Fantasy Football Marathon mock draft: 'Big 4' quarterbacks all go in Round 3

Each year, at the conclusion of the ESPN Fantasy Football Marathon, ESPN Fantasy analysts and other ESPN personalities get together to conduct a mock draft.
This year's 10-team PPR draft featured the following participants (in order of first-round selection): Dan Graziano, Mike Clay, Tyler Fulghum, Daniel Dopp, Liz Loza, Stephania Bell, Damien Woody, Eric Moody, Anita Marks and Adam Schefter.
Early draft action saw Las Vegas Raiders rookie Ashton Jeanty selected before Christian McCaffrey and Saquon Barkley, and a pair of tight ends drafted before the first quarterback came off the board.
Below are the round-by-round picks, and at the very bottom, you will find each team's roster.
Want to watch the draft play out for yourself? Check out the simulcast replay on ESPN's YouTube Channel
Want to do your own practice draft? Check out the Mock Draft Lobby.
Round 1
1. Ja'Marr Chase, Cin (WR1) -- Graziano
2. Bijan Robinson, Atl (RB1) -- Clay
3. Jahmyr Gibbs, Det (RB2) -- Fulghum
4. Justin Jefferson, Min (WR2) -- Dopp
5. Ashton Jeanty, LV (RB3) -- Loza
6. Christian McCaffrey, SF (RB4) -- Bell
7. Saquon Barkley, Phi (RB5) -- Woody
8. CeeDee Lamb, Dal (WR3) -- Moody
9. Amon-Ra St. Brown, Det (WR4) -- Marks
10. Malik Nabers, NYG (WR5) -- Schefter
Round 2
11. Brock Bowers, LV (TE1) -- Schefter
12. Jonathan Taylor, Ind (RB6) -- Marks
13. Derrick Henry, Bal (RB7) -- Moody
14. Nico Collins, Hou (WR6) -- Woody
15. Puka Nacua, LAR (WR7) -- Bell
16. Drake London, Atl (WR8) -- Loza
17. De'Von Achane, Mia (RB8) -- Dopp
18. Trey McBride, Ari (TE2) -- Fulghum
19. Brian Thomas Jr., Jax (WR9) -- Clay
20. Bucky Irving, TB (RB9) -- Graziano
Round 3
21. Josh Allen, Buf (QB1) -- Graziano
22. Josh Jacobs, GB (RB10) -- Clay
23. Lamar Jackson, Bal (QB2) -- Fulghum
24. Chase Brown, Cin (RB11) -- Dopp
25. Jalen Hurts, Phi (QB3) -- Loza
26. Jayden Daniels, Wsh (QB4) -- Bell
27. A.J. Brown, Phi (WR10) -- Woody
28. Kyren Williams, LAR (RB12) -- Moody
29. Ladd McConkey, LAC (WR11) -- Marks
30. Omarion Hampton, LAC (RB13) -- Schefter
Round 4
31. James Cook, Buf (RB14) -- Schefter
32. Joe Burrow, Cin (QB5) -- Marks
33. Tee Higgins, Cin (WR12) -- Moody
34. George Kittle, SF (TE3) -- Woody
35. Terry McLaurin, Wsh (WR13) -- Bell
36. Kenneth Walker III, Sea (RB15) -- Loza
37. Tyreek Hill, Mia (WR14) -- Dopp
38. Davante Adams, LAR (WR15) -- Fulghum
39. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR16) -- Clay
40. TreVeyon Henderson, NE (RB16) -- Graziano
Round 5
41. Sam LaPorta, Det (TE4) -- Graziano
42. Marvin Harrison Jr., Ari (WR17) -- Clay
43. Breece Hall, NYJ (RB17) -- Fulghum
44. Garrett Wilson, NYJ (WR18) -- Dopp
45. Mike Evans, TB (WR19) -- Loza
46. Alvin Kamara, NO (RB18) -- Bell
47. James Conner, Ari (RB19) -- Woody
48. DK Metcalf, Pit (WR20) -- Moody
49. Chuba Hubbard, Car (RB20) -- Marks
50. DJ Moore, Chi (WR21) -- Schefter
Round 6
51. Calvin Ridley, Ten (WR22) -- Schefter
52. Travis Kelce, KC (TE5) -- Marks
53. RJ Harvey, Den (RB21) -- Moody
54. Courtland Sutton, Den (WR23) -- Woody
55. T.J. Hockenson, Min (TE6) -- Bell
56. Jameson Williams, Det (WR24) -- Loza
