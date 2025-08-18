        <
        >

          Fantasy football mock draft: Ashton Jeanty in top 5, before Saquon Barkley and Christian McCaffrey

          play
          Dopp: Ashton Jeanty can be an anchor RB for fantasy managers (0:47)

          Daniel Dopp breaks down why Ashton Jeanty can be an anchor RB for fantasy managers. (0:47)

          • ESPN Fantasy
          Aug 18, 2025, 06:06 PM

          As we head toward the final week of NFL preseason action, the ESPN Fantasy team of writers and editors got together for a 12-team fantasy football mock draft with PPR scoring.

          When you have been mocking for months, there are very few surprises, but Stephania Bell selecting Las Vegas Raiders rookie Ashton Jeanty No. 5 overall was a mild one. Jeanty is going at pick 13.3 on average in ESPN leagues, while Saquon Barkley (3.6) and Christian McCaffrey (8.1), who were still on the board, are going well before him.

          This draft featured the following participants (in order of first-round selection): Matt Bowen, Pierre Becquey, Keith Lipscomb, Liz Loza, Stephania Bell, Joe Kaiser, Joe Klingele, Eric Karabell, Daniel Dopp, Jim McCormick, Eric Moody and Tristan H. Cockcroft.

          Want to do your own practice draft? Check out the Mock Draft Lobby.

          Round 1

          1. Ja'Marr Chase, Cin (WR1) -- Bowen
          2. Bijan Robinson, Atl (RB1) -- Becquey
          3. Justin Jefferson, Min (WR2) -- Lipscomb
          4. Jahmyr Gibbs, Det (RB2) -- Loza
          5. Ashton Jeanty, LV (RB3) -- Bell
          6. Saquon Barkley, Phi (RB4) -- Kaiser
          7. Christian McCaffrey, SF (RB5) -- Klingele
          8. CeeDee Lamb, Dal (WR3) -- Karabell
          9. Malik Nabers, NYG (WR4) -- Dopp
          10. Puka Nacua, LAR (WR5) -- McCormick
          11. Amon-Ra St. Brown, Det (WR6) -- Moody
          12. Brian Thomas Jr., Jax (WR7) -- Cockcroft

          Round 2

          13. De'Von Achane, Mia (RB6) -- Cockcroft
          14. Jonathan Taylor, Ind (RB7) -- Moody
          15. A.J. Brown, Phi (WR8) -- McCormick
          16. Derrick Henry, Bal (RB8) -- Dopp
          17. Josh Jacobs, GB (RB9) -- Karabell
          18. Nico Collins, Hou (WR9) -- Klingele
          19. Brock Bowers, LV (TE1) -- Kaiser
          20. Trey McBride, Ari (TE2) -- Bell
          21. Drake London, Atl (WR10) -- Loza
          22. Chase Brown, Cin (RB10) -- Lipscomb
          23. Bucky Irving, TB (RB11) -- Becquey
          24. Ladd McConkey, LAC (WR11) -- Bowen

          Round 3

          25. Kyren Williams, LAR (RB12) -- Bowen
          26. James Cook, Buf (RB13) -- Becquey
          27. Lamar Jackson, Bal (QB1) -- Lipscomb
          28. Tee Higgins, Cin (WR12) -- Loza
          29. Jayden Daniels, Wsh (QB2) -- Bell
          30. Omarion Hampton, LAC (RB14) -- Kaiser
          31. Kenneth Walker III, Sea (RB15) -- Klingele
          32. Tyreek Hill, Mia (WR13) -- Karabell
          33. Josh Allen, Buf (QB3) -- Dopp
          34. Davante Adams, LAR (WR14) -- McCormick
          35. Alvin Kamara, NO (RB16) -- Moody
          36. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR15) -- Cockcroft

          Round 4

          37. Joe Burrow, Cin (QB4) -- Cockcroft
          38. Jalen Hurts, Phi (QB5) -- Moody
          39. Chuba Hubbard, Car (RB17) -- McCormick
          40. George Kittle, SF (TE3) -- Dopp
          41. James Conner, Ari (RB18) -- Karabell
          42. Marvin Harrison Jr., Ari (WR16) -- Klingele
          43. Xavier Worthy, KC (WR17) -- Kaiser
          44. Terry McLaurin, Wsh (WR18) -- Bell
          45. TreVeyon Henderson, NE (RB19) -- Loza
          46. D'Andre Swift, Chi (RB20) -- Lipscomb
          47. Mike Evans, TB (WR19) -- Becquey
          48. David Montgomery, Det (RB21) -- Bowen

