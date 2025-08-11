|1. Tom Brady (2000-2022)
QB1
Karabell
|5944.36
|26
|2. Drew Brees (2001-2020)
QB2
Moody
|5188.92
|25
|3. Aaron Rodgers (2005-2024)
QB3
Cockcroft
|4831.28
|22
|4. LaDainian Tomlinson (2001-2011)
RB1
Dopp
|3451.32
|33
|5. Peyton Manning (1998-2015)
QB4
Clay
|4683.1
|13
|6. Marshall Faulk (1995-2005)
RB2
Yates
|3164
|30
|7. Tony Gonzalez (1997-2013)
TE1
Loza
|3510.7
|10
|8. Terrell Owens (1996-2010)
WR1
Fulghum
|3624.5
|24
|9. Adrian Peterson (2007-2021)
RB3
Bowen
|2744.2
|13
|10. Brett Favre (1995-2010)
QB5
Parolin
|3736.84
|6
|11. Randy Moss (1998-2012)
WR2
Parolin
|3467.34
|25
|12. Philip Rivers (2004-2020)
QB6
Bowen
|3812.8
|0
|13. Marvin Harrison (1996-2008)
WR3
Fulghum
|3324.8
|27
|14. Larry Fitzgerald (2004-2020)
WR4
Loza
|3906.12
|9
|15. Cam Newton (2011-2021)
QB7
Yates
|2829.88
|20
|16. Andre Johnson (2003-2016)
WR5
Clay
|2895.9
|14
|17. Davante Adams (2014-2024)
WR6
Dopp
|2763.3
|23
|18. Curtis Martin (1995-2005)
RB4
Cockcroft
|2810.44
|12
|19. Frank Gore (2005-2020)
RB5
Moody
|3024.5
|4
|20. LeSean McCoy (2009-2020)
RB6
Karabell
|2528
|8
|21. Antonio Brown (2010-2021)
WR7
Karabell
|2697.3
|24
|22. Steve Smith Sr. (2001-2016)
WR8
Moody
|3056.8
|14
|23. Antonio Gates (2003-2018)
TE2
Cockcroft
|2827.1
|7
|24. Russell Wilson (2012-2024)
QB8
Dopp
|3714.7
|16
|25. Travis Kelce (2013-2024)
TE3
Clay
|2684.76
|6
|26. Tyreek Hill (2016-2024)
WR9
Yates
|2551.7
|19
|27. Ben Roethlisberger (2004-2021)
QB9
Loza
|4021.62
|13
|28. Shannon Sharpe (1995-2003)
TE4
Fulghum
|1532.4
|4
|29. Julio Jones (2011-2023)
WR10
Bowen
|2690.6
|14
|30. Jason Witten (2003-2020)
TE5
Parolin
|2970.28
|5
|31. Matthew Stafford (2009-2024)
QB10
Parolin
|3705.66
|7
|32. Matt Forte (2008-2017)
RB7
Bowen
|2430.8
|10
|33. Rob Gronkowski (2010-2021)
TE6
Fulghum
|2103.8
|8
|34. Tiki Barber (1997-2006)
RB8
Loza
|2521.2
|11
|35. Christian McCaffrey (2017-2024)
RB9
Yates
|2098.66
|18
|36. Edgerrin James (1999-2009)
RB10
Clay
|2502
|14
|37. Jimmy Graham (2010-2023)
TE7
Dopp
|2101.8
|6
|38. Isaac Bruce (1995-2009)
WR11
Cockcroft
|3023.54
|14
|39. Anquan Boldin (2003-2016)
WR12
Moody
|2950.56
|14
|40. Derrick Henry (2016-2024)
RB11
Karabell
|2148.88
|15
|41. Alvin Kamara (2017-2024)
RB12
Karabell
|2245.62
|15
|42. Mike Evans (2014-2024)
