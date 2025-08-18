As we head toward the final week of NFL preseason action, the ESPN Fantasy team of writers and editors got together for a 12-team fantasy football mock draft with PPR scoring.
When you have been mocking for months, there are very few surprises, but Stephania Bell selecting Las Vegas Raiders rookie Ashton Jeanty No. 5 overall was a mild one. Jeanty is going at pick 13.3 on average in ESPN leagues, while Saquon Barkley (3.6) and Christian McCaffrey (8.1), who were still on the board, are going well before him.
This draft featured the following participants (in order of first-round selection): Matt Bowen, Pierre Becquey, Keith Lipscomb, Liz Loza, Stephania Bell, Joe Kaiser, Joe Klingele, Eric Karabell, Daniel Dopp, Jim McCormick, Eric Moody and Tristan H. Cockcroft.
Round 1
1. Ja'Marr Chase, Cin (WR1) -- Bowen
2. Bijan Robinson, Atl (RB1) -- Becquey
3. Justin Jefferson, Min (WR2) -- Lipscomb
4. Jahmyr Gibbs, Det (RB2) -- Loza
5. Ashton Jeanty, LV (RB3) -- Bell
6. Saquon Barkley, Phi (RB4) -- Kaiser
7. Christian McCaffrey, SF (RB5) -- Klingele
8. CeeDee Lamb, Dal (WR3) -- Karabell
9. Malik Nabers, NYG (WR4) -- Dopp
10. Puka Nacua, LAR (WR5) -- McCormick
11. Amon-Ra St. Brown, Det (WR6) -- Moody
12. Brian Thomas Jr., Jax (WR7) -- Cockcroft
Round 2
13. De'Von Achane, Mia (RB6) -- Cockcroft
14. Jonathan Taylor, Ind (RB7) -- Moody
15. A.J. Brown, Phi (WR8) -- McCormick
16. Derrick Henry, Bal (RB8) -- Dopp
17. Josh Jacobs, GB (RB9) -- Karabell
18. Nico Collins, Hou (WR9) -- Klingele
19. Brock Bowers, LV (TE1) -- Kaiser
20. Trey McBride, Ari (TE2) -- Bell
21. Drake London, Atl (WR10) -- Loza
22. Chase Brown, Cin (RB10) -- Lipscomb
23. Bucky Irving, TB (RB11) -- Becquey
24. Ladd McConkey, LAC (WR11) -- Bowen
Round 3
25. Kyren Williams, LAR (RB12) -- Bowen
26. James Cook, Buf (RB13) -- Becquey
27. Lamar Jackson, Bal (QB1) -- Lipscomb
28. Tee Higgins, Cin (WR12) -- Loza
29. Jayden Daniels, Wsh (QB2) -- Bell
30. Omarion Hampton, LAC (RB14) -- Kaiser
31. Kenneth Walker III, Sea (RB15) -- Klingele
32. Tyreek Hill, Mia (WR13) -- Karabell
33. Josh Allen, Buf (QB3) -- Dopp
34. Davante Adams, LAR (WR14) -- McCormick
35. Alvin Kamara, NO (RB16) -- Moody
36. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR15) -- Cockcroft
Round 4
37. Joe Burrow, Cin (QB4) -- Cockcroft
38. Jalen Hurts, Phi (QB5) -- Moody
39. Chuba Hubbard, Car (RB17) -- McCormick
40. George Kittle, SF (TE3) -- Dopp
41. James Conner, Ari (RB18) -- Karabell
42. Marvin Harrison Jr., Ari (WR16) -- Klingele
43. Xavier Worthy, KC (WR17) -- Kaiser
44. Terry McLaurin, Wsh (WR18) -- Bell