          Round 5

          49. DK Metcalf, Pit (WR20) -- Bowen
          50. Courtland Sutton, Den (WR21) -- Becquey
          51. Calvin Ridley, Ten (WR22) -- Lipscomb
          52. DJ Moore, Chi (WR23) -- Loza
          53. Jaylen Waddle, Mia (WR24) -- Bell
          54. Garrett Wilson, NYJ (WR25) -- Kaiser
          55. Aaron Jones Sr., Min (RB22) -- Klingele
          56. Zay Flowers, Bal (WR26) -- Karabell
          57. Jameson Williams, Det (WR27) -- Dopp
          58. Breece Hall, NYJ (RB23) -- McCormick
          59. DeVonta Smith, Phi (WR28) -- Moody
          60. Sam LaPorta, Det (TE4) -- Cockcroft

          Round 6

          61. George Pickens, Dal (WR29) -- Cockcroft
          62. RJ Harvey, Den (RB24) -- Moody
          63. Rashee Rice, KC (WR30) -- McCormick
          64. Isiah Pacheco, KC (RB25) -- Dopp
          65. Tony Pollard, Ten (RB26) -- Karabell
          66. Jerry Jeudy, Cle (WR31) -- Klingele
          67. Baker Mayfield, TB (QB6) -- Kaiser
          68. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB27) -- Bell
          69. T.J. Hockenson, Min (TE5) -- Loza
          70. Rome Odunze, Chi (WR32) -- Lipscomb
          71. Travis Hunter, Jax (WR33) -- Becquey
          72. Patrick Mahomes, KC (QB7) -- Bowen

          Round 7

          73. Tetairoa McMillan, Car (WR34) -- Bowen
          74. Travis Kelce, KC (TE6) -- Becquey
          75. Evan Engram, Den (TE7) -- Lipscomb
          76. Bo Nix, Den (QB8) -- Loza
          77. Matthew Golden, GB (WR35) -- Bell
          78. Jakobi Meyers, LV (WR36) -- Kaiser
          79. Mark Andrews, Bal (TE8) -- Klingele
          80. Chris Olave, NO (WR37) -- Karabell
          81. Quinshon Judkins, Cle (RB28) -- Dopp
          82. Jaylen Warren, Pit (RB29) -- McCormick
          83. Stefon Diggs, NE (WR38) -- Moody
          84. Kaleb Johnson, Pit (RB30) -- Cockcroft

          Round 8

          85. Cooper Kupp, Sea (WR39) -- Cockcroft
          86. David Njoku, Cle (TE9) -- Moody
          87. Kyler Murray, Ari (QB9) -- McCormick
          88. Ricky Pearsall, SF (WR40) -- Dopp
          89. Brock Purdy, SF (QB10) -- Karabell
          90. Dak Prescott, Dal (QB11) -- Klingele
          91. Brian Robinson Jr., Wsh (RB31) -- Kaiser
          92. Javonte Williams, Dal (RB32) -- Bell
          93. J.K. Dobbins, Den (RB33) -- Loza
          94. Jauan Jennings, SF (WR41) -- Lipscomb
          95. Keon Coleman, Buf (WR42) -- Becquey
          96. Austin Ekeler, Wsh (RB34) -- Bowen

          Round 9

          97. Cam Skattebo, NYG (RB35) -- Bowen
          98. Justin Herbert, LAC (QB12) -- Becquey
          99. Emeka Egbuka, TB (WR43) -- Lipscomb
          100. Khalil Shakir, Buf (WR44) -- Loza
          101. Michael Pittman Jr., Ind (WR45) -- Bell
          102. Joe Mixon, Hou (RB36) -- Kaiser
          103. Jayden Higgins, Hou (WR46) -- Klingele
          104. Chris Godwin, TB (WR47) -- Karabell
          105. Deebo Samuel, Wsh (WR48) -- Dopp
          106. Keenan Allen, LAC (WR49) -- McCormick
          107. Travis Etienne Jr., Jax (RB37) -- Moody
          108. Rhamondre Stevenson, NE (RB38) -- Cockcroft