WR13
Moody
|2745.4
|14
|43. Matt Ryan (2008-2022)
QB11
Cockcroft
|3835.08
|9
|44. Calvin Johnson (2007-2015)
WR14
Dopp
|2397.6
|15
|45. DeAndre Hopkins (2013-2024)
WR15
Clay
|2770.84
|11
|46. Jerry Rice (1995-2004)
WR16
Yates
|2112.04
|9
|47. Emmitt Smith (1995-2004)
RB13
Loza
|2120.84
|8
|48. Josh Allen (2018-2024)
QB12
Fulghum
|2462.46
|21
|49. Reggie Wayne (2001-2014)
WR17
Bowen
|2986.5
|10
|50. Steven Jackson (2004-2015)
RB14
Parolin
|2419.18
|9
|51. Warrick Dunn (1997-2008)
RB15
Parolin
|2392.6
|2
|52. Torry Holt (1999-2009)
WR18
Bowen
|2689.9
|13
|53. Priest Holmes (1997-2007)
RB16
Fulghum
|1994.4
|22
|54. Vinny Testaverde (1995-2007)
QB13
Loza
|1564.44
|2
|55. Jamaal Charles (2008-2018)
RB17
Yates
|1677.6
|8
|56. Lamar Jackson (2018-2024)
QB14
Clay
|2143.66
|20
|57. Tim Brown (1995-2004)
WR19
Dopp
|2192.1
|12
|58. Marshawn Lynch (2007-2019)
RB18
Cockcroft
|2092.02
|6
|59. Fred Taylor (1998-2010)
RB19
Moody
|2109.9
|9
|60. Shaun Alexander (2000-2008)
RB20
Karabell
|1950.3
|10
|61. Greg Olsen (2007-2020)
TE8
Karabell
|1966.3
|3
|62. Brandon Marshall (2006-2018)
WR20
Moody
|2700.9
|14
|63. Keenan Allen (2013-2024)
WR21
Cockcroft
|2504.66
|14
|64. Jared Goff (2016-2024)
QB15
Dopp
|2198.62
|6
|65. Hines Ward (1998-2011)
WR22
Clay
|2763.78
|7
|66. Ezekiel Elliott (2016-2024)
RB21
Yates
|2062.96
|8
|67. Cris Carter (1995-2002)
WR23
Loza
|1938.9
|10
|68. Ricky Watters (1995-2001)
RB22
Fulghum
|1705.14
|7
|69. Ahman Green (1998-2009)
RB23
Bowen
|1987.6
|12
|70. Jimmy Smith (1995-2005)
WR24
Parolin
|2500.6
|9
|71. Arian Foster (2009-2016)
RB24
Parolin
|1534.5
|11
|72. Zach Ertz (2013-2024)
TE9
Bowen
|1906.2
|4
|73. Justin Jefferson (2020-2024)
WR25
Fulghum
|1492.94
|14
|74. Thomas Jones (2000-2011)
RB25
Loza
|1967.24
|3
|75. Clinton Portis (2002-2010)
RB26
Yates
|1900.98
|10
|76. Corey Dillon (1997-2006)
RB27
Clay
|2055.4
|6
|77. Derrick Mason (1997-2011)
WR26
Dopp
|2549.4
|3
|78. Eddie George (1996-2004)
RB28
Cockcroft
|1966.8
|5
|79. Maurice Jones-Drew (2006-2014)
RB29
Moody
|1925.42
|9
|80. Brian Westbrook (2002-2010)
RB30
Karabell
|1896.5
|14
|81. Chris Johnson (2008-2017)
RB31
Karabell
|1851.6
|9
|82. Rod Smith (1995-2006)
WR27
Moody
|2438.14
|7
|83. Ricky Williams (1999-2011)
RB32
Cockcroft
|1984.86
|7
|84. Eli Manning (2004-2019)
QB16
Dopp
|3253.62
|2
|85. Stefon Diggs (2015-2024)
WR28
Clay