57. Rashee Rice, KC (WR25) -- Dopp
58. George Pickens, Dal (WR26) -- Fulghum
59. Xavier Worthy, KC (WR27) -- Clay
60. DeVonta Smith, Phi (WR28) -- Graziano
Round 7
61. Zay Flowers, Bal (WR29) -- Graziano
62. D'Andre Swift, Chi (RB22) -- Clay
63. Jaylen Waddle, Mia (WR30) -- Fulghum
64. Evan Engram, Den (TE7) -- Dopp
65. Isiah Pacheco, KC (RB23) -- Loza
66. Rome Odunze, Chi (WR31) -- Bell
67. Patrick Mahomes, KC (QB6) -- Woody
68. Tetairoa McMillan, Car (WR32) -- Moody
69. Jaylen Warren, Pit (RB24) -- Marks
70. Baker Mayfield, TB (QB7) -- Schefter
Round 8
71. Tony Pollard, Ten (RB25) -- Schefter
72. Jakobi Meyers, LV (WR33) -- Marks
73. Bo Nix, Den (QB8) -- Moody
74. David Montgomery, Det (RB26) -- Woody
75. Aaron Jones Sr., Min (RB27) -- Bell
76. David Njoku, Cle (TE8) -- Loza
77. Kaleb Johnson, Pit (RB28) -- Dopp
78. Ricky Pearsall, SF (WR34) -- Fulghum
79. Travis Hunter, Jax (WR35) -- Clay
80. Chris Olave, NO (WR36) -- Graziano
Round 9
81. Brian Robinson Jr., Wsh (RB29) -- Graziano
82. Kyler Murray, Ari (QB9) -- Clay
83. J.K. Dobbins, Den (RB30) -- Fulghum
84. Jerry Jeudy, Cle (WR37) -- Dopp
85. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB31) -- Loza
86. Cam Skattebo, NYG (RB32) -- Bell
87. Jordan Addison, Min (WR38) -- Woody
88. Mark Andrews, Bal (TE9) -- Moody
89. Michael Pittman Jr., Ind (WR39) -- Marks
90. Matthew Golden, GB (WR40) -- Schefter
Round 10
91. Brock Purdy, SF (QB10) -- Schefter
92. Deebo Samuel, Wsh (WR41) -- Marks
93. Javonte Williams, Dal (RB33) -- Moody
94. Justin Fields, NYJ (QB11) -- Woody
95. Emeka Egbuka, TB (WR42) -- Bell
96. Stefon Diggs, NE (WR43) -- Loza
97. Dak Prescott, Dal (QB12) -- Dopp
98. Cooper Kupp, Sea (WR44) -- Fulghum
99. Colston Loveland, Chi (TE10) -- Clay
100. Chris Godwin, TB (WR45) -- Graziano
Round 11
101. Travis Etienne Jr., Jax (RB34) -- Graziano
102. Drake Maye, NE (QB13) -- Clay
103. Rhamondre Stevenson, NE (RB35) -- Fulghum
104. Jordan Mason, Min (RB36) -- Dopp
105. Caleb Williams, Chi (QB14) -- Loza
106. Jauan Jennings, SF (WR46) -- Bell
107. Jaydon Blue, Dal (RB37) -- Woody
108. Austin Ekeler, Wsh (RB38) -- Moody
109. Jerome Ford, Cle (RB39) -- Marks
110. Tyjae Spears, Ten (RB40) -- Schefter
Round 12
111. Tyler Warren, Ind (TE11) -- Schefter
112. Khalil Shakir, Buf (WR47) -- Marks
113. Keon Coleman, Buf (WR48) -- Moody
114. Darnell Mooney, Atl (WR49) -- Woody
115. Jack Bech, LV (WR50) -- Bell
116. Trey Benson, Ari (RB41) -- Loza
117. Jayden Higgins, Hou (WR51) -- Dopp
118. Joe Mixon, Hou (RB42) -- Fulghum
119. Tank Bigsby, Jax (RB43) -- Clay
120. Josh Downs, Ind (WR52) -- Graziano
Round 13
121. Denver Broncos DST (D/ST1) -- Graziano
122. Keenan Allen, LAC (WR53) -- Clay
123. Jayden Reed, GB (WR54) -- Fulghum
124. Justin Herbert, LAC (QB15) -- Dopp
125. Marvin Mims Jr., Den (WR55) -- Loza
126. Isaac Guerendo, SF (RB44) -- Bell
127. Houston Texans DST (D/ST2) -- Woody
128. Ray Davis, Buf (RB45) -- Moody
129. Tre Harris, LAC (WR56) -- Marks
130. Brandon Aubrey, Dal (K1) -- Schefter
Round 14
131. Rashid Shaheed, NO (WR57) -- Schefter
132. Tyler Allgeier, Atl (RB46) -- Marks
133. Tucker Kraft, GB (TE12) -- Moody