          Round 10

          109. Tank Bigsby, Jax (RB39) -- Cockcroft
          110. Jordan Addison, Min (WR50) -- Moody
          111. Tucker Kraft, GB (TE10) -- McCormick
          112. Rashid Shaheed, NO (WR51) -- Dopp
          113. Justin Fields, NYJ (QB13) -- Karabell
          114. Zach Charbonnet, Sea (RB40) -- Klingele
          115. Caleb Williams, Chi (QB14) -- Kaiser
          116. Colston Loveland, Chi (TE11) -- Bell
          117. Jordan Mason, Min (RB41) -- Loza
          118. Trey Benson, Ari (RB42) -- Lipscomb
          119. Rachaad White, TB (RB43) -- Becquey
          120. Tyler Warren, Ind (TE12) -- Bowen

          Round 11

          121. Marvin Mims Jr., Den (WR52) -- Bowen
          122. Tyjae Spears, Ten (RB44) -- Becquey
          123. Braelon Allen, NYJ (RB45) -- Lipscomb
          124. Jayden Reed, GB (WR53) -- Loza
          125. Bhayshul Tuten, Jax (RB46) -- Bell
          126. Jaylen Wright, Mia (RB47) -- Kaiser
          127. Isaac Guerendo, SF (RB48) -- Klingele
          128. Jaydon Blue, Dal (RB49) -- Karabell
          129. Jake Ferguson, Dal (TE13) -- Dopp
          130. Josh Downs, Ind (WR54) -- McCormick
          131. Ray Davis, Buf (RB50) -- Moody
          132. Cedric Tillman, Cle (WR55) -- Cockcroft

          Round 12

          133. Jerome Ford, Cle (RB51) -- Cockcroft
          134. Nick Chubb, Hou (RB52) -- Moody
          135. Tyler Allgeier, Atl (RB53) -- McCormick
          136. Will Shipley, Phi (RB54) -- Dopp
          137. Dallas Goedert, Phi (TE14) -- Karabell
          138. Hunter Henry, NE (TE15) -- Klingele
          139. Adam Thielen, Car (WR56) -- Kaiser
          140. Jack Bech, LV (WR57) -- Bell
          141. Xavier Legette, Car (WR58) -- Loza
          142. Drake Maye, NE (QB15) -- Lipscomb
          143. Jordan Love, GB (QB16) -- Becquey
          144. Roschon Johnson, Chi (RB55) -- Bowen

          Round 13

          145. Hollywood Brown, KC (WR59) -- Bowen
          146. Brandon Aiyuk, SF (WR60) -- Becquey
          147. Darnell Mooney, Atl (WR61) -- Lipscomb
          148. J.J. McCarthy, Min (QB17) -- Loza
          149. Woody Marks, Hou (RB56) -- Bell
          150. Chig Okonkwo, Ten (TE16) -- Kaiser
          151. Luther Burden III, Chi (WR62) -- Klingele
          152. Najee Harris, LAC (RB57) -- Karabell
          153. Christian Kirk, Hou (WR63) -- Dopp
          154. MarShawn Lloyd, GB (RB58) -- McCormick
          155. Wan'Dale Robinson, NYG (WR64) -- Moody
          156. Jared Goff, Det (QB18) -- Cockcroft

          Round 14

          157. Jonnu Smith, Pit (TE17) -- Cockcroft
          158. Rico Dowdle, Car (RB59) -- Moody
          159. Jacory Croskey-Merritt, Wsh (RB60) -- McCormick
          160. C.J. Stroud, Hou (QB19) -- Dopp
          161. DeMario Douglas, NE (WR65) -- Karabell
          162. Trevor Lawrence, Jax (QB20) -- Klingele
          163. Rashod Bateman, Bal (WR66) -- Kaiser
          164. Brandon Aubrey, Dal (K1) -- Bell
          165. Kyle Pitts Sr., Atl (TE18) -- Loza
          166. Isaiah Likely, Bal (TE19) -- Lipscomb
          167. Denver Broncos DST (D/ST1) -- Becquey
          168. Cam Ward, Ten (QB21) -- Bowen

