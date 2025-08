Daniel Dopp and Field Yates discuss where to draft this season's top two fantasy tight ends. (1:34)

Open Extended Reactions

The first full week of NFL preseason games is upon us, which means we have officially entered the heart of fantasy football mock draft season. Our ESPN Fantasy team of analysts and editors took part in a 12-team superflex league with PPR scoring.

Quarterbacks go early in the superflex format, and this exercise proved no different, as five were selected in the first eight picks. Field Yates went quarterback with his first two picks, and Eric Moody used three of his first four selections on signal-callers. Joe Kaiser waited on the position the longest, filling in his roster with non-QBs with his first five picks.

This draft featured the following participants (in order of first-round selection): Joe Kaiser, Eric Moody, Tristan H. Cockcroft, Keith Lipscomb, Tom Carpenter, Daniel Dopp, Joe Klingele, Field Yates, Pierre Becquey, Matt Bowen, Jim McCormick and Liz Loza.

Round 1

1. Ja'Marr Chase, Cin (WR1) -- Kaiser

2. Josh Allen, Buf (QB1) -- Moody

3. Lamar Jackson, Bal (QB2) -- Cockcroft

4. Bijan Robinson, Atl (RB1) -- Lipscomb

5. Justin Jefferson, Min (WR2) -- Carpenter

6. Jayden Daniels, Wsh (QB3) -- Dopp

7. Jalen Hurts, Phi (QB4) -- Klingele

8. Joe Burrow, Cin (QB5) -- Yates

9. Jahmyr Gibbs, Det (RB2) -- Becquey

10. Saquon Barkley, Phi (RB3) -- Bowen

11. Ashton Jeanty, LV (RB4) -- McCormick

12. Christian McCaffrey, SF (RB5) -- Loza

Round 2

13. Patrick Mahomes, KC (QB6) -- Loza

14. CeeDee Lamb, Dal (WR3) -- McCormick

15. Puka Nacua, LAR (WR4) -- Bowen

16. De'Von Achane, Mia (RB6) -- Becquey

17. Bo Nix, Den (QB7) -- Yates

18. Amon-Ra St. Brown, Det (WR5) -- Klingele

19. Malik Nabers, NYG (WR6) -- Dopp

20. Baker Mayfield, TB (QB8) -- Carpenter

21. Kyler Murray, Ari (QB9) -- Lipscomb

22. Nico Collins, Hou (WR7) -- Cockcroft

23. Jonathan Taylor, Ind (RB7) -- Moody

24. Derrick Henry, Bal (RB8) -- Kaiser

Round 3

25. Josh Jacobs, GB (RB9) -- Kaiser

26. Justin Fields, NYJ (QB10) -- Moody

27. Bucky Irving, TB (RB10) -- Cockcroft

28. Chase Brown, Cin (RB11) -- Lipscomb

29. Kyren Williams, LAR (RB12) -- Carpenter

30. Brian Thomas Jr., Jax (WR8) -- Dopp

31. Brock Bowers, LV (TE1) -- Klingele

32. Trey McBride, Ari (TE2) -- Yates

33. Justin Herbert, LAC (QB11) -- Becquey

34. Brock Purdy, SF (QB12) -- Bowen

35. A.J. Brown, Phi (WR9) -- McCormick

36. Dak Prescott, Dal (QB13) -- Loza

Round 4

37. Drake London, Atl (WR10) -- Loza

38. Jordan Love, GB (QB14) -- McCormick

39. Ladd McConkey, LAC (WR11) -- Bowen

40. Caleb Williams, Chi (QB15) -- Becquey

41. Omarion Hampton, LAC (RB13) -- Yates

42. James Cook, Buf (RB14) -- Klingele

43. J.J. McCarthy, Min (QB16) -- Dopp

44. Jared Goff, Det (QB17) -- Carpenter

45. Tyreek Hill, Mia (WR12) -- Lipscomb

46. Tee Higgins, Cin (WR13) -- Cockcroft

47. Drake Maye, NE (QB18) -- Moody

48. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR14) -- Kaiser

Round 5

49. Davante Adams, LAR (WR15) -- Kaiser

50. Alvin Kamara, NO (RB15) -- Moody

51. Tua Tagovailoa, Mia (QB19) -- Cockcroft

52. Marvin Harrison Jr., Ari (WR16) -- Lipscomb

53. Terry McLaurin, Wsh (WR17) -- Carpenter

54. Kenneth Walker III, Sea (RB16) -- Dopp

55. Breece Hall, NYJ (RB17) -- Klingele

56. James Conner, Ari (RB18) -- Yates

57. Chuba Hubbard, Car (RB19) -- Becquey

58. C.J. Stroud, Hou (QB20) -- Bowen

59. Trevor Lawrence, Jax (QB21) -- McCormick

60. George Kittle, SF (TE3) -- Loza

Round 6

61. Mike Evans, TB (WR18) -- Loza

62. Garrett Wilson, NYJ (WR19) -- McCormick

63. David Montgomery, Det (RB20) -- Bowen

64. Xavier Worthy, KC (WR20) -- Becquey

65. Rashee Rice, KC (WR21) -- Yates

66. Michael Penix Jr., Atl (QB22) -- Klingele

67. D'Andre Swift, Chi (RB21) -- Dopp

68. Sam LaPorta, Det (TE4) -- Carpenter

69. Cameron Ward, Ten (QB23) -- Lipscomb

70. DK Metcalf, Pit (WR22) -- Cockcroft

71. Courtland Sutton, Den (WR23) -- Moody

72. Matthew Stafford, LAR (QB24) -- Kaiser

Round 7

73. Bryce Young, Car (QB25) -- Kaiser

74. T.J. Hockenson, Min (TE5) -- Moody

75. Joe Mixon, Hou (RB22) -- Cockcroft

76. Calvin Ridley, Ten (WR24) -- Lipscomb

77. Isiah Pacheco, KC (RB23) -- Carpenter

78. DJ Moore, Chi (WR25) -- Dopp

79. Travis Hunter, Jax (WR26) -- Klingele

80. Jaylen Waddle, Mia (WR27) -- Yates

81. DeVonta Smith, Phi (WR28) -- Becquey

82. Jameson Williams, Det (WR29) -- Bowen

83. Geno Smith, LV (QB26) -- McCormick

84. Rome Odunze, Chi (WR30) -- Loza

Round 8

85. Kaleb Johnson, Pit (RB24) -- Loza

86. RJ Harvey, Den (RB25) -- McCormick

87. TreVeyon Henderson, NE (RB26) -- Bowen

88. Sam Darnold, Sea (QB27) -- Becquey

89. Jakobi Meyers, LV (WR31) -- Yates

90. Aaron Jones Sr., Min (RB27) -- Klingele

91. Zay Flowers, Bal (WR32) -- Dopp

92. George Pickens, Dal (WR33) -- Carpenter

93. Jerry Jeudy, Cle (WR34) -- Lipscomb

94. Aaron Rodgers. Pit (QB28) -- Cockcroft

95. Tetairoa McMillan, Car (WR35) -- Moody

96. Travis Kelce, KC (TE6) -- Kaiser

Round 9

97. Cooper Kupp, Sea (WR36) -- Kaiser

98. Tony Pollard, Ten (RB28) -- Moody

99. Matthew Golden, GB (WR37) -- Cockcroft

100. Evan Engram, Den (TE7) -- Lipscomb

101. Javonte Williams, Dal (RB29) -- Carpenter

102. David Njoku, Cle (TE8) -- Dopp

103. Mark Andrews, Bal (TE9) -- Klingele

104. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB30) -- Yates

105. Chris Olave, NO (WR38) -- Becquey

106. Stefon Diggs, NE (WR39) -- Bowen

107. Jordan Addison, Min (WR40) -- McCormick

108. Brian Robinson Jr., Wsh (RB31) -- Loza

Round 10

109. Keon Coleman, Buf (WR41) -- Loza

110. Anthony Richardson Sr., Ind (QB29) -- McCormick

111. Jaylen Warren, Pit (RB32) -- Bowen

112. Tyjae Spears, Ten (RB33) -- Becquey

113. Deebo Samuel, Wsh (WR42) -- Yates

114. Emeka Egbuka, TB (WR43) -- Klingele

115. Cam Skattebo, NYG (RB34) -- Dopp

116. Rhamondre Stevenson, NE (RB35) -- Carpenter