45. TreVeyon Henderson, NE (RB19) -- Loza
46. D'Andre Swift, Chi (RB20) -- Lipscomb
47. Mike Evans, TB (WR19) -- Becquey
48. David Montgomery, Det (RB21) -- Bowen
Round 5
49. DK Metcalf, Pit (WR20) -- Bowen
50. Courtland Sutton, Den (WR21) -- Becquey
51. Calvin Ridley, Ten (WR22) -- Lipscomb
52. DJ Moore, Chi (WR23) -- Loza
53. Jaylen Waddle, Mia (WR24) -- Bell
54. Garrett Wilson, NYJ (WR25) -- Kaiser
55. Aaron Jones Sr., Min (RB22) -- Klingele
56. Zay Flowers, Bal (WR26) -- Karabell
57. Jameson Williams, Det (WR27) -- Dopp
58. Breece Hall, NYJ (RB23) -- McCormick
59. DeVonta Smith, Phi (WR28) -- Moody
60. Sam LaPorta, Det (TE4) -- Cockcroft
Round 6
61. George Pickens, Dal (WR29) -- Cockcroft
62. RJ Harvey, Den (RB24) -- Moody
63. Rashee Rice, KC (WR30) -- McCormick
64. Isiah Pacheco, KC (RB25) -- Dopp
65. Tony Pollard, Ten (RB26) -- Karabell
66. Jerry Jeudy, Cle (WR31) -- Klingele
67. Baker Mayfield, TB (QB6) -- Kaiser
68. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB27) -- Bell
69. T.J. Hockenson, Min (TE5) -- Loza
70. Rome Odunze, Chi (WR32) -- Lipscomb
71. Travis Hunter, Jax (WR33) -- Becquey
72. Patrick Mahomes, KC (QB7) -- Bowen
Round 7
73. Tetairoa McMillan, Car (WR34) -- Bowen
74. Travis Kelce, KC (TE6) -- Becquey
75. Evan Engram, Den (TE7) -- Lipscomb
76. Bo Nix, Den (QB8) -- Loza
77. Matthew Golden, GB (WR35) -- Bell
78. Jakobi Meyers, LV (WR36) -- Kaiser
79. Mark Andrews, Bal (TE8) -- Klingele
80. Chris Olave, NO (WR37) -- Karabell
81. Quinshon Judkins, Cle (RB28) -- Dopp
82. Jaylen Warren, Pit (RB29) -- McCormick
83. Stefon Diggs, NE (WR38) -- Moody
84. Kaleb Johnson, Pit (RB30) -- Cockcroft
Round 8
85. Cooper Kupp, Sea (WR39) -- Cockcroft
86. David Njoku, Cle (TE9) -- Moody
87. Kyler Murray, Ari (QB9) -- McCormick
88. Ricky Pearsall, SF (WR40) -- Dopp
89. Brock Purdy, SF (QB10) -- Karabell
90. Dak Prescott, Dal (QB11) -- Klingele
91. Brian Robinson Jr., Wsh (RB31) -- Kaiser
92. Javonte Williams, Dal (RB32) -- Bell
93. J.K. Dobbins, Den (RB33) -- Loza
94. Jauan Jennings, SF (WR41) -- Lipscomb
95. Keon Coleman, Buf (WR42) -- Becquey
96. Austin Ekeler, Wsh (RB34) -- Bowen
Round 9
97. Cam Skattebo, NYG (RB35) -- Bowen
98. Justin Herbert, LAC (QB12) -- Becquey
99. Emeka Egbuka, TB (WR43) -- Lipscomb
100. Khalil Shakir, Buf (WR44) -- Loza
101. Michael Pittman Jr., Ind (WR45) -- Bell
102. Joe Mixon, Hou (RB36) -- Kaiser
103. Jayden Higgins, Hou (WR46) -- Klingele
104. Chris Godwin, TB (WR47) -- Karabell
105. Deebo Samuel, Wsh (WR48) -- Dopp
106. Keenan Allen, LAC (WR49) -- McCormick
107. Travis Etienne Jr., Jax (RB37) -- Moody
108. Rhamondre Stevenson, NE (RB38) -- Cockcroft
Round 10
109. Tank Bigsby, Jax (RB39) -- Cockcroft