          Round 15

          169. Pittsburgh Steelers DST (D/ST2) -- Bowen
          170. Jake Bates, Det (K2) -- Becquey
          171. Houston Texans DST (D/ST3) -- Lipscomb
          172. Baltimore Ravens DST (D/ST4) -- Loza
          173. Minnesota Vikings DST (D/ST5) -- Bell
          174. Seattle Seahawks DST (D/ST6) -- Kaiser
          175. Arizona Cardinals DST (D/ST7) -- Klingele
          176. New England Patriots DST (D/ST8) -- Karabell
          177. Detroit Lions DST (D/ST9) -- Dopp
          178. Philadelphia Eagles DST (D/ST10) -- McCormick
          179. Cameron Dicker, LAC (K3) -- Moody
          180. Miami Dolphins DST (D/ST11) -- Cockcroft

          Round 16

          181. Jake Elliott, Phi (K4) -- Cockcroft
          182. Buffalo Bills DST (D/ST12) -- Moody
          183. Jason Sanders, Mia (K5) -- McCormick
          184. Chase McLaughlin, TB (K6) -- Dopp
          185. Tyler Bass, Buf (K7) -- Karabell
          186. Tyler Loop, Bal (K8) -- Klingele
          187. Matt Gay, Wsh (K9) -- Kaiser
          188. Tre Harris, LAC (WR67) -- Bell
          189. Chris Boswell, Pit (K10) -- Loza
          190. Wil Lutz, Den (K11) -- Lipscomb
          191. Jalen McMillan, TB (WR68) -- Becquey
          192. Harrison Butker, KC (K12) -- Bowen

          Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

          Team Bowen

          QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 6.12 | Bye: 10)
          QB2 Cam Ward, Ten (Pick: 14.12 | Bye: 10)
          RB1 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.1 | Bye: 12)
          RB2 David Montgomery, Det (Pick: 4.12 | Bye: 8)
          RB3 Austin Ekeler, Wsh (Pick: 8.12 | Bye: 12)
          RB4 Cam Skattebo, NYG (Pick: 9.1 | Bye: 14)
          RB5 Roschon Johnson, Chi (Pick: 12.12 | Bye: 5)
          WR1 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 1.1 | Bye: 10)
          WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 2.12 | Bye: 8)
          WR3 DK Metcalf, Pit (Pick: 5.1 | Bye: 5)
          WR4 Tetairoa McMillan, Car (Pick: 7.1 | Bye: 14)
          WR5 Marvin Mims Jr., Den (Pick: 11.1 | Bye: 12)
          WR6 Hollywood Brown, KC (Pick: 13.1 | Bye: 10)
          TE1 Tyler Warren, Ind (Pick: 10.12 | Bye: 11)
          K1 Harrison Butker, KC (Pick: 16.12 | Bye: 10)
          D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 15.1 | Bye: 5)

          Team Becquey

          QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 9.2 | Bye: 8)
          QB2 Jordan Love, GB (Pick: 12.11 | Bye: 5)
          RB1 Bijan Robinson, Atl (Pick: 1.2 | Bye: 5)
          RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 2.11 | Bye: 9)
          RB3 James Cook, Buf (Pick: 3.2 | Bye: 7)
          RB4 Rachaad White, TB (Pick: 10.11 | Bye: 9)
          RB5 Tyjae Spears, Ten (Pick: 11.2 | Bye: 10)
          WR1 Mike Evans, TB (Pick: 4.11 | Bye: 9)
          WR2 Courtland Sutton, Den (Pick: 5.2 | Bye: 12)
          WR3 Travis Hunter, Jax (Pick: 6.11 | Bye: 8)
          WR4 Keon Coleman, Buf (Pick: 8.11 | Bye: 7)
          WR5 Brandon Aiyuk, SF (Pick: 13.2 | Bye: 14)
          WR6 Jalen McMillan, TB (Pick: 16.11 | Bye: 9)
          TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 7.2 | Bye: 10)
          K1 Jake Bates, Det (Pick: 15.2 | Bye: 8)
          D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 14.11 | Bye: 12)