|2345.62
|10
|86. Steve McNair (1995-2007)
QB17
Yates
|2222.56
|4
|87. Chad Johnson (2001-2011)
WR29
Loza
|2283.4
|10
|88. Le'Veon Bell (2013-2021)
RB33
Fulghum
|1685.3
|9
|89. Saquon Barkley (2018-2024)
RB34
Bowen
|1656.4
|12
|90. Austin Ekeler (2017-2024)
RB35
Parolin
|1784.2
|9
|91. Cooper Kupp (2017-2024)
WR30
Parolin
|1771.5
|12
|92. Daunte Culpepper (1999-2009)
QB18
Bowen
|1764.32
|11
|93. Donovan McNabb (1999-2011)
QB19
Fulghum
|2641.24
|10
|94. Muhsin Muhammad (1996-2009)
WR31
Loza
|2370.2
|8
|95. Kurt Warner (1998-2009)
QB20
Yates
|1833.36
|2
|96. Joe Mixon (2017-2024)
RB36
Clay
|1744.6
|6
|97. DeMarco Murray (2011-2017)
RB37
Dopp
|1551.3
|3
|98. Wes Welker (2004-2015)
WR32
Cockcroft
|2211.5
|8
|99. Patrick Mahomes (2017-2024)
QB21
Moody
|2431.18
|18
|100. Barry Sanders (1995-1998)
RB38
Karabell
|1142.04
|6
|101. Terrell Davis (1995-2001)
RB39
Karabell
|1437.7
|12
|102. Jamal Lewis (2000-2009)
RB40
Moody
|1795.6
|7
|103. Mark Ingram II (2011-2022)
RB41
Cockcroft
|1760.6
|5
|104. Jerome Bettis (1995-2005)
RB42
Dopp
|1829.52
|2
|105. Vernon Davis (2006-2019)
TE10
Clay
|1708.7
|2
|106. George Kittle (2017-2024)
TE11
Yates
|1551.1
|5
|107. Kirk Cousins (2012-2024)
QB22
Loza
|2777.86
|9
|108. Ray Rice (2008-2013)
RB43
Fulghum
|1538.44
|7
|109. Ja'Marr Chase (2021-2024)
WR33
Bowen
|1212.72
|9
|110. A.J. Green (2011-2022)
WR34
Parolin
|2195.7
|8
|111. Todd Gurley II (2015-2020)
RB44
Parolin
|1544.6
|12
|112. Terry Allen (1995-2001)
RB45
Bowen
|1098.5
|3
|113. Odell Beckham Jr. (2014-2024)
WR35
Fulghum
|1754.46
|10
|114. Willis McGahee (2003-2013)
RB46
Loza
|1571.3
|2
|115. Marques Colston (2006-2015)
WR36
Yates
|2105.6
|10
|116. Joey Galloway (1995-2010)
WR37
Clay
|2333.56
|5
|117. Keyshawn Johnson (1996-2006)
WR38
Dopp
|2264.2
|5
|118. Mark Brunell (1995-2011)
QB23
Cockcroft
|2106.48
|1
|119. Emmanuel Sanders (2010-2021)
WR39
Moody
|1967.82
|4
|120. Roddy White (2005-2015)
WR40
Karabell
|2262.2
|9
|121. Keenan McCardell (1995-2007)
WR41
Karabell
|2311.9
|5
|122. Aaron Jones (2017-2024)
RB47
Moody
|1679.2
|7
|123. DeSean Jackson (2008-2022)
WR42
Cockcroft
|2193.6
|6
|124. Amon-Ra St. Brown (2021-2024)
WR43
Dopp
|1141.98
|7
|125. Santana Moss (2001-2014)
WR44
Clay
|2181
|8
|126. Demaryius Thomas (2010-2019)
WR45
Yates
|2062.9
|6
|127. Fred Jackson (2007-2015)
RB48
Loza
|1435.38
|3