110. Jordan Addison, Min (WR50) -- Moody
111. Tucker Kraft, GB (TE10) -- McCormick
112. Rashid Shaheed, NO (WR51) -- Dopp
113. Justin Fields, NYJ (QB13) -- Karabell
114. Zach Charbonnet, Sea (RB40) -- Klingele
115. Caleb Williams, Chi (QB14) -- Kaiser
116. Colston Loveland, Chi (TE11) -- Bell
117. Jordan Mason, Min (RB41) -- Loza
118. Trey Benson, Ari (RB42) -- Lipscomb
119. Rachaad White, TB (RB43) -- Becquey
120. Tyler Warren, Ind (TE12) -- Bowen
Round 11
121. Marvin Mims Jr., Den (WR52) -- Bowen
122. Tyjae Spears, Ten (RB44) -- Becquey
123. Braelon Allen, NYJ (RB45) -- Lipscomb
124. Jayden Reed, GB (WR53) -- Loza
125. Bhayshul Tuten, Jax (RB46) -- Bell
126. Jaylen Wright, Mia (RB47) -- Kaiser
127. Isaac Guerendo, SF (RB48) -- Klingele
128. Jaydon Blue, Dal (RB49) -- Karabell
129. Jake Ferguson, Dal (TE13) -- Dopp
130. Josh Downs, Ind (WR54) -- McCormick
131. Ray Davis, Buf (RB50) -- Moody
132. Cedric Tillman, Cle (WR55) -- Cockcroft
Round 12
133. Jerome Ford, Cle (RB51) -- Cockcroft
134. Nick Chubb, Hou (RB52) -- Moody
135. Tyler Allgeier, Atl (RB53) -- McCormick
136. Will Shipley, Phi (RB54) -- Dopp
137. Dallas Goedert, Phi (TE14) -- Karabell
138. Hunter Henry, NE (TE15) -- Klingele
139. Adam Thielen, Car (WR56) -- Kaiser
140. Jack Bech, LV (WR57) -- Bell
141. Xavier Legette, Car (WR58) -- Loza
142. Drake Maye, NE (QB15) -- Lipscomb
143. Jordan Love, GB (QB16) -- Becquey
144. Roschon Johnson, Chi (RB55) -- Bowen
Round 13
145. Hollywood Brown, KC (WR59) -- Bowen
146. Brandon Aiyuk, SF (WR60) -- Becquey
147. Darnell Mooney, Atl (WR61) -- Lipscomb
148. J.J. McCarthy, Min (QB17) -- Loza
149. Woody Marks, Hou (RB56) -- Bell
150. Chig Okonkwo, Ten (TE16) -- Kaiser
151. Luther Burden III, Chi (WR62) -- Klingele
152. Najee Harris, LAC (RB57) -- Karabell
153. Christian Kirk, Hou (WR63) -- Dopp
154. MarShawn Lloyd, GB (RB58) -- McCormick
155. Wan'Dale Robinson, NYG (WR64) -- Moody
156. Jared Goff, Det (QB18) -- Cockcroft
Round 14
157. Jonnu Smith, Pit (TE17) -- Cockcroft
158. Rico Dowdle, Car (RB59) -- Moody
159. Jacory Croskey-Merritt, Wsh (RB60) -- McCormick
160. C.J. Stroud, Hou (QB19) -- Dopp
161. DeMario Douglas, NE (WR65) -- Karabell
162. Trevor Lawrence, Jax (QB20) -- Klingele
163. Rashod Bateman, Bal (WR66) -- Kaiser
164. Brandon Aubrey, Dal (K1) -- Bell
165. Kyle Pitts Sr., Atl (TE18) -- Loza
166. Isaiah Likely, Bal (TE19) -- Lipscomb
167. Denver Broncos DST (D/ST1) -- Becquey
168. Cam Ward, Ten (QB21) -- Bowen
Round 15
169. Pittsburgh Steelers DST (D/ST2) -- Bowen
170. Jake Bates, Det (K2) -- Becquey
171. Houston Texans DST (D/ST3) -- Lipscomb
172. Baltimore Ravens DST (D/ST4) -- Loza
