Jakobi Meyers, LV (WR39) -- Karabell

Round 11

101. Matthew Stafford, LAR (QB23) -- Karabell

102. Keon Coleman, Buf (WR40) -- Loza

103. Evan Engram, Den (TE9) -- Bowen

104. Jauan Jennings, SF (WR41) -- Klingele

105. Khalil Shakir, Buf (WR42) -- Dopp

106. Anthony Richardson Sr., Ind (QB24) -- McCormick

107. Cooper Kupp, Sea (WR43) -- Clay

108. Brian Robinson Jr., Wsh (RB32) -- Kaiser

109. Cam Skattebo, NYG (RB33) -- Lipscomb

110. Tua Tagovailoa, Mia (QB25) -- Becquey

Round 12

111. Bryce Young, Car (QB26) -- Becquey

112. Geno Smith, LV (QB27) -- Lipscomb

113. Colston Loveland, Chi (TE10) -- Kaiser

114. Chris Godwin, TB (WR44) -- Clay

115. Jonnu Smith, Pit (TE11) -- McCormick

116. Ricky Pearsall, SF (WR45) -- Dopp

117. Zach Charbonnet, Sea (RB34) -- Klingele

118. Austin Ekeler, Wsh (RB35) -- Bowen

119. Rhamondre Stevenson, NE (RB36) -- Loza

120. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB37) -- Karabell

Round 13

121. Darnell Mooney, Atl (WR46) -- Karabell

122. Jayden Reed, GB (WR47) -- Loza

123. Deebo Samuel Sr., Wsh (WR48) -- Bowen

124. Sam Darnold, Sea (QB28) -- Klingele

125. Jordan Mason, Min (RB38) -- Dopp

126. Tank Bigsby, Jax (RB39) -- McCormick

127. Michael Pittman Jr., Ind (WR49) -- Clay

128. Rashid Shaheed, NO (WR50) -- Kaiser

129. Tyjae Spears, Ten (RB40) -- Lipscomb

130. Trey Benson, Ari (RB41) -- Becquey

Round 14

131. Roschon Johnson, Chi (RB42) -- Becquey

132. Jayden Higgins, Hou (WR51) -- Lipscomb

133. Travis Etienne Jr., Jax (RB43) -- Kaiser

134. Rachaad White, TB (RB44) -- Clay

135. Aaron Rodgers. Pit (QB29) -- McCormick

136. Najee Harris, LAC (RB45) -- Dopp

137. Emeka Egbuka, TB (WR52) -- Klingele

138. Marvin Mims Jr., Den (WR53) -- Bowen

139. Jaydon Blue, Dal (RB46) -- Loza

140. Adam Thielen, Car (WR54) -- Karabell

Round 15

141. Jack Bech, LV (WR55) -- Karabell

142. Xavier Legette, Car (WR56) -- Loza

143. Tyler Allgeier, Atl (RB47) -- Bowen

144. Tyler Warren, Ind (TE12) -- Klingele

145. Tre Harris, LAC (WR57) -- Dopp

146. Houston Texans DST (D/ST1) -- McCormick

147. Russell Wilson, NYG (QB30) -- Clay

148. J.K. Dobbins, Den (RB48) -- Kaiser

149. Dalton Kincaid, Buf (TE13) -- Lipscomb

150. Denver Broncos DST (D/ST2) -- Becquey

Round 16

151. Isaac Guerendo, SF (RB49) -- Becquey

152. Brandon Aubrey, Dal (K1) -- Lipscomb

153. Pittsburgh Steelers DST (D/ST3) -- Kaiser

154. Minnesota Vikings DST (D/ST4) -- Clay

155. Ray Davis, Buf (RB50) -- McCormick

156. Baltimore Ravens DST (D/ST5) -- Dopp

157. Jake Bates, Det (K2) -- Klingele

158. Philadelphia Eagles DST (D/ST6) -- Bowen

159. Detroit Lions DST (D/ST7) -- Loza

160. New England Patriots DST (D/ST8) -- Karabell

Round 17

161. Cameron Dicker, LAC (K3) -- Karabell

162. Chase McLaughlin, TB (K4) -- Loza

163. Tyler Bass, Buf (K5) -- Bowen

164. Arizona Cardinals DST (D/ST9) -- Klingele

165. Jake Elliott, Phi (K6) -- Dopp

166. Jason Sanders, Mia (K7) -- McCormick

167. Chris Boswell, Pit (K8) -- Clay

168. Tyler Loop, Bal (K9) -- Kaiser

169. San Francisco 49ers DST (D/ST10) -- Lipscomb

170. Ka'imi Fairbairn, Hou (K10) -- Becquey

Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

Team Karabell

QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 1.1 | Bye: 7)