134. Rachaad White, TB (RB47) -- Woody
135. Jordan Love, GB (QB16) -- Bell
136. Chig Okonkwo, Ten (TE13) -- Loza
137. Jake Ferguson, Dal (TE14) -- Dopp
138. Jared Goff, Det (QB17) -- Fulghum
139. J.J. McCarthy, Min (QB18) -- Clay
140. Dallas Goedert, Phi (TE15) -- Graziano
Round 15
141. Dalton Kincaid, Buf (TE16) -- Graziano
142. Pittsburgh Steelers DST (D/ST3) -- Clay
143. Minnesota Vikings DST (D/ST4) -- Fulghum
144. Jake Bates, Det (K2) -- Dopp
145. Seattle Seahawks DST (D/ST5) -- Loza
146. Baltimore Ravens DST (D/ST6) -- Bell
147. Quinshon Judkins, Cle (RB48) -- Woody
148. New England Patriots DST (D/ST7) -- Moody
149. Detroit Lions DST (D/ST8) -- Marks
150. Dylan Sampson, Cle (RB49) -- Schefter
Round 16
151. Philadelphia Eagles DST (D/ST9) -- Schefter
152. Chase McLaughlin, TB (K3) -- Marks
153. Cameron Dicker, LAC (K4) -- Moody
154. Jason Sanders, Mia (K5) -- Woody
155. Tyler Bass, Buf (K6) -- Bell
156. Jake Elliott, Phi (K7) -- Loza
157. Buffalo Bills DST (D/ST10) -- Dopp
158. Chris Boswell, Pit (K8) -- Fulghum
159. Harrison Butker, KC (K9) -- Clay
160. Cairo Santos, Chi (K10) -- Graziano
Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)
Team Graziano
QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 3.1 | Bye: 7)
RB1 Bucky Irving, TB (Pick: 2.10 | Bye: 9)
RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 4.10 | Bye: 14)
RB3 Brian Robinson Jr., Wsh (Pick: 9.1 | Bye: 12)
RB4 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 11.1 | Bye: 8)
WR1 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 1.1 | Bye: 10)
WR2 DeVonta Smith, Phi (Pick: 6.10 | Bye: 9)
WR3 Zay Flowers, Bal (Pick: 7.1 | Bye: 7)
WR4 Chris Olave, NO (Pick: 8.10 | Bye: 11)
WR5 Chris Godwin, TB (Pick: 10.10 | Bye: 9)
WR6 Josh Downs, Ind (Pick: 12.10 | Bye: 11)
TE1 Sam LaPorta, Det (Pick: 5.1 | Bye: 8)
TE2 Dallas Goedert, Phi (Pick: 14.10 | Bye: 9)
TE3 Dalton Kincaid, Buf (Pick: 15.1 | Bye: 7)
K1 Cairo Santos, Chi (Pick: 16.10 | Bye: 5)
D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 13.1 | Bye: 12)
Team Clay
QB1 Kyler Murray, Ari (Pick: 9.2 | Bye: 8)
QB2 Drake Maye, NE (Pick: 11.2 | Bye: 14)
QB3 J.J. McCarthy, Min (Pick: 14.9 | Bye: 6)
RB1 Bijan Robinson, Atl (Pick: 1.2 | Bye: 5)
RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 3.2 | Bye: 5)
RB3 D'Andre Swift, Chi (Pick: 7.2 | Bye: 5)
RB4 Tank Bigsby, Jax (Pick: 12.9 | Bye: 8)
WR1 Brian Thomas Jr., Jax (Pick: 2.9 | Bye: 8)
WR2 Jaxon Smith-Njigba, Sea (Pick: 4.9 | Bye: 8)
WR3 Marvin Harrison Jr., Ari (Pick: 5.2 | Bye: 8)
WR4 Xavier Worthy, KC (Pick: 6.9 | Bye: 10)
WR5 Travis Hunter, Jax (Pick: 8.9 | Bye: 8)
WR6 Keenan Allen, LAC (Pick: 13.2 | Bye: 8)
TE1 Colston Loveland, Chi (Pick: 10.9 | Bye: 5)
K1 Harrison Butker, KC (Pick: 16.9 | Bye: 10)
D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 15.2 | Bye: 5)
Team Fulghum
QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 3.3 | Bye: 7)
QB2 Jared Goff, Det (Pick: 14.8 | Bye: 8)
RB1 Jahmyr Gibbs, Det (Pick: 1.3 | Bye: 8)
RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 5.3 | Bye: 12)
RB3 J.K. Dobbins, Den (Pick: 9.3 | Bye: 12)
RB4 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 11.3 | Bye: 14)