173. Minnesota Vikings DST (D/ST5) -- Bell
174. Seattle Seahawks DST (D/ST6) -- Kaiser
175. Arizona Cardinals DST (D/ST7) -- Klingele
176. New England Patriots DST (D/ST8) -- Karabell
177. Detroit Lions DST (D/ST9) -- Dopp
178. Philadelphia Eagles DST (D/ST10) -- McCormick
179. Cameron Dicker, LAC (K3) -- Moody
180. Miami Dolphins DST (D/ST11) -- Cockcroft
Round 16
181. Jake Elliott, Phi (K4) -- Cockcroft
182. Buffalo Bills DST (D/ST12) -- Moody
183. Jason Sanders, Mia (K5) -- McCormick
184. Chase McLaughlin, TB (K6) -- Dopp
185. Tyler Bass, Buf (K7) -- Karabell
186. Tyler Loop, Bal (K8) -- Klingele
187. Matt Gay, Wsh (K9) -- Kaiser
188. Tre Harris, LAC (WR67) -- Bell
189. Chris Boswell, Pit (K10) -- Loza
190. Wil Lutz, Den (K11) -- Lipscomb
191. Jalen McMillan, TB (WR68) -- Becquey
192. Harrison Butker, KC (K12) -- Bowen
Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)
Team Bowen
QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 6.12 | Bye: 10)
QB2 Cam Ward, Ten (Pick: 14.12 | Bye: 10)
RB1 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.1 | Bye: 12)
RB2 David Montgomery, Det (Pick: 4.12 | Bye: 8)
RB3 Austin Ekeler, Wsh (Pick: 8.12 | Bye: 12)
RB4 Cam Skattebo, NYG (Pick: 9.1 | Bye: 14)
RB5 Roschon Johnson, Chi (Pick: 12.12 | Bye: 5)
WR1 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 1.1 | Bye: 10)
WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 2.12 | Bye: 8)
WR3 DK Metcalf, Pit (Pick: 5.1 | Bye: 5)
WR4 Tetairoa McMillan, Car (Pick: 7.1 | Bye: 14)
WR5 Marvin Mims Jr., Den (Pick: 11.1 | Bye: 12)
WR6 Hollywood Brown, KC (Pick: 13.1 | Bye: 10)
TE1 Tyler Warren, Ind (Pick: 10.12 | Bye: 11)
K1 Harrison Butker, KC (Pick: 16.12 | Bye: 10)
D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 15.1 | Bye: 5)
Team Becquey
QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 9.2 | Bye: 8)
QB2 Jordan Love, GB (Pick: 12.11 | Bye: 5)
RB1 Bijan Robinson, Atl (Pick: 1.2 | Bye: 5)
RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 2.11 | Bye: 9)
RB3 James Cook, Buf (Pick: 3.2 | Bye: 7)
RB4 Rachaad White, TB (Pick: 10.11 | Bye: 9)
RB5 Tyjae Spears, Ten (Pick: 11.2 | Bye: 10)
WR1 Mike Evans, TB (Pick: 4.11 | Bye: 9)
WR2 Courtland Sutton, Den (Pick: 5.2 | Bye: 12)
WR3 Travis Hunter, Jax (Pick: 6.11 | Bye: 8)
WR4 Keon Coleman, Buf (Pick: 8.11 | Bye: 7)
WR5 Brandon Aiyuk, SF (Pick: 13.2 | Bye: 14)
WR6 Jalen McMillan, TB (Pick: 16.11 | Bye: 9)
TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 7.2 | Bye: 10)
K1 Jake Bates, Det (Pick: 15.2 | Bye: 8)
D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 14.11 | Bye: 12)
Team Lipscomb
QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 3.3 | Bye: 7)