117. Travis Etienne Jr., Jax (RB36) -- Lipscomb

118. J.K. Dobbins, Den (RB37) -- Cockcroft

119. Michael Pittman Jr., Ind (WR44) -- Moody

120. Khalil Shakir, Buf (WR45) -- Kaiser

Round 11

121. Ricky Pearsall, SF (WR46) -- Kaiser

122. Austin Ekeler, Wsh (RB38) -- Moody

123. Colston Loveland, Chi (TE10) -- Cockcroft

124. Jerome Ford, Cle (RB39) -- Lipscomb

125. Chris Godwin, TB (WR47) -- Carpenter

126. Jauan Jennings, SF (WR48) -- Dopp

127. Jayden Reed, GB (WR49) -- Klingele

128. Rashid Shaheed, NO (WR50) -- Yates

129. Tucker Kraft, GB (TE11) -- Becquey

130. Jayden Higgins, Hou (WR51) -- Bowen

131. Tank Bigsby, Jax (RB40) -- McCormick

132. Jordan Mason, Min (RB41) -- Loza

Round 12

133. Marvin Mims Jr., Den (WR52) -- Loza

134. Quinshon Judkins, Cle (RB42) -- McCormick

135. Tyler Warren, Ind (TE12) -- Bowen

136. Zach Charbonnet, Sea (RB43) -- Becquey

137. Najee Harris, LAC (RB44) -- Yates

138. Trey Benson, Ari (RB45) -- Klingele

139. Jake Ferguson, Dal (TE13) -- Dopp

140. Jack Bech, LV (WR53) -- Carpenter

141. Dalton Kincaid, Buf (TE14) -- Lipscomb

142. Dylan Sampson, Cle (RB46) -- Cockcroft

143. Darnell Mooney, Atl (WR54) -- Moody

144. Tyler Allgeier, Atl (RB47) -- Kaiser

Round 13

145. Russell Wilson, NYG (QB30) -- Kaiser

146. Rachaad White, TB (RB48) -- Moody

147. Cedric Tillman, Cle (WR55) -- Cockcroft

148. Braelon Allen, NYJ (RB49) -- Lipscomb

149. Jaylen Wright, Mia (RB50) -- Carpenter

150. Tre Harris, LAC (WR56) -- Dopp

151. Kyle Williams, NE (WR57) -- Klingele

152. Kyle Pitts Sr., Atl (TE15) -- Yates

153. Brandon Aiyuk, SF (WR58) -- Becquey

154. Luther Burden III, Chi (WR59) -- Bowen

155. Josh Downs, Ind (WR60) -- McCormick

156. Xavier Legette, Car (WR61) -- Loza

Round 14

157. Jaydon Blue, Dal (RB51) -- Loza

158. Ray Davis, Buf (RB52) -- McCormick

159. Roschon Johnson, Chi (RB53) -- Bowen

160. Jalen McMillan, TB (WR62) -- Becquey

161. Rashod Bateman, Bal (WR63) -- Yates

162. Tyler Shough, NO (QB31) -- Klingele

163. Hollywood Brown, KC (WR64) -- Dopp

164. Bhayshul Tuten, Jax (RB54) -- Carpenter

165. Daniel Jones, Ind (QB32) -- Lipscomb

166. Wan'Dale Robinson, NYG (WR65) -- Cockcroft

167. Adam Thielen, Car (WR66) -- Moody

168. Nick Chubb, Hou (RB55) -- Kaiser

Round 15

169. Jaxson Dart, NYG (QB33) -- Kaiser

170. Isaac Guerendo, SF (RB56) -- Moody

171. Ray-Ray McCloud III, Atl (WR67) -- Cockcroft

172. Houston Texans DST (D/ST1) -- Lipscomb

173. MarShawn Lloyd, GB (RB57) -- Carpenter

174. Christian Kirk, Hou (WR68) -- Dopp

175. Blake Corum, LAR (RB58) -- Klingele

176. DeMario Douglas, NE (WR69) -- Yates

177. Pat Bryant, Den (WR70) -- Becquey

178. Romeo Doubs, GB (WR71) -- Bowen

179. Dallas Goedert, Phi (TE16) -- McCormick

180. Chig Okonkwo, Ten (TE17) -- Loza

Round 16

181. Pittsburgh Steelers DST (D/ST2) -- Loza

182. Denver Broncos DST (D/ST3) -- McCormick

183. Baltimore Ravens DST (D/ST4) -- Bowen

184. Jake Bates, Det (K1) -- Becquey

185. Philadelphia Eagles DST (D/ST5) -- Yates