QB2 Baker Mayfield, TB (Pick: 2.10 | Bye: 9)

QB3 Matthew Stafford, LAR (Pick: 11.1 | Bye: 12)

RB1 Kenneth Walker III, Sea (Pick: 5.1 | Bye: 8)

RB2 Chuba Hubbard, Car (Pick: 6.10 | Bye: 14)

RB3 Aaron Jones Sr., Min (Pick: 8.10 | Bye: 6)

RB4 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 12.10 | Bye: 14)

WR1 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 3.1 | Bye: 8)

WR2 Tee Higgins, Cin (Pick: 4.10 | Bye: 10)

WR3 Courtland Sutton, Den (Pick: 7.1 | Bye: 12)

WR4 Jakobi Meyers, LV (Pick: 10.10 | Bye: 8)

WR5 Darnell Mooney, Atl (Pick: 13.1 | Bye: 5)

WR6 Adam Thielen, Car (Pick: 14.10 | Bye: 14)

WR7 Jack Bech, LV (Pick: 15.1 | Bye: 8)

TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 9.1 | Bye: 10)

K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 17.1 | Bye: 8)

D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 16.10 | Bye: 14)

Team Loza

QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 1.2 | Bye: 7)

QB2 Kyler Murray, Ari (Pick: 2.9 | Bye: 8)

RB1 Derrick Henry, Bal (Pick: 3.2 | Bye: 7)

RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 5.2 | Bye: 8)

RB3 D'Andre Swift, Chi (Pick: 7.2 | Bye: 5)

RB4 Isiah Pacheco, KC (Pick: 9.2 | Bye: 10)

RB5 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 12.9 | Bye: 14)

RB6 Jaydon Blue, Dal (Pick: 14.9 | Bye: 10)

WR1 Davante Adams, LAR (Pick: 4.9 | Bye: 12)

WR2 Rashee Rice, KC (Pick: 6.9 | Bye: 10)

WR3 Travis Hunter, Jax (Pick: 8.9 | Bye: 8)

WR4 Keon Coleman, Buf (Pick: 11.2 | Bye: 7)

WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 13.2 | Bye: 5)

WR6 Xavier Legette, Car (Pick: 15.2 | Bye: 14)

TE1 David Njoku, Cle (Pick: 10.9 | Bye: 9)

K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 17.2 | Bye: 9)

D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 16.9 | Bye: 8)

Team Bowen

QB1 Jayden Daniels, Wsh (Pick: 1.3 | Bye: 12)

QB2 Drake Maye, NE (Pick: 7.3 | Bye: 14)

RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 3.3 | Bye: 11)

RB2 Kaleb Johnson, Pit (Pick: 6.8 | Bye: 5)

RB3 RJ Harvey, Den (Pick: 9.3 | Bye: 12)

RB4 Austin Ekeler, Wsh (Pick: 12.8 | Bye: 12)

RB5 Tyler Allgeier, Atl (Pick: 15.3 | Bye: 5)

WR1 Malik Nabers, NYG (Pick: 2.8 | Bye: 14)

WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 4.8 | Bye: 8)

WR3 Jaxon Smith-Njigba, Sea (Pick: 5.3 | Bye: 8)

WR4 Jameson Williams, Det (Pick: 8.8 | Bye: 8)

WR5 Stefon Diggs, NE (Pick: 10.8 | Bye: 14)

WR6 Deebo Samuel Sr., Wsh (Pick: 13.3 | Bye: 12)

WR7 Marvin Mims Jr., Den (Pick: 14.8 | Bye: 12)

TE1 Evan Engram, Den (Pick: 11.3 | Bye: 12)

K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 17.3 | Bye: 7)

D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 16.8 | Bye: 9)

Team Klingele

QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 2.7 | Bye: 10)

QB2 Dak Prescott, Dal (Pick: 7.4 | Bye: 10)

QB3 Sam Darnold, Sea (Pick: 13.4 | Bye: 8)

RB1 James Cook, Buf (Pick: 4.7 | Bye: 7)

RB2 Alvin Kamara, NO (Pick: 5.4 | Bye: 11)

RB3 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 8.7 | Bye: 14)