          Team Lipscomb

          QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 3.3 | Bye: 7)
          QB2 Drake Maye, NE (Pick: 12.10 | Bye: 14)
          RB1 Chase Brown, Cin (Pick: 2.10 | Bye: 10)
          RB2 D'Andre Swift, Chi (Pick: 4.10 | Bye: 5)
          RB3 Trey Benson, Ari (Pick: 10.10 | Bye: 8)
          RB4 Braelon Allen, NYJ (Pick: 11.3 | Bye: 12)
          WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.3 | Bye: 6)
          WR2 Calvin Ridley, Ten (Pick: 5.3 | Bye: 10)
          WR3 Rome Odunze, Chi (Pick: 6.10 | Bye: 5)
          WR4 Jauan Jennings, SF (Pick: 8.10 | Bye: 14)
          WR5 Emeka Egbuka, TB (Pick: 9.3 | Bye: 9)
          WR6 Darnell Mooney, Atl (Pick: 13.3 | Bye: 5)
          TE1 Evan Engram, Den (Pick: 7.3 | Bye: 12)
          TE2 Isaiah Likely, Bal (Pick: 14.10 | Bye: 7)
          K1 Wil Lutz, Den (Pick: 16.10 | Bye: 12)
          D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 15.3 | Bye: 6)

          Team Loza

          QB1 Bo Nix, Den (Pick: 7.4 | Bye: 12)
          QB2 J.J. McCarthy, Min (Pick: 13.4 | Bye: 6)
          RB1 Jahmyr Gibbs, Det (Pick: 1.4 | Bye: 8)
          RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 4.9 | Bye: 14)
          RB3 J.K. Dobbins, Den (Pick: 8.9 | Bye: 12)
          RB4 Jordan Mason, Min (Pick: 10.9 | Bye: 6)
          WR1 Drake London, Atl (Pick: 2.9 | Bye: 5)
          WR2 Tee Higgins, Cin (Pick: 3.4 | Bye: 10)
          WR3 DJ Moore, Chi (Pick: 5.4 | Bye: 5)
          WR4 Khalil Shakir, Buf (Pick: 9.4 | Bye: 7)
          WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 11.4 | Bye: 5)
          WR6 Xavier Legette, Car (Pick: 12.9 | Bye: 14)
          TE1 T.J. Hockenson, Min (Pick: 6.9 | Bye: 6)
          TE2 Kyle Pitts Sr., Atl (Pick: 14.9 | Bye: 5)
          K1 Chris Boswell, Pit (Pick: 16.9 | Bye: 5)
          D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.4 | Bye: 7)

          Team Bell

          QB1 Jayden Daniels, Wsh (Pick: 3.5 | Bye: 12)
          RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.5 | Bye: 8)
          RB2 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 6.8 | Bye: 14)
          RB3 Javonte Williams, Dal (Pick: 8.8 | Bye: 10)
          RB4 Bhayshul Tuten, Jax (Pick: 11.5 | Bye: 8)
          RB5 Woody Marks, Hou (Pick: 13.5 | Bye: 6)
          WR1 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 4.8 | Bye: 12)
          WR2 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 5.5 | Bye: 12)
          WR3 Matthew Golden, GB (Pick: 7.5 | Bye: 5)
          WR4 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 9.5 | Bye: 11)
          WR5 Jack Bech, LV (Pick: 12.8 | Bye: 8)
          WR6 Tre Harris, LAC (Pick: 16.8 | Bye: 8)
          TE1 Trey McBride, Ari (Pick: 2.8 | Bye: 8)
          TE2 Colston Loveland, Chi (Pick: 10.8 | Bye: 5)
          K1 Brandon Aubrey, Dal (Pick: 14.8 | Bye: 10)
          D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.5 | Bye: 6)

          Team Kaiser

          QB1 Baker Mayfield, TB (Pick: 6.7 | Bye: 9)
          QB2 Caleb Williams, Chi (Pick: 10.7 | Bye: 5)
          RB1 Saquon Barkley, Phi (Pick: 1.6 | Bye: 9)
          RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 3.6 | Bye: 8)
          RB3 Brian Robinson Jr., Wsh (Pick: 8.7 | Bye: 12)
          RB4 Joe Mixon, Hou (Pick: 9.6 | Bye: 6)
          RB5 Jaylen Wright, Mia (Pick: 11.6 | Bye: 12)
          WR1 Xavier Worthy, KC (Pick: 4.7 | Bye: 10)
          WR2 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 5.6 | Bye: 12)
          WR3 Jakobi Meyers, LV (Pick: 7.6 | Bye: 8)
          WR4 Adam Thielen, Car (Pick: 12.7 | Bye: 14)
          WR5 Rashod Bateman, Bal (Pick: 14.7 | Bye: 7)
          TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.7 | Bye: 8)
          TE2 Chig Okonkwo, Ten (Pick: 13.6 | Bye: 10)
          K1 Matt Gay, Wsh (Pick: 16.7 | Bye: 12)
          D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 15.6 | Bye: 8)