RB5 Joe Mixon, Hou (Pick: 12.8 | Bye: 6)
WR1 Davante Adams, LAR (Pick: 4.8 | Bye: 12)
WR2 George Pickens, Dal (Pick: 6.8 | Bye: 10)
WR3 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 7.3 | Bye: 12)
WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 8.8 | Bye: 14)
WR5 Cooper Kupp, Sea (Pick: 10.8 | Bye: 8)
WR6 Jayden Reed, GB (Pick: 13.3 | Bye: 5)
TE1 Trey McBride, Ari (Pick: 2.8 | Bye: 8)
K1 Chris Boswell, Pit (Pick: 16.8 | Bye: 5)
D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.3 | Bye: 6)
Team Dopp
QB1 Dak Prescott, Dal (Pick: 10.7 | Bye: 10)
QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 13.4 | Bye: 8)
RB1 De'Von Achane, Mia (Pick: 2.7 | Bye: 12)
RB2 Chase Brown, Cin (Pick: 3.4 | Bye: 10)
RB3 Kaleb Johnson, Pit (Pick: 8.7 | Bye: 5)
RB4 Jordan Mason, Min (Pick: 11.4 | Bye: 6)
WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.4 | Bye: 6)
WR2 Tyreek Hill, Mia (Pick: 4.7 | Bye: 12)
WR3 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 5.4 | Bye: 12)
WR4 Rashee Rice, KC (Pick: 6.7 | Bye: 10)
WR5 Jerry Jeudy, Cle (Pick: 9.4 | Bye: 9)
WR6 Jayden Higgins, Hou (Pick: 12.7 | Bye: 6)
TE1 Evan Engram, Den (Pick: 7.4 | Bye: 12)
TE2 Jake Ferguson, Dal (Pick: 14.7 | Bye: 10)
K1 Jake Bates, Det (Pick: 15.4 | Bye: 8)
D/ST1 Buffalo Bills DST (Pick: 16.7 | Bye: 7)
Team Loza
QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 3.5 | Bye: 9)
QB2 Caleb Williams, Chi (Pick: 11.5 | Bye: 5)
RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.5 | Bye: 8)
RB2 Kenneth Walker III, Sea (Pick: 4.6 | Bye: 8)
RB3 Isiah Pacheco, KC (Pick: 7.5 | Bye: 10)
RB4 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 9.5 | Bye: 14)
RB5 Trey Benson, Ari (Pick: 12.6 | Bye: 8)
WR1 Drake London, Atl (Pick: 2.6 | Bye: 5)
WR2 Mike Evans, TB (Pick: 5.5 | Bye: 9)
WR3 Jameson Williams, Det (Pick: 6.6 | Bye: 8)
WR4 Stefon Diggs, NE (Pick: 10.6 | Bye: 14)
WR5 Marvin Mims Jr., Den (Pick: 13.5 | Bye: 12)
TE1 David Njoku, Cle (Pick: 8.6 | Bye: 9)
TE2 Chig Okonkwo, Ten (Pick: 14.6 | Bye: 10)
K1 Jake Elliott, Phi (Pick: 16.6 | Bye: 9)
D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 15.5 | Bye: 8)
Team Bell
QB1 Jayden Daniels, Wsh (Pick: 3.6 | Bye: 12)
QB2 Jordan Love, GB (Pick: 14.5 | Bye: 5)
RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.6 | Bye: 14)
RB2 Alvin Kamara, NO (Pick: 5.6 | Bye: 11)
RB3 Aaron Jones Sr., Min (Pick: 8.5 | Bye: 6)
RB4 Cam Skattebo, NYG (Pick: 9.6 | Bye: 14)
RB5 Isaac Guerendo, SF (Pick: 13.6 | Bye: 14)
WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 2.5 | Bye: 12)
WR2 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 4.5 | Bye: 12)
WR3 Rome Odunze, Chi (Pick: 7.6 | Bye: 5)
WR4 Emeka Egbuka, TB (Pick: 10.5 | Bye: 9)
WR5 Jauan Jennings, SF (Pick: 11.6 | Bye: 14)
WR6 Jack Bech, LV (Pick: 12.5 | Bye: 8)
TE1 T.J. Hockenson, Min (Pick: 6.5 | Bye: 6)
K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 16.5 | Bye: 7)
D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.6 | Bye: 7)
Team Woody
QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 7.7 | Bye: 10)
QB2 Justin Fields, NYJ (Pick: 10.4 | Bye: 12)
RB1 Saquon Barkley, Phi (Pick: 1.7 | Bye: 9)