|128. Larry Johnson (2003-2011)
RB49
Fulghum
|1265.76
|13
|129. Herman Moore (1995-2002)
WR46
Bowen
|1317.5
|5
|130. Reggie Bush (2006-2016)
RB50
Parolin
|1703.8
|6
|131. Charlie Garner (1995-2004)
RB51
Parolin
|1710.5
|3
|132. Jalen Hurts (2020-2024)
QB24
Bowen
|1471.28
|8
|133. Andrew Luck (2012-2018)
QB25
Fulghum
|1687.24
|7
|134. T.Y. Hilton (2012-2022)
WR47
Loza
|1948.7
|9
|135. Jordy Nelson (2008-2018)
WR48
Yates
|1897.5
|10
|136. Donald Driver (1999-2012)
WR49
Clay
|2144.4
|5
|137. DeAngelo Williams (2006-2016)
RB52
Dopp
|1658.2
|11
|138. Wesley Walls (1995-2003)
TE12
Cockcroft
|1174.8
|0
|139. Melvin Gordon III (2015-2023)
RB53
Moody
|1603.6
|7
|140. Stephen Davis (1996-2006)
RB54
Karabell
|1519.6
|4
|141. Mike Alstott (1996-2006)
RB55
Karabell
|1424.2
|1
|142. Jared Cook (2009-2021)
TE13
Moody
|1536.7
|3
|143. Eric Moulds (1996-2007)
WR50
Cockcroft
|2073.8
|5
|144. Dallas Clark (2003-2013)
TE14
Dopp
|1387.5
|2
|145. Darren Sproles (2005-2019)
RB56
Clay
|1758.2
|2
|146. Deuce McAllister (2001-2008)
RB57
Yates
|1324.08
|4
|147. Garrison Hearst (1995-2004)
RB58
Loza
|1362.74
|2
|148. Dez Bryant (2010-2020)
WR51
Fulghum
|1741.7
|8
|149. Jeremy Shockey (2002-2011)
TE15
Bowen
|1373.9
|2
|150. Josh Jacobs (2019-2024)
RB59
Parolin
|1451.4
|5
|151. Amari Cooper (2015-2024)
WR52
Parolin
|2100.4
|11
|152. Drew Bledsoe (1995-2006)
QB26
Bowen
|2060.78
|4
|153. James Conner (2017-2024)
RB60
Fulghum
|1517.7
|8
|154. David Johnson (2015-2022)
RB61
Loza
|1294.6
|8
|155. Dalvin Cook (2017-2024)
RB62
Yates
|1335.9
|4
|156. Larry Centers (1995-2003)
RB63
Clay
|1430.1
|2
|157. Mike Vick (2001-2015)
QB27
Dopp
|2001.56
|6
|158. Jonathan Taylor (2020-2024)
RB64
Cockcroft
|1173.4
|6
|159. Pierre Garcon (2008-2018)
WR53
Moody
|1648.6
|3
|160. Ben Coates (1995-2000)
TE16
Karabell
|845.6
|1
|161. Mark Andrews (2018-2024)
TE17
Karabell
|1300.3
|2
|162. Heath Miller (2005-2015)
TE18
Moody
|1515.7
|0
|163. Pittsburgh Steelers (19950)
D/ST1
Cockcroft
|4364
|0
|164. Leonard Fournette (2017-2023)
RB65
Dopp
|1227.7
|5
|165. Frank Wycheck (1995-2003)
TE19
Clay
|1150.22
|0
|166. Martellus Bennett (2008-2017)
TE20
Yates
|1073.3
|1
|167. Pierre Thomas (2007-2015)
RB66
Loza
|1226.1
|5
|168. Tony Romo (2003-2016)
QB28
Fulghum
|2175.32
|5
|169. DJ Moore (2018-2024)
WR54
Bowen
|1560.2
|4
|170. Greg Jennings (2006-2015)
WR55
Parolin
|1790
|4