          Team Klingele

          QB1 Dak Prescott, Dal (Pick: 8.6 | Bye: 10)
          QB2 Trevor Lawrence, Jax (Pick: 14.6 | Bye: 8)
          RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.7 | Bye: 14)
          RB2 Kenneth Walker III, Sea (Pick: 3.7 | Bye: 8)
          RB3 Aaron Jones Sr., Min (Pick: 5.7 | Bye: 6)
          RB4 Zach Charbonnet, Sea (Pick: 10.6 | Bye: 8)
          RB5 Isaac Guerendo, SF (Pick: 11.7 | Bye: 14)
          WR1 Nico Collins, Hou (Pick: 2.6 | Bye: 6)
          WR2 Marvin Harrison Jr., Ari (Pick: 4.6 | Bye: 8)
          WR3 Jerry Jeudy, Cle (Pick: 6.6 | Bye: 9)
          WR4 Jayden Higgins, Hou (Pick: 9.7 | Bye: 6)
          WR5 Luther Burden III, Chi (Pick: 13.7 | Bye: 5)
          TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 7.7 | Bye: 7)
          TE2 Hunter Henry, NE (Pick: 12.6 | Bye: 14)
          K1 Tyler Loop, Bal (Pick: 16.6 | Bye: 7)
          D/ST1 Arizona Cardinals DST (Pick: 15.7 | Bye: 8)

          Team Karabell

          QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 8.5 | Bye: 14)
          QB2 Justin Fields, NYJ (Pick: 10.5 | Bye: 12)
          RB1 Josh Jacobs, GB (Pick: 2.5 | Bye: 5)
          RB2 James Conner, Ari (Pick: 4.5 | Bye: 8)
          RB3 Tony Pollard, Ten (Pick: 6.5 | Bye: 10)
          RB4 Jaydon Blue, Dal (Pick: 11.8 | Bye: 10)
          RB5 Najee Harris, LAC (Pick: 13.8 | Bye: 8)
          WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 1.8 | Bye: 10)
          WR2 Tyreek Hill, Mia (Pick: 3.8 | Bye: 12)
          WR3 Zay Flowers, Bal (Pick: 5.8 | Bye: 7)
          WR4 Chris Olave, NO (Pick: 7.8 | Bye: 11)
          WR5 Chris Godwin, TB (Pick: 9.8 | Bye: 9)
          WR6 DeMario Douglas, NE (Pick: 14.5 | Bye: 14)
          TE1 Dallas Goedert, Phi (Pick: 12.5 | Bye: 9)
          K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 16.5 | Bye: 7)
          D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.8 | Bye: 14)

          Team Dopp

          QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 3.9 | Bye: 7)
          QB2 C.J. Stroud, Hou (Pick: 14.4 | Bye: 6)
          RB1 Derrick Henry, Bal (Pick: 2.4 | Bye: 7)
          RB2 Isiah Pacheco, KC (Pick: 6.4 | Bye: 10)
          RB3 Quinshon Judkins, Cle (Pick: 7.9 | Bye: 9)
          RB4 Will Shipley, Phi (Pick: 12.4 | Bye: 9)
          WR1 Malik Nabers, NYG (Pick: 1.9 | Bye: 14)
          WR2 Jameson Williams, Det (Pick: 5.9 | Bye: 8)
          WR3 Ricky Pearsall, SF (Pick: 8.4 | Bye: 14)
          WR4 Deebo Samuel, Wsh (Pick: 9.9 | Bye: 12)
          WR5 Rashid Shaheed, NO (Pick: 10.4 | Bye: 11)
          WR6 Christian Kirk, Hou (Pick: 13.9 | Bye: 6)
          TE1 George Kittle, SF (Pick: 4.4 | Bye: 14)
          TE2 Jake Ferguson, Dal (Pick: 11.9 | Bye: 10)
          K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 16.4 | Bye: 9)
          D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 15.9 | Bye: 8)