QB2 Drake Maye, NE (Pick: 12.10 | Bye: 14)
RB1 Chase Brown, Cin (Pick: 2.10 | Bye: 10)
RB2 D'Andre Swift, Chi (Pick: 4.10 | Bye: 5)
RB3 Trey Benson, Ari (Pick: 10.10 | Bye: 8)
RB4 Braelon Allen, NYJ (Pick: 11.3 | Bye: 12)
WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.3 | Bye: 6)
WR2 Calvin Ridley, Ten (Pick: 5.3 | Bye: 10)
WR3 Rome Odunze, Chi (Pick: 6.10 | Bye: 5)
WR4 Jauan Jennings, SF (Pick: 8.10 | Bye: 14)
WR5 Emeka Egbuka, TB (Pick: 9.3 | Bye: 9)
WR6 Darnell Mooney, Atl (Pick: 13.3 | Bye: 5)
TE1 Evan Engram, Den (Pick: 7.3 | Bye: 12)
TE2 Isaiah Likely, Bal (Pick: 14.10 | Bye: 7)
K1 Wil Lutz, Den (Pick: 16.10 | Bye: 12)
D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 15.3 | Bye: 6)
Team Loza
QB1 Bo Nix, Den (Pick: 7.4 | Bye: 12)
QB2 J.J. McCarthy, Min (Pick: 13.4 | Bye: 6)
RB1 Jahmyr Gibbs, Det (Pick: 1.4 | Bye: 8)
RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 4.9 | Bye: 14)
RB3 J.K. Dobbins, Den (Pick: 8.9 | Bye: 12)
RB4 Jordan Mason, Min (Pick: 10.9 | Bye: 6)
WR1 Drake London, Atl (Pick: 2.9 | Bye: 5)
WR2 Tee Higgins, Cin (Pick: 3.4 | Bye: 10)
WR3 DJ Moore, Chi (Pick: 5.4 | Bye: 5)
WR4 Khalil Shakir, Buf (Pick: 9.4 | Bye: 7)
WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 11.4 | Bye: 5)
WR6 Xavier Legette, Car (Pick: 12.9 | Bye: 14)
TE1 T.J. Hockenson, Min (Pick: 6.9 | Bye: 6)
TE2 Kyle Pitts Sr., Atl (Pick: 14.9 | Bye: 5)
K1 Chris Boswell, Pit (Pick: 16.9 | Bye: 5)
D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.4 | Bye: 7)
Team Bell
QB1 Jayden Daniels, Wsh (Pick: 3.5 | Bye: 12)
RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.5 | Bye: 8)
RB2 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 6.8 | Bye: 14)
RB3 Javonte Williams, Dal (Pick: 8.8 | Bye: 10)
RB4 Bhayshul Tuten, Jax (Pick: 11.5 | Bye: 8)
RB5 Woody Marks, Hou (Pick: 13.5 | Bye: 6)
WR1 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 4.8 | Bye: 12)
WR2 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 5.5 | Bye: 12)
WR3 Matthew Golden, GB (Pick: 7.5 | Bye: 5)
WR4 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 9.5 | Bye: 11)
WR5 Jack Bech, LV (Pick: 12.8 | Bye: 8)
WR6 Tre Harris, LAC (Pick: 16.8 | Bye: 8)
TE1 Trey McBride, Ari (Pick: 2.8 | Bye: 8)
TE2 Colston Loveland, Chi (Pick: 10.8 | Bye: 5)
K1 Brandon Aubrey, Dal (Pick: 14.8 | Bye: 10)
D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.5 | Bye: 6)
Team Kaiser
QB1 Baker Mayfield, TB (Pick: 6.7 | Bye: 9)
QB2 Caleb Williams, Chi (Pick: 10.7 | Bye: 5)
RB1 Saquon Barkley, Phi (Pick: 1.6 | Bye: 9)
RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 3.6 | Bye: 8)
RB3 Brian Robinson Jr., Wsh (Pick: 8.7 | Bye: 12)
RB4 Joe Mixon, Hou (Pick: 9.6 | Bye: 6)