186. Brandon Aubrey, Dal (K2) -- Klingele

187. Minnesota Vikings DST (D/ST6) -- Dopp

188. Seattle Seahawks DST (D/ST7) -- Carpenter

189. Keenan Allen, FA (WR72) -- Lipscomb

190. Jake Elliott, Phi (K3) -- Cockcroft

191. New England Patriots DST (D/ST8) -- Moody

192. Detroit Lions DST (D/ST9) -- Kaiser

Round 17

193. Chase McLaughlin, TB (K4) -- Kaiser

194. Cameron Dicker, LAC (K5) -- Moody

195. Arizona Cardinals DST (D/ST10) -- Cockcroft

196. Ka'imi Fairbairn, Hou (K6) -- Lipscomb

197. Jason Sanders, Mia (K7) -- Carpenter

198. Tyler Loop, Bal (K8) -- Dopp

199. San Francisco 49ers DST (D/ST11) -- Klingele

200. Tyler Bass, Buf (K9) -- Yates

201. New York Jets DST (D/ST12) -- Becquey

202. Harrison Butker, KC (K10) -- Bowen

203. Chris Boswell, Pit (K11) -- McCormick

Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

Team Kaiser

QB1 Matthew Stafford, LAR (Pick: 6.12 | Bye: 12)

QB2 Bryce Young, Car (Pick: 7.1 | Bye: 14)

QB3 Russell Wilson, NYG (Pick: 13.1 | Bye: 14)

QB4 Jaxson Dart, NYG (Pick: 15.1 | Bye: 14)

RB1 Derrick Henry, Bal (Pick: 2.12 | Bye: 7)

RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 3.1 | Bye: 5)

RB3 Tyler Allgeier, Atl (Pick: 12.12 | Bye: 5)

RB4 Nick Chubb, Hou (Pick: 14.12 | Bye: 6)

WR1 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 1.1 | Bye: 10)

WR2 Jaxon Smith-Njigba, Sea (Pick: 4.12 | Bye: 8)

WR3 Davante Adams, LAR (Pick: 5.1 | Bye: 12)

WR4 Cooper Kupp, Sea (Pick: 9.1 | Bye: 8)

WR5 Khalil Shakir, Buf (Pick: 10.12 | Bye: 7)

WR6 Ricky Pearsall, SF (Pick: 11.1 | Bye: 14)

TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 8.12 | Bye: 10)

K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 17.1 | Bye: 9)

D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 16.12 | Bye: 8)

Team Moody

QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 1.2 | Bye: 7)

QB2 Justin Fields, NYJ (Pick: 3.2 | Bye: 12)

QB3 Drake Maye, NE (Pick: 4.11 | Bye: 14)

RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 2.11 | Bye: 11)

RB2 Alvin Kamara, NO (Pick: 5.2 | Bye: 11)

RB3 Tony Pollard, Ten (Pick: 9.2 | Bye: 10)

RB4 Austin Ekeler, Wsh (Pick: 11.2 | Bye: 12)

RB5 Rachaad White, TB (Pick: 13.2 | Bye: 9)

RB6 Isaac Guerendo, SF (Pick: 15.2 | Bye: 14)

WR1 Courtland Sutton, Den (Pick: 6.11 | Bye: 12)

WR2 Tetairoa McMillan, Car (Pick: 8.11 | Bye: 14)

WR3 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 10.11 | Bye: 11)

WR4 Darnell Mooney, Atl (Pick: 12.11 | Bye: 5)

WR5 Adam Thielen, Car (Pick: 14.11 | Bye: 14)

TE1 T.J. Hockenson, Min (Pick: 7.2 | Bye: 6)

K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 17.2 | Bye: 8)

D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 16.11 | Bye: 14)

Team Cockcroft

QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 1.3 | Bye: 7)

QB2 Tua Tagovailoa, Mia (Pick: 5.3 | Bye: 12)

QB3 Aaron Rodgers. Pit (Pick: 8.10 | Bye: 5)

RB1 Bucky Irving, TB (Pick: 3.3 | Bye: 9)

RB2 Joe Mixon, Hou (Pick: 7.3 | Bye: 6)

RB3 J.K. Dobbins, Den (Pick: 10.10 | Bye: 12)

