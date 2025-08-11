        <
        >

          Every Pick in The ESPN Fantasy 30-Year Anniverasy Retro-Dynasty Draft

          ESPN Illustration
            Aug 11, 2025, 11:11 PM

            To mark the 30th anniversary of ESPN Fantasy Football, we challenged our analysts to draft teams comprised of the greatest names who have been part of fantasy drafts for the past 30 years.

            To create a challenge beyond drafting the highest-scoring team possible, we devised a game which would value the players whose careers spanned as much of the past 30 years as possible, balancing elite scoring ability with longevity. The draft would be 30 rounds, after which ach roster would then be pitted against one another in a head-to-head format, with each week being assigned a random year's corresponding week. So in Week 1, if we drew the year 2007, you would get your best possible score from only the box scores from Week 1 of 2007. In Week 2, we draw another year, and so on, with each season being available only once.

            Accepting the challenge, in order of draft position, were fantasy analysts Eric Karabell, Eric Moody, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Mike Clay, Field Yates, Liz Loza, Tyler Fulghum, Matt Bowen and NFL researcher John Parolin.

            You can read more about the draft, including who won, by checking out ESPN Fantasy turns 30: The 300 best fantasy football players of the past 30 years

            Players' active years and fantasy football points shown include 1995 and later only.