RB5 Jaylen Wright, Mia (Pick: 11.6 | Bye: 12)
WR1 Xavier Worthy, KC (Pick: 4.7 | Bye: 10)
WR2 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 5.6 | Bye: 12)
WR3 Jakobi Meyers, LV (Pick: 7.6 | Bye: 8)
WR4 Adam Thielen, Car (Pick: 12.7 | Bye: 14)
WR5 Rashod Bateman, Bal (Pick: 14.7 | Bye: 7)
TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.7 | Bye: 8)
TE2 Chig Okonkwo, Ten (Pick: 13.6 | Bye: 10)
K1 Matt Gay, Wsh (Pick: 16.7 | Bye: 12)
D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 15.6 | Bye: 8)
Team Klingele
QB1 Dak Prescott, Dal (Pick: 8.6 | Bye: 10)
QB2 Trevor Lawrence, Jax (Pick: 14.6 | Bye: 8)
RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.7 | Bye: 14)
RB2 Kenneth Walker III, Sea (Pick: 3.7 | Bye: 8)
RB3 Aaron Jones Sr., Min (Pick: 5.7 | Bye: 6)
RB4 Zach Charbonnet, Sea (Pick: 10.6 | Bye: 8)
RB5 Isaac Guerendo, SF (Pick: 11.7 | Bye: 14)
WR1 Nico Collins, Hou (Pick: 2.6 | Bye: 6)
WR2 Marvin Harrison Jr., Ari (Pick: 4.6 | Bye: 8)
WR3 Jerry Jeudy, Cle (Pick: 6.6 | Bye: 9)
WR4 Jayden Higgins, Hou (Pick: 9.7 | Bye: 6)
WR5 Luther Burden III, Chi (Pick: 13.7 | Bye: 5)
TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 7.7 | Bye: 7)
TE2 Hunter Henry, NE (Pick: 12.6 | Bye: 14)
K1 Tyler Loop, Bal (Pick: 16.6 | Bye: 7)
D/ST1 Arizona Cardinals DST (Pick: 15.7 | Bye: 8)
Team Karabell
QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 8.5 | Bye: 14)
QB2 Justin Fields, NYJ (Pick: 10.5 | Bye: 12)
RB1 Josh Jacobs, GB (Pick: 2.5 | Bye: 5)
RB2 James Conner, Ari (Pick: 4.5 | Bye: 8)
RB3 Tony Pollard, Ten (Pick: 6.5 | Bye: 10)
RB4 Jaydon Blue, Dal (Pick: 11.8 | Bye: 10)
RB5 Najee Harris, LAC (Pick: 13.8 | Bye: 8)
WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 1.8 | Bye: 10)
WR2 Tyreek Hill, Mia (Pick: 3.8 | Bye: 12)
WR3 Zay Flowers, Bal (Pick: 5.8 | Bye: 7)
WR4 Chris Olave, NO (Pick: 7.8 | Bye: 11)
WR5 Chris Godwin, TB (Pick: 9.8 | Bye: 9)
WR6 DeMario Douglas, NE (Pick: 14.5 | Bye: 14)
TE1 Dallas Goedert, Phi (Pick: 12.5 | Bye: 9)
K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 16.5 | Bye: 7)
D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.8 | Bye: 14)
Team Dopp
QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 3.9 | Bye: 7)
QB2 C.J. Stroud, Hou (Pick: 14.4 | Bye: 6)
RB1 Derrick Henry, Bal (Pick: 2.4 | Bye: 7)
RB2 Isiah Pacheco, KC (Pick: 6.4 | Bye: 10)
RB3 Quinshon Judkins, Cle (Pick: 7.9 | Bye: 9)
RB4 Will Shipley, Phi (Pick: 12.4 | Bye: 9)
WR1 Malik Nabers, NYG (Pick: 1.9 | Bye: 14)
WR2 Jameson Williams, Det (Pick: 5.9 | Bye: 8)
WR3 Ricky Pearsall, SF (Pick: 8.4 | Bye: 14)
WR4 Deebo Samuel, Wsh (Pick: 9.9 | Bye: 12)
WR5 Rashid Shaheed, NO (Pick: 10.4 | Bye: 11)
WR6 Christian Kirk, Hou (Pick: 13.9 | Bye: 6)