RB4 Quinshon Judkins, Cle (Pick: 10.7 | Bye: 9)

RB5 Zach Charbonnet, Sea (Pick: 12.7 | Bye: 8)

WR1 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 1.4 | Bye: 10)

WR2 Mike Evans, TB (Pick: 6.7 | Bye: 9)

WR3 Matthew Golden, GB (Pick: 9.4 | Bye: 5)

WR4 Jauan Jennings, SF (Pick: 11.4 | Bye: 14)

WR5 Emeka Egbuka, TB (Pick: 14.7 | Bye: 9)

TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 3.4 | Bye: 8)

TE2 Tyler Warren, Ind (Pick: 15.4 | Bye: 11)

K1 Jake Bates, Det (Pick: 16.7 | Bye: 8)

D/ST1 Arizona Cardinals DST (Pick: 17.4 | Bye: 8)

Team Dopp

QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 1.5 | Bye: 9)

QB2 Trevor Lawrence, Jax (Pick: 8.6 | Bye: 8)

RB1 De'Von Achane, Mia (Pick: 2.6 | Bye: 12)

RB2 David Montgomery, Det (Pick: 6.6 | Bye: 8)

RB3 Jaylen Warren, Pit (Pick: 10.6 | Bye: 5)

RB4 Jordan Mason, Min (Pick: 13.5 | Bye: 6)

RB5 Najee Harris, LAC (Pick: 14.6 | Bye: 8)

WR1 Nico Collins, Hou (Pick: 3.5 | Bye: 6)

WR2 Marvin Harrison Jr., Ari (Pick: 5.5 | Bye: 8)

WR3 Xavier Worthy, KC (Pick: 7.5 | Bye: 10)

WR4 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 9.5 | Bye: 12)

WR5 Khalil Shakir, Buf (Pick: 11.5 | Bye: 7)

WR6 Ricky Pearsall, SF (Pick: 12.6 | Bye: 14)

WR7 Tre Harris, LAC (Pick: 15.5 | Bye: 8)

TE1 Trey McBride, Ari (Pick: 4.6 | Bye: 8)

K1 Jake Elliott, Phi (Pick: 17.5 | Bye: 9)

D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 16.6 | Bye: 7)

Team McCormick

QB1 Joe Burrow, Cin (Pick: 1.6 | Bye: 10)

QB2 Cameron Ward, Ten (Pick: 9.6 | Bye: 10)

QB3 Anthony Richardson Sr., Ind (Pick: 11.6 | Bye: 11)

QB4 Aaron Rodgers. Pit (Pick: 14.5 | Bye: 5)

RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 2.5 | Bye: 14)

RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 5.6 | Bye: 12)

RB3 Tank Bigsby, Jax (Pick: 13.6 | Bye: 8)

RB4 Ray Davis, Buf (Pick: 16.5 | Bye: 7)

WR1 Brian Thomas Jr., Jax (Pick: 3.6 | Bye: 8)

WR2 Tyreek Hill, Mia (Pick: 4.5 | Bye: 12)

WR3 DK Metcalf, Pit (Pick: 6.5 | Bye: 5)

WR4 Zay Flowers, Bal (Pick: 7.6 | Bye: 7)

WR5 DeVonta Smith, Phi (Pick: 8.5 | Bye: 9)

WR6 Jordan Addison, Min (Pick: 10.5 | Bye: 6)

TE1 Jonnu Smith, Pit (Pick: 12.5 | Bye: 5)

K1 Jason Sanders, Mia (Pick: 17.6 | Bye: 12)

D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 15.6 | Bye: 6)

Team Clay

QB1 Justin Fields, NYJ (Pick: 7.7 | Bye: 12)

QB2 J.J. McCarthy, Min (Pick: 8.4 | Bye: 6)

QB3 Jordan Love, GB (Pick: 9.7 | Bye: 5)

QB4 Russell Wilson, NYG (Pick: 15.7 | Bye: 14)

RB1 Bijan Robinson, Atl (Pick: 1.7 | Bye: 5)

RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 3.7 | Bye: 5)

RB3 Rachaad White, TB (Pick: 14.4 | Bye: 9)

WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 2.4 | Bye: 10)

WR2 Drake London, Atl (Pick: 4.4 | Bye: 5)

WR3 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 6.4 | Bye: 12)

WR4 Tetairoa McMillan, Car (Pick: 10.4 | Bye: 14)

WR5 Cooper Kupp, Sea (Pick: 11.7 | Bye: 8)