RB4 Dylan Sampson, Cle (Pick: 12.10 | Bye: 9)

WR1 Nico Collins, Hou (Pick: 2.10 | Bye: 6)

WR2 Tee Higgins, Cin (Pick: 4.10 | Bye: 10)

WR3 DK Metcalf, Pit (Pick: 6.10 | Bye: 5)

WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 9.3 | Bye: 5)

WR5 Cedric Tillman, Cle (Pick: 13.3 | Bye: 9)

WR6 Wan'Dale Robinson, NYG (Pick: 14.10 | Bye: 14)

WR7 Ray-Ray McCloud III, Atl (Pick: 15.3 | Bye: 5)

TE1 Colston Loveland, Chi (Pick: 11.3 | Bye: 5)

K1 Jake Elliott, Phi (Pick: 16.10 | Bye: 9)

D/ST1 Arizona Cardinals DST (Pick: 17.3 | Bye: 8)

Team Lipscomb

QB1 Kyler Murray, Ari (Pick: 2.9 | Bye: 8)

QB2 Cameron Ward, Ten (Pick: 6.9 | Bye: 10)

QB3 Daniel Jones, Ind (Pick: 14.9 | Bye: 11)

RB1 Bijan Robinson, Atl (Pick: 1.4 | Bye: 5)

RB2 Chase Brown, Cin (Pick: 3.4 | Bye: 10)

RB3 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 10.9 | Bye: 8)

RB4 Jerome Ford, Cle (Pick: 11.4 | Bye: 9)

RB5 Braelon Allen, NYJ (Pick: 13.4 | Bye: 12)

WR1 Tyreek Hill, Mia (Pick: 4.9 | Bye: 12)

WR2 Marvin Harrison Jr., Ari (Pick: 5.4 | Bye: 8)

WR3 Calvin Ridley, Ten (Pick: 7.4 | Bye: 10)

WR4 Jerry Jeudy, Cle (Pick: 8.9 | Bye: 9)

WR5 Keenan Allen, FA (Pick: 16.9 | Bye: --)

TE1 Evan Engram, Den (Pick: 9.4 | Bye: 12)

TE2 Dalton Kincaid, Buf (Pick: 12.9 | Bye: 7)

K1 Ka'imi Fairbairn, Hou (Pick: 17.4 | Bye: 6)

D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 15.4 | Bye: 6)

Team Carpenter

QB1 Baker Mayfield, TB (Pick: 2.8 | Bye: 9)

QB2 Jared Goff, Det (Pick: 4.8 | Bye: 8)

RB1 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.5 | Bye: 12)

RB2 Isiah Pacheco, KC (Pick: 7.5 | Bye: 10)

RB3 Javonte Williams, Dal (Pick: 9.5 | Bye: 10)

RB4 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 10.8 | Bye: 14)

RB5 Jaylen Wright, Mia (Pick: 13.5 | Bye: 12)

RB6 Bhayshul Tuten, Jax (Pick: 14.8 | Bye: 8)

RB7 MarShawn Lloyd, GB (Pick: 15.5 | Bye: 5)

WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.5 | Bye: 6)

WR2 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 5.5 | Bye: 12)

WR3 George Pickens, Dal (Pick: 8.8 | Bye: 10)

WR4 Chris Godwin, TB (Pick: 11.5 | Bye: 9)

WR5 Jack Bech, LV (Pick: 12.8 | Bye: 8)

TE1 Sam LaPorta, Det (Pick: 6.8 | Bye: 8)

K1 Jason Sanders, Mia (Pick: 17.5 | Bye: 12)

D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 16.8 | Bye: 8)

Team Dopp

QB1 Jayden Daniels, Wsh (Pick: 1.6 | Bye: 12)

QB2 J.J. McCarthy, Min (Pick: 4.7 | Bye: 6)

RB1 Kenneth Walker III, Sea (Pick: 5.6 | Bye: 8)

RB2 D'Andre Swift, Chi (Pick: 6.7 | Bye: 5)

RB3 Cam Skattebo, NYG (Pick: 10.7 | Bye: 14)

WR1 Malik Nabers, NYG (Pick: 2.7 | Bye: 14)

WR2 Brian Thomas Jr., Jax (Pick: 3.6 | Bye: 8)

WR3 DJ Moore, Chi (Pick: 7.6 | Bye: 5)

WR4 Zay Flowers, Bal (Pick: 8.7 | Bye: 7)

WR5 Jauan Jennings, SF (Pick: 11.6 | Bye: 14)

WR6 Tre Harris, LAC (Pick: 13.6 | Bye: 8)

WR7 Hollywood Brown, KC (Pick: 14.7 | Bye: 10)

WR8 Christian Kirk, Hou (Pick: 15.6 | Bye: 6)

TE1 David Njoku, Cle (Pick: 9.6 | Bye: 9)

TE2 Jake Ferguson, Dal (Pick: 12.7 | Bye: 10)

K1 Tyler Loop, Bal (Pick: 17.6 | Bye: 7)

D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 16.7 | Bye: 6)

Team Klingele

QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 1.7 | Bye: 9)

QB2 Michael Penix Jr., Atl (Pick: 6.6 | Bye: 5)

QB3 Tyler Shough, NO (Pick: 14.6 | Bye: 11)

RB1 James Cook, Buf (Pick: 4.6 | Bye: 7)

RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 5.7 | Bye: 12)

RB3 Aaron Jones Sr., Min (Pick: 8.6 | Bye: 6)

RB4 Trey Benson, Ari (Pick: 12.6 | Bye: 8)

RB5 Blake Corum, LAR (Pick: 15.7 | Bye: 12)

WR1 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 2.6 | Bye: 8)

WR2 Travis Hunter, Jax (Pick: 7.7 | Bye: 8)

WR3 Emeka Egbuka, TB (Pick: 10.6 | Bye: 9)

WR4 Jayden Reed, GB (Pick: 11.7 | Bye: 5)

WR5 Kyle Williams, NE (Pick: 13.7 | Bye: 14)

TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 3.7 | Bye: 8)

TE2 Mark Andrews, Bal (Pick: 9.7 | Bye: 7)

K1 Brandon Aubrey, Dal (Pick: 16.6 | Bye: 10)

D/ST1 San Francisco 49ers DST (Pick: 17.7 | Bye: 14)

Team Yates

QB1 Joe Burrow, Cin (Pick: 1.8 | Bye: 10)

QB2 Bo Nix, Den (Pick: 2.5 | Bye: 12)

RB1 Omarion Hampton, LAC (Pick: 4.5 | Bye: 8)

RB2 James Conner, Ari (Pick: 5.8 | Bye: 8)

RB3 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 9.8 | Bye: 14)

RB4 Najee Harris, LAC (Pick: 12.5 | Bye: 8)

WR1 Rashee Rice, KC (Pick: 6.5 | Bye: 10)

WR2 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 7.8 | Bye: 12)

WR3 Jakobi Meyers, LV (Pick: 8.5 | Bye: 8)

WR4 Deebo Samuel, Wsh (Pick: 10.5 | Bye: 12)

WR5 Rashid Shaheed, NO (Pick: 11.8 | Bye: 11)

WR6 Rashod Bateman, Bal (Pick: 14.5 | Bye: 7)

WR7 DeMario Douglas, NE (Pick: 15.8 | Bye: 14)

TE1 Trey McBride, Ari (Pick: 3.8 | Bye: 8)

TE2 Kyle Pitts Sr., Atl (Pick: 13.8 | Bye: 5)

K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 17.8 | Bye: 7)

D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 16.5 | Bye: 9)

Team Becquey

QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 3.9 | Bye: 8)

QB2 Caleb Williams, Chi (Pick: 4.4 | Bye: 5)

QB3 Sam Darnold, Sea (Pick: 8.4 | Bye: 8)

RB1 Jahmyr Gibbs, Det (Pick: 1.9 | Bye: 8)

RB2 De'Von Achane, Mia (Pick: 2.4 | Bye: 12)

RB3 Chuba Hubbard, Car (Pick: 5.9 | Bye: 14)

RB4 Tyjae Spears, Ten (Pick: 10.4 | Bye: 10)

RB5 Zach Charbonnet, Sea (Pick: 12.4 | Bye: 8)

WR1 Xavier Worthy, KC (Pick: 6.4 | Bye: 10)

WR2 DeVonta Smith, Phi (Pick: 7.9 | Bye: 9)

WR3 Chris Olave, NO (Pick: 9.9 | Bye: 11)

WR4 Brandon Aiyuk, SF (Pick: 13.9 | Bye: 14)

WR5 Jalen McMillan, TB (Pick: 14.4 | Bye: 9)

WR6 Pat Bryant, Den (Pick: 15.9 | Bye: 12)

TE1 Tucker Kraft, GB (Pick: 11.9 | Bye: 5)

K1 Jake Bates, Det (Pick: 16.4 | Bye: 8)

D/ST1 New York Jets DST (Pick: 17.9 | Bye: 12)

Team Bowen

QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 3.10 | Bye: 14)

QB2 C.J. Stroud, Hou (Pick: 5.10 | Bye: 6)

RB1 Saquon Barkley, Phi (Pick: 1.10 | Bye: 9)

RB2 David Montgomery, Det (Pick: 6.3 | Bye: 8)

RB3 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 8.3 | Bye: 14)

RB4 Jaylen Warren, Pit (Pick: 10.3 | Bye: 5)

RB5 Roschon Johnson, Chi (Pick: 14.3 | Bye: 5)

WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 2.3 | Bye: 12)

WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 4.3 | Bye: 8)

WR3 Jameson Williams, Det (Pick: 7.10 | Bye: 8)

WR4 Stefon Diggs, NE (Pick: 9.10 | Bye: 14)

WR5 Jayden Higgins, Hou (Pick: 11.10 | Bye: 6)

WR6 Luther Burden III, Chi (Pick: 13.10 | Bye: 5)

WR7 Romeo Doubs, GB (Pick: 15.10 | Bye: 5)

TE1 Tyler Warren, Ind (Pick: 12.3 | Bye: 11)

K1 Harrison Butker, KC (Pick: 17.10 | Bye: 10)

D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 16.3 | Bye: 7)

Team McCormick

QB1 Jordan Love, GB (Pick: 4.2 | Bye: 5)

QB2 Trevor Lawrence, Jax (Pick: 5.11 | Bye: 8)

QB3 Geno Smith, LV (Pick: 7.11 | Bye: 8)

QB4 Anthony Richardson Sr., Ind (Pick: 10.2 | Bye: 11)

RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.11 | Bye: 8)

RB2 RJ Harvey, Den (Pick: 8.2 | Bye: 12)

RB3 Tank Bigsby, Jax (Pick: 11.11 | Bye: 8)

RB4 Quinshon Judkins, Cle (Pick: 12.2 | Bye: 9)

RB5 Ray Davis, Buf (Pick: 14.2 | Bye: 7)

WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 2.2 | Bye: 10)

WR2 A.J. Brown, Phi (Pick: 3.11 | Bye: 9)

WR3 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 6.2 | Bye: 12)

WR4 Jordan Addison, Min (Pick: 9.11 | Bye: 6)

WR5 Josh Downs, Ind (Pick: 13.11 | Bye: 11)

TE1 Dallas Goedert, Phi (Pick: 15.11 | Bye: 9)

K1 Chris Boswell, Pit (Pick: 17.11 | Bye: 5)

D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 16.2 | Bye: 12)

Team Loza

QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 2.1 | Bye: 10)

QB2 Dak Prescott, Dal (Pick: 3.12 | Bye: 10)

RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.12 | Bye: 14)

RB2 Kaleb Johnson, Pit (Pick: 8.1 | Bye: 5)

RB3 Brian Robinson Jr., Wsh (Pick: 9.12 | Bye: 12)

RB4 Jordan Mason, Min (Pick: 11.12 | Bye: 6)

RB5 Jaydon Blue, Dal (Pick: 14.1 | Bye: 10)

WR1 Drake London, Atl (Pick: 4.1 | Bye: 5)

WR2 Mike Evans, TB (Pick: 6.1 | Bye: 9)

WR3 Rome Odunze, Chi (Pick: 7.12 | Bye: 5)

WR4 Keon Coleman, Buf (Pick: 10.1 | Bye: 7)

WR5 Marvin Mims Jr., Den (Pick: 12.1 | Bye: 12)

WR6 Xavier Legette, Car (Pick: 13.12 | Bye: 14)

TE1 George Kittle, SF (Pick: 5.12 | Bye: 14)

TE2 Chig Okonkwo, Ten (Pick: 15.12 | Bye: 10)

K1 Cairo Santos, Chi (Pick: 17.12 | Bye: 5)

D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 16.1 | Bye: 5)