TE1 George Kittle, SF (Pick: 4.4 | Bye: 14)
TE2 Jake Ferguson, Dal (Pick: 11.9 | Bye: 10)
K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 16.4 | Bye: 9)
D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 15.9 | Bye: 8)
Team McCormick
QB1 Kyler Murray, Ari (Pick: 8.3 | Bye: 8)
RB1 Chuba Hubbard, Car (Pick: 4.3 | Bye: 14)
RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 5.10 | Bye: 12)
RB3 Jaylen Warren, Pit (Pick: 7.10 | Bye: 5)
RB4 Tyler Allgeier, Atl (Pick: 12.3 | Bye: 5)
RB5 MarShawn Lloyd, GB (Pick: 13.10 | Bye: 5)
RB6 Jacory Croskey-Merritt, Wsh (Pick: 14.3 | Bye: 12)
WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.10 | Bye: 12)
WR2 A.J. Brown, Phi (Pick: 2.3 | Bye: 9)
WR3 Davante Adams, LAR (Pick: 3.10 | Bye: 12)
WR4 Rashee Rice, KC (Pick: 6.3 | Bye: 10)
WR5 Keenan Allen, LAC (Pick: 9.10 | Bye: 8)
WR6 Josh Downs, Ind (Pick: 11.10 | Bye: 11)
TE1 Tucker Kraft, GB (Pick: 10.3 | Bye: 5)
K1 Jason Sanders, Mia (Pick: 16.3 | Bye: 12)
D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.10 | Bye: 9)
Team Moody
QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 4.2 | Bye: 9)
RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 2.2 | Bye: 11)
RB2 Alvin Kamara, NO (Pick: 3.11 | Bye: 11)
RB3 RJ Harvey, Den (Pick: 6.2 | Bye: 12)
RB4 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 9.11 | Bye: 8)
RB5 Ray Davis, Buf (Pick: 11.11 | Bye: 7)
RB6 Nick Chubb, Hou (Pick: 12.2 | Bye: 6)
RB7 Rico Dowdle, Car (Pick: 14.2 | Bye: 14)
WR1 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 1.11 | Bye: 8)
WR2 DeVonta Smith, Phi (Pick: 5.11 | Bye: 9)
WR3 Stefon Diggs, NE (Pick: 7.11 | Bye: 14)
WR4 Jordan Addison, Min (Pick: 10.2 | Bye: 6)
WR5 Wan'Dale Robinson, NYG (Pick: 13.11 | Bye: 14)
TE1 David Njoku, Cle (Pick: 8.2 | Bye: 9)
K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 15.11 | Bye: 8)
D/ST1 Buffalo Bills DST (Pick: 16.2 | Bye: 7)
Team Cockcroft
QB1 Joe Burrow, Cin (Pick: 4.1 | Bye: 10)
QB2 Jared Goff, Det (Pick: 13.12 | Bye: 8)
RB1 De'Von Achane, Mia (Pick: 2.1 | Bye: 12)
RB2 Kaleb Johnson, Pit (Pick: 7.12 | Bye: 5)
RB3 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 9.12 | Bye: 14)
RB4 Tank Bigsby, Jax (Pick: 10.1 | Bye: 8)
RB5 Jerome Ford, Cle (Pick: 12.1 | Bye: 9)
WR1 Brian Thomas Jr., Jax (Pick: 1.12 | Bye: 8)
WR2 Jaxon Smith-Njigba, Sea (Pick: 3.12 | Bye: 8)
WR3 George Pickens, Dal (Pick: 6.1 | Bye: 10)
WR4 Cooper Kupp, Sea (Pick: 8.1 | Bye: 8)
WR5 Cedric Tillman, Cle (Pick: 11.12 | Bye: 9)
TE1 Sam LaPorta, Det (Pick: 5.12 | Bye: 8)
TE2 Jonnu Smith, Pit (Pick: 14.1 | Bye: 5)
K1 Jake Elliott, Phi (Pick: 16.1 | Bye: 9)
D/ST1 Miami Dolphins DST (Pick: 15.12 | Bye: 12)