|171. James Stewart (1995-2002)
RB67
Parolin
|1305.6
|4
|172. CeeDee Lamb (2020-2024)
WR56
Bowen
|1418.7
|9
|173. Steve Young (1995-1999)
QB29
Fulghum
|1029.2
|5
|174. Delanie Walker (2006-2019)
TE21
Loza
|1313.7
|2
|175. T.J. Houshmandzadeh (2001-2011)
WR57
Yates
|1620.9
|6
|176. Carson Palmer (2003-2017)
QB30
Clay
|2695.28
|1
|177. Jeff Blake (1995-2005)
QB31
Dopp
|1297.18
|2
|178. Todd Heap (2001-2012)
TE22
Cockcroft
|1348
|1
|179. Joe Horn (1996-2007)
WR58
Moody
|1827.36
|7
|180. Alge Crumpler (2001-2010)
TE23
Karabell
|1073.3
|1
|181. Kerry Collins (1995-2011)
QB32
Karabell
|2112.18
|3
|182. Jarvis Landry (2014-2022)
WR59
Moody
|1783.74
|2
|183. Brandin Cooks (2014-2024)
WR60
Cockcroft
|2073.3
|7
|184. David Montgomery (2019-2024)
RB68
Dopp
|1236.82
|1
|185. Michael Pittman (1998-2008)
RB69
Clay
|1501.94
|3
|186. Baltimore Ravens (19950)
D/ST2
Yates
|4198
|1
|187. Jonathan Stewart (2008-2018)
RB70
Loza
|1343
|1
|188. Kellen Winslow (2004-2013)
TE24
Fulghum
|1143.3
|2
|189. Robert Smith (1995-2000)
RB71
Bowen
|1079.9
|2
|190. Devonta Freeman (2014-2021)
RB72
Parolin
|1282.3
|8
|191. Carl Pickens (1995-2000)
WR61
Parolin
|1182.42
|5
|192. Kyle Brady (1995-2007)
TE25
Bowen
|838.9
|0
|193. New England Patriots (19950)
D/ST3
Fulghum
|4075
|5
|194. Ken Dilger (1995-2004)
TE26
Loza
|915.46
|1
|195. Marion Barber (2005-2011)
RB73
Yates
|1132
|2
|196. Philadelphia Eagles (19950)
D/ST4
Clay
|3950
|6
|197. Adam Thielen (2014-2024)
WR62
Dopp
|1929.9
|8
|198. Amani Toomer (1996-2008)
WR63
Cockcroft
|1970.7
|6
|199. DK Metcalf (2019-2024)
WR64
Moody
|1346.1
|3
|200. Johnnie Morton (1995-2005)
WR65
Karabell
|1775.4
|3
|201. Tyler Lockett (2015-2024)
WR66
Karabell
|1938.9
|6
|202. Baker Mayfield (2018-2024)
QB33
Moody
|1660.08
|2
|203. Evan Engram (2017-2024)
TE27
Cockcroft
|1149.5
|2
|204. Golden Tate (2010-2020)
WR67
Dopp
|1822.04
|3
|205. Laveranues Coles (2000-2010)
WR68
Clay
|1854
|4
|206. Randall Cobb (2011-2023)
WR69
Yates
|1765.2
|3
|207. Curtis Conway (1995-2004)
WR70
Loza
|1623.62
|4
|208. Vincent Jackson (2005-2016)
WR71
Fulghum
|1808.1
|8
|209. Michael Irvin (1995-1999)
WR72
Bowen
|979
|3
|210. Rudi Johnson (2001-2008)
RB74
Parolin
|1070.5
|3
|211. Plaxico Burress (2000-2012)
WR73
Parolin
|1780.2
|4
|212. Duce Staley (1997-2006)
RB75
Bowen
|1308.2
|3
|213. Antonio Freeman (1995-2003)
WR74
Fulghum