          Team McCormick

          QB1 Kyler Murray, Ari (Pick: 8.3 | Bye: 8)
          RB1 Chuba Hubbard, Car (Pick: 4.3 | Bye: 14)
          RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 5.10 | Bye: 12)
          RB3 Jaylen Warren, Pit (Pick: 7.10 | Bye: 5)
          RB4 Tyler Allgeier, Atl (Pick: 12.3 | Bye: 5)
          RB5 MarShawn Lloyd, GB (Pick: 13.10 | Bye: 5)
          RB6 Jacory Croskey-Merritt, Wsh (Pick: 14.3 | Bye: 12)
          WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.10 | Bye: 12)
          WR2 A.J. Brown, Phi (Pick: 2.3 | Bye: 9)
          WR3 Davante Adams, LAR (Pick: 3.10 | Bye: 12)
          WR4 Rashee Rice, KC (Pick: 6.3 | Bye: 10)
          WR5 Keenan Allen, LAC (Pick: 9.10 | Bye: 8)
          WR6 Josh Downs, Ind (Pick: 11.10 | Bye: 11)
          TE1 Tucker Kraft, GB (Pick: 10.3 | Bye: 5)
          K1 Jason Sanders, Mia (Pick: 16.3 | Bye: 12)
          D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.10 | Bye: 9)

          Team Moody

          QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 4.2 | Bye: 9)
          RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 2.2 | Bye: 11)
          RB2 Alvin Kamara, NO (Pick: 3.11 | Bye: 11)
          RB3 RJ Harvey, Den (Pick: 6.2 | Bye: 12)
          RB4 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 9.11 | Bye: 8)
          RB5 Ray Davis, Buf (Pick: 11.11 | Bye: 7)
          RB6 Nick Chubb, Hou (Pick: 12.2 | Bye: 6)
          RB7 Rico Dowdle, Car (Pick: 14.2 | Bye: 14)
          WR1 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 1.11 | Bye: 8)
          WR2 DeVonta Smith, Phi (Pick: 5.11 | Bye: 9)
          WR3 Stefon Diggs, NE (Pick: 7.11 | Bye: 14)
          WR4 Jordan Addison, Min (Pick: 10.2 | Bye: 6)
          WR5 Wan'Dale Robinson, NYG (Pick: 13.11 | Bye: 14)
          TE1 David Njoku, Cle (Pick: 8.2 | Bye: 9)
          K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 15.11 | Bye: 8)
          D/ST1 Buffalo Bills DST (Pick: 16.2 | Bye: 7)

          Team Cockcroft

          QB1 Joe Burrow, Cin (Pick: 4.1 | Bye: 10)
          QB2 Jared Goff, Det (Pick: 13.12 | Bye: 8)
          RB1 De'Von Achane, Mia (Pick: 2.1 | Bye: 12)
          RB2 Kaleb Johnson, Pit (Pick: 7.12 | Bye: 5)
          RB3 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 9.12 | Bye: 14)
          RB4 Tank Bigsby, Jax (Pick: 10.1 | Bye: 8)
          RB5 Jerome Ford, Cle (Pick: 12.1 | Bye: 9)
          WR1 Brian Thomas Jr., Jax (Pick: 1.12 | Bye: 8)
          WR2 Jaxon Smith-Njigba, Sea (Pick: 3.12 | Bye: 8)
          WR3 George Pickens, Dal (Pick: 6.1 | Bye: 10)
          WR4 Cooper Kupp, Sea (Pick: 8.1 | Bye: 8)
          WR5 Cedric Tillman, Cle (Pick: 11.12 | Bye: 9)
          TE1 Sam LaPorta, Det (Pick: 5.12 | Bye: 8)
          TE2 Jonnu Smith, Pit (Pick: 14.1 | Bye: 5)
          K1 Jake Elliott, Phi (Pick: 16.1 | Bye: 9)
          D/ST1 Miami Dolphins DST (Pick: 15.12 | Bye: 12)