WR6 Chris Godwin, TB (Pick: 12.4 | Bye: 9)

WR7 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 13.7 | Bye: 11)

TE1 George Kittle, SF (Pick: 5.7 | Bye: 14)

K1 Chris Boswell, Pit (Pick: 17.7 | Bye: 5)

D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 16.4 | Bye: 6)

Team Kaiser

QB1 Bo Nix, Den (Pick: 2.3 | Bye: 12)

QB2 Jared Goff, Det (Pick: 8.3 | Bye: 8)

QB3 Michael Penix Jr., Atl (Pick: 10.3 | Bye: 5)

RB1 Jahmyr Gibbs, Det (Pick: 1.8 | Bye: 8)

RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 3.8 | Bye: 9)

RB3 Joe Mixon, Hou (Pick: 6.3 | Bye: 6)

RB4 Brian Robinson Jr., Wsh (Pick: 11.8 | Bye: 12)

RB5 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 14.3 | Bye: 8)

RB6 J.K. Dobbins, Den (Pick: 15.8 | Bye: 12)

WR1 A.J. Brown, Phi (Pick: 4.3 | Bye: 9)

WR2 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 5.8 | Bye: 12)

WR3 Rome Odunze, Chi (Pick: 7.8 | Bye: 5)

WR4 Rashid Shaheed, NO (Pick: 13.8 | Bye: 11)

TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 9.8 | Bye: 7)

TE2 Colston Loveland, Chi (Pick: 12.3 | Bye: 5)

K1 Tyler Loop, Bal (Pick: 17.8 | Bye: 7)

D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 16.3 | Bye: 5)

Team Lipscomb

QB1 Caleb Williams, Chi (Pick: 3.9 | Bye: 5)

QB2 C.J. Stroud, Hou (Pick: 8.2 | Bye: 6)

QB3 Geno Smith, LV (Pick: 12.2 | Bye: 8)

RB1 Chase Brown, Cin (Pick: 4.2 | Bye: 10)

RB2 James Conner, Ari (Pick: 6.2 | Bye: 8)

RB3 Javonte Williams, Dal (Pick: 9.9 | Bye: 10)

RB4 Cam Skattebo, NYG (Pick: 11.9 | Bye: 14)

RB5 Tyjae Spears, Ten (Pick: 13.9 | Bye: 10)

WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.9 | Bye: 6)

WR2 Puka Nacua, LAR (Pick: 2.2 | Bye: 12)

WR3 Calvin Ridley, Ten (Pick: 7.9 | Bye: 10)

WR4 Jerry Jeudy, Cle (Pick: 10.2 | Bye: 9)

WR5 Jayden Higgins, Hou (Pick: 14.2 | Bye: 6)

TE1 Sam LaPorta, Det (Pick: 5.9 | Bye: 8)

TE2 Dalton Kincaid, Buf (Pick: 15.9 | Bye: 7)

K1 Brandon Aubrey, Dal (Pick: 16.2 | Bye: 10)

D/ST1 San Francisco 49ers DST (Pick: 17.9 | Bye: 14)

Team Becquey

QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 4.1 | Bye: 8)

QB2 Brock Purdy, SF (Pick: 5.10 | Bye: 14)

QB3 Tua Tagovailoa, Mia (Pick: 11.10 | Bye: 12)

QB4 Bryce Young, Car (Pick: 12.1 | Bye: 14)

RB1 Saquon Barkley, Phi (Pick: 1.10 | Bye: 9)

RB2 Ashton Jeanty, LV (Pick: 2.1 | Bye: 8)

RB3 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.10 | Bye: 12)

RB4 Tony Pollard, Ten (Pick: 10.1 | Bye: 10)

RB5 Trey Benson, Ari (Pick: 13.10 | Bye: 8)

RB6 Roschon Johnson, Chi (Pick: 14.1 | Bye: 5)

RB7 Isaac Guerendo, SF (Pick: 16.1 | Bye: 14)

WR1 DJ Moore, Chi (Pick: 6.1 | Bye: 5)

WR2 George Pickens, Dal (Pick: 8.1 | Bye: 10)

WR3 Chris Olave, NO (Pick: 9.10 | Bye: 11)

TE1 T.J. Hockenson, Min (Pick: 7.10 | Bye: 6)

K1 Ka'imi Fairbairn, Hou (Pick: 17.10 | Bye: 6)

D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 15.10 | Bye: 12)