|1565.8
|8
|214. Kyle Rudolph (2011-2022)
TE28
Loza
|1263.3
|1
|215. Chris Chambers (2001-2010)
WR75
Yates
|1684.1
|5
|216. Robbie Gould (2005-2022)
K1
Clay
|2097
|0
|217. Terry Glenn (1996-2007)
WR76
Dopp
|1751.2
|5
|218. Kareem Hunt (2017-2024)
RB76
Cockcroft
|1356
|4
|219. Latavius Murray (2014-2023)
RB77
Moody
|1422.2
|3
|220. Julian Edelman (2009-2020)
WR77
Karabell
|1594.62
|4
|221. A.J. Brown (2019-2024)
WR78
Karabell
|1451.6
|8
|222. Terry McLaurin (2019-2024)
WR79
Moody
|1335.2
|1
|223. Robert Woods (2013-2024)
WR80
Cockcroft
|1809.7
|4
|224. Jamal Anderson (1995-2001)
RB78
Dopp
|1081.28
|1
|225. Joe Flacco (2008-2024)
QB34
Clay
|2668.08
|1
|226. Darren McFadden (2008-2017)
RB79
Yates
|1182.14
|4
|227. Lamar Miller (2012-2020)
RB80
Loza
|1180.5
|3
|228. Michael Thomas (2016-2023)
WR81
Fulghum
|1429.1
|9
|229. Michael Westbrook (1995-2002)
WR82
Bowen
|900.4
|3
|230. Freddie Jones (1997-2004)
TE29
Parolin
|957.2
|1
|231. Hunter Henry (2016-2024)
TE30
Parolin
|1085.7
|1
|232. Dorsey Levens (1995-2004)
RB81
Bowen
|1331.5
|5
|233. Nick Chubb (2018-2024)
RB82
Fulghum
|1240.5
|4
|234. James White (2014-2021)
RB83
Loza
|1054
|2
|235. Kevin Faulk (1999-2011)
RB84
Yates
|1330.64
|1
|236. Troy Aikman (1995-2000)
QB35
Clay
|904.06
|0
|237. Tony Martin (1995-2001)
WR83
Dopp
|1313.2
|6
|238. Michael Turner (2004-2012)
RB85
Cockcroft
|1236.6
|4
|239. Giovani Bernard (2013-2022)
RB86
Moody
|1252.2
|0
|240. Mike Wallace (2009-2018)
WR84
Karabell
|1705.3
|2
|241. Chris Godwin (2017-2024)
WR85
Karabell
|1557
|6
|242. Michael Crabtree (2009-2019)
WR86
Moody
|1718.7
|3
|243. Adam Vinatieri (1996-2019)
K2
Cockcroft
|2816.16
|0
|244. John Elway (1995-1998)
QB36
Dopp
|939.66
|3
|245. Chicago Bears (19950)
D/ST5
Clay
|3806
|4
|246. Ahmad Bradshaw (2007-2015)
RB87
Yates
|1091.1
|2
|247. Deebo Samuel (2019-2024)
WR87
Loza
|1174.46
|5
|248. T.J. Hockenson (2019-2024)
TE31
Fulghum
|922.2
|3
|249. Tampa Bay Buccaneers (19950)
D/ST6
Bowen
|3788
|0
|250. Tee Higgins (2020-2024)
WR88
Parolin
|994.3
|2
|251. Eric Decker (2010-2017)
WR89
Parolin
|1336.7
|3
|252. Miles Austin (2006-2015)
WR90
Bowen
|1119.7
|5
|253. Dak Prescott (2016-2024)
QB37
Fulghum
|2285.38
|9
|254. Calvin Ridley (2018-2024)
WR91
Loza
|1185.5
|4
|255. D'Andre Swift (2020-2024)
RB88
Yates
|1003.6
|0
|256. Sebastian Janikowski (2000-2018)
K3
Clay
|2054
