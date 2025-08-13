        <
          Fantasy Football Marathon mock draft: 'Big 4' quarterbacks all go in Round 3

          Aug 13, 2025, 02:23 AM

          Each year, at the conclusion of the ESPN Fantasy Football Marathon, ESPN Fantasy analysts and other ESPN personalities get together to conduct a mock draft.

          This year's 10-team PPR draft featured the following participants (in order of first-round selection): Dan Graziano, Mike Clay, Tyler Fulghum, Daniel Dopp, Liz Loza, Stephania Bell, Damien Woody, Eric Moody, Anita Marks and Adam Schefter.

          Early draft action saw Las Vegas Raiders rookie Ashton Jeanty selected before Christian McCaffrey and Saquon Barkley, and a pair of tight ends drafted before the first quarterback came off the board.

          Below are the round-by-round picks, and at the very bottom, you will find each team's roster.

          Round 1

          1. Ja'Marr Chase, Cin (WR1) -- Graziano
          2. Bijan Robinson, Atl (RB1) -- Clay
          3. Jahmyr Gibbs, Det (RB2) -- Fulghum
          4. Justin Jefferson, Min (WR2) -- Dopp
          5. Ashton Jeanty, LV (RB3) -- Loza
          6. Christian McCaffrey, SF (RB4) -- Bell
          7. Saquon Barkley, Phi (RB5) -- Woody
          8. CeeDee Lamb, Dal (WR3) -- Moody
          9. Amon-Ra St. Brown, Det (WR4) -- Marks
          10. Malik Nabers, NYG (WR5) -- Schefter

          Round 2

          11. Brock Bowers, LV (TE1) -- Schefter
          12. Jonathan Taylor, Ind (RB6) -- Marks
          13. Derrick Henry, Bal (RB7) -- Moody
          14. Nico Collins, Hou (WR6) -- Woody
          15. Puka Nacua, LAR (WR7) -- Bell
          16. Drake London, Atl (WR8) -- Loza
          17. De'Von Achane, Mia (RB8) -- Dopp
          18. Trey McBride, Ari (TE2) -- Fulghum
          19. Brian Thomas Jr., Jax (WR9) -- Clay
          20. Bucky Irving, TB (RB9) -- Graziano

          Round 3

          21. Josh Allen, Buf (QB1) -- Graziano
          22. Josh Jacobs, GB (RB10) -- Clay
          23. Lamar Jackson, Bal (QB2) -- Fulghum
          24. Chase Brown, Cin (RB11) -- Dopp
          25. Jalen Hurts, Phi (QB3) -- Loza
          26. Jayden Daniels, Wsh (QB4) -- Bell
          27. A.J. Brown, Phi (WR10) -- Woody
          28. Kyren Williams, LAR (RB12) -- Moody
          29. Ladd McConkey, LAC (WR11) -- Marks
          30. Omarion Hampton, LAC (RB13) -- Schefter

          Round 4

          31. James Cook, Buf (RB14) -- Schefter
          32. Joe Burrow, Cin (QB5) -- Marks
          33. Tee Higgins, Cin (WR12) -- Moody
          34. George Kittle, SF (TE3) -- Woody
          35. Terry McLaurin, Wsh (WR13) -- Bell
          36. Kenneth Walker III, Sea (RB15) -- Loza
          37. Tyreek Hill, Mia (WR14) -- Dopp
          38. Davante Adams, LAR (WR15) -- Fulghum
          39. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR16) -- Clay
          40. TreVeyon Henderson, NE (RB16) -- Graziano

          Round 5

          41. Sam LaPorta, Det (TE4) -- Graziano
          42. Marvin Harrison Jr., Ari (WR17) -- Clay
          43. Breece Hall, NYJ (RB17) -- Fulghum
          44. Garrett Wilson, NYJ (WR18) -- Dopp
          45. Mike Evans, TB (WR19) -- Loza
          46. Alvin Kamara, NO (RB18) -- Bell
          47. James Conner, Ari (RB19) -- Woody
          48. DK Metcalf, Pit (WR20) -- Moody
          49. Chuba Hubbard, Car (RB20) -- Marks
          50. DJ Moore, Chi (WR21) -- Schefter

          Round 6

          51. Calvin Ridley, Ten (WR22) -- Schefter
          52. Travis Kelce, KC (TE5) -- Marks
          53. RJ Harvey, Den (RB21) -- Moody
          54. Courtland Sutton, Den (WR23) -- Woody
          55. T.J. Hockenson, Min (TE6) -- Bell
          56. Jameson Williams, Det (WR24) -- Loza
          57. Rashee Rice, KC (WR25) -- Dopp
          58. George Pickens, Dal (WR26) -- Fulghum
          59. Xavier Worthy, KC (WR27) -- Clay
          60. DeVonta Smith, Phi (WR28) -- Graziano

          Round 7

          61. Zay Flowers, Bal (WR29) -- Graziano
          62. D'Andre Swift, Chi (RB22) -- Clay
          63. Jaylen Waddle, Mia (WR30) -- Fulghum
          64. Evan Engram, Den (TE7) -- Dopp
          65. Isiah Pacheco, KC (RB23) -- Loza
          66. Rome Odunze, Chi (WR31) -- Bell
          67. Patrick Mahomes, KC (QB6) -- Woody
          68. Tetairoa McMillan, Car (WR32) -- Moody
          69. Jaylen Warren, Pit (RB24) -- Marks
          70. Baker Mayfield, TB (QB7) -- Schefter

          Round 8

          71. Tony Pollard, Ten (RB25) -- Schefter
          72. Jakobi Meyers, LV (WR33) -- Marks
          73. Bo Nix, Den (QB8) -- Moody
          74. David Montgomery, Det (RB26) -- Woody
          75. Aaron Jones Sr., Min (RB27) -- Bell
          76. David Njoku, Cle (TE8) -- Loza
          77. Kaleb Johnson, Pit (RB28) -- Dopp
          78. Ricky Pearsall, SF (WR34) -- Fulghum
          79. Travis Hunter, Jax (WR35) -- Clay
          80. Chris Olave, NO (WR36) -- Graziano

          Round 9

          81. Brian Robinson Jr., Wsh (RB29) -- Graziano
          82. Kyler Murray, Ari (QB9) -- Clay
          83. J.K. Dobbins, Den (RB30) -- Fulghum
          84. Jerry Jeudy, Cle (WR37) -- Dopp
          85. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB31) -- Loza
          86. Cam Skattebo, NYG (RB32) -- Bell
          87. Jordan Addison, Min (WR38) -- Woody
          88. Mark Andrews, Bal (TE9) -- Moody
          89. Michael Pittman Jr., Ind (WR39) -- Marks
          90. Matthew Golden, GB (WR40) -- Schefter

          Round 10

          91. Brock Purdy, SF (QB10) -- Schefter
          92. Deebo Samuel, Wsh (WR41) -- Marks
          93. Javonte Williams, Dal (RB33) -- Moody
          94. Justin Fields, NYJ (QB11) -- Woody
          95. Emeka Egbuka, TB (WR42) -- Bell
          96. Stefon Diggs, NE (WR43) -- Loza
          97. Dak Prescott, Dal (QB12) -- Dopp
          98. Cooper Kupp, Sea (WR44) -- Fulghum
          99. Colston Loveland, Chi (TE10) -- Clay
          100. Chris Godwin, TB (WR45) -- Graziano

          Round 11

          101. Travis Etienne Jr., Jax (RB34) -- Graziano
          102. Drake Maye, NE (QB13) -- Clay
          103. Rhamondre Stevenson, NE (RB35) -- Fulghum
          104. Jordan Mason, Min (RB36) -- Dopp
          105. Caleb Williams, Chi (QB14) -- Loza
          106. Jauan Jennings, SF (WR46) -- Bell
          107. Jaydon Blue, Dal (RB37) -- Woody
          108. Austin Ekeler, Wsh (RB38) -- Moody
          109. Jerome Ford, Cle (RB39) -- Marks
          110. Tyjae Spears, Ten (RB40) -- Schefter

          Round 12

          111. Tyler Warren, Ind (TE11) -- Schefter
          112. Khalil Shakir, Buf (WR47) -- Marks
          113. Keon Coleman, Buf (WR48) -- Moody
          114. Darnell Mooney, Atl (WR49) -- Woody
          115. Jack Bech, LV (WR50) -- Bell
          116. Trey Benson, Ari (RB41) -- Loza
          117. Jayden Higgins, Hou (WR51) -- Dopp
          118. Joe Mixon, Hou (RB42) -- Fulghum
          119. Tank Bigsby, Jax (RB43) -- Clay
          120. Josh Downs, Ind (WR52) -- Graziano

          Round 13

          121. Denver Broncos DST (D/ST1) -- Graziano
          122. Keenan Allen, LAC (WR53) -- Clay
          123. Jayden Reed, GB (WR54) -- Fulghum
          124. Justin Herbert, LAC (QB15) -- Dopp
          125. Marvin Mims Jr., Den (WR55) -- Loza
          126. Isaac Guerendo, SF (RB44) -- Bell
          127. Houston Texans DST (D/ST2) -- Woody
          128. Ray Davis, Buf (RB45) -- Moody
          129. Tre Harris, LAC (WR56) -- Marks
          130. Brandon Aubrey, Dal (K1) -- Schefter

          Round 14

          131. Rashid Shaheed, NO (WR57) -- Schefter
          132. Tyler Allgeier, Atl (RB46) -- Marks
          133. Tucker Kraft, GB (TE12) -- Moody
          134. Rachaad White, TB (RB47) -- Woody
          135. Jordan Love, GB (QB16) -- Bell
          136. Chig Okonkwo, Ten (TE13) -- Loza
          137. Jake Ferguson, Dal (TE14) -- Dopp
          138. Jared Goff, Det (QB17) -- Fulghum
          139. J.J. McCarthy, Min (QB18) -- Clay
          140. Dallas Goedert, Phi (TE15) -- Graziano

          Round 15

          141. Dalton Kincaid, Buf (TE16) -- Graziano
          142. Pittsburgh Steelers DST (D/ST3) -- Clay
          143. Minnesota Vikings DST (D/ST4) -- Fulghum
          144. Jake Bates, Det (K2) -- Dopp
          145. Seattle Seahawks DST (D/ST5) -- Loza
          146. Baltimore Ravens DST (D/ST6) -- Bell
          147. Quinshon Judkins, Cle (RB48) -- Woody
          148. New England Patriots DST (D/ST7) -- Moody
          149. Detroit Lions DST (D/ST8) -- Marks
          150. Dylan Sampson, Cle (RB49) -- Schefter

          Round 16

          151. Philadelphia Eagles DST (D/ST9) -- Schefter
          152. Chase McLaughlin, TB (K3) -- Marks
          153. Cameron Dicker, LAC (K4) -- Moody
          154. Jason Sanders, Mia (K5) -- Woody
          155. Tyler Bass, Buf (K6) -- Bell
          156. Jake Elliott, Phi (K7) -- Loza
          157. Buffalo Bills DST (D/ST10) -- Dopp
          158. Chris Boswell, Pit (K8) -- Fulghum
          159. Harrison Butker, KC (K9) -- Clay
          160. Cairo Santos, Chi (K10) -- Graziano

          Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

          Team Graziano

          QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 3.1 | Bye: 7)
          RB1 Bucky Irving, TB (Pick: 2.10 | Bye: 9)
          RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 4.10 | Bye: 14)
          RB3 Brian Robinson Jr., Wsh (Pick: 9.1 | Bye: 12)
          RB4 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 11.1 | Bye: 8)
          WR1 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 1.1 | Bye: 10)
          WR2 DeVonta Smith, Phi (Pick: 6.10 | Bye: 9)
          WR3 Zay Flowers, Bal (Pick: 7.1 | Bye: 7)
          WR4 Chris Olave, NO (Pick: 8.10 | Bye: 11)
          WR5 Chris Godwin, TB (Pick: 10.10 | Bye: 9)
          WR6 Josh Downs, Ind (Pick: 12.10 | Bye: 11)
          TE1 Sam LaPorta, Det (Pick: 5.1 | Bye: 8)
          TE2 Dallas Goedert, Phi (Pick: 14.10 | Bye: 9)
          TE3 Dalton Kincaid, Buf (Pick: 15.1 | Bye: 7)
          K1 Cairo Santos, Chi (Pick: 16.10 | Bye: 5)
          D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 13.1 | Bye: 12)

          Team Clay

          QB1 Kyler Murray, Ari (Pick: 9.2 | Bye: 8)
          QB2 Drake Maye, NE (Pick: 11.2 | Bye: 14)
          QB3 J.J. McCarthy, Min (Pick: 14.9 | Bye: 6)
          RB1 Bijan Robinson, Atl (Pick: 1.2 | Bye: 5)
          RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 3.2 | Bye: 5)
          RB3 D'Andre Swift, Chi (Pick: 7.2 | Bye: 5)
          RB4 Tank Bigsby, Jax (Pick: 12.9 | Bye: 8)
          WR1 Brian Thomas Jr., Jax (Pick: 2.9 | Bye: 8)
          WR2 Jaxon Smith-Njigba, Sea (Pick: 4.9 | Bye: 8)
          WR3 Marvin Harrison Jr., Ari (Pick: 5.2 | Bye: 8)
          WR4 Xavier Worthy, KC (Pick: 6.9 | Bye: 10)
          WR5 Travis Hunter, Jax (Pick: 8.9 | Bye: 8)
          WR6 Keenan Allen, LAC (Pick: 13.2 | Bye: 8)
          TE1 Colston Loveland, Chi (Pick: 10.9 | Bye: 5)
          K1 Harrison Butker, KC (Pick: 16.9 | Bye: 10)
          D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 15.2 | Bye: 5)

          Team Fulghum

          QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 3.3 | Bye: 7)
          QB2 Jared Goff, Det (Pick: 14.8 | Bye: 8)
          RB1 Jahmyr Gibbs, Det (Pick: 1.3 | Bye: 8)
          RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 5.3 | Bye: 12)
          RB3 J.K. Dobbins, Den (Pick: 9.3 | Bye: 12)
          RB4 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 11.3 | Bye: 14)
          RB5 Joe Mixon, Hou (Pick: 12.8 | Bye: 6)
          WR1 Davante Adams, LAR (Pick: 4.8 | Bye: 12)
          WR2 George Pickens, Dal (Pick: 6.8 | Bye: 10)
          WR3 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 7.3 | Bye: 12)
          WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 8.8 | Bye: 14)
          WR5 Cooper Kupp, Sea (Pick: 10.8 | Bye: 8)
          WR6 Jayden Reed, GB (Pick: 13.3 | Bye: 5)
          TE1 Trey McBride, Ari (Pick: 2.8 | Bye: 8)
          K1 Chris Boswell, Pit (Pick: 16.8 | Bye: 5)
          D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.3 | Bye: 6)

          Team Dopp

          QB1 Dak Prescott, Dal (Pick: 10.7 | Bye: 10)
          QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 13.4 | Bye: 8)
          RB1 De'Von Achane, Mia (Pick: 2.7 | Bye: 12)
          RB2 Chase Brown, Cin (Pick: 3.4 | Bye: 10)
          RB3 Kaleb Johnson, Pit (Pick: 8.7 | Bye: 5)
          RB4 Jordan Mason, Min (Pick: 11.4 | Bye: 6)
          WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.4 | Bye: 6)
          WR2 Tyreek Hill, Mia (Pick: 4.7 | Bye: 12)
          WR3 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 5.4 | Bye: 12)
          WR4 Rashee Rice, KC (Pick: 6.7 | Bye: 10)
          WR5 Jerry Jeudy, Cle (Pick: 9.4 | Bye: 9)
          WR6 Jayden Higgins, Hou (Pick: 12.7 | Bye: 6)
          TE1 Evan Engram, Den (Pick: 7.4 | Bye: 12)
          TE2 Jake Ferguson, Dal (Pick: 14.7 | Bye: 10)
          K1 Jake Bates, Det (Pick: 15.4 | Bye: 8)
          D/ST1 Buffalo Bills DST (Pick: 16.7 | Bye: 7)

          Team Loza

          QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 3.5 | Bye: 9)
          QB2 Caleb Williams, Chi (Pick: 11.5 | Bye: 5)
          RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.5 | Bye: 8)
          RB2 Kenneth Walker III, Sea (Pick: 4.6 | Bye: 8)
          RB3 Isiah Pacheco, KC (Pick: 7.5 | Bye: 10)
          RB4 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 9.5 | Bye: 14)
          RB5 Trey Benson, Ari (Pick: 12.6 | Bye: 8)
          WR1 Drake London, Atl (Pick: 2.6 | Bye: 5)
          WR2 Mike Evans, TB (Pick: 5.5 | Bye: 9)
          WR3 Jameson Williams, Det (Pick: 6.6 | Bye: 8)
          WR4 Stefon Diggs, NE (Pick: 10.6 | Bye: 14)
          WR5 Marvin Mims Jr., Den (Pick: 13.5 | Bye: 12)
          TE1 David Njoku, Cle (Pick: 8.6 | Bye: 9)
          TE2 Chig Okonkwo, Ten (Pick: 14.6 | Bye: 10)
          K1 Jake Elliott, Phi (Pick: 16.6 | Bye: 9)
          D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 15.5 | Bye: 8)

          Team Bell

          QB1 Jayden Daniels, Wsh (Pick: 3.6 | Bye: 12)
          QB2 Jordan Love, GB (Pick: 14.5 | Bye: 5)
          RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.6 | Bye: 14)
          RB2 Alvin Kamara, NO (Pick: 5.6 | Bye: 11)
          RB3 Aaron Jones Sr., Min (Pick: 8.5 | Bye: 6)
          RB4 Cam Skattebo, NYG (Pick: 9.6 | Bye: 14)
          RB5 Isaac Guerendo, SF (Pick: 13.6 | Bye: 14)
          WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 2.5 | Bye: 12)
          WR2 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 4.5 | Bye: 12)
          WR3 Rome Odunze, Chi (Pick: 7.6 | Bye: 5)
          WR4 Emeka Egbuka, TB (Pick: 10.5 | Bye: 9)
          WR5 Jauan Jennings, SF (Pick: 11.6 | Bye: 14)
          WR6 Jack Bech, LV (Pick: 12.5 | Bye: 8)
          TE1 T.J. Hockenson, Min (Pick: 6.5 | Bye: 6)
          K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 16.5 | Bye: 7)
          D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.6 | Bye: 7)

          Team Woody

          QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 7.7 | Bye: 10)
          QB2 Justin Fields, NYJ (Pick: 10.4 | Bye: 12)
          RB1 Saquon Barkley, Phi (Pick: 1.7 | Bye: 9)
          RB2 James Conner, Ari (Pick: 5.7 | Bye: 8)
          RB3 David Montgomery, Det (Pick: 8.4 | Bye: 8)
          RB4 Jaydon Blue, Dal (Pick: 11.7 | Bye: 10)
          RB5 Rachaad White, TB (Pick: 14.4 | Bye: 9)
          RB6 Quinshon Judkins, Cle (Pick: 15.7 | Bye: 9)
          WR1 Nico Collins, Hou (Pick: 2.4 | Bye: 6)
          WR2 A.J. Brown, Phi (Pick: 3.7 | Bye: 9)
          WR3 Courtland Sutton, Den (Pick: 6.4 | Bye: 12)
          WR4 Jordan Addison, Min (Pick: 9.7 | Bye: 6)
          WR5 Darnell Mooney, Atl (Pick: 12.4 | Bye: 5)
          TE1 George Kittle, SF (Pick: 4.4 | Bye: 14)
          K1 Jason Sanders, Mia (Pick: 16.4 | Bye: 12)
          D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 13.7 | Bye: 6)

          Team Moody

          QB1 Bo Nix, Den (Pick: 8.3 | Bye: 12)
          RB1 Derrick Henry, Bal (Pick: 2.3 | Bye: 7)
          RB2 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.8 | Bye: 12)
          RB3 RJ Harvey, Den (Pick: 6.3 | Bye: 12)
          RB4 Javonte Williams, Dal (Pick: 10.3 | Bye: 10)
          RB5 Austin Ekeler, Wsh (Pick: 11.8 | Bye: 12)
          RB6 Ray Davis, Buf (Pick: 13.8 | Bye: 7)
          WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 1.8 | Bye: 10)
          WR2 Tee Higgins, Cin (Pick: 4.3 | Bye: 10)
          WR3 DK Metcalf, Pit (Pick: 5.8 | Bye: 5)
          WR4 Tetairoa McMillan, Car (Pick: 7.8 | Bye: 14)
          WR5 Keon Coleman, Buf (Pick: 12.3 | Bye: 7)
          TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 9.8 | Bye: 7)
          TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 14.3 | Bye: 5)
          K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 16.3 | Bye: 8)
          D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.8 | Bye: 14)

          Team Marks

          QB1 Joe Burrow, Cin (Pick: 4.2 | Bye: 10)
          RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 2.2 | Bye: 11)
          RB2 Chuba Hubbard, Car (Pick: 5.9 | Bye: 14)
          RB3 Jaylen Warren, Pit (Pick: 7.9 | Bye: 5)
          RB4 Jerome Ford, Cle (Pick: 11.9 | Bye: 9)
          RB5 Tyler Allgeier, Atl (Pick: 14.2 | Bye: 5)
          WR1 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 1.9 | Bye: 8)
          WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 3.9 | Bye: 8)
          WR3 Jakobi Meyers, LV (Pick: 8.2 | Bye: 8)
          WR4 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 9.9 | Bye: 11)
          WR5 Deebo Samuel, Wsh (Pick: 10.2 | Bye: 12)
          WR6 Khalil Shakir, Buf (Pick: 12.2 | Bye: 7)
          WR7 Tre Harris, LAC (Pick: 13.9 | Bye: 8)
          TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 6.2 | Bye: 10)
          K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 16.2 | Bye: 9)
          D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 15.9 | Bye: 8)

          Team Schefter

          QB1 Baker Mayfield, TB (Pick: 7.10 | Bye: 9)
          QB2 Brock Purdy, SF (Pick: 10.1 | Bye: 14)
          RB1 Omarion Hampton, LAC (Pick: 3.10 | Bye: 8)
          RB2 James Cook, Buf (Pick: 4.1 | Bye: 7)
          RB3 Tony Pollard, Ten (Pick: 8.1 | Bye: 10)
          RB4 Tyjae Spears, Ten (Pick: 11.10 | Bye: 10)
          RB5 Dylan Sampson, Cle (Pick: 15.10 | Bye: 9)
          WR1 Malik Nabers, NYG (Pick: 1.10 | Bye: 14)
          WR2 DJ Moore, Chi (Pick: 5.10 | Bye: 5)
          WR3 Calvin Ridley, Ten (Pick: 6.1 | Bye: 10)
          WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 9.10 | Bye: 5)
          WR5 Rashid Shaheed, NO (Pick: 14.1 | Bye: 11)
          TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.1 | Bye: 8)
          TE2 Tyler Warren, Ind (Pick: 12.1 | Bye: 11)
          K1 Brandon Aubrey, Dal (Pick: 13.10 | Bye: 10)
          D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 16.1 | Bye: 9)