RB2 James Conner, Ari (Pick: 5.7 | Bye: 8)
RB3 David Montgomery, Det (Pick: 8.4 | Bye: 8)
RB4 Jaydon Blue, Dal (Pick: 11.7 | Bye: 10)
RB5 Rachaad White, TB (Pick: 14.4 | Bye: 9)
RB6 Quinshon Judkins, Cle (Pick: 15.7 | Bye: 9)
WR1 Nico Collins, Hou (Pick: 2.4 | Bye: 6)
WR2 A.J. Brown, Phi (Pick: 3.7 | Bye: 9)
WR3 Courtland Sutton, Den (Pick: 6.4 | Bye: 12)
WR4 Jordan Addison, Min (Pick: 9.7 | Bye: 6)
WR5 Darnell Mooney, Atl (Pick: 12.4 | Bye: 5)
TE1 George Kittle, SF (Pick: 4.4 | Bye: 14)
K1 Jason Sanders, Mia (Pick: 16.4 | Bye: 12)
D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 13.7 | Bye: 6)
Team Moody
QB1 Bo Nix, Den (Pick: 8.3 | Bye: 12)
RB1 Derrick Henry, Bal (Pick: 2.3 | Bye: 7)
RB2 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.8 | Bye: 12)
RB3 RJ Harvey, Den (Pick: 6.3 | Bye: 12)
RB4 Javonte Williams, Dal (Pick: 10.3 | Bye: 10)
RB5 Austin Ekeler, Wsh (Pick: 11.8 | Bye: 12)
RB6 Ray Davis, Buf (Pick: 13.8 | Bye: 7)
WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 1.8 | Bye: 10)
WR2 Tee Higgins, Cin (Pick: 4.3 | Bye: 10)
WR3 DK Metcalf, Pit (Pick: 5.8 | Bye: 5)
WR4 Tetairoa McMillan, Car (Pick: 7.8 | Bye: 14)
WR5 Keon Coleman, Buf (Pick: 12.3 | Bye: 7)
TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 9.8 | Bye: 7)
TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 14.3 | Bye: 5)
K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 16.3 | Bye: 8)
D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.8 | Bye: 14)
Team Marks
QB1 Joe Burrow, Cin (Pick: 4.2 | Bye: 10)
RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 2.2 | Bye: 11)
RB2 Chuba Hubbard, Car (Pick: 5.9 | Bye: 14)
RB3 Jaylen Warren, Pit (Pick: 7.9 | Bye: 5)
RB4 Jerome Ford, Cle (Pick: 11.9 | Bye: 9)
RB5 Tyler Allgeier, Atl (Pick: 14.2 | Bye: 5)
WR1 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 1.9 | Bye: 8)
WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 3.9 | Bye: 8)
WR3 Jakobi Meyers, LV (Pick: 8.2 | Bye: 8)
WR4 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 9.9 | Bye: 11)
WR5 Deebo Samuel, Wsh (Pick: 10.2 | Bye: 12)
WR6 Khalil Shakir, Buf (Pick: 12.2 | Bye: 7)
WR7 Tre Harris, LAC (Pick: 13.9 | Bye: 8)
TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 6.2 | Bye: 10)
K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 16.2 | Bye: 9)
D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 15.9 | Bye: 8)
Team Schefter
QB1 Baker Mayfield, TB (Pick: 7.10 | Bye: 9)
QB2 Brock Purdy, SF (Pick: 10.1 | Bye: 14)
RB1 Omarion Hampton, LAC (Pick: 3.10 | Bye: 8)
RB2 James Cook, Buf (Pick: 4.1 | Bye: 7)
RB3 Tony Pollard, Ten (Pick: 8.1 | Bye: 10)
RB4 Tyjae Spears, Ten (Pick: 11.10 | Bye: 10)
RB5 Dylan Sampson, Cle (Pick: 15.10 | Bye: 9)
WR1 Malik Nabers, NYG (Pick: 1.10 | Bye: 14)
WR2 DJ Moore, Chi (Pick: 5.10 | Bye: 5)
WR3 Calvin Ridley, Ten (Pick: 6.1 | Bye: 10)
WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 9.10 | Bye: 5)
WR5 Rashid Shaheed, NO (Pick: 14.1 | Bye: 11)
TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.1 | Bye: 8)
TE2 Tyler Warren, Ind (Pick: 12.1 | Bye: 11)
K1 Brandon Aubrey, Dal (Pick: 13.10 | Bye: 10)
D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 16.1 | Bye: 9)