|0
|257. Eddie Kennison (1996-2008)
WR92
Dopp
|1660.7
|1
|258. Jeff Garcia (1999-2011)
QB38
Cockcroft
|1839.08
|8
|259. Matt Prater (2007-2024)
K4
Moody
|1993.32
|0
|260. Jason Hanson (1995-2012)
K5
Karabell
|1965
|0
|261. Justin Tucker (2012-2024)
K6
Karabell
|1974
|0
|262. Jason Elam (1995-2009)
K7
Moody
|1826.2
|0
|263. Nick Folk (2007-2024)
K8
Cockcroft
|1853
|0
|264. Green Bay Packers (19950)
D/ST7
Dopp
|3815
|1
|265. Denver Broncos (19950)
D/ST8
Clay
|3744
|2
|266. Stephen Gostkowski (2006-2020)
K9
Yates
|1979
|0
|267. Brad Johnson (1995-2008)
QB39
Loza
|1671.16
|3
|268. Phil Dawson (1999-2018)
K10
Fulghum
|1954.2
|0
|269. Mason Crosby (2007-2023)
K11
Bowen
|2034
|0
|270. John Kasay (1995-2011)
K12
Parolin
|1724
|0
|271. Greg Zuerlein (2012-2024)
K13
Parolin
|1525
|0
|272. Najee Harris (2021-2024)
RB89
Bowen
|924.26
|0
|273. Domanick Williams (2003-2005)
RB90
Fulghum
|753.1
|6
|274. DeVonta Smith (2021-2024)
WR93
Loza
|867.2
|3
|275. Ed McCaffrey (1995-2003)
WR94
Yates
|1362.1
|4
|276. Ben Watson (2004-2019)
TE32
Clay
|1409.8
|0
|277. Matt Bryant (2002-2019)
K14
Dopp
|1877
|0
|278. Jeremy Maclin (2009-2017)
WR95
Cockcroft
|1487.8
|6
|279. Seattle Seahawks (19950)
D/ST9
Moody
|3679
|5
|280. Kansas City Chiefs (19950)
D/ST10
Karabell
|3603
|3
|281. Lee Evans (2004-2011)
WR96
Karabell
|1248.3
|5
|282. Houston Texans (19950)
D/ST11
Moody
|2245
|1
|283. Ryan Mathews (2010-2016)
RB91
Cockcroft
|1060.2
|2
|284. Marvin Jones Jr. (2012-2023)
WR97
Dopp
|1649.9
|5
|285. David Akers (1998-2013)
K15
Clay
|1792.5
|0
|286. Marty Booker (1999-2009)
WR98
Yates
|1446.44
|5
|287. Tony Pollard (2019-2024)
RB92
Loza
|1044.7
|3
|288. Rob Moore (1995-2001)
WR99
Fulghum
|1000.32
|2
|289. Gary Anderson (1995-2004)
K16
Bowen
|1125
|0
|290. Buffalo Bills (19950)
D/ST12
Parolin
|3737
|2
|291. Chris Warren (1995-2000)
RB93
Parolin
|929.8
|2
|292. San Francisco 49ers (19950)
D/ST13
Bowen
|3518
|2
|293. Ronnie Brown (2005-2014)
RB94
Fulghum
|1212.22
|3
|294. Los Angeles Rams (19950)
D/ST14
Loza
|3612
|1
|295. Troy Brown (1995-2007)
WR100
Yates
|1411.2
|1
|296. Chad Pennington (2000-2010)
QB40
Clay
|1060.12
|1
|297. Kyler Murray (2019-2024)
QB41
Dopp
|1608.62
|7
|298. Dallas Cowboys (19950)
D/ST15
Cockcroft
|3573
|1
|299. David Njoku (2017-2024)
TE33
Moody
|905.3
|0
|300. Brock Purdy (2022-2024)
QB41
Karabell
